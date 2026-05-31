Румънският президент предупреди Москва, че ще изгони руския посланик при ново навлизане на дронове в страната

Румънският президент Никушор Дан в интервю за BBC.не изключи възможността за експулсиране на руския посланик, ако в страната има още инциденти с дронове.

„Това е предупреждение към руската страна и се надявам, че ще спрат да правят това. В противен случай имаме други мерки, които можем да предприемем срещу тях“, заяви румънският президент.

В отговор на въпрос какво включват тези мерки, Дан заяви: „Например, експулсиране на посланика. Това е дипломатическа йерархия от мерки.“

Той повтори, че катастрофата на дрона в сграда в Румъния е резултат от операции на украинската противовъздушна отбрана.

Дрон се разби в покрива на жилищна сграда в Галац, близо до границата с Украйна, в нощта на 29 май. Експлозията предизвика пожар в апартамент на десетия етаж, рани двама души и наложи евакуацията на приблизително 70 местни жители.

След инцидента румънското външно министерство привика руския посланик Владимир Липаев, а руският генерален консул в Констанца Андрей Косилин бе обявен за персона нон грата.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че реакцията на Москва на действията на Букурещ „няма да закъснее“. Руското посолство от своя страна нарече инцидента провокация от страна на Киев, целяща да въвлече НАТО в конфликт с Русия.

Руският президент Владимир Путин заяви, че обстоятелствата около инцидента с безпилотния летателен апарат на румънска територия могат да бъдат определени само след щателно разследване.

„Никой не може да каже от какъв произход е даден дрон, докато не се извърши проверка на останките“, каза той. Путин предложи фрагментите от дрона да бъдат предадени на Русия за „обективно разследване“.