Обмислят нов механизъм: Минималната заплата може да стане различна по отрасли от 2027 г.

31 Май, 2026 20:33 1 144 35

Бизнесът подкрепя промяната заради регионалните различия, но синдикатите настояват за спешни преговори

Ани Ефремова

Нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, обмисля Министерството на труда и социалната политика, информират от bTV. През последните години възнаграждението се фиксира на 50% от средното заплащане за страната и в момента е 620 евро.

Идеята е най-малкото заплащане да бъде различно според отраслите и да се договаря със социалните партньори, а да не се определя едностранно от държавата.

Предложението е през 2027 г. да има нов механизъм за договаряне по отрасли.

В центъра на сливенското село Крушаре Мария Нейчева работи в дюнерджийница. Парите, които получава, са минималните за страната – 620 евро. Казва, че семейството ѝ се оправя със сметките за месеца само защото и мъжът ѝ работи.

„Не живея разкошно, но имам да си покривам нуждите. Плащам ток, вода, интернет, телевизия. Остава за внуците да отделим малко, друго няма“, казва Мария Нейчева.

Синдикатите са категорични – първо разговори, а после решение дали да остане сегашният механизъм за минималната заплата.

„Много моля никой да не предлага изменение в минималната заплата, без да пита работещите в тая държава и техните представители – синдикатите. Национална минимална заплата трябва да има и тя трябва да бъде адекватна, отчитаща издръжката на живота, като 50% от средната трябва да е минимумът“, коментира Любослав Костов от КНСБ.

Основният аргумент на бизнеса е непроменен от години – в много области на страната минималната заплата от 620 евро всъщност е голям процент от средното възнаграждение. Така е във Видин, Смолян и Благоевград например, където тя надхвърля 60%.

„Доказа се като неефективен за българската икономика. В отделни области от страната се стигна до абсурда, в който минималната работна заплата се явява над 60%, близо 70% от средната работна заплата в областите, което няма как да има икономическа логика. Тъй че всеки опит за преформатиране на този механизъм е положителен“, посочва Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива.

На работното си място Мария пресмята, че с ръста на цените задължително трябва да се повишат и доходите. Затова и се надява минималното заплащане да се увеличи. Изчислява и колко трябва да е.

„След като всички цени скачат, трябва да се вдигне. 700 би трябвало да е, то се вдигна всичко“, казва Мария Нейчева.

Според сегашните разпоредби размерът на минималната заплата за 2027 г. трябва да се определи до 1 септември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    16 2 Отговор
    Не мисля ,че е редно . Когато говорим за минимална ..значи е праг . Нека всички имат право на минимална .

    Коментиран от #4

    20:38 31.05.2026

  • 2 Тъпанари

    16 0 Отговор
    София както винаги няма да е България! Минималната заплата там ще е два пъти по-висока от тази в българия.

    Коментиран от #5

    20:38 31.05.2026

  • 3 Гост

    9 6 Отговор
    Един час труд трябва да се заплаща еднакво за всички професии. Вече, който е учил ще го заработва лесно. Който не е учил - трудно.

    Коментиран от #25

    20:38 31.05.2026

  • 4 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    И сега си има минимален праг за конкретна професия. Няма как мениджър да се води на минимална заплата.

    20:39 31.05.2026

  • 5 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъпанари":

    София е с най-високите заплати и най-евтината вода, а си я доставят чак от Белмекен. Дружеството Софийска вода трябва да се казва Рилска вода.

    Коментиран от #21

    20:41 31.05.2026

  • 6 пролетариат

    6 2 Отговор
    Колко ще е несправедливо новоназначени лекар и санитар да са с различни по размер минимални заплати.

    20:42 31.05.2026

  • 7 Като цяло

    14 3 Отговор
    Искат да прецакат хората в бедните региони , да си останат бедни . Ако пре...т Мин заплата край с това правителство.

    20:44 31.05.2026

  • 8 Пачо

    5 1 Отговор
    Ами то и сега при различните професии,минималната е различна.Лекар и санитар ѝ мед.сестра вземат различна Мин.заплата.

    Коментиран от #10

    20:47 31.05.2026

  • 9 пенсионер от Варна

    4 0 Отговор
    така беше замислено преди години, ама "някой" го провали !

    20:49 31.05.2026

  • 10 Глей ти

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пачо":

    Но сега санитар в София ще стартира със заплатата на хирург в Търново.

    20:51 31.05.2026

  • 11 Така, така

    14 0 Отговор
    Ако го въведат това, много работници ще бъдат прецакани от бизнеса. Единната минимална заплата пазеше служителите от издевателствата на хитрите и алчни работодатели..

    20:53 31.05.2026

  • 12 уруди

    4 1 Отговор
    в ада да горите

    Коментиран от #18

    21:06 31.05.2026

  • 13 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Ама тока водата и всички сметки навсякъде са еднакви...

    Коментиран от #15, #22

    21:08 31.05.2026

  • 14 Мафията ни готви поредната мизерна

    10 0 Отговор
    Постна мухлясала пица! Къде са парите лъжливи и крадливи некадърници

    21:09 31.05.2026

  • 15 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Бъркаш. Водата в София е най-евтина.
    Водата в Доспат е от най-скъпите, а е под краката им.

    21:10 31.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Ако не се режат глави - няма да има промяна!

    Мръсните робовладелци вместо да се осъзнаят и да дадат свясна заплата излизат с идиотския аргумент, че минималната била висока в тия области! И МАЛОУМНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ИМ ПРИГЛАСЯ!!!

    ЩО БЕ ИЗРОДИ! ТОКА, ХЛЯБА ГОРИВОТО ВЪВ ВИДИН И МОНТАНА ПО-ЕВТИНИ ЛИ СА ОТ БЪРГАСКИТЕ ИЛИ СТАРОЗАГОРСКИТЕ?!!!

    Ако направят тая простотия народа трябва да е на улицата и да личнчува идиота, който е подписал!!

    21:11 31.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "уруди":

    Нема баце! НИЕ ТРЯБВА ДА ГИ ТУРИМ НА КЛАДАТА!
    Тука на площада пред всички трябва да горят, не да ги чакаме в ада!

    21:13 31.05.2026

  • 19 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Тази идея от мозъчният тръст на Мунчо Радев ли дойде,или той сам се сети за нея?

    21:18 31.05.2026

  • 20 Добри

    1 0 Отговор
    А добър ден. Цяла западна Европа която по цени задминахме е на браншови минимални заплати договорени за година. Тук охранител с изисквания за над пет документа и специализирани платени курсове си е на ниво " неквалифициран труд " и взема по-малко от чистачка " Хигиенистка " започваща работа само с едната лична карта. И там само пенсии вече и хора няма за нищо.

    21:34 31.05.2026

  • 21 Мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    И кво казваш, че язовир Искър е в Белмекен, а... 🤣

    Коментиран от #31

    21:41 31.05.2026

  • 22 Шибаняшка

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    А в наше село е по-скъпо всичко дори и от София и от КК Албена . Даже си нямаме обществен транспорт поне от 20 години ,аптека от поне 12 години и банкомат никога не е имало . Това го има само на 20- тина километра. Не сме и много - само над 1300 човека в Авренско -Варненско . Но пък за 12 години кмета от Герб стана милионер и си асвалтира улицата до тях включително и собствения двор за бизнес , а сегашния за 3 години от ДПС-НН направо си умира за купони и сватби в частните му заведения в къщи превърнати на заведения в центъра и в махалата им. Изброените неща няма как да ги има за да вървят "частните " таксита на родата му избиратели. заплатите са каквото дадат защото всичкото безработни с бусове и във Варна по строежите или в гората за бране на дърва и търговия. Жените и останалите -временна заетост и помощи. Няма нужда от законна минимална заплата . Феодализъм.

    21:45 31.05.2026

  • 23 Некои си

    3 0 Отговор
    Хората говорят за отрасли не за районаи

    21:53 31.05.2026

  • 24 ПазарЖик

    2 2 Отговор
    Че то и сега е така.

    21:55 31.05.2026

  • 25 ПазарЖик

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Демек общака дето носи тухли и сърдечен хирург трябва да взимат еднакво ли бе?

    Коментиран от #27

    21:57 31.05.2026

  • 26 Танев

    0 0 Отговор
    Запитаната госпожа с цифрата 700 евро много бърка . не отчита изобщо ,че нето това е колкото една пенсия и е сбъркан изобщо наратива на всяко изкарано евро да ти отнемат задължително около 64 % за данъци ,акцизи, лицензи и ДДС което като краен потребител не си връщаш по никакъв начин. Така с тези 700 като бруто цифра се стига до положението ,че живееш само за да ходиш на работа за да жив. Пенсията минимална от 350 Евро е само с едните 20 % рекет от ДДС -то и реално остават за потребление 280 . А на тези 700 махайки всичко изискуемо се получава грубо за потребление същата цифра или около 300 Евро. Е , драги политици и синдикалисти ,какви деца и прираст ,каква икономика и какъв точно е Вашия ,не нашия клуб на богатите държави ? Вие сте едни истински съсипници на народ и се подигравате пред цял свят с остатъка си на народ . Няма нужда от сравнения " там в белия свят " и тук в клоаката . И последно да запитам - няма ли да отпадне и процентното вдигане на вашите самоопределени заплати на всеки три месеца ,но затова пък на база измисленото понятие "средна заплата за страната " което самите вие вдигате със всяко вдигане на заплатите Ви и така в кръгче до безкрайност докато отворите ножицата до толкова ,че да се превърнете в едни мразени изверги олигархи от политически ОПГ отраслов клан. После да не се чудите как се струпясвате набързо. Много лъжете и мамите ,Много крадете всичките 240 сте много вече за този народ .

    22:04 31.05.2026

  • 27 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ПазарЖик":

    Да, но общака ще се пече цял ден под жарта на слънцето, а хирургът ще работи с бяла престилка на климатик.

    Коментиран от #30

    22:04 31.05.2026

  • 28 Дзак

    0 0 Отговор
    Това е начин да създадат работа на профсъюзите! МРЗ трябва да се определя индивидуално за всяко дружество, над приет държавен минимум.

    22:04 31.05.2026

  • 29 Мдада...

    1 0 Отговор
    Ако стане, чистастачките ще се натискат да работят по банки и ИТ фирми и на другите места ще се тъне в мръсотия.

    22:05 31.05.2026

  • 30 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Да е учил общакът!

    Коментиран от #33

    22:06 31.05.2026

  • 31 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мунчо":

    Казвам, че язовир Искър не ви смогва на всичките пришълци и си прокарахте чисто нова тръба на 200 км до Рилските върхове, да вземате вода от там.
    Не е ли вярно?

    22:06 31.05.2026

  • 32 Една патка

    0 0 Отговор
    Много обмисляла. И накрая ... Въртят, сучат около минималната заплата и както се вижда от многогодишното мислене, да му мислят пенсионерите.

    22:07 31.05.2026

  • 33 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ко речи?":

    Само така може да се пребори алчната безконтролна инфлация. Иначе, всеки ще продължи да си вдига таксата както му е кеф. Да, знам, че му викате свободен пазар, но последиците са видими и нетърпими.

    22:09 31.05.2026

  • 34 Методиев

    1 0 Отговор
    Управляващите гласуваха автоматичното им увеличение на заплатите да остане. 143 депутати - "за". Прогресивна политика тресе държавата. Вече си ги увеличиха преди седмица на 4326 основна, с добавките за комисии и сътрудници ще минава 10 000 евро. След седмица се чака новото увеличение за второ тримесичие щото се претрудиха. Докато Радев и Гълъб ни обясняват, че няма пари и взимат заеми. Да не ни обясняват прогресивните симпатизанти и говорители, че така е редно, че щели да променят някаква формула в някакъв закон в някакво бъдеще..... Приказки за шарани! Унгарският премиер Мадяр си намали заплатата наполовина и я замрази. И разпореди всичкu висши постове надолу също.

    22:22 31.05.2026

  • 35 България 30 години след 1996

    1 0 Отговор
    Официално със съгласието на ЕЦБ и ЕК узакониха инфлацията от 1996 като намалиха заплатите и пенсиите на две на българите
    Курса 1.95583 беше приет след инфлацията 1996 сега сме 2026 и европа трябваше да ни приеме при курс 1 евро за 1 лев

    22:35 31.05.2026

