Съдия Владислава Цариградска: У нас няма проблем с корупцията, а имаме мафиотизация

Сарафов отдавна е дал доказателства на магистратурата и на обществото, че той и нему подобни нямат място в магистратурата. Не смятам, че има качествата сам да се оттегли. Показа с действия няколко пъти, че други го „харчат” – вероятно задкулисни играчи. Сарафов е играл такъв танц и с управляващите по времето на „сглобката“. Той е готов да заблуждава, че може да има различно лице от това, което всеки наблюдател би определил. Това заяви съдия Владислава Цариградска пред Нова телевизия, цитирана от novini.bg.
По думите ѝ Гешев попречи имиджово на своите създатели и прояви инатлък: „Говореше за „достоен екзит” и смятам, че получи такъв, вместо да бъде разследван и наказан.“
„За мен това са два големи клана, които в даден момент си сътрудничат, след това воюват и дават жертви, след това пак постигат съгласие. По същия начин са двата големи клана, чиито аватари бяха Нотариуса и Пепи Еврото, но те имат сътрудници вътре в магистратурата. Смятам, че Гешев и Сарафов са от високите нива на тези мрежи. Всяка крачка на тези хора е известна на паралелната власт“, каза още тя.
Категорична е: „Имаме сигурни доказателства, че у нас няма проблем с корупцията, а имаме мафиотизация. Когато имаме завладени институции, хората нямат значение, въртележката се завърта.”
5 Наричай Го !
Както Си Искаш !
Факта Е !
Че някой ограбва хората !
И Техните Права !
Чрез Държавата !
26 Баш майстора
До коментар #7 от "Лунатик":Влади се бори с мутрите вечер в кревата
27 Анонимен
До коментар #15 от "Банкята":И аз това питам Докога тук по сайтовете едни мафиоти ще разпространяват лъжите си На всички е ясно че сте фалшиви драскачиДокога ще ги търпим
