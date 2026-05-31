Румънският президент предупреди Москва, че ще изгони руския посланик при ново навлизане на дронове в страната

Румънският президент Никушор Дан в интервю за BBC.не изключи възможността за експулсиране на руския посланик, ако в страната има още инциденти с дронове.
„Това е предупреждение към руската страна и се надявам, че ще спрат да правят това. В противен случай имаме други мерки, които можем да предприемем срещу тях“, заяви румънският президент.
В отговор на въпрос какво включват тези мерки, Дан заяви: „Например, експулсиране на посланика. Това е дипломатическа йерархия от мерки.“
Той повтори, че катастрофата на дрона в сграда в Румъния е резултат от операции на украинската противовъздушна отбрана.
Дрон се разби в покрива на жилищна сграда в Галац, близо до границата с Украйна, в нощта на 29 май. Експлозията предизвика пожар в апартамент на десетия етаж, рани двама души и наложи евакуацията на приблизително 70 местни жители.
След инцидента румънското външно министерство привика руския посланик Владимир Липаев, а руският генерален консул в Констанца Андрей Косилин бе обявен за персона нон грата.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че реакцията на Москва на действията на Букурещ „няма да закъснее“. Руското посолство от своя страна нарече инцидента провокация от страна на Киев, целяща да въвлече НАТО в конфликт с Русия.
Руският президент Владимир Путин заяви, че обстоятелствата около инцидента с безпилотния летателен апарат на румънска територия могат да бъдат определени само след щателно разследване.
„Никой не може да каже от какъв произход е даден дрон, докато не се извърши проверка на останките“, каза той. Путин предложи фрагментите от дрона да бъдат предадени на Русия за „обективно разследване“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #26
18:43 31.05.2026
2 Сесесере
Коментиран от #11
18:46 31.05.2026
3 И КВО ДРУГО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ......?
18:47 31.05.2026
4 Аз съм веган
Коментиран от #43
18:49 31.05.2026
5 хахахахха
18:49 31.05.2026
6 Гост
18:50 31.05.2026
7 хмммм
18:51 31.05.2026
8 Ясно
18:52 31.05.2026
9 маке
18:52 31.05.2026
10 Българин
Коментиран от #21
18:52 31.05.2026
11 фончо
До коментар #2 от "Сесесере":Пиян е бил тоя, който и когато те е правил
Коментиран от #32
18:53 31.05.2026
12 Тая подметка нека изгони
Защо на 1-2 юни, през територята на България ще преминава америкнска техника за Румъния?
За това ли Радев с мни на отбраната бяха в Брюксел? И за това ли ген Радев си намери смешния повод да удължи с един месец престоя на цистерните убийци на гражданското, най- голямото летище на Бг?
Радев, гаднярьнатовски, ще си го получиш вместо визи
Коментиран от #22
18:53 31.05.2026
13 Цък
Коментиран от #20
18:54 31.05.2026
14 Аз съм веган
18:54 31.05.2026
15 АБЕ ПРОСТА МАМАЛИГА
Коментиран от #25
18:54 31.05.2026
16 Надето
Коментиран от #19
18:56 31.05.2026
17 НА ТОЗИ ЧРЕЗ КРАЖБА МУ
18:58 31.05.2026
18 Раманйещи
"Само в битката за Сталинград съветските войски унищожават шеста и голяма част от четвърта танкова армия на вермахта. Трета и Четвърта РУМЪНСКИ, осма италианска, втора унгарска армии. Алпийският корпус и хърватския полк. Повече от 800 000 души".
18:59 31.05.2026
19 Компот
До коментар #16 от "Надето":И това ти е проблем ли?
18:59 31.05.2026
20 Недей дава зор
До коментар #13 от "Цък":че не се знае утре БГ президент/ка какво ще се изцепи.
19:01 31.05.2026
21 Компот
До коментар #10 от "Българин":Що, сега като е вътре ти пречи?
19:01 31.05.2026
22 Блек Рок
До коментар #12 от "Тая подметка нека изгони":Ми нали затова ви назначихме радев бе офси. Цял институт работи с години за това, да сугестира офчото мозъче за наша изгода.
19:03 31.05.2026
23 Име
19:08 31.05.2026
24 асенчо
19:12 31.05.2026
25 АБЕ КВО ДА ТИ КАЖА
До коментар #15 от "АБЕ ПРОСТА МАМАЛИГА":РАШКИТЕ ОТВСЯКЪДЕ ГИ ОТРЯЗВАТ ЗАРАДИ МНОГОТО ИМ АКЪЛ. НАКРАЯ И СИНЗИНПИН ЩЕ ГИ ОТРЕЖЕ.
19:12 31.05.2026
26 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "хаха":Ха Хо на Фронта.
19:14 31.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ИВО
Коментиран от #33, #35
19:18 31.05.2026
29 150 хиляди
19:21 31.05.2026
30 Пенчо Кубадински
19:22 31.05.2026
31 Цвете
19:23 31.05.2026
32 Антикомуне
До коментар #11 от "фончо":То, ако беше така, нямаше да има руснаци. И мъжете и жените са постоянно на Черешата.
19:23 31.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
в ютуб "Никушор Дан" и изгледайте няколко клипа.
Уверявам Ви, че доста ще се посмеете.
19:25 31.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 дядото
за информация.през всв загиват,ранени или изчезнали са 300 000 румънци,сражавали се с червената армия.само статистика
19:28 31.05.2026
37 Иванич
19:31 31.05.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В МАЙКА РОДИНА БЪЛГАРИЯ:)
......
ДА ГИ ПОДПРЕМ ЛЕКО ОТЗАД РУМЪНЦИТЕ КАКТО ТЕ СА НАПРАВИЛИ В МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА
19:32 31.05.2026
39 Мюмюн
19:33 31.05.2026
40 ТО ПЪК
ГОЛЕМИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ СТАНАХТЕ И ВИЕ!
19:41 31.05.2026
41 Джаф джаф капацуни
19:46 31.05.2026
42 Родина
демократични сили ни я отнеха .
Заселихая с бедняци от Франция и Италия.
19:56 31.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.