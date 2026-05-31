Зеленски: САЩ произвеждат само 60-65 противобалистични ракети на месец, това е нищо

В САЩ няма достатъчно производство на противобалистични ракети, което може да доведе до криза в различни части на света, написа украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.
„Русия увеличава собственото си производство на балистични ракети. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на САЩ. Надявам се, че ще разберат и ще отговорят“, написа украинският лидер.
Според Зеленски, САЩ в момента произвеждат приблизително 60-65 противобалистични ракети месечно. Той подчерта, че това е нищо в сравнение със сегашните предизвикателства.
„Това не е тайна и Русия го знае. Трябва да разширим производството. Помолих предишната администрация на САЩ и моля настоящата администрация да предостави на Украйна лицензи за производство на ракети Patriot“, добави украинският президент.
Зеленски също така отбеляза, че Украйна може да увеличи производството на ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot.
„Това ще ни помогне. Ще помогне на Близкия изток и на всяка друга страна, на която Съединените щати решат да помогнат. Докато не произведем европейска система за противобалистични ракети, ще се нуждаем от подкрепата на Съединените щати“, заключи той.
10 Забележка
Зеленкооо....
Не работиш по заданието .... Скоро ще загаснеш.....много скоро....явно смъркаш неравномерно....
Мога да кажа и дните - 4 дни!!!!!
20:25 31.05.2026
14 Ами
Поиска само лицензи за производство на ракети Patriot.
Можеше да поиска лицензи за производство на
самолетоносачи, подводници и ядрени ракети :)
Прави впечатление, че вече не иска пари от САЩ.
20:27 31.05.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
отколкото цялото НАТО за ЕДНА ГОДИНА“❗-
това каза наскоро генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред Ню Йорк таймс.
20:27 31.05.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "А Сега":Ами ТИЧКАЙ го ЗАЛИЧИ❗
Защо клечиш още тук🤔❗
20:30 31.05.2026
19 Бай Ставри
До коментар #17 от "А Сега":А сега на м@йк@ ти в г@з@
Коментиран от #25
20:31 31.05.2026
20 МАЛКО РУСНАЧЕ
ДЯДО ЗАЩО НАД РУСИЯ
ИМА ТОЛКОВА МНОГО ЧЕРНИ ПУШЕЦИ?
ЧТО ПРОИЗХОДИТ?
ДЯДОТО СЕ УСМИХАЛ
ЗАЩОТО В РУСИЯ
ОЩЕ НЕ СА ИЗБРАЛИ
НОВИЯ РУСКИ ПАПА ,
ЗАТОВА Е ТОЗИ
ЧЕРЕН ПУШЕК .
20:32 31.05.2026
21 Исторически факти
Върви и мощна атака по руски военни камиони, унищожени са поне 150 бр.
Унищожени са 179 танка.... Става дума за компютърна игра за деца до 12 годишна възраст...
20:32 31.05.2026
31 Гост
Скоро и пирони няма да си произвеждат.
20:42 31.05.2026
