46 души загинаха при експлозия в сграда с взривни вещества в Мианмар

Четиридесет и шест души са загинали и 74 са ранени в град Намкам в североизточен Мианмар след експлозия в сграда, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на спасители.

„Експлозия възникна в неделя в сграда в североизточен Мианмар, за която се смята, че е съхранявала взривни вещества за минни операции.

Спасител, отишъл на мястото на експлозията, заяви, че са открити телата на 46 души, включително шест деца.

Спасителят заяви, че 74 от ранените са хоспитализирани“, съобщи агенцията.