Новини
Свят »
Филипини »
АСЕАН ще проведе юбилейна среща с Владимир Путин в Русия през юни

АСЕАН ще проведе юбилейна среща с Владимир Путин в Русия през юни

29 Май, 2026 09:32, обновена 29 Май, 2026 09:33 702 28

  • путин-
  • асеан-
  • русия-
  • среща

Форумът в Казан ще събере лидери от Югоизточна Азия на фона на разнопосочни позиции спрямо войната в Украйна

АСЕАН ще проведе юбилейна среща с Владимир Путин в Русия през юни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще проведат юбилейна среща на върха с руския президент Владимир Путин в Русия през юни, съобщи филипинският външен министър, цитирана от Асошиейтед прес, предава БТА.

Министърът на външните работи на Филипините Тереса Ласаро написа в социалната мрежа „Екс“, че е разговаряла по телефона с руския външен министър Сергей Лавров относно предстоящата среща на върха на АСЕАН, която ще се състои в град Казан.

От руското посолство в Манила уточниха, че в навечерието на форума, насрочен за 17-18 юни, Лавров и Ласаро са обсъдили възможностите за разширяване на стратегическото партньорство между Русия и АСЕАН.

В организацията АСЕАН членуват Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам.

По-голямата част от страните членки подкрепиха резолюция на Общото събрание на ООН, осъждаща руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но въпреки това блокът продължава да поддържа диалог с Москва като партньор.

В рамките на АСЕАН съществуват различни външнополитически ориентации - част от държавите са близки съюзници на САЩ, докато други поддържат тесни икономически и отбранителни връзки с Китай и Русия. Виетнам и Лаос са се въздържали при гласуването на резолюцията на ООН.

Някои страни от региона, включително Филипините, Индонезия, Тайланд и Виетнам, са внасяли или са проявявали интерес към руски петролни доставки след колебанията на световните цени на енергията.

Филипински правителствен представител съобщи пред АП, че президентът Фердинанд Маркос-младши ще участва в срещата с Путин, като уточни, че информацията не е официално оповестена публично.

Засега не е ясно дали лидерът на Сингапур ще присъства, като държавата традиционно заема по-критична позиция спрямо руската военна намеса в Украйна и е наложила санкции срещу Москва.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА Е ЧОВЕКЪТ

    10 1 Отговор
    НАЙ УМНИЯ И НАЙ СИЛНИЯ .

    Коментиран от #3, #4, #5, #13

    09:34 29.05.2026

  • 2 Няма край путинското унижение

    2 11 Отговор
    Няма.Третият свят.

    Коментиран от #24

    09:35 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лаос,Мианмар,Източен Тимор...

    2 9 Отговор
    Идиот.

    09:38 29.05.2026

  • 7 Гориил

    11 2 Отговор
    АСЕАН е нетърпелива да придобие руски технологии, които през последните десет години са изпреварили европейските и американските.

    Коментиран от #28

    09:39 29.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Mycop...
    Пълен съм мycop, държа да отбележа ☝️

    09:41 29.05.2026

  • 9 Гориил

    6 1 Отговор
    Султанът на Малайзия, Ибрахим Исмаил наслаждава на шофирането на руския автомобилен шедьовър Aurus.Внучката му мечтае да учи във великия императорски университет в Санкт Петербург.

    09:46 29.05.2026

  • 10 ЗАЩОТО

    5 4 Отговор
    ПУТИН СИ ПЛЕТЕ КОШНИЦАТЕ А В БРЮКСЕЛ БЕЛЯТ ЗЕЛКИ

    09:47 29.05.2026

  • 11 Гориил

    8 1 Отговор
    Трагедията на Европа е, че платната ѝ не успяха да уловят вятъра на промяната.

    Коментиран от #25

    09:49 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бождар Искренов, Гибона

    2 5 Отговор
    Абе дайте банани 🍌 на тоя Myнчо !!!
    Може ли Банановата федерация все още да не произвежда банани ☝️

    09:51 29.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Кога ще връщат лева?

    09:55 29.05.2026

  • 18 Гориил

    9 1 Отговор
    Хората от тези страни обичат Русия. Мнозина се възхищават на нейния просветен и цивилизован ислям, отворен към изкуствения интелект. Освен това Русия поддържа статута си на оръжеен барон и доставчик на най-евтината енергия в света.

    Коментиран от #23

    09:57 29.05.2026

  • 19 АБВ

    5 2 Отговор
    Малиии, ква изолация на Русия ... Пак ...
    Половината от тия държави са много по-напред от европейска и натовска България.

    Коментиран от #21

    09:59 29.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оди у Въ.ш.кар.истан

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    Дедова ли ми крепиш в в европейска и натовска България?

    10:01 29.05.2026

  • 22 Българин

    2 1 Отговор
    А Зеленски разрешил ли е подобна среща?!? За 9-ти май се наложи Тръмп лично да помоли Зеленски, да разреши събирането в Москва.

    Коментиран от #27

    10:02 29.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А, ти да не

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Няма край путинското унижение":

    мислиш, че си в клуба на богатите бе съдраняк скъсан. Индонезия е с колосалната икономика съперничеща с тази на много от западналите пропадналяци, да не говорим за Виетнам и останалите. Ние не се доближава ме дори до тях и сме основатели на страните от шестнайстия свят.

    10:05 29.05.2026

  • 25 Ами как ша хване

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    вятъра, като тя няма нито мачта, нито платна.

    10:07 29.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами кой бе тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    че нещо не му стиска ще да се противопостави на Тръмп, че Киев да е вече история. Не, че и сега няма да бъде.

    10:10 29.05.2026

  • 28 Джим Морисън, хиппи певец

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

     "...руски технологии, които през последните десет години са изпреварили европейските и американските...."

    Абе братуха, кви ги взимаш ?
    Дай и ние опитаме 🚬
    Пийс 😁

    10:12 29.05.2026