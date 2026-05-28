ООН предупреждава за опасна ескалация на конфликта между Русия и Украйна

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за „опасно изостряне“ на конфликта между Русия и Украйна и призова двете страни да се върнат към преговорен процес, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

„Призовавам категорично за сдържаност. Възобновете преговорите и сложете край на страданията“, заяви той в официално изявление. Тюрк отбеляза, че броят на цивилните жертви през първите четири месеца на годината е достигнал 815 души, което представлява увеличение от 21% спрямо същия период на предходната година.

Изявлението идва дни след една от най-смъртоносните руски атаки срещу Киев от началото на войната през 2022 г., при която 24 души загинаха при удар по жилищна сграда в нощта срещу 14 май.

„Международното хуманитарно право изисква страните в конфликта да предприемат всички възможни мерки за защита на цивилното население“, подчерта Тюрк, допълвайки, че това са правно обвързващи задължения, а не просто препоръки.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека също така посочи случай с украинска атака срещу общежитие на професионално училище в Старобелск, в Луганска област, контролирана от Русия, при която, според руските власти, са загинали 21 души, а 44 са ранени.

Агенцията заяви, че проверена публична информация показва, че обектът е бил в експлоатация по време на удара и че сред жертвите е имало цивилни, включително ученици.

Тюрк призова както украинските, така и руските власти да проведат „бързи, независими и ефективни разследвания“ и да подведат отговорните под съдебна отговорност.