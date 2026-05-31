Слави Ангелов: "Баба Алино" показва, че по корупция сме задминали и най-западналите африкански държави

Историята в "Баба Алино" е показателна, че по отношение на корупцията България е задминала и най-западналите държави в Африка. Когато се запознаеш с тази история, виждаш как прозират лицата на големите партии. Истинската мафия у нас през последните 15 години са големите партии", каза журналистът Слави Ангелов в предаването "На фокус с Лора Крумова".
"Престъпността у нас намалява. Хората са с усещането, че тя е висока, но то идва от много силна корупция, срещу която не се прави нищо. За 30 години не можем да построим една детска болница, но в същото време позволява на хора със съмнителен бизнес да си направят цял град в защитена територия", коментира Ангелов.
"Човекът, който организира цялата тази схема е Даниел Славов - Дънката. Човекът, който изчезна от страната, защото започна разследване срещу него за купуване на гласове, при което беше намерена голяма сума пари. От информацията, която имам към момента, се вижда, че в цялата схема с узаконяването на тези територии, той е участвал. Той е човек, който иска схемите му да вървят спокойно", изтъкна журналистът.
"Затворниците у нас са намалели 2 пъти за последните 8 години. От 12 000, те са станали 6 000. Това ни показва, че имаме промяна в наказателната политика - осъдителните присъди намаляват, но условните са около 50% от всички у нас. Няма респект към държавността. Този случай във Варна също ни го показва", коментира той.
"За да стане нещо положително в правосъдната ни система, трябва дълбока реформа. Там ситуацията е отчайващо. Магистратите трябва да се проверят - отговаря ли тяхната собственост на възможностите им. Тя трябва да се пречисти. Нужна е законодателна реформа за по-бързо правосъдие у нас. Това тормози хората най-много", каза криминалният журналист.
"Големият проблем е, че хора като Сарафов са вкарани във всички институции у нас. Наскоро ми разказаха какво се случва в Института по психология на МВР. Преди година за директор на този институт е назначена дама, която в звеното в Плевен е била редови служител. Тя идва като заместник-директор, а по-късно става и директор. Ако се направи проверка може да се разбере дали нейният съпруг е заместник-градски прокурор в София, който отказва да заведе дело за хулиганство срещу Делян Пеевски. Трябва да се прочистим от такъв тип хора", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бе
20:18 31.05.2026
2 Прав е и Тошко също
Не ми се иска да призная ,никога Тошко не ми е бил любимец но тук е прав. Епилога предстои.
20:18 31.05.2026
3 Гост
20:19 31.05.2026
4 Васил
Коментиран от #11
20:20 31.05.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:20 31.05.2026
6 така е
20:20 31.05.2026
7 Слав
20:22 31.05.2026
8 чорба с корупцията
Няма кметска заповед за спиране на незаконно строителство - ясно е защо няма.
20:28 31.05.2026
9 Дориана
Коментиран от #13
20:28 31.05.2026
10 Гост
Кой в общината е одобрил?
Кой нотариус е изповядал сделките?
Не е трудно да се намерят отговорните лица. За един ден се прави, ако има желание.
Вече две седмици само раздуване на балона и няма конкретни имена.
20:29 31.05.2026
11 Дориана
До коментар #4 от "Васил":има съмнение , че и банките също са замесени , защото са издавали кредити по документи, които не са проверени дали са фалшиви. Как без разрешение за строеж се строи, продава и тегли кредит ?
Коментиран от #14
20:32 31.05.2026
12 Спокойно
може и да е поизкуфял
ама чак толкова изкукуригали всички...
20:33 31.05.2026
13 забравяш
До коментар #9 от "Дориана":ПП и ДБ.
ПП и ДБ се бореха с Пеевски кой е по-евроатлантик. А и да не забравяме, при ГЕРБ е започнала сагата с украинския анклав във Варна, но при Коцев сградите са станали 104.
20:36 31.05.2026
14 Госпожо Десо Радева,
До коментар #11 от "Дориана":Мъжът ти къде е?
Защо няма арест на Коцев и съответна акция?
Сега има цялата власт..
И престани да се явяваш като @ бялджип и @ Добриана...
20:38 31.05.2026