Илияна Йотова изпрати писмо до Никушор Дан заради дрона в Румъния

В писмо до румънския си колега Никушор Дан президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентския прессекретариат.
„Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани“, пише държавният глава.
По думите на Илияна Йотова случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Президентът за пореден път настоява за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
