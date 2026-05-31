Едно от най-големите предизвикателства за Украйна по време на пълномащабна война остава формирането на боеспособна армия от хора, които не са имали военен опит преди мобилизацията. Това заяви военният омбудсман на Украйна Олга Решетилова, цитирана от The New York Times.

Въпросът за адаптирането на цивилни лица към военна служба е един от ключовите проблеми, пред които са изправени въоръжените сили на Украйна днес.

„Основното предизвикателство е как да се изгради армия по същество от цивилни?“, подчерта Решетилова.

Изданието съобщава за неотдавнашното посещение на омбудсмана в 162-ра механизирана бригада в Западна Украйна, която скоро е трябвало да бъде разположена за бой на фронта. Задачата на Решетилова е била да защитава войниците от жестоки командири, колеги и нарушения на закона.

Тя забелязва войник, седнал на пейка с патерица наблизо; той очевидно е имал здравословни проблеми. Командирът на бригадата, полковник Дмитрий Бородий, който придружавал омбудсмана, казал, че има поне 20 новобранци в подобно състояние и не знаел какво да прави с тях.

Както Бородий казал на Решетилова, офицерите от наборната служба са вербували такива мъже, въпреки че те са били по-скоро бреме, отколкото от полза. Полковникът добавил, че няма законно право да ги остави, когато бригадата е изпратена на фронта. Омбудсманът обещал да повдигне въпроса пред длъжностни лица в Киев.

Друг проблем, според командира, е неразрешеното отсъствие от поделението. Бородий описва новобранец, режисьор, който при пристигането си за обучение „бил слаб, с треперещи крака и ръце и ококорен. Казали му, че работата му може да бъде да снима видеоклипове за бригадата.

„Но не, три дни по-късно режисьорът изчезна“, каза полковникът.

Според Решетилова, като защитава правата на войниците, тя цели да укрепи армията, като намали както избягването на военна служба, така и отсъствията от нея. В същото време тя призна, че въпреки мандата си, влиянието ѝ все още е ограничено.

Решетилова говори и за предизвикателствата при обучението на войници за нов тип война. Тя отбеляза, че поради широкото използване на дронове, украинските войски трябва да бъдат обучени за дългосрочно оцеляване в условия, които не са били считани за типични за фронта само преди няколко години.

Според нея днес украинските войски все по-често са принудени да остават в камуфлажни подземни убежища за продължителни периоди, без практически възможност да излязат на повърхността дори за основна хигиена или да евакуират ранени другари.

„Това изисква промени в доктрината за обучение. Сега трябва да подготвим войниците за дългосрочно оцеляване в затворени пространства“, добави тя. Решетилова подчерта.

Както тя отбеляза, войниците трябва да знаят как да оцелеят дори при температури от -20 градуса по Целзий, без да могат да запалят огън, тъй като всеки пламък може да издаде позицията им.