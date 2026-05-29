АСЕАН ще проведе юбилейна среща с Владимир Путин в Русия през юни

Лидерите на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще проведат юбилейна среща на върха с руския президент Владимир Путин в Русия през юни, съобщи филипинският външен министър, цитирана от Асошиейтед прес, предава БТА.

Министърът на външните работи на Филипините Тереса Ласаро написа в социалната мрежа „Екс“, че е разговаряла по телефона с руския външен министър Сергей Лавров относно предстоящата среща на върха на АСЕАН, която ще се състои в град Казан.

От руското посолство в Манила уточниха, че в навечерието на форума, насрочен за 17-18 юни, Лавров и Ласаро са обсъдили възможностите за разширяване на стратегическото партньорство между Русия и АСЕАН.

В организацията АСЕАН членуват Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам.

По-голямата част от страните членки подкрепиха резолюция на Общото събрание на ООН, осъждаща руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но въпреки това блокът продължава да поддържа диалог с Москва като партньор.

В рамките на АСЕАН съществуват различни външнополитически ориентации - част от държавите са близки съюзници на САЩ, докато други поддържат тесни икономически и отбранителни връзки с Китай и Русия. Виетнам и Лаос са се въздържали при гласуването на резолюцията на ООН.

Някои страни от региона, включително Филипините, Индонезия, Тайланд и Виетнам, са внасяли или са проявявали интерес към руски петролни доставки след колебанията на световните цени на енергията.

Филипински правителствен представител съобщи пред АП, че президентът Фердинанд Маркос-младши ще участва в срещата с Путин, като уточни, че информацията не е официално оповестена публично.

Засега не е ясно дали лидерът на Сингапур ще присъства, като държавата традиционно заема по-критична позиция спрямо руската военна намеса в Украйна и е наложила санкции срещу Москва.