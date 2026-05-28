Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ООН предупреждава за опасна ескалация на конфликта между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

ООН предупреждава за опасна ескалация на конфликта между Русия и Украйна

28 Май, 2026 20:56, обновена 28 Май, 2026 19:27 969 34

  • украйна-
  • оон-
  • ескалация-
  • конфликт-
  • русия-
  • фолкер тюрк

Върховният комисар по правата на човека призова за незабавни преговори и защита на цивилните

ООН предупреждава за опасна ескалация на конфликта между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за „опасно изостряне“ на конфликта между Русия и Украйна и призова двете страни да се върнат към преговорен процес, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

„Призовавам категорично за сдържаност. Възобновете преговорите и сложете край на страданията“, заяви той в официално изявление. Тюрк отбеляза, че броят на цивилните жертви през първите четири месеца на годината е достигнал 815 души, което представлява увеличение от 21% спрямо същия период на предходната година.

Изявлението идва дни след една от най-смъртоносните руски атаки срещу Киев от началото на войната през 2022 г., при която 24 души загинаха при удар по жилищна сграда в нощта срещу 14 май.

„Международното хуманитарно право изисква страните в конфликта да предприемат всички възможни мерки за защита на цивилното население“, подчерта Тюрк, допълвайки, че това са правно обвързващи задължения, а не просто препоръки.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека също така посочи случай с украинска атака срещу общежитие на професионално училище в Старобелск, в Луганска област, контролирана от Русия, при която, според руските власти, са загинали 21 души, а 44 са ранени.

Агенцията заяви, че проверена публична информация показва, че обектът е бил в експлоатация по време на удара и че сред жертвите е имало цивилни, включително ученици.

Тюрк призова както украинските, така и руските власти да проведат „бързи, независими и ефективни разследвания“ и да подведат отговорните под съдебна отговорност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 2 Отговор
    Путин да се върне от Казахстан, да им обяви война и да ги почва, че омаляхме от чакане.

    Коментиран от #3, #27

    19:32 28.05.2026

  • 2 И Киев е Руски

    15 2 Отговор
    Споко: Ако НАТО използва всичките си ядрени бомби, това ще засегне от 27% до 35% от територията на Русия. Русия обаче би могла да унищожи приблизително 3000 западни града, слагайки край на западната цивилизация, каквато я познаваме. Ако руснаците се разпръснат из страната, повече от 70% от населението ще оцелее

    Коментиран от #7, #9

    19:32 28.05.2026

  • 3 Хайде

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Заминавай на фронта! Почвай ги!

    Коментиран от #10

    19:34 28.05.2026

  • 4 Аве мишкари

    20 3 Отговор
    спрете да финансирате бандерите и конфликта ще приключи, елементарно е

    Коментиран от #8, #11, #14

    19:35 28.05.2026

  • 5 Путин гол до кръста на пони

    2 14 Отговор
    Ако не ми предадете Киев не сядам на преговори!

    19:35 28.05.2026

  • 6 Бай Пунди Говнокомандващия

    1 12 Отговор
    Не съм бил в казарма, но съм голем стратег и владея геополитическия шах до съвършенство. Вместо фигури ползвам гумени патета ква ква.

    Коментиран от #25

    19:35 28.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин гол до кръста на пони

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Аве мишкари":

    Има и по-лесен вариант - да върна моята прекрасна и могъща армия в Русия.

    Коментиран от #17

    19:37 28.05.2026

  • 9 Сандо

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Нека Западът да унищожи обитаемата част на Русия, а ти се надяй руснаци да оцелеят в сибирските мечкарници.

    Ама тебе, какво те грее, като ще си от мъртвите.

    Коментиран от #21, #33

    19:38 28.05.2026

  • 10 Без име

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде":

    Защо да заминавам? Войници си имат, оръжия си имат, ракети всякакви си имат, а и ще ни дойдат на крака. Както винсги.

    Коментиран от #15

    19:38 28.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Киев е Руски

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин гол до кръста на пони":

    Половинката ти съгласна ли Е

    Коментиран от #18

    19:41 28.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин гол до кръста на пони

    1 7 Отговор
    Шойго е съгласен.

    19:43 28.05.2026

  • 20 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Пълнене на накълца вата и копейки в чувалите!

    19:45 28.05.2026

  • 21 И Киев е Руски

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Гонореята унищожава мозъка ...Ако го има

    19:45 28.05.2026

  • 22 Не ве, слушайте Кая, Урсула и

    7 1 Отговор
    онази Бербок.

    Споко.

    19:46 28.05.2026

  • 23 Путин гол до кръста на пони

    4 7 Отговор
    Искам от Шойго и моите прекрасни генерали да ми обяснят как превземането на Киев от три дни се проточи на пет години боксуване в Покровск? Само мигат. Някой от вас да може да ми обясни?

    Коментиран от #26

    19:46 28.05.2026

  • 24 Путин

    2 8 Отговор
    Усеща че изпуска властта, и ще ескалира войната

    19:48 28.05.2026

  • 25 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Аман от простотия...

    19:52 28.05.2026

  • 26 Алън Пугачов

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Путин гол до кръста на пони":

    Дрогарьо Пут...аз ще ти кажа. Кажи им натия твойте да не пушат! Колко кораби, самолети, танкове и бункери подпалиха като пушат където не трябва! Още първия ден като тръгнахме за Киев и подпалиха та изгоре целата колона с техника, ватенки и ушанки. И не се научихме от тогава.

    19:52 28.05.2026

  • 27 Милен

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Колсо по 3 дена минаха, къде е непобедимата руска армия, самов мечтите на копейките!!!

    19:53 28.05.2026

  • 28 Атина Палада

    1 4 Отговор
    Ще хвърли ли Путин Бомбата?

    Коментиран от #31

    19:53 28.05.2026

  • 29 Дебилите в ООН!

    2 6 Отговор
    Как може РФ да е постоянен член в Съвета за сигурност към ООН?

    19:54 28.05.2026

  • 30 Българин

    6 2 Отговор
    Луганска народна Република и донецка народна Република са част от руската федерация и териториите им не са украинска територия. Украинската хунта трябва да изтегли войските си от двете независими републики! Какви преговори какви пет евро, зеленски не е президент на Украйна!

    Коментиран от #32

    19:56 28.05.2026

  • 31 Ша ти фърли

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Чеппа.

    19:59 28.05.2026

  • 32 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    А бункерният идиот какъв е?

    Коментиран от #34

    20:00 28.05.2026

  • 33 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Кой запад, дето си бръснат задниците ли?

    20:02 28.05.2026

  • 34 Бункерният Едиот

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    е ЗеленНаркоман

    20:02 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания