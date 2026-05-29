Полша: Русия остава заплаха независимо от инцидента с дрон в Румъния

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви в интервю за Ройтерс, че Русия продължава да представлява сериозна заплаха, независимо от обстоятелствата около инцидента с дрон на румънска територия, и подчерта, че Полша застава твърдо в подкрепа на Румъния, цитирана от БТА.

„Независимо дали е било умишлено или резултат от некомпетентност, Русия все още е опасна и ние трябва да се защитим от нея“, заяви Сикорски.

