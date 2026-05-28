Радев след срещата с Антонио Коща: Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намери общи решения

Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намерим общи решения. Това заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел, съобщават от пресцентъра на МС. Сред основните теми на разговора е била Многогодишната финансова рамка, като европейските партньори разбират и споделят необходимостта Европа да инвестира сериозно в конкурентоспособността в областта на сигурността и отбраната.
Министър-председателят беше категоричен, че е от съществено значение и за България, и за Европа да бъдат запазени основните политики, които обединяват ЕС – политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. „От една страна това е много амбициозен бюджет за Европа, който ще подкрепим, но при условие, че не забравяме какво ни обединява. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства“, категоричен беше Радев.
Премиерът акцентира на още една важна тема за България, а именно икономическите, индустриалните и технологичните разлики между държавите в ЕС. В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност, който ще бъде източник на значителни финанси за индустриална и технологична модернизация. „Обсъдихме как парите могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия, да могат да бъдат привлечени и да участват в разработването на големи европейски индустриални проекти. Това е много важно за постигане на истинско сближаване в иновациите в индустрията, в цифровизацията“, посочи министър-председателят.
От своя страна председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави министър-председателя Румен Радев за победата на изборите. „България е в сърцето на Европейския съюз като пълноправен член на ЕС, еврозоната и Шенген“, подчерта Коща, той беше категоричен, че страната работи заедно с останалите държави членки за повече просперитет, сигурност и мир в региона, а европейските партньори разчитат на премиера за постигането на тези цели.
Радев след срещата с Антонио Коща: Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намери общи решения
28 Май, 2026 20:50 807 20
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радка пиратка
Коментиран от #2
20:52 28.05.2026
2 Окооо
До коментар #1 от "Радка пиратка":Напротив! Ще издържи минимум два мандата! Защото алтернатива е само Пеевски- Борисов.... Няма трети вариант! Безспорен факт!!! А на народа му се повръща от Шиши и Боко!!!
Коментиран от #6, #8
20:58 28.05.2026
3 Да,бе
20:58 28.05.2026
4 Муткурова , Пазарджик
21:00 28.05.2026
5 Народа
21:01 28.05.2026
6 Нц.....
До коментар #2 от "Окооо":Око, моко, на никой не му пука дали е Радев или Борисов, ако беднотията на народа продължи!!! Защото глада е по силен от тока!!!
Коментиран от #11
21:02 28.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха ха ха
До коментар #2 от "Окооо":На опразнена от българи земя..Като нищо
Коментиран от #14
21:05 28.05.2026
9 Архимандрисандрит Бибиян
21:07 28.05.2026
10 Видно е
Демокрация по Брюкселски
Той е тяхния човек
21:13 28.05.2026
11 Даа
До коментар #6 от "Нц.....":Напротив, на народа му пука много, защото през последните 15-16 години управление на Шиши и Боко, държавата е тотално ограбена и с 67 милиарда външен дълг! Двете пра.сета , ако сме бяла държава с нормална съдебна система, трябва да са в зандана до живот или да върнат откраднатите от нас ( народа) милиарди!!!
Коментиран от #13
21:14 28.05.2026
12 три
21:17 28.05.2026
13 Даа...
До коментар #11 от "Даа":Много инфантилно виждане! Чакай...
21:18 28.05.2026
14 Евроатлантик
До коментар #8 от "Ха ха ха":Точно за двете пра.сета гласуват купени ромски гласове, вече са осъдени една дузина купувачите идоли ще лежат ефективно в затвора! Наред е и кмета на Лом, вече отстранен, предстои му присъда от 2до 5 години плюс глоба! Такива са ви гласоподавателите на ГЕРБ- ДПС!!!
Коментиран от #15
21:19 28.05.2026
15 Данчо
До коментар #14 от "Евроатлантик":Колко са ломчани , една шепа народ , но виж цялата страна . Цигъните гласуваха за Радев , преди това гласуваха за Шиши . Обориме ако можеш !
21:23 28.05.2026
16 Дъжд
21:25 28.05.2026
17 ?????
Тия не могат да разберат кой стои зад него - Путин или Тръмп?
Ами ако са и двамата?
Или пък никой?
Шах, шах и две пешки метър.
21:30 28.05.2026
18 Сатана Z
Стягайте мешките за фронта.
21:31 28.05.2026
19 Обриса
21:35 28.05.2026
20 Смешко
21:36 28.05.2026