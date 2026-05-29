Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Хърватия »
Хърватският президент към съюзниците от НАТО: Призивите за нападение срещу Калининградска област са безотговорни

Хърватският президент към съюзниците от НАТО: Призивите за нападение срещу Калининградска област са безотговорни

29 Май, 2026 06:20, обновена 29 Май, 2026 06:29 742 0

  • хърватия-
  • президент-
  • зоран миланович-
  • калининградска област

Зоран Миланович заяви, че светът е „на ръба на хаоса“ и че Европа вече не може да разчита на САЩ за сигурността си

Хърватският президент към съюзниците от НАТО: Призивите за нападение срещу Калининградска област са безотговорни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хърватският президент Зоран Миланович разкритикува призивите на балтийски представители за нападение срещу Калининградска област, наричайки подобни изявления безотговорни.

„Не по-малко безотговорни, сега, обръщайки се към нашия собствен лагер, са призивите и изявленията, които чувам седмица след седмица от високопоставени представители на някои балтийски страни за необходимостта от нападение срещу Калининградска област. Това е повече от безотговорно. Такива неща не могат да се казват“, каза Миланович на церемония по случай Деня на хърватската армия и 35-годишнината от създаването на въоръжените сили на страната, цитиран от пресслужбата си.

Той каза, че страните от НАТО трябва не само да демонстрират солидарност, но и да поемат отговорност за своите изявления и действия. Миланович припомни, че хърватски войски и техника са в Литва като част от съюзническите си ангажименти.

Хърватският президент заяви още, че светът е „на ръба на хаоса“ и че Европа вече не може да разчита на Съединените щати за сигурност. Според него европейските страни трябва да развиват собствено сътрудничество в областта на отбраната и съвместно да разработват оръжия и военни технологии.

По-рано литовският външен министър Кястутис Будрис заяви, че НАТО има капацитет да нанесе удари по руски военни обекти в Калининград, "ако е необходимо". Прессекретарят на президента Владимир Путин, Дмитрий Песков заяви, подобни идеи граничат с лудост.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания