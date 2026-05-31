Руски удар по град Днепър унищожи клон на куриерска компания

Русия нанесе удари с дронове и балистични ракети по няколко украински области.

В град Днепър напълно изгорял е унищожен е клон на логистичната и куриерска компания „Нова поща“. Избухнал е голям пожар в складовата база, обхванал и паркирани наблизо автомобили. По данни на местните власти няма пострадали служители.

Общо в Днепропетровска област са регистрирани около 20 удара с дронове и артилерия, при които са нанесени щети на детска градина, медицински кабинет, жилищни сгради и селскостопанско предприятие.

В Корюковски район на Черниговска област руски дрон порази територията на местно предприятие. При нападението е загинал 58-годишен мъж, а на паркинга на фирмата са изгорели напълно 7 товарни камиона.

В Ровненска област е поразено неработещо промишлено предприятие, както и петролна рафинерия. На място е възникнал пожар, но няма съобщения за пострадали граждани.

В Житомирска област местните административни органи съобщиха за извършени руски атаки срещу обекти на критичната инфраструктура в региона.

В град Славянск в Донецка област руски безпилотен апарат атакува бензиностанция.