46 души загинаха при експлозия в сграда с взривни вещества в Мианмар

31 Май, 2026 18:16, обновена 31 Май, 2026 18:21 666 0

Ранените в инцидента са 74

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четиридесет и шест души са загинали и 74 са ранени в град Намкам в североизточен Мианмар след експлозия в сграда, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на спасители.

Смята се, че в сградата са се съхранявали взривни вещества за минни операции.

„Експлозия възникна в неделя в сграда в североизточен Мианмар, за която се смята, че е съхранявала взривни вещества за минни операции.

Спасител, отишъл на мястото на експлозията, заяви, че са открити телата на 46 души, включително шест деца.

Спасителят заяви, че 74 от ранените са хоспитализирани“, съобщи агенцията.


