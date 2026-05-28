Радев след срещата с Антонио Коща: Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намери общи решения

28 Май, 2026 20:50 807 20

Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намерим общи решения. Това заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел, съобщават от пресцентъра на МС. Сред основните теми на разговора е била Многогодишната финансова рамка, като европейските партньори разбират и споделят необходимостта Европа да инвестира сериозно в конкурентоспособността в областта на сигурността и отбраната.
Министър-председателят беше категоричен, че е от съществено значение и за България, и за Европа да бъдат запазени основните политики, които обединяват ЕС – политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. „От една страна това е много амбициозен бюджет за Европа, който ще подкрепим, но при условие, че не забравяме какво ни обединява. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства“, категоричен беше Радев.
Премиерът акцентира на още една важна тема за България, а именно икономическите, индустриалните и технологичните разлики между държавите в ЕС. В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност, който ще бъде източник на значителни финанси за индустриална и технологична модернизация. „Обсъдихме как парите могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия, да могат да бъдат привлечени и да участват в разработването на големи европейски индустриални проекти. Това е много важно за постигане на истинско сближаване в иновациите в индустрията, в цифровизацията“, посочи министър-председателят.
От своя страна председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави министър-председателя Румен Радев за победата на изборите. „България е в сърцето на Европейския съюз като пълноправен член на ЕС, еврозоната и Шенген“, подчерта Коща, той беше категоричен, че страната работи заедно с останалите държави членки за повече просперитет, сигурност и мир в региона, а европейските партньори разчитат на премиера за постигането на тези цели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радка пиратка

    9 12 Отговор
    няма да издържи многа тази партийка

    Коментиран от #2

    20:52 28.05.2026

  • 2 Окооо

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Радка пиратка":

    Напротив! Ще издържи минимум два мандата! Защото алтернатива е само Пеевски- Борисов.... Няма трети вариант! Безспорен факт!!! А на народа му се повръща от Шиши и Боко!!!

    Коментиран от #6, #8

    20:58 28.05.2026

  • 3 Да,бе

    11 4 Отговор
    Първото решение за Европа Урсула да се обеси на червата на Каякалас...И това е за добро начало.

    20:58 28.05.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    11 6 Отговор
    Кат не си съгласен и искаш да кажеш нещо Радев ,кажи го направо ! няма нужда от комунист- увъртания ..че малко ни пИсна от всички ви !

    21:00 28.05.2026

  • 5 Народа

    12 6 Отговор
    Г-н Радев, искаме да спрете незабавно вноса на чужда работна ръка от Узбекистан, Непал, Индия, не убивайте българския трудещ се човек! В България живеят достатъчно трудолюбиви, качествени хора изкарващи си прехраната достойно

    21:01 28.05.2026

  • 6 Нц.....

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    Око, моко, на никой не му пука дали е Радев или Борисов, ако беднотията на народа продължи!!! Защото глада е по силен от тока!!!

    Коментиран от #11

    21:02 28.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    На опразнена от българи земя..Като нищо

    Коментиран от #14

    21:05 28.05.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    3 3 Отговор
    Од Пембен едно и тоже две петелетки- дрънканици и пембени лозонги.

    21:07 28.05.2026

  • 10 Видно е

    3 0 Отговор
    Явно българите много " харесват" Радев, щом Дачков пак е спрял коментарите..

    Демокрация по Брюкселски
    Той е тяхния човек

    21:13 28.05.2026

  • 11 Даа

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Нц.....":

    Напротив, на народа му пука много, защото през последните 15-16 години управление на Шиши и Боко, държавата е тотално ограбена и с 67 милиарда външен дълг! Двете пра.сета , ако сме бяла държава с нормална съдебна система, трябва да са в зандана до живот или да върнат откраднатите от нас ( народа) милиарди!!!

    Коментиран от #13

    21:14 28.05.2026

  • 12 три

    5 1 Отговор
    всички играят заедно язък за клетия народец крадат го яко всеки ден едни и същи

    21:17 28.05.2026

  • 13 Даа...

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Даа":

    Много инфантилно виждане! Чакай...

    21:18 28.05.2026

  • 14 Евроатлантик

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Точно за двете пра.сета гласуват купени ромски гласове, вече са осъдени една дузина купувачите идоли ще лежат ефективно в затвора! Наред е и кмета на Лом, вече отстранен, предстои му присъда от 2до 5 години плюс глоба! Такива са ви гласоподавателите на ГЕРБ- ДПС!!!

    Коментиран от #15

    21:19 28.05.2026

  • 15 Данчо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    Колко са ломчани , една шепа народ , но виж цялата страна . Цигъните гласуваха за Радев , преди това гласуваха за Шиши . Обориме ако можеш !

    21:23 28.05.2026

  • 16 Дъжд

    4 0 Отговор
    от клишета ! А човекът го гледа с насмешка........

    21:25 28.05.2026

  • 17 ?????

    1 0 Отговор
    Радев засега интелигентно ги троли.
    Тия не могат да разберат кой стои зад него - Путин или Тръмп?
    Ами ако са и двамата?
    Или пък никой?
    Шах, шах и две пешки метър.

    21:30 28.05.2026

  • 18 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Решението за нападение на Европейският райх срещу Русия отдавна е взето и в момета Рубата го запознават с подробностите.
    Стягайте мешките за фронта.

    21:31 28.05.2026

  • 19 Обриса

    0 0 Отговор
    ги всичките величия и фактори от "партньорския" съюз.Лицемерно правещи се,че ни мислят добро.Ако си мисли,че РФ ще го приеме за преговарящ в едни евентуални срещи за край на конфликта-силно надценява значимостта си.Те добре помнят кой ги наричаше "агресор" и с чие бездействие се въоръжаваше всячески Незалежная.С наше българско оръжие и муниции.

    21:35 28.05.2026

  • 20 Смешко

    1 0 Отговор
    Оправи България тръгнал Европейския съюз да оправя

    21:36 28.05.2026

