„Ройтерс“: Тръмп продължава да твърди, че изборите през 2020 г. са били откраднати

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е повторил неверните си твърдения, че изборите през 2020 г. са били „откраднати“ поне 107 пъти през последните шест месеца, показва анализ на „Ройтерс“ на негови публични изяви, интервюта и публикации в социалните мрежи, цитирано от News.bg.

Според агенцията Тръмп продължава почти ежедневно да поставя темата в центъра на общественото внимание, въпреки че е изправен пред нови политически предизвикателства, включително напрежението около войната с Иран и предстоящите междинни избори за Конгреса.

„Ройтерс“ отбелязва, че американският президент е повтарял тези твърдения по време на срещи със световни лидери, приеми в Белия дом и дори при чествания на Ханука и Коледа. По време на икономическия форум в Давос през януари той е заявил, че „хората скоро ще бъдат преследвани за това, което са направили“.

Миналата седмица Тръмп отново постави под съмнение резултатите от изборите, като заяви пред журналисти, че дори ако „Исус Христос слезе и преброи гласовете“, той би спечелил щата Калифорния.

Анализатори и експерти по изборните процеси, цитирани от „Ройтерс“, смятат, че постоянният фокус върху изборите от 2020 г. е част от по-широка стратегия за мобилизиране на републиканските избиратели преди междинните избори през ноември и за оправдаване на по-строги ограничения при гласуването.

Според Александра Чандлър от организацията Protect Democracy Тръмп се опитва да създаде „мъгла от дезинформация“, която да подготви почвата за бъдещи оспорвания на изборни резултати.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън заяви, че Тръмп е ангажиран с гарантирането на доверието в изборния процес и с поддържането на точни избирателни списъци без незаконно регистрирани неграждани.

Според проучване на „Ройтерс“/„Ипсос“ от април 63% от републиканските избиратели продължават да вярват на твърдението на Тръмп, че изборите през 2020 г. са били откраднати. Същевременно 82% от републиканците смятат, че в американските избори се подават голям брой фалшиви бюлетини от неграждани.

Множество съдилища, щатски власти и предишни проверки обаче не са открили доказателства за широкоразпространени изборни измами през 2020 г.

„Ройтерс“ припомня още, че администрацията на Тръмп е обсъждала ограничения върху машинното гласуване и мерки за затягане на правилата за гласуване по пощата. Част от тези действия вече са оспорени в съда от Демократическата партия.

В същото време някои представители на Републиканската партия започват открито да се противопоставят на реториката на президента. Бившият губернатор на Аризона Ян Брюър заяви, че всички обвинения за изборни измами са били опровергани, но Тръмп отказва да приеме това.

След загубата си на първичните избори в Луизиана сенаторът Бил Касиди също разкритикува твърденията за „откраднати избори“, като заяви, че в демокрацията понякога резултатите не са такива, каквито човек желае, но това не означава, че изборите са били фалшифицирани.