Зеленски: САЩ произвеждат само 60-65 противобалистични ракети на месец, това е нищо

В САЩ няма достатъчно производство на противобалистични ракети, което може да доведе до криза в различни части на света, написа украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

„Русия увеличава собственото си производство на балистични ракети. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на САЩ. Надявам се, че ще разберат и ще отговорят“, написа украинският лидер.

Според Зеленски, САЩ в момента произвеждат приблизително 60-65 противобалистични ракети месечно. Той подчерта, че това е нищо в сравнение със сегашните предизвикателства.

„Това не е тайна и Русия го знае. Трябва да разширим производството. Помолих предишната администрация на САЩ и моля настоящата администрация да предостави на Украйна лицензи за производство на ракети Patriot“, добави украинският президент.

Зеленски също така отбеляза, че Украйна може да увеличи производството на ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot.

„Това ще ни помогне. Ще помогне на Близкия изток и на всяка друга страна, на която Съединените щати решат да помогнат. Докато не произведем европейска система за противобалистични ракети, ще се нуждаем от подкрепата на Съединените щати“, заключи той.