Президентът на Казахстан поздрави Румен Радев за избирането му за премиер

В телеграмата си държавният глава поздрави Румен Радев за решителната победа на коалицията „Прогресивна България“ на парламентарните избори и избирането му за министър-председател на Република България, съобщава Kazinform, цитирайки Akorda.

Президентът на Казахстан изрази увереност, че чрез съвместни усилия ще продължи да се укрепва смисленият политически диалог и сътрудничеството между двете страни, основани на традиционно приятелство.

Той също така пожела на Румен Радев успех в отговорните му задължения и благополучие и просперитет на народа на България.

По-рано беше съобщено, че Румен Радев е избран за министър-председател на България.

Кандидатурата му беше подкрепена от 124 народни представители, като парламентът едновременно одобри състава на новото правителство, състоящо се от четирима вицепремиери и 18 министри.