Съдия Владислава Цариградска: У нас няма проблем с корупцията, а имаме мафиотизация

31 Май, 2026 18:25 2 647 29

Сарафов отдавна е дал доказателства на магистратурата и на обществото, че той и нему подобни нямат място в магистратурата. Не смятам, че има качествата сам да се оттегли. Показа с действия няколко пъти, че други го „харчат” – вероятно задкулисни играчи, коментира още съдия Цариградска

Съдия Владислава Цариградска: У нас няма проблем с корупцията, а имаме мафиотизация - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сарафов отдавна е дал доказателства на магистратурата и на обществото, че той и нему подобни нямат място в магистратурата. Не смятам, че има качествата сам да се оттегли. Показа с действия няколко пъти, че други го „харчат” – вероятно задкулисни играчи. Сарафов е играл такъв танц и с управляващите по времето на „сглобката“. Той е готов да заблуждава, че може да има различно лице от това, което всеки наблюдател би определил. Това заяви съдия Владислава Цариградска пред Нова телевизия, цитирана от novini.bg.

По думите ѝ Гешев попречи имиджово на своите създатели и прояви инатлък: „Говореше за „достоен екзит” и смятам, че получи такъв, вместо да бъде разследван и наказан.“
„За мен това са два големи клана, които в даден момент си сътрудничат, след това воюват и дават жертви, след това пак постигат съгласие. По същия начин са двата големи клана, чиито аватари бяха Нотариуса и Пепи Еврото, но те имат сътрудници вътре в магистратурата. Смятам, че Гешев и Сарафов са от високите нива на тези мрежи. Всяка крачка на тези хора е известна на паралелната власт“, каза още тя.

Категорична е: „Имаме сигурни доказателства, че у нас няма проблем с корупцията, а имаме мафиотизация. Когато имаме завладени институции, хората нямат значение, въртележката се завърта.”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каза ни го италианец

    35 2 Отговор
    Мафията си има Държава.

    18:26 31.05.2026

  • 2 лоза

    22 1 Отговор
    Сарафов пази тези,които го финансират със сериозни парични потоци.(Съдия Кралощатски.)

    18:30 31.05.2026

  • 3 3.14К

    24 13 Отговор
    Ако тази е символ за промяна в съдебната система, то не ни чака нищо добро,освен връщане на модела с Красьо черния, вместо седемте джуджета и нотариуса.

    18:31 31.05.2026

  • 4 скептик

    12 6 Отговор
    Говори едно, а мисли друго.

    18:32 31.05.2026

  • 5 Наричай Го !

    13 0 Отговор
    Наричай Го !

    Както Си Искаш !

    Факта Е !

    Че някой ограбва хората !

    И Техните Права !

    Чрез Държавата !

    18:36 31.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 6 Отговор
    Цариградска става съдия след като се омъжва за видната плевенска мутра Марио Бокса.Братът на Марио Иво е женен за съдружничка на бившия министър Андрей Цеков от ПП,а Вальо жълтия който е близък на братята живее на съпружески начала с друга съдийка.Кой и защо ни пробутват тези бандити в медиите?

    18:38 31.05.2026

  • 7 Лунатик

    26 2 Отговор
    Как се бориш срещу мафията като мъжът ти е мутра?

    Коментиран от #26

    18:40 31.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    В МОМЕНТА РАБОТЯ ВЪРХУ ВРЪЗКИТЕ НА МАФИЯТА С МЕДИИТЕ:)

    18:49 31.05.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 4 Отговор
    ТАZИ НЕ Е ЛИ СИГАН МИГАН ? ? ? ...................

    18:51 31.05.2026

  • 10 Госあ

    15 5 Отговор
    Класическа мастия на мафията. Кʼъв съд, кʼви 5 лв ?

    18:52 31.05.2026

  • 11 хмммм

    6 3 Отговор
    Защо не направят тая главен прокурор?

    18:54 31.05.2026

  • 12 Гост

    13 4 Отговор
    Много мутри налазиха, бойко им опъна червения килим и им даде много свобода и сега те ти резултата

    19:00 31.05.2026

  • 13 Зло куче

    7 2 Отговор
    ПП я лансират за главен прокурор

    19:01 31.05.2026

  • 14 Демократичната общност

    6 2 Отговор
    Владислава- главен прокурор а Марио Бокса- министър на правосъдието

    19:08 31.05.2026

  • 15 Банкята

    10 3 Отговор
    На целия български народ му е пределно ясно КОЙ е на върха на мафията в държавата. Те са на първия ред в Парламента. Въпросите и празните приказки са напълно излишни. Въпросът е до кога ще ги търпим?

    Коментиран от #27

    19:10 31.05.2026

  • 16 Нали сме приятели

    8 4 Отговор
    Корупция и мафия тип Украйна.

    19:10 31.05.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    СЪДИЯ ИСТАМБУЛСКА ...................... ТУРСКИ СИГАН МИГАН ................... ФАКТ !

    19:19 31.05.2026

  • 18 добре

    2 1 Отговор
    усеща системата. Ще се види доколко е права, може и президент да стане, макар в рокля !

    19:21 31.05.2026

  • 19 Да ге

    8 2 Отговор
    35 години бандата на Куката,Марио бокса и Вальо жълтия тормозят жителите на Плевен с активното съдействие на съдия Цариградска

    19:21 31.05.2026

  • 20 нннн

    5 0 Отговор
    Мафиотите имат ли си имена? Чета и чувам само имената на провалените, похарчените вече.

    19:22 31.05.2026

  • 21 Артилерист

    7 0 Отговор
    Добре де, това е констатация на съдия от системата, защо не започне разследване на нея самата за доказателства за посоченото и за споменатите лица. Тя е системно вътрешен човек и не е нормално да говори на ангро като обикновен гражданин...

    19:26 31.05.2026

  • 22 Да ге

    5 0 Отговор
    Вальо жълтия с 200 страници криминално досие как стана ЧСИ?

    19:33 31.05.2026

  • 23 Цвете

    1 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ РАЗСЛЕДВАТ ГЕШЕВ ЗА ПОКРОВИТЕЛСТВОТО ,КОЕТО ТОЙ ЛИЧНО НАПРАВИ ЗА КТБ? ТАКА ПОЛУЧИ ДЛЪЖНОСТТА ПРОКУРОР ?! НЕ СЕ ЗАБРАВЯ КТБ И ЩЕ ГИ ГОНЯТ ДО ДУПКА.ВЪВ ФИЛМА НА ЖЕЧЕВ И ЙОАН, ОТКАЗАЛИ ИНТЕРВЮ СА: БОРИСОВ, МАГНИТСКИ, НИКОЛАЙ БАРЕКОВ И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ, ПОСЛЕДНИЯТ КОЙТО ДАДЕ ХИЛЯДИ ИНТЕРВЮТА ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ, СЕГА Е ОТКАЗАЛ, ЗАЩО? И КАК ЖИВЕЕ ТОЛКОВА ГОДИНИ В СЪРБИЯ, С КАКВИ СРЕДСТВА ? ГОЛЯМА МЪГЛА С ТОВА КТБ. НО КРАДНАЛИТЕ ,СЪН ДА НЕ ГИ ХВАНЕ.ПАРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ И ПЕНСИОННИЯТ ФОНД БЯХА ТАМ.ЗАТОВА СЛЕД 2013 ГОДИНА СЕ ГЪНАТ ,КАК ДА ПОВИШАТ ПАРИТЕ ,КОИТО ЗАГРАБИХА .ПАРИТЕ НА ЧЕСТНО РАБОТИЛИТЕ СЕ " ИЗПАРИХА " В ЧИИ ДЖОБОВЕ ? КЪДЕ СА ПАРИТЕ???????? ВРЪЩАЙТЕ ГИ НЕГОДНИЦИ.🪆🤦‍♂️🤷‍♀️🤔🫡🎭👨‍🎓🐖🐖🐖🚔

    19:34 31.05.2026

  • 24 Зло куче

    7 1 Отговор
    Защо Лора Крумова и любимото и ПП ни пробутват жената на Марио бокса?

    19:35 31.05.2026

  • 25 Ален ПроЗд

    6 0 Отговор
    Съдийката познава ли Камен Куката който е стар авер на мъжа и?

    19:40 31.05.2026

  • 26 Баш майстора

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лунатик":

    Влади се бори с мутрите вечер в кревата

    19:42 31.05.2026

  • 27 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Банкята":

    И аз това питам Докога тук по сайтовете едни мафиоти ще разпространяват лъжите си На всички е ясно че сте фалшиви драскачиДокога ще ги търпим

    19:46 31.05.2026

  • 28 665

    1 1 Отговор
    Тая мутреса е същата "жертва", като евро прокурорката. А Нова ТВ е главен глашатай на с0 роското сборище.

    20:14 31.05.2026

  • 29 Хаха

    1 0 Отговор
    Как знае госпожата, нали е женена за такъв!

    20:16 31.05.2026

