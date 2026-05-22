Урсула фон дер Лайен приема премиера Румен Радев в Брюксел

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме българския министър-председател Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи говорител на ЕК по време на редовната пресконференция на институцията, предава БТА.
Това ще бъде първата среща между Фон дер Лайен и премиера Радев след избирането му за министър-председател.
Очаква се в рамките на визитата си в Брюксел българският премиер да проведе и други срещи с ръководители на европейски и международни институции.
По-рано тази седмица Радев осъществи първото си официално посещение в чужбина като премиер, като в Берлин се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц.
В началото на месеца външният министър Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни след встъпването си в длъжност Радев е получил покани за срещи и от италианския премиер Джорджа Мелони, френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейка
13:43 22.05.2026
2 Анонимен
13:43 22.05.2026
3 гражданин
Коментиран от #57
13:43 22.05.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
13:44 22.05.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:44 22.05.2026
6 Да се подмива баба Урсула
13:44 22.05.2026
7 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
13:44 22.05.2026
8 ДрайвингПлежър
Вече трябва да е ясно, че всичко ново е като всичко старо ама му викаме ново за успокоение!
13:45 22.05.2026
9 Фейк - либераст
13:45 22.05.2026
10 Последния Софиянец
13:45 22.05.2026
11 Радев, пак си на грешното посещения
13:45 22.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тези са обикновени престъпници❗
13:45 22.05.2026
13 Добри вести
13:45 22.05.2026
14 МАЛОУМНИКА
13:46 22.05.2026
15 Истината:
ще дава указания на премиера Румен Радев
как да Оправлява България
13:47 22.05.2026
16 Ганя Путинофила
13:49 22.05.2026
17 Фон дер Миндер
13:50 22.05.2026
18 Тоя недоразумението
13:50 22.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ООрана държава
Коментиран от #35
13:53 22.05.2026
22 Пич
- Ах, Вас...... отдавна е мой приятел Румен Борисов..... Била съм при него в България, Яа, в столицата Тирана...Яа....
13:53 22.05.2026
23 НАСКО
13:54 22.05.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
13:57 22.05.2026
25 Аман
Коментиран от #34
13:57 22.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
13:58 22.05.2026
27 "Хепи Броколи "
13:58 22.05.2026
28 Явно
13:58 22.05.2026
29 Истината:
Вещото Оправление на ЕС от Урсулите, Каите и Кощите!
13:59 22.05.2026
30 Тома
14:02 22.05.2026
31 Фон дер
14:02 22.05.2026
32 Копейка в шок
Коментиран от #45, #48
14:03 22.05.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
14:03 22.05.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #25 от "Аман":Референдум за какво бре.....
Коментиран от #74
14:05 22.05.2026
35 Зиг
До коментар #21 от "ООрана държава":Бабушкера,ама си незнай милиярдите.
Коментиран от #62
14:05 22.05.2026
36 Няма нищо за коментиране
14:05 22.05.2026
37 Не го мислете
14:08 22.05.2026
38 Ердоган
14:09 22.05.2026
39 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
14:10 22.05.2026
40 Гресирана ватенка
14:11 22.05.2026
41 Така требе
14:11 22.05.2026
42 вещица
Коментиран от #46
14:15 22.05.2026
43 Така требе
14:16 22.05.2026
44 Румен Радев, премиер
14:16 22.05.2026
45 заблудена шекелка
До коментар #32 от "Копейка в шок":Заблуда на противника.
14:16 22.05.2026
46 Я пъ тоа
До коментар #42 от "вещица":Румбата си има жена бре....
И нея ша я вземе
14:16 22.05.2026
47 РУМБА
Че без ЕС умираме прави.
14:18 22.05.2026
48 Румен Радев, премиер
До коментар #32 от "Копейка в шок":"...мислехме първо при нашият любим вожд Путин.."
С политически трупове не говоря, на монголски МангоФест не ходя. България е културна, демократична страна, не феодална деревня с поп☝️
14:23 22.05.2026
49 Пилотът Гошу
Коментиран от #51
14:26 22.05.2026
50 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
14:26 22.05.2026
51 Аааа, не така
До коментар #49 от "Пилотът Гошу":Направо да слага наколенките Румен, още при влизането.
Иначе нема милиарди за БГ.
Коментиран от #60
14:28 22.05.2026
52 Ще приема,
Коментиран от #68
14:28 22.05.2026
53 Мъжа на урсулЪ
14:28 22.05.2026
54 УРСУЛА
14:29 22.05.2026
55 Да видят мъж
14:30 22.05.2026
56 Кую
14:34 22.05.2026
57 честен ционист
До коментар #3 от "гражданин":И Льотчикът ще козирува пред хора без чин като предишната мутра.
14:35 22.05.2026
58 Перо
14:35 22.05.2026
59 Шопо
14:36 22.05.2026
60 Перо
До коментар #51 от "Аааа, не така":И трилиони да вземем, до обикновения човек няма да стигне!
14:44 22.05.2026
61 Да Не
14:46 22.05.2026
62 ООрана държава
До коментар #35 от "Зиг":Zелю и ги е засмук@л
14:49 22.05.2026
63 проЗдта акушерка
P.S. Добре , че ТЪПОТИЯТА не е заразна болест !
14:51 22.05.2026
64 Абе
Коментиран от #65
15:02 22.05.2026
65 Рублевка
До коментар #64 от "Абе":Урсула иска пари от България за хунтата на Зеленски, убийците на деца!
Коментиран от #66
15:04 22.05.2026
66 Хунтата
До коментар #65 от "Рублевка":е на Путин, и той убива деца и цивилни хора. Зеленски е световен герой. Свестен и се бори за народа си, за земята си, както и за нас европейските народи. Биг да му дава сила и кураж да се справи с тези гадни рашисти!
Коментиран от #69, #70
15:09 22.05.2026
67 Клати Курти
15:10 22.05.2026
68 Какъв
До коментар #52 от "Ще приема,":топ премиер, аланкоолу. Най- обикновена кукла на мафията. Ще изпълнява всичко, както изпълняваше Борисов и Пеевски. И ще крадат по същия начин.
15:13 22.05.2026
69 зелена миризлива тениска
До коментар #66 от "Хунтата":Герой ,герой ,колко да е герой един дрогиран умирисан хазарин,заради който дадоха фира 2.5млн хохохола,за този където клати гората ?
Коментиран от #71
15:13 22.05.2026
70 Рублевка
До коментар #66 от "Хунтата":Зеленски е руски циганин, крадец и шарлатан, като цар Киро.
Избили са децата в руско детско общежитие!
15:16 22.05.2026
71 Рублевка
До коментар #69 от "зелена миризлива тениска":Хазарите са руските цигани. Народ без държава.
15:17 22.05.2026
72 Честита "промяна" (поредната)
15:42 22.05.2026
73 Дика
15:44 22.05.2026
74 Атина Палада
До коментар #34 от "Я пъ тоа":За всичко,което касае българският народ! Викат му демокрация! В противен случай е диктатура!
15:49 22.05.2026