Руски удар по град Днепър унищожи клон на куриерска компания
Руски удар по град Днепър унищожи клон на куриерска компания

31 Май, 2026 17:59, обновена 31 Май, 2026 18:12 1 339 58

Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия нанесе удари с дронове и балистични ракети по няколко украински области.

В град Днепър напълно изгорял е унищожен е клон на логистичната и куриерска компания „Нова поща“. Избухнал е голям пожар в складовата база, обхванал и паркирани наблизо автомобили. По данни на местните власти няма пострадали служители.

Общо в Днепропетровска област са регистрирани около 20 удара с дронове и артилерия, при които са нанесени щети на детска градина, медицински кабинет, жилищни сгради и селскостопанско предприятие.

В Корюковски район на Черниговска област руски дрон порази територията на местно предприятие. При нападението е загинал 58-годишен мъж, а на паркинга на фирмата са изгорели напълно 7 товарни камиона.

В Ровненска област е поразено неработещо промишлено предприятие, както и петролна рафинерия. На място е възникнал пожар, но няма съобщения за пострадали граждани.

В Житомирска област местните административни органи съобщиха за извършени руски атаки срещу обекти на критичната инфраструктура в региона.

В град Славянск в Донецка област руски безпилотен апарат атакува бензиностанция.


  • 1 Някой

    51 9 Отговор
    "В град Днепър напълно изгорял е унищожен е клон на логистичната и куриерска компания „Нова поща“. Както винаги само част от истината. Защо не написахте, че се е използвал за нуждите на ВСУ

    Коментиран от #11, #32, #49

    18:17 31.05.2026

  • 2 Гост

    43 9 Отговор
    ЕС стана за смях, Русия с чипове от перални какво прави а...

    18:17 31.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пацула е аут

    8 19 Отговор
    Миризлив пацууул

    18:18 31.05.2026

  • 5 Пацула путя

    8 27 Отговор
    Приключи с памперс в бункера

    18:18 31.05.2026

  • 6 Пацула путя на задна

    8 26 Отговор
    Омазан с Фекалиите си

    Коментиран от #19

    18:19 31.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 От редакцията

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "Защо не е одобрено видеото":

    ИИ/Al не се одобрява.

    Коментиран от #20, #21, #25

    18:23 31.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кравария убер алес

    36 5 Отговор
    А какво стана с дрона в Румъния? Нещо, резко изчезна от новините.

    Коментиран от #13

    18:24 31.05.2026

  • 11 Кога факти ще напишат истината?

    5 37 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    В Старобелск са били взривени руски оператори на дронове от подразделение Рубикон?Деца там не е имало.

    Коментиран от #18, #22, #26

    18:27 31.05.2026

  • 12 Аз гледам сега други видеа страшни са

    5 25 Отговор

    До коментар #7 от "Защо не е одобрено видеото":

    За 14-ти път Саратовската рафинерия на "Роснефт" гори след украински удар (ВИДЕО)
    31 май 2026
    Обектите на руската петролна индустрия, които стават жертви на далекобойните украински дронове, продължават да се множат. Много от тях биват систематично удряни и с това темпо стои въпросът доколко изобщо биха могли да работят нормално в бъдеще, защото разрушенията могат да станат твърде тежки и да няма възстановяване.

    Коментиран от #16

    18:27 31.05.2026

  • 13 ка Путин

    6 23 Отговор

    До коментар #10 от "Кравария убер алес":

    Нещо бензина изчезна в Крим.

    18:28 31.05.2026

  • 14 🤣🤣🤣😁

    28 5 Отговор
    Унищожена е куриерска фирма за дронове.

    18:28 31.05.2026

  • 15 Някой

    29 3 Отговор
    Че куриерите, ако не карат оръжие, какво правят по време на война? Да питам, имало ли е после заря поне 1 час?

    18:28 31.05.2026

  • 16 Гледай, гледай

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "Аз гледам сега други видеа страшни са":

    не е риба

    18:29 31.05.2026

  • 17 Отец Дионисий

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Защо не е одобрено видеото":

    Избиването на орки е дело богоугодно.Аз тъй смятам.

    Коментиран от #24

    18:29 31.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 reю зеленски,

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пацула путя на задна":

    афроамериканските инструктори го успокояват с бело в бункера.

    18:33 31.05.2026

  • 20 Прав сте редакция

    4 17 Отговор

    До коментар #8 от "От редакцията":

    С ИИ/Аl руските варвари манипулираха че уж са убити 56 ученици и ученички а бяха ликвидирани 156 руски орки оператори на дронове

    18:34 31.05.2026

  • 21 Господин редактор ли сте не знам

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "От редакцията":

    Как преценявате кое видео какво е да не ти обърна хастара???

    Коментиран от #41

    18:35 31.05.2026

  • 22 украинска медия

    16 3 Отговор

    До коментар #11 от "Кога факти ще напишат истината?":

    В Киев, като взривиха два гаража с укро оператори на дронове, ни вопъл, ни стон.

    18:35 31.05.2026

  • 23 Роко

    3 12 Отговор
    Ще хвърчат ушанки нощес

    Коментиран от #51

    18:35 31.05.2026

  • 24 Равин Моше

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Отец Дионисий":

    Трепането на укрохазари още повече.

    18:37 31.05.2026

  • 25 Искаш ли пак да те обладая

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "От редакцията":

    На улицата редакторе на факти на минимална заплата?

    18:37 31.05.2026

  • 26 Абе

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "Кога факти ще напишат истината?":

    Що пишеш глупости. Има побликуван списък на загиналите. Има и кадри с родители. Поинтересувай се.

    Коментиран от #33

    18:38 31.05.2026

  • 27 Ситуационен анализ

    19 2 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили, намиращите се наоколо, украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    18:39 31.05.2026

  • 28 Един

    2 12 Отговор
    Унищожили куриерски офис, голяма работа. Всеки ден пускат десетки снимки с поразени руски обекти.

    18:39 31.05.2026

  • 29 укра без крак

    11 3 Отговор
    Пак се разхвърчаха крайници от крайна.

    18:39 31.05.2026

  • 30 100

    1 9 Отговор
    Днес гледах няколко минути снимки с поразени руски рафинерии и военни обекти-няколко минути русофобия.

    18:41 31.05.2026

  • 31 Истината

    10 2 Отговор
    Точно фирма за доставка на оръжие и дронове

    18:41 31.05.2026

  • 32 То и името на града е само част от

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Днепропетровск. А Днепър е река. Бая голяма.

    Коментиран от #52

    18:47 31.05.2026

  • 33 Има мултики

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    От Мосфилм.

    18:49 31.05.2026

  • 34 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА БЕ ГАНЕВ ????

    11 2 Отговор
    Я кажи колко натюфци имаше във тоя клон за куиерски услуги ....нали си дупе и гащи със урсулите и знаеш , че лъжеш !!!!!!

    Коментиран от #43

    18:51 31.05.2026

  • 35 Га нньоооо

    7 3 Отговор
    Не показвай и не разпространявай укрофашистката пропаганда !!!!

    18:53 31.05.2026

  • 36 доктор

    3 6 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки нещата в България ще се наредят.

    Коментиран от #38, #40, #48, #53

    18:55 31.05.2026

  • 37 Теmu ще дублира пратките

    1 2 Отговор
    Се казва в прессъобщение на китайския онлайн гигант.

    18:56 31.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ехааааааа

    6 3 Отговор
    Нашите надупени факти отново ринат дъното .....браво на тях ! А вземете ме изтрийте за да угодите на клоуна - крадец !!!!!

    18:57 31.05.2026

  • 40 Те cкъcaните кoпeйки са само в Интернет

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "доктор":

    На улицата и сред обществото ги няма никакви!

    Коментиран от #46

    18:57 31.05.2026

  • 41 Господин редактора преценява

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Господин редактор ли сте не знам":

    Според пачката която му плащат урсулите , и ще лъже и маже да получи още , както ГРОБ затваряше очи за строежите на укронацистите у нас които строи със парите които им изпращат евро- будалите !!!!

    19:02 31.05.2026

  • 42 Артилерист

    4 0 Отговор
    Преди два дни са излезли резултатите от социологическо проучване в Украйна, на което 40% от украинците са отговорили, че Украйна е лидер по осигуряване на сигурност! Представяте ли си докъде може да стигне нацизирането? Това не е социология за отчитане реалността, а за внушаване на такава. Затова няма защо да се учудваме, че руснаците стрелят, нали, само по детски градини, медицински кабинети, жилищни сгради и селскостопански постройки...

    19:05 31.05.2026

  • 43 Ааааааа не !

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА БЕ ГАНЕВ ????":

    Главния редактор ще мълчи като риба за убитите европейски наемници т.е. изпратени със заповед от нато , щото утре ще му закрият фалшивите новини !

    Коментиран от #54

    19:05 31.05.2026

  • 44 Новината на деня

    3 0 Отговор
    Алена жената на надрусаняка е подала молба за развод и е избягала от покрайна ....!

    19:10 31.05.2026

  • 45 Милен Ганев

    1 0 Отговор
    Не вярвам на тая статия която написах , докато не видя клоуна със селфи пред табелата там !

    19:12 31.05.2026

  • 46 Гей парада

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Те cкъcaните кoпeйки са само в Интернет":

    общество ли се нарича вече ?-))))

    19:20 31.05.2026

  • 47 СтаМат МаГа

    5 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат курииерите черни душмански !

    19:23 31.05.2026

  • 48 Ветеринар

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "доктор":

    Свинете се оказа че похапват и доктори с апетит,даже и некъпани .

    19:26 31.05.2026

  • 49 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    то се подразбира, защо да пишат

    19:27 31.05.2026

  • 50 големо

    0 0 Отговор
    важно значи, на война главно това става....

    19:32 31.05.2026

  • 51 Иво

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Роко":

    Роко ще хвърчи намай .кятти рунтаватта вуна !

    19:36 31.05.2026

  • 52 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "То и името на града е само част от":

    Копирано е от тяхната статия. Така пише в нея

    19:37 31.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ааааааа не !":

    Сигурно вече има 100 000 убити баровци, ама те не знаят 😉

    Коментиран от #56

    19:48 31.05.2026

  • 55 факуса

    2 0 Отговор
    хи хи думнали са инкасото на зелника смръдлив

    19:51 31.05.2026

  • 56 Миролюб Войнов,аналитик

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Интересно":

    Кви баровци бре мууу хълл,баровците не ги трепят в окопи и блиндажи ,рийшш ?!

    Коментиран от #58

    19:52 31.05.2026

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор
    Ся последно около "гаражите" ,успяха ли да открият най сетне главата 🎃 на Сирски ?

    19:55 31.05.2026

  • 58 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Баровци са високоплатени наемници, г-н Селски.

    20:07 31.05.2026

