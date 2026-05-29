Хърватският президент Зоран Миланович разкритикува призивите на балтийски представители за нападение срещу Калининградска област, наричайки подобни изявления безотговорни.

„Не по-малко безотговорни, сега, обръщайки се към нашия собствен лагер, са призивите и изявленията, които чувам седмица след седмица от високопоставени представители на някои балтийски страни за необходимостта от нападение срещу Калининградска област. Това е повече от безотговорно. Такива неща не могат да се казват“, каза Миланович на церемония по случай Деня на хърватската армия и 35-годишнината от създаването на въоръжените сили на страната, цитиран от пресслужбата си.

Той каза, че страните от НАТО трябва не само да демонстрират солидарност, но и да поемат отговорност за своите изявления и действия. Миланович припомни, че хърватски войски и техника са в Литва като част от съюзническите си ангажименти.

Хърватският президент заяви още, че светът е „на ръба на хаоса“ и че Европа вече не може да разчита на Съединените щати за сигурност. Според него европейските страни трябва да развиват собствено сътрудничество в областта на отбраната и съвместно да разработват оръжия и военни технологии.

По-рано литовският външен министър Кястутис Будрис заяви, че НАТО има капацитет да нанесе удари по руски военни обекти в Калининград, "ако е необходимо". Прессекретарят на президента Владимир Путин, Дмитрий Песков заяви, подобни идеи граничат с лудост.