Румънският президент предупреди Москва, че ще изгони руския посланик при ново навлизане на дронове в страната

31 Май, 2026 18:35, обновена 31 Май, 2026 18:42 1 252 43

Това е дипломатическа йерархия от мерки, отбеляза Никушор Дан

Снимка: Президентство на Румъния
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан в интервю за BBC.не изключи възможността за експулсиране на руския посланик, ако в страната има още инциденти с дронове.

„Това е предупреждение към руската страна и се надявам, че ще спрат да правят това. В противен случай имаме други мерки, които можем да предприемем срещу тях“, заяви румънският президент.

В отговор на въпрос какво включват тези мерки, Дан заяви: „Например, експулсиране на посланика. Това е дипломатическа йерархия от мерки.“

Той повтори, че катастрофата на дрона в сграда в Румъния е резултат от операции на украинската противовъздушна отбрана.

Дрон се разби в покрива на жилищна сграда в Галац, близо до границата с Украйна, в нощта на 29 май. Експлозията предизвика пожар в апартамент на десетия етаж, рани двама души и наложи евакуацията на приблизително 70 местни жители.

След инцидента румънското външно министерство привика руския посланик Владимир Липаев, а руският генерален консул в Констанца Андрей Косилин бе обявен за персона нон грата.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че реакцията на Москва на действията на Букурещ „няма да закъснее“. Руското посолство от своя страна нарече инцидента провокация от страна на Киев, целяща да въвлече НАТО в конфликт с Русия.

Руският президент Владимир Путин заяви, че обстоятелствата около инцидента с безпилотния летателен апарат на румънска територия могат да бъдат определени само след щателно разследване.

„Никой не може да каже от какъв произход е даден дрон, докато не се извърши проверка на останките“, каза той. Путин предложи фрагментите от дрона да бъдат предадени на Русия за „обективно разследване“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    15 25 Отговор
    Браво! Той да не е фотка като байганьовците...

    Коментиран от #26

    18:43 31.05.2026

  • 2 Сесесере

    17 35 Отговор
    Нали маша беше казала че воюват срещу НАТО сега пък тва било провокация целяща да въвлече НАТО във войната! Не можеш ги разбра . Сигурно пак са пияни

    Коментиран от #11

    18:46 31.05.2026

  • 3 И КВО ДРУГО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ......?

    24 8 Отговор
    .........ЩЕ ИМ СПРЕ МАМ АЛИ ГАТА ЛИ...............🤣🤦‍♀️🤔...?

    18:47 31.05.2026

  • 4 Аз съм веган

    7 22 Отговор
    Да си събират празните бутилки и към блатата.

    Коментиран от #43

    18:49 31.05.2026

  • 5 хахахахха

    31 8 Отговор
    тия джагали май искат да гризнат дръвцето

    18:49 31.05.2026

  • 6 Гост

    42 8 Отговор
    Нали самия Нику шоравия призна, че дронът МОЖЕ да е руски, но са го отклоничи УКРАИНЦИТЕ!

    18:50 31.05.2026

  • 7 хмммм

    46 8 Отговор
    Защо не изгони украинския? Те дроновете идат от Покрайна.

    18:51 31.05.2026

  • 8 Ясно

    29 6 Отговор
    Били са му урсулицин !

    18:52 31.05.2026

  • 9 маке

    38 2 Отговор
    Мамалигата си е повервал нещо))

    18:52 31.05.2026

  • 10 Българин

    5 34 Отговор
    Митро фанова вън!

    Коментиран от #21

    18:52 31.05.2026

  • 11 фончо

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    Пиян е бил тоя, който и когато те е правил

    Коментиран от #32

    18:53 31.05.2026

  • 12 Тая подметка нека изгони

    20 5 Отговор
    Руския посланниик, това означава обявяване на война.
    Защо на 1-2 юни, през територята на България ще преминава америкнска техника за Румъния?
    За това ли Радев с мни на отбраната бяха в Брюксел? И за това ли ген Радев си намери смешния повод да удължи с един месец престоя на цистерните убийци на гражданското, най- голямото летище на Бг?

    Радев, гаднярьнатовски, ще си го получиш вместо визи

    Коментиран от #22

    18:53 31.05.2026

  • 13 Цък

    20 8 Отговор
    Руснаците да свалят либерала Путин и да почват всички наред . До кога ще търпят разни пудели да се провят на велики.

    Коментиран от #20

    18:54 31.05.2026

  • 14 Аз съм веган

    4 13 Отговор
    А нашата тетка ?

    18:54 31.05.2026

  • 15 АБЕ ПРОСТА МАМАЛИГА

    32 5 Отговор
    РУСНАЦИТЕ БАСМА ЛИ ЩЕ ТИ ЦЕПЯТ,НАЛИ И ТЕ ЩЕ ИЗГОНЯТ ВАШИТЕ ДИПЛОМАТИ С 200. ЕЙ ЧЕ ТЪП ЧАУШЕСКУ

    Коментиран от #25

    18:54 31.05.2026

  • 16 Надето

    5 31 Отговор
    Русия води война, която не може да спечели вече пет години

    Коментиран от #19

    18:56 31.05.2026

  • 17 НА ТОЗИ ЧРЕЗ КРАЖБА МУ

    34 1 Отговор
    ПОДАРИХА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ МАНДАТ И СЕГА ПАЛЕНЦЕТО ЛАЕ ДА ГО ЧУЯТ.

    18:58 31.05.2026

  • 18 Раманйещи

    33 2 Отговор
    Май скоро ще има втори Сталинград.
    "Само в битката за Сталинград съветските войски унищожават шеста и голяма част от четвърта танкова армия на вермахта. Трета и Четвърта РУМЪНСКИ, осма италианска, втора унгарска армии. Алпийският корпус и хърватския полк. Повече от 800 000 души".

    18:59 31.05.2026

  • 19 Компот

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Надето":

    И това ти е проблем ли?

    18:59 31.05.2026

  • 20 Недей дава зор

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цък":

    че не се знае утре БГ президент/ка какво ще се изцепи.

    19:01 31.05.2026

  • 21 Компот

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Що, сега като е вътре ти пречи?

    19:01 31.05.2026

  • 22 Блек Рок

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тая подметка нека изгони":

    Ми нали затова ви назначихме радев бе офси. Цял институт работи с години за това, да сугестира офчото мозъче за наша изгода.

    19:03 31.05.2026

  • 23 Име

    18 2 Отговор
    Това е "демократично" избраният президент, нали?

    19:08 31.05.2026

  • 24 асенчо

    8 2 Отговор
    ЕК на Урсула, а не той, подчинената марионетка.

    19:12 31.05.2026

  • 25 АБЕ КВО ДА ТИ КАЖА

    2 24 Отговор

    До коментар #15 от "АБЕ ПРОСТА МАМАЛИГА":

    РАШКИТЕ ОТВСЯКЪДЕ ГИ ОТРЯЗВАТ ЗАРАДИ МНОГОТО ИМ АКЪЛ. НАКРАЯ И СИНЗИНПИН ЩЕ ГИ ОТРЕЖЕ.

    19:12 31.05.2026

  • 26 Хасан Хамбург

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ха Хо на Фронта.

    19:14 31.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ИВО

    12 2 Отговор
    А Путин си го премести...

    Коментиран от #33, #35

    19:18 31.05.2026

  • 29 150 хиляди

    17 3 Отговор
    румънци се биха срещу СССР през ВСВ! Руснаците ги разбиха и унищожиха!Така че,по кротко ...шиканор!

    19:21 31.05.2026

  • 30 Пенчо Кубадински

    3 7 Отговор
    СMЪРТ НА ФAШИЗЪМА! ДА ЖИВЕЕ ПУТИН В ГУЛAГ!

    19:22 31.05.2026

  • 31 Цвете

    3 12 Отговор
    ТАКА СЕ ДЕЙСТВА, БЪРЗО, КРАТКО И ЯСНО. И ТАЗИ ДЕТО Е В СОФИЯ, НЕ ЛИ Й ИЗТЕЧЕ МАНДАТА ? ТЯ Е ПОД " КРИЛОТО " НА БСП И РУМЕН ПЕТКОВ. 🪆✈️🎭🤦‍♂️🤷‍♀️🤔🫡

    19:23 31.05.2026

  • 32 Антикомуне

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "фончо":

    То, ако беше така, нямаше да има руснаци. И мъжете и жените са постоянно на Черешата.

    19:23 31.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    11 1 Отговор
    Напишете в някой сайт за видеосподеляне, например
    в ютуб "Никушор Дан" и изгледайте няколко клипа.
    Уверявам Ви, че доста ще се посмеете.

    19:25 31.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дядото

    6 2 Отговор
    до ком. 29
    за информация.през всв загиват,ранени или изчезнали са 300 000 румънци,сражавали се с червената армия.само статистика

    19:28 31.05.2026

  • 37 Иванич

    8 2 Отговор
    Тоз никашор някой го подскокоросва...

    19:31 31.05.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТА ДА ИЗТЪРГУВАМЕ С БРАТУШКИТЕ ЗАВРЪЩАНЕТО НА ДОБРУДЖА
    В МАЙКА РОДИНА БЪЛГАРИЯ:)
    ......
    ДА ГИ ПОДПРЕМ ЛЕКО ОТЗАД РУМЪНЦИТЕ КАКТО ТЕ СА НАПРАВИЛИ В МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА

    19:32 31.05.2026

  • 39 Мюмюн

    4 3 Отговор
    голям праз, вие ще загубите от това, не те

    19:33 31.05.2026

  • 40 ТО ПЪК

    7 1 Отговор
    НА РУМЪНСКИЯ ЩЕ МУ ЧЕТАТ ВЕСТНИК!!
    ГОЛЕМИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ СТАНАХТЕ И ВИЕ!

    19:41 31.05.2026

  • 41 Джаф джаф капацуни

    6 2 Отговор
    Мамалигата да си натиска парцалите да не ги гази мечка! Всички дронове влезли досега в Европа се оказаха украински , така, че и този е украински , но важното е да се угажда на урсулите!

    19:46 31.05.2026

  • 42 Родина

    2 1 Отговор
    Румъния, измислена държава . Половината е била Българска територия . Великите
    демократични сили ни я отнеха .
    Заселихая с бедняци от Франция и Италия.

    19:56 31.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

