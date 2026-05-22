Урсула фон дер Лайен приема премиера Румен Радев в Брюксел

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме българския министър-председател Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи говорител на ЕК по време на редовната пресконференция на институцията, предава БТА.

Това ще бъде първата среща между Фон дер Лайен и премиера Радев след избирането му за министър-председател.

Очаква се в рамките на визитата си в Брюксел българският премиер да проведе и други срещи с ръководители на европейски и международни институции.

По-рано тази седмица Радев осъществи първото си официално посещение в чужбина като премиер, като в Берлин се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц.

В началото на месеца външният министър Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни след встъпването си в длъжност Радев е получил покани за срещи и от италианския премиер Джорджа Мелони, френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.