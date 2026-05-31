Военният омбудсман на Украйна: Основното предизвикателство е как да изградим армия от цивилни
31 Май, 2026 18:44, обновена 31 Май, 2026 18:51

Въпросът за адаптирането на цивилни лица към военна служба е един от ключовите проблеми, пред които са изправени въоръжените сили на Украйна

Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Едно от най-големите предизвикателства за Украйна по време на пълномащабна война остава формирането на боеспособна армия от хора, които не са имали военен опит преди мобилизацията. Това заяви военният омбудсман на Украйна Олга Решетилова, цитирана от The New York Times.

Въпросът за адаптирането на цивилни лица към военна служба е един от ключовите проблеми, пред които са изправени въоръжените сили на Украйна днес.

„Основното предизвикателство е как да се изгради армия по същество от цивилни?“, подчерта Решетилова.

Изданието съобщава за неотдавнашното посещение на омбудсмана в 162-ра механизирана бригада в Западна Украйна, която скоро е трябвало да бъде разположена за бой на фронта. Задачата на Решетилова е била да защитава войниците от жестоки командири, колеги и нарушения на закона.

Тя забелязва войник, седнал на пейка с патерица наблизо; той очевидно е имал здравословни проблеми. Командирът на бригадата, полковник Дмитрий Бородий, който придружавал омбудсмана, казал, че има поне 20 новобранци в подобно състояние и не знаел какво да прави с тях.

Както Бородий казал на Решетилова, офицерите от наборната служба са вербували такива мъже, въпреки че те са били по-скоро бреме, отколкото от полза. Полковникът добавил, че няма законно право да ги остави, когато бригадата е изпратена на фронта. Омбудсманът обещал да повдигне въпроса пред длъжностни лица в Киев.

Друг проблем, според командира, е неразрешеното отсъствие от поделението. Бородий описва новобранец, режисьор, който при пристигането си за обучение „бил слаб, с треперещи крака и ръце и ококорен. Казали му, че работата му може да бъде да снима видеоклипове за бригадата.

„Но не, три дни по-късно режисьорът изчезна“, каза полковникът.

Според Решетилова, като защитава правата на войниците, тя цели да укрепи армията, като намали както избягването на военна служба, така и отсъствията от нея. В същото време тя призна, че въпреки мандата си, влиянието ѝ все още е ограничено.

Решетилова говори и за предизвикателствата при обучението на войници за нов тип война. Тя отбеляза, че поради широкото използване на дронове, украинските войски трябва да бъдат обучени за дългосрочно оцеляване в условия, които не са били считани за типични за фронта само преди няколко години.

Според нея днес украинските войски все по-често са принудени да остават в камуфлажни подземни убежища за продължителни периоди, без практически възможност да излязат на повърхността дори за основна хигиена или да евакуират ранени другари.

„Това изисква промени в доктрината за обучение. Сега трябва да подготвим войниците за дългосрочно оцеляване в затворени пространства“, добави тя. Решетилова подчерта.

Както тя отбеляза, войниците трябва да знаят как да оцелеят дори при температури от -20 градуса по Целзий, без да могат да запалят огън, тъй като всеки пламък може да издаде позицията им.


  • 1 Хе хе...

    29 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха! Направо не мога да повярвам на очите си!
    Кво стана бе, свършиха военните ли?
    Ха ха ха ха!

    18:53 31.05.2026

  • 2 Отговорът

    29 1 Отговор
    Така ако е карат нищо няма да остане от Окрайната, тя армия ше гради

    18:54 31.05.2026

  • 3 Ххахахах

    28 1 Отговор
    Като ги ловите по пътя и айде на фронта само така можете иначе на никой не му се мре заради зеления Наркоман!

    18:54 31.05.2026

  • 4 Оня ден един го гониха

    24 0 Отговор
    по покривите.
    Преди това се опитаха да бусифицират един с куче, питбул. Не можеха, кучето ги изпохапа всичките.

    18:55 31.05.2026

  • 5 Грабвате телата,

    13 1 Отговор
    някой си изкряска и трупове мъртви хвръкнаха за вчаска...

    Коментиран от #7

    18:56 31.05.2026

  • 6 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    23 1 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ГИ МЕТАТЕ КАТО КАР ТОФИ В БУСОВЕТЕ

    18:58 31.05.2026

  • 7 Проблемът е

    3 17 Отговор

    До коментар #5 от "Грабвате телата,":

    Че руснаците този път не идват да спасяват положението както на Шипка, а да сеят още смърт.

    Коментиран от #12

    18:58 31.05.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    16 0 Отговор
    Ние имаме ли си военен омбудсман? Да знам дали да се притеснявам...

    18:59 31.05.2026

  • 9 Ахааа,

    18 1 Отговор
    значи наистина до последната укра! Евала,само че бандерите не желаят на фронта,а там убиват невинните насилствено изпратени украинци!

    18:59 31.05.2026

  • 10 БАНДЕРКОВЦИ

    22 0 Отговор
    ОТ МНОГО АКЪЛ ЩЕ СЕ ДОКАРАТЕ ДО 5 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ.ПОСЛЕ НА ЗЕМЯТА ВИ ЩЕ ПУСНАТ ЕВРЕИТЕ КОИТО ЗА РАЗ БРОЙКИ ЩЕ ВИ ДОВЪРШАТ. ПРИМЕР ГАЗА.

    19:02 31.05.2026

  • 11 Тази гарга

    17 0 Отговор
    Какво "умно" излъчване има.

    19:04 31.05.2026

  • 12 Проблемът е,

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Проблемът е":

    че избиха толкова млади и силни мъже и от двете страни и това ми тежи най-много.

    19:05 31.05.2026

  • 13 Гарантирано от Герб

    10 0 Отговор
    Вземете си туристите от хотелите и всички политици на фронта и ще имате. Давай от 3-ти клас. Вече над 3 милиона.

    19:14 31.05.2026

  • 14 Някой

    6 0 Отговор
    Те и сега наричат наемниците си "цивилни".

    19:21 31.05.2026

  • 15 Иван Грозни

    7 0 Отговор
    какво е това понятие. Армия от цивилни няма. Има армия от милионери, просяци, крадци, политици и т.н.

    19:22 31.05.2026

  • 16 Мдаа...

    11 0 Отговор
    Преди десетина дни депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението в у крайна. През 1991 в 4о4 е имало 48млн, през 2022 е имало 41млн, днес има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области.
    Така че не цивилни, ами накрая от гробищата ще ги вадят.

    19:29 31.05.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    5 0 Отговор
    Много ясно как. С насилствена мобилизация? 60000 мутри от ТЦК маскирани като бандити извличат мъжете от жилищата, работата, градския транспорт, магазините. Трошат входната врата на апартамента и нахлуват маскирани вътре. Жените пищят, децата плачат. Бандеровците ги напръскват с полицейски спрей и влачат таткото към фронта.

    19:32 31.05.2026

  • 18 Читател

    3 0 Отговор
    До последен украинец идиоти с идиоти

    19:39 31.05.2026

  • 19 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Най добрия украинецц е починатия. Има и не лоши укри, но още не сме ги срещнали на живо.

    19:42 31.05.2026

  • 20 гаргата:

    4 0 Отговор
    омбудсманът мисли за войната. браво. след това някой ще говори за мир. ще почакаме

    19:46 31.05.2026

  • 21 Основното предизвикателство е

    5 0 Отговор
    Как да изтребите всички украинци!

    19:47 31.05.2026

  • 22 дядото

    4 0 Отговор
    отказвам денонощно да бъда облъчван с украйна и русия.тази война не трябва да бъде наша война и управляващите вече пета година да отнемат от мизерния ни залък в полза на укрите.г-н радев,спрете това безумие,нека поне живота на децата ни стане по-човешки

    19:57 31.05.2026

  • 23 Железен

    1 0 Отговор
    До последния украинец, до последния украинец, до последния украинец.

    20:00 31.05.2026

  • 24 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    БГ Англосаксонски пенсионери - уенни са готови за фронта.

    20:01 31.05.2026

  • 25 А министерсвото

    1 0 Отговор
    Им за пропаганда и лъжливи новини с министър на 30 год как ще обясни изчезването на военните им .

    20:07 31.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Миндич

    2 0 Отговор
    "...но след няклко дена режисьора изчезна". И защо въпросната сама не отиде за да демонстрира как се снимат клипове на фронта.Обещали му да снима клипове на фронта....мухахахахаха!Тая нещо се гъбарка с балъците дето нямат пари да се откупят.Аз предлагам,украйнската армия да се доокомплектова с български и румънски евлоатлантици.Направо отварят по едно ТЦКА във всеки областен град и подпукват матряла.

    Коментиран от #29, #30, #31

    20:11 31.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 WRC шафьор

    1 0 Отговор
    Защо цивилни трябва да обслужват и умират за корпоративни интереси? Стотиците хиляди кв.км. на Украйна са вече корпоративна собственост, а обикновения народ е задължен да плаща сметката със смърт!!!

    20:20 31.05.2026

  • 33 Гост

    1 0 Отговор
    Ами той вашия гуру, чичкото с мустаците го е измислил: НАРЕКЪЛ ГО Е ФОЛКСЩУРМ! Всички хлапета от 12 години нагоре и всички старци от 65 нагоре въоръжени с по един ПАНЦЕРФАУСТ и на фронта срещу руснаците! КАКВО СЕ БАВИТЕ ОЩЕ - ДЕЙСТВАЙТЕ!

    20:31 31.05.2026

