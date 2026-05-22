Урсула фон дер Лайен приема премиера Румен Радев в Брюксел

22 Май, 2026 13:40 1 846 74

Това ще бъде първата среща между председателя на ЕК и българския министър-председател след встъпването му в длъжност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме българския министър-председател Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи говорител на ЕК по време на редовната пресконференция на институцията, предава БТА.

Това ще бъде първата среща между Фон дер Лайен и премиера Радев след избирането му за министър-председател.

Очаква се в рамките на визитата си в Брюксел българският премиер да проведе и други срещи с ръководители на европейски и международни институции.

По-рано тази седмица Радев осъществи първото си официално посещение в чужбина като премиер, като в Берлин се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц.

В началото на месеца външният министър Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни след встъпването си в длъжност Радев е получил покани за срещи и от италианския премиер Джорджа Мелони, френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка

    18 17 Отговор
    Тук какво да викаме?

    13:43 22.05.2026

  • 2 Анонимен

    46 9 Отговор
    Това изобщо не е добра новина!

    13:43 22.05.2026

  • 3 гражданин

    61 15 Отговор
    Сигурен съм ,че Радев ще вдъхва респект ,а не да се подиграват както правеха с боко !!!

    Коментиран от #57

    13:43 22.05.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    24 13 Отговор
    Бързо са ориентира Румбата.

    13:44 22.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 5 Отговор
    Радев трябва да измери какъв е лимита на външния дълг , че да не остане за после

    13:44 22.05.2026

  • 6 Да се подмива баба Урсула

    25 18 Отговор
    че Румен отива с голямата ракета

    13:44 22.05.2026

  • 7 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    19 25 Отговор
    Къде да иде Радев.

    13:44 22.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    22 34 Отговор
    На бас, че няма да видим юмруче и Румбата ще е хрисмим като подстригано пуделче...
    Вече трябва да е ясно, че всичко ново е като всичко старо ама му викаме ново за успокоение!

    13:45 22.05.2026

  • 9 Фейк - либераст

    34 10 Отговор
    Как само с Урсула? И с Кая Калас Трябва, и с Мецола, и с Коща! Тези жени са еманация на "прогресивна" Европа!

    13:45 22.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    23 10 Отговор
    Радев да договори по високи дотации за селското стопанство.

    13:45 22.05.2026

  • 11 Радев, пак си на грешното посещения

    27 11 Отговор
    Урсуланата няма евтини енергоизточници.

    13:45 22.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 2 Отговор
    Спрете с теА ореоли, като на Светци❗
    Тези са обикновени престъпници❗

    13:45 22.05.2026

  • 13 Добри вести

    11 37 Отговор
    ВСУ отрязаха магистралата Мариопул-Таганрог.Крим е обречен!!!

    13:45 22.05.2026

  • 14 МАЛОУМНИКА

    27 5 Отговор
    Да я попита Директно, пак ли ще се прегръща и целува с боко Тиквата!

    13:46 22.05.2026

  • 15 Истината:

    13 16 Отговор
    АкушеркатаУрсуза фон дер Лайен
    ще дава указания на премиера Румен Радев
    как да Оправлява България

    13:47 22.05.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    14 12 Отговор
    Радев обеща на Урсула да докара всички евро жендъри в България за Дара - Големата Дупара!

    13:49 22.05.2026

  • 17 Фон дер Миндер

    32 6 Отговор
    "Кая Калас сравни Китай с „рак“, който изисква „химиотерапия“".... а беше обещала , че ще поумнее.. цялата ви шайка е такава

    13:50 22.05.2026

  • 18 Тоя недоразумението

    10 13 Отговор
    Ще се изказва пак чий е Крим и какъв да е.

    13:50 22.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ООрана държава

    25 5 Отговор
    Тая бабушкера ще има да злобее

    Коментиран от #35

    13:53 22.05.2026

  • 22 Пич

    14 6 Отговор
    Урсула:
    - Ах, Вас...... отдавна е мой приятел Румен Борисов..... Била съм при него в България, Яа, в столицата Тирана...Яа....

    13:53 22.05.2026

  • 23 НАСКО

    25 5 Отговор
    Румба! Вземи си противозмийски препарат!! Противозмийска ваксина!

    13:54 22.05.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 13 Отговор
    Генерала на килимчето пред АКУШЕРКАТА.

    13:57 22.05.2026

  • 25 Аман

    8 5 Отговор
    Объркахте народа.Чакаме референдома а то какво сега да подкрепяме?

    Коментиран от #34

    13:57 22.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 12 Отговор
    Румбата да си вземе НАКОЛЕНКИ, ша му требват.

    13:58 22.05.2026

  • 27 "Хепи Броколи "

    11 2 Отговор
    Верно живеем в сбъркано време , у магазина вегански кюфтета(?) и пръжиле , у жоба парА без стойност/покритие, а пък на вещите почнаха слагат ореоли/виж снимката/... Хич не са добре нещата

    13:58 22.05.2026

  • 28 Явно

    5 11 Отговор
    Рублен ще бъде прослушан ще бъде ли Орбан 2 или ще подкрепя решенията на ЕС. Ако е Орбан 2 няма пари от Брюксел.

    13:58 22.05.2026

  • 29 Истината:

    15 4 Отговор
    Стагнация в германската икономика поради
    Вещото Оправление на ЕС от Урсулите, Каите и Кощите!

    13:59 22.05.2026

  • 30 Тома

    6 1 Отговор
    Първо Мерц сега урсула.Да не го проверяват колко му са дълги палците защото до сега всички министър председатели на България бяха с удължени

    14:02 22.05.2026

  • 31 Фон дер

    4 6 Отговор
    Ще целуваме ръка ли?

    14:02 22.05.2026

  • 32 Копейка в шок

    7 10 Отговор
    Е как така???Шокиран съм.Копейките си мислехме първо при нашият любим вожд Путин Первий.

    Коментиран от #45, #48

    14:03 22.05.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 8 Отговор
    Румбата да учи чупки в кръста.

    14:03 22.05.2026

  • 34 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Аман":

    Референдум за какво бре.....

    Коментиран от #74

    14:05 22.05.2026

  • 35 Зиг

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "ООрана държава":

    Бабушкера,ама си незнай милиярдите.

    Коментиран от #62

    14:05 22.05.2026

  • 36 Няма нищо за коментиране

    7 2 Отговор
    Среща по протокол.

    14:05 22.05.2026

  • 37 Не го мислете

    5 4 Отговор
    Ще си отживее нащо момче.

    14:08 22.05.2026

  • 38 Ердоган

    5 6 Отговор
    Отива при господарката да целува ръка

    14:09 22.05.2026

  • 39 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    5 6 Отговор
    Румба, внимавай да не спреш милиардите за БГ.

    14:10 22.05.2026

  • 40 Гресирана ватенка

    2 7 Отговор
    Мунчо дьо Гол кога ще ходи на камината в Белият дом като Баце 😁😁😁

    14:11 22.05.2026

  • 41 Така требе

    5 1 Отговор
    Еврозона, Джиро, Евровизия, сега Брюксел.

    14:11 22.05.2026

  • 42 вещица

    8 2 Отговор
    Румба, внимавай necbийkитe да не те заразят с хантавирус.

    Коментиран от #46

    14:15 22.05.2026

  • 43 Така требе

    2 2 Отговор
    Румба покани ШЕФА на ЕС на Евровизия....

    14:16 22.05.2026

  • 44 Румен Радев, премиер

    3 7 Отговор
    Руския го забравих навсегда, трябва опресня немския. Арийците сме си братя ☝️

    14:16 22.05.2026

  • 45 заблудена шекелка

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка в шок":

    Заблуда на противника.

    14:16 22.05.2026

  • 46 Я пъ тоа

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "вещица":

    Румбата си има жена бре....
    И нея ша я вземе

    14:16 22.05.2026

  • 47 РУМБА

    4 4 Отговор
    Не забравяй кой е ШЕФА на ЕС.
    Че без ЕС умираме прави.

    14:18 22.05.2026

  • 48 Румен Радев, премиер

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка в шок":

    "...мислехме първо при нашият любим вожд Путин.."

    С политически трупове не говоря, на монголски МангоФест не ходя. България е културна, демократична страна, не феодална деревня с поп☝️

    14:23 22.05.2026

  • 49 Пилотът Гошу

    7 3 Отговор
    Няма да е лошо с влизането да и опъне един цигански шамар с опакото, да фръкне…

    Коментиран от #51

    14:26 22.05.2026

  • 50 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 5 Отговор
    Плачкате ли??

    14:26 22.05.2026

  • 51 Аааа, не така

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Пилотът Гошу":

    Направо да слага наколенките Румен, още при влизането.
    Иначе нема милиарди за БГ.

    Коментиран от #60

    14:28 22.05.2026

  • 52 Ще приема,

    7 1 Отговор
    къде ще ходи? Това е Генерал Радев, които е избран с нечувано мнозинство от народа. Това не е Борисов, който им козируваше и приемаше всичко безропотно. БГ-то вече има Топ Премиер и Брюксел трябва да се съобразява. А Борисов да гледа и да се учи.

    Коментиран от #68

    14:28 22.05.2026

  • 53 Мъжа на урсулЪ

    2 3 Отговор
    Борисов свърши каквото трябваше и ни довлече еврото. За да не опере пешкира го скатаха на сянка за известно време и ни показаха новия ,,спасител,,. Той се скара на кауфланд и го викнаха да му се скарат че не може така. А стодото чака да бъде спасено от новия спасител 🤣

    14:28 22.05.2026

  • 54 УРСУЛА

    4 1 Отговор
    Е КОПИЕ НА ЕС. КОШМАР. ДРЪЖ СЕ ГЕНЕРАЛЕ !

    14:29 22.05.2026

  • 55 Да видят мъж

    1 4 Отговор
    Да си гледаме интересите.Румбата да си свали обувката и да я тресне по масата,после да направи аероплан с разперени ръце и накрая коремното без никакви лостове само с една тетджера на главата.

    14:30 22.05.2026

  • 56 Кую

    0 4 Отговор
    Румен Мустафа на спявка при гинеколог.

    14:34 22.05.2026

  • 57 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    И Льотчикът ще козирува пред хора без чин като предишната мутра.

    14:35 22.05.2026

  • 58 Перо

    5 1 Отговор
    Наред с нашите проблеми Радев да напомни на Урсула за френското предложение за РСМ и да пита, защо представителите на Словения, Хърватия и преговарящия с тях Вайц искат да заобиколят или да променят правилата за прием в ЕС, след влязло в сила решение на 27-те! Това въпрос на корупция ли е или лобизъм? Ако е последното, има правила!

    14:35 22.05.2026

  • 59 Шопо

    4 1 Отговор
    Еж Румене нямаше ли някоя пя млада на тази и е пресъхнало изворчето.

    14:36 22.05.2026

  • 60 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Аааа, не така":

    И трилиони да вземем, до обикновения човек няма да стигне!

    14:44 22.05.2026

  • 61 Да Не

    2 1 Отговор
    Нищо хубаво не ни чака!!!

    14:46 22.05.2026

  • 62 ООрана държава

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Зиг":

    Zелю и ги е засмук@л

    14:49 22.05.2026

  • 63 проЗдта акушерка

    4 1 Отговор
    която управлява милиардите на Европа без нужното образование - Що е то ?
    P.S. Добре , че ТЪПОТИЯТА не е заразна болест !

    14:51 22.05.2026

  • 64 Абе

    3 2 Отговор
    Радев къде ше ходиш при тая вещица ти комунист ли си или букова шума.

    Коментиран от #65

    15:02 22.05.2026

  • 65 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Абе":

    Урсула иска пари от България за хунтата на Зеленски, убийците на деца!

    Коментиран от #66

    15:04 22.05.2026

  • 66 Хунтата

    1 6 Отговор

    До коментар #65 от "Рублевка":

    е на Путин, и той убива деца и цивилни хора. Зеленски е световен герой. Свестен и се бори за народа си, за земята си, както и за нас европейските народи. Биг да му дава сила и кураж да се справи с тези гадни рашисти!

    Коментиран от #69, #70

    15:09 22.05.2026

  • 67 Клати Курти

    1 1 Отговор
    Румбата дали ще го от перре на дррртата вещица ?

    15:10 22.05.2026

  • 68 Какъв

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ще приема,":

    топ премиер, аланкоолу. Най- обикновена кукла на мафията. Ще изпълнява всичко, както изпълняваше Борисов и Пеевски. И ще крадат по същия начин.

    15:13 22.05.2026

  • 69 зелена миризлива тениска

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хунтата":

    Герой ,герой ,колко да е герой един дрогиран умирисан хазарин,заради който дадоха фира 2.5млн хохохола,за този където клати гората ?

    Коментиран от #71

    15:13 22.05.2026

  • 70 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хунтата":

    Зеленски е руски циганин, крадец и шарлатан, като цар Киро.
    Избили са децата в руско детско общежитие!

    15:16 22.05.2026

  • 71 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "зелена миризлива тениска":

    Хазарите са руските цигани. Народ без държава.

    15:17 22.05.2026

  • 72 Честита "промяна" (поредната)

    1 2 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    15:42 22.05.2026

  • 73 Дика

    3 0 Отговор
    И там ще му пуснат Бангаранга като Мерц и туй ще е.

    15:44 22.05.2026

  • 74 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    За всичко,което касае българският народ! Викат му демокрация! В противен случай е диктатура!

    15:49 22.05.2026

