Слави Ангелов: "Баба Алино" показва, че по корупция сме задминали и най-западналите африкански държави

31 Май, 2026 20:15 500 14

"Човекът, който организира цялата тази схема е Даниел Славов - Дънката. Човекът, който изчезна от страната, защото започна разследване срещу него за купуване на гласове, при което беше намерена голяма сума пари. От информацията, която имам към момента, се вижда, че в цялата схема с узаконяването на тези територии", коментира журналистът

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Историята в "Баба Алино" е показателна, че по отношение на корупцията България е задминала и най-западналите държави в Африка. Когато се запознаеш с тази история, виждаш как прозират лицата на големите партии. Истинската мафия у нас през последните 15 години са големите партии", каза журналистът Слави Ангелов в предаването "На фокус с Лора Крумова".
"Престъпността у нас намалява. Хората са с усещането, че тя е висока, но то идва от много силна корупция, срещу която не се прави нищо. За 30 години не можем да построим една детска болница, но в същото време позволява на хора със съмнителен бизнес да си направят цял град в защитена територия", коментира Ангелов.
"Човекът, който организира цялата тази схема е Даниел Славов - Дънката. Човекът, който изчезна от страната, защото започна разследване срещу него за купуване на гласове, при което беше намерена голяма сума пари. От информацията, която имам към момента, се вижда, че в цялата схема с узаконяването на тези територии, той е участвал. Той е човек, който иска схемите му да вървят спокойно", изтъкна журналистът.

"Затворниците у нас са намалели 2 пъти за последните 8 години. От 12 000, те са станали 6 000. Това ни показва, че имаме промяна в наказателната политика - осъдителните присъди намаляват, но условните са около 50% от всички у нас. Няма респект към държавността. Този случай във Варна също ни го показва", коментира той.
"За да стане нещо положително в правосъдната ни система, трябва дълбока реформа. Там ситуацията е отчайващо. Магистратите трябва да се проверят - отговаря ли тяхната собственост на възможностите им. Тя трябва да се пречисти. Нужна е законодателна реформа за по-бързо правосъдие у нас. Това тормози хората най-много", каза криминалният журналист.

"Големият проблем е, че хора като Сарафов са вкарани във всички институции у нас. Наскоро ми разказаха какво се случва в Института по психология на МВР. Преди година за директор на този институт е назначена дама, която в звеното в Плевен е била редови служител. Тя идва като заместник-директор, а по-късно става и директор. Ако се направи проверка може да се разбере дали нейният съпруг е заместник-градски прокурор в София, който отказва да заведе дело за хулиганство срещу Делян Пеевски. Трябва да се прочистим от такъв тип хора", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе

    10 2 Отговор
    По отношение на корупцията България може и да е задминала и най-западналите държави в Африка, но все още е страшно изостанала от Украйна, па и от елементите начело в ЕК

    20:18 31.05.2026

  • 2 Прав е и Тошко също

    0 1 Отговор
    Бившият председател на ПГ на ИТН не се беше появявал публично от средата на месец април. Тоест преди месец и половина! Днес от своя дом в град Ямбол се показа и заяви че има няколко въпроса които ще обедини в "едно въпросче". Тошко Йорданов попита - "Кво става жензита? Нещо не ви виждам на улицата да протестирате? Увеличението със 70% на полицаи и военни на които ние увеличихме заплатите остава? Значи е било правилно! Планирахме с 5% увеличение на осигурителните тежест и новите го планират! Значи е било правилно. Изтеглихме външен дълг за да не увеличаваме дефицита и новите го планират. Значи е било правилно. Как е жензита? Нещо не ви виждам по площадите? Ще излезете ,ще излезете отново зимата и ще пометете един политически ракурс който ползва президентската институция за рейтинг и да получи власта. Тогава ще разберете че ние бяхме по малкото зло"...
    Не ми се иска да призная ,никога Тошко не ми е бил любимец но тук е прав. Епилога предстои.

    20:18 31.05.2026

  • 3 Гост

    10 0 Отговор
    Корупционерите от община Варна да прекръстят комплекса от Баба Алино на АЛА БАЛА ЛИНО!

    20:19 31.05.2026

  • 4 Васил

    10 1 Отговор
    100% съм сигурен че държавната администрация е замесена Нап и Данс са си затваряли очите както и други институции.

    Коментиран от #11

    20:20 31.05.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор
    За да се монтират три колчета против паркиране трябва папка с документи една педя дебела Тука цял град никой нищо не знае Да живее демокрацията и бананите

    20:20 31.05.2026

  • 6 така е

    9 2 Отговор
    Гарантирано от боко, шишо, кирчо и асанчо!

    20:20 31.05.2026

  • 7 Слав

    7 1 Отговор
    Истинската мафия у нас през последните 15 години са големите партии !!

    20:22 31.05.2026

  • 8 чорба с корупцията

    4 0 Отговор
    Благо сладко се е облажил , а и резервно алиби си е приготвил.
    Няма кметска заповед за спиране на незаконно строителство - ясно е защо няма.

    20:28 31.05.2026

  • 9 Дориана

    4 0 Отговор
    Много ясно, България се слави като най- корумпираната мафиотска държава със завладени институции, чиито създатели и проводници са Борисов ГЕРБ и Пеевски ДПС..Точно за това и украинците са решили, че могат да завземат и окупират като своя територия земята на България.

    Коментиран от #13

    20:28 31.05.2026

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Кой главен архитект е разписал?
    Кой в общината е одобрил?
    Кой нотариус е изповядал сделките?
    Не е трудно да се намерят отговорните лица. За един ден се прави, ако има желание.
    Вече две седмици само раздуване на балона и няма конкретни имена.

    20:29 31.05.2026

  • 11 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    има съмнение , че и банките също са замесени , защото са издавали кредити по документи, които не са проверени дали са фалшиви. Как без разрешение за строеж се строи, продава и тегли кредит ?

    Коментиран от #14

    20:32 31.05.2026

  • 12 Спокойно

    1 0 Отговор
    Чакайте Тръмп да ви отмени визите
    може и да е поизкуфял
    ама чак толкова изкукуригали всички...

    20:33 31.05.2026

  • 13 забравяш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    ПП и ДБ.

    ПП и ДБ се бореха с Пеевски кой е по-евроатлантик. А и да не забравяме, при ГЕРБ е започнала сагата с украинския анклав във Варна, но при Коцев сградите са станали 104.

    20:36 31.05.2026

  • 14 Госпожо Десо Радева,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Мъжът ти къде е?
    Защо няма арест на Коцев и съответна акция?
    Сега има цялата власт..

    И престани да се явяваш като @ бялджип и @ Добриана...

    20:38 31.05.2026

