Президентът на Казахстан поздрави Румен Радев за избирането му за премиер

9 Май, 2026 21:33 887 16

  • казахстан-
  • българия-
  • касъм жомарт-токаев-
  • румен радев-
  • поздравление-
  • телеграма

Токаев е уверен, че чрез съвместни усилия ще продължи укрепването на смисления политически диалог и сътрудничеството между двете страни

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В телеграмата си държавният глава поздрави Румен Радев за решителната победа на коалицията „Прогресивна България“ на парламентарните избори и избирането му за министър-председател на Република България, съобщава Kazinform, цитирайки Akorda.

Президентът на Казахстан изрази увереност, че чрез съвместни усилия ще продължи да се укрепва смисленият политически диалог и сътрудничеството между двете страни, основани на традиционно приятелство.

Той също така пожела на Румен Радев успех в отговорните му задължения и благополучие и просперитет на народа на България.

По-рано беше съобщено, че Румен Радев е избран за министър-председател на България.

Кандидатурата му беше подкрепена от 124 народни представители, като парламентът едновременно одобри състава на новото правителство, състоящо се от четирима вицепремиери и 18 министри.


  • 1 Румен Боташов

    8 7 Отговор
    Чакаме Ким и китаеца да го направят.

    Коментиран от #10

    21:42 09.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    6 10 Отговор
    днес е Ден Гаведь
    честито на всички гаведа 🇷🇺🤣

    Коментиран от #11, #16

    21:51 09.05.2026

  • 3 показателно...

    4 2 Отговор
    пръв беше Вучич, после Песков, Мадуро е в затвора и го изпревариха, все пак машините ала бала са от него!!!

    21:54 09.05.2026

  • 4 Мъжете

    8 3 Отговор
    Са си мъже!

    21:56 09.05.2026

  • 5 Ауууу

    4 8 Отговор
    Ментациъе се поздраввват.Боташ Радев взе цялата власт и се започна.Комунистите ще заробят българина и ще го ошушкат .

    Коментиран от #12

    21:57 09.05.2026

  • 6 !!!?

    8 3 Отговор
    Лукашенко още не е разбрал Мистър Кеш чие агентурно име е !!!

    22:06 09.05.2026

  • 7 жггг

    2 2 Отговор
    Истинския победител е Костадинов от Възраждане

    22:11 09.05.2026

  • 8 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    А лукашенко,а аятоласите ,а дебелото ким?

    22:12 09.05.2026

  • 9 Кули

    2 0 Отговор
    Започна се . Мутри вън . Дано Бог да го съхрани от Мууууутр

    22:14 09.05.2026

  • 10 И защо не?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Боташов":

    Него да! Тебе, не!

    22:23 09.05.2026

  • 11 Като гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    От сутринта си запразнувал гаведУ

    22:25 09.05.2026

  • 12 Спри да пиеш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ауууу":

    Ще ти олекне!

    22:26 09.05.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор
    Разбира се, паветниците са традиционно празззти, и въобще не разбират, колко е важно да имаме добри отношения с държавни като Казахстан, Узбекистан, Азербайджан....... Те вероятно нищо не знаят за тези държави........ щото там не са одили на море у Гърция...

    22:27 09.05.2026

  • 14 ЗОВ

    1 0 Отговор
    С днём победы!

    22:31 09.05.2026

  • 15 Ванга

    0 1 Отговор
    Плешивото носи нещастие:
    - Живков
    - Сакскобурготски
    - Станишев
    -Орешарски

    Голем глад иде!
    - Борисов

    22:38 09.05.2026

  • 16 Па на Кой му дреме пък точно за тебе ве

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Ти завършено източно балканско Гаведо
    честито на всички центово продажни и неблагодарно завършено па и нагло болгарско гаведо 🤣

    22:45 09.05.2026