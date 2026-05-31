Руски удар по град Днепър унищожи клон на куриерска компания

Русия нанесе удари с дронове и балистични ракети по няколко украински области.
В град Днепър напълно изгорял е унищожен е клон на логистичната и куриерска компания „Нова поща“. Избухнал е голям пожар в складовата база, обхванал и паркирани наблизо автомобили. По данни на местните власти няма пострадали служители.
Общо в Днепропетровска област са регистрирани около 20 удара с дронове и артилерия, при които са нанесени щети на детска градина, медицински кабинет, жилищни сгради и селскостопанско предприятие.
В Корюковски район на Черниговска област руски дрон порази територията на местно предприятие. При нападението е загинал 58-годишен мъж, а на паркинга на фирмата са изгорели напълно 7 товарни камиона.
В Ровненска област е поразено неработещо промишлено предприятие, както и петролна рафинерия. На място е възникнал пожар, но няма съобщения за пострадали граждани.
В Житомирска област местните административни органи съобщиха за извършени руски атаки срещу обекти на критичната инфраструктура в региона.
В град Славянск в Донецка област руски безпилотен апарат атакува бензиностанция.
До коментар #7 от "Защо не е одобрено видеото":ИИ/Al не се одобрява.
До коментар #1 от "Някой":В Старобелск са били взривени руски оператори на дронове от подразделение Рубикон?Деца там не е имало.
За 14-ти път Саратовската рафинерия на "Роснефт" гори след украински удар (ВИДЕО)
Обектите на руската петролна индустрия, които стават жертви на далекобойните украински дронове, продължават да се множат. Много от тях биват систематично удряни и с това темпо стои въпросът доколко изобщо биха могли да работят нормално в бъдеще, защото разрушенията могат да станат твърде тежки и да няма възстановяване.
До коментар #10 от "Кравария убер алес":Нещо бензина изчезна в Крим.
До коментар #17 от "Отец Дионисий":Трепането на укрохазари още повече.
До коментар #6 от "Пацула путя на задна":афроамериканските инструктори го успокояват с бело в бункера.
До коментар #8 от "От редакцията":С ИИ/Аl руските варвари манипулираха че уж са убити 56 ученици и ученички а бяха ликвидирани 156 руски орки оператори на дронове
До коментар #8 от "От редакцията":Как преценявате кое видео какво е да не ти обърна хастара???
До коментар #11 от "Кога факти ще напишат истината?":В Киев, като взривиха два гаража с укро оператори на дронове, ни вопъл, ни стон.
До коментар #17 от "Отец Дионисий":Трепането на укрохазари още повече.
До коментар #8 от "От редакцията":На улицата редакторе на факти на минимална заплата?
До коментар #11 от "Кога факти ще напишат истината?":Що пишеш глупости. Има побликуван списък на загиналите. Има и кадри с родители. Поинтересувай се.
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата
До коментар #1 от "Някой":Днепропетровск. А Днепър е река. Бая голяма.
До коментар #26 от "Абе":От Мосфилм.
До коментар #36 от "доктор":На улицата и сред обществото ги няма никакви!
До коментар #21 от "Господин редактор ли сте не знам":Според пачката която му плащат урсулите , и ще лъже и маже да получи още , както ГРОБ затваряше очи за строежите на укронацистите у нас които строи със парите които им изпращат евро- будалите !!!!
До коментар #34 от "АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА БЕ ГАНЕВ ????":Главния редактор ще мълчи като риба за убитите европейски наемници т.е. изпратени със заповед от нато , щото утре ще му закрият фалшивите новини !
До коментар #40 от "Те cкъcaните кoпeйки са само в Интернет":общество ли се нарича вече ?-))))
До коментар #36 от "доктор":Свинете се оказа че похапват и доктори с апетит,даже и некъпани .
До коментар #1 от "Някой":то се подразбира, защо да пишат
До коментар #23 от "Роко":Роко ще хвърчи намай .кятти рунтаватта вуна !
До коментар #32 от "То и името на града е само част от":Копирано е от тяхната статия. Така пише в нея
До коментар #43 от "Ааааааа не !":Сигурно вече има 100 000 убити баровци, ама те не знаят 😉
До коментар #56 от "Миролюб Войнов,аналитик":Кви баровци бре мууу хълл,баровците не ги трепят в окопи и блиндажи ,рийшш ?!
До коментар #56 от "Миролюб Войнов,аналитик":Баровци са високоплатени наемници, г-н Селски.
