Обмислят нов механизъм: Минималната заплата може да стане различна по отрасли от 2027 г.

Нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, обмисля Министерството на труда и социалната политика, информират от bTV. През последните години възнаграждението се фиксира на 50% от средното заплащане за страната и в момента е 620 евро.

Идеята е най-малкото заплащане да бъде различно според отраслите и да се договаря със социалните партньори, а да не се определя едностранно от държавата.

Предложението е през 2027 г. да има нов механизъм за договаряне по отрасли.

В центъра на сливенското село Крушаре Мария Нейчева работи в дюнерджийница. Парите, които получава, са минималните за страната – 620 евро. Казва, че семейството ѝ се оправя със сметките за месеца само защото и мъжът ѝ работи.

„Не живея разкошно, но имам да си покривам нуждите. Плащам ток, вода, интернет, телевизия. Остава за внуците да отделим малко, друго няма“, казва Мария Нейчева.

Синдикатите са категорични – първо разговори, а после решение дали да остане сегашният механизъм за минималната заплата.

„Много моля никой да не предлага изменение в минималната заплата, без да пита работещите в тая държава и техните представители – синдикатите. Национална минимална заплата трябва да има и тя трябва да бъде адекватна, отчитаща издръжката на живота, като 50% от средната трябва да е минимумът“, коментира Любослав Костов от КНСБ.

Основният аргумент на бизнеса е непроменен от години – в много области на страната минималната заплата от 620 евро всъщност е голям процент от средното възнаграждение. Така е във Видин, Смолян и Благоевград например, където тя надхвърля 60%.

„Доказа се като неефективен за българската икономика. В отделни области от страната се стигна до абсурда, в който минималната работна заплата се явява над 60%, близо 70% от средната работна заплата в областите, което няма как да има икономическа логика. Тъй че всеки опит за преформатиране на този механизъм е положителен“, посочва Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива.

На работното си място Мария пресмята, че с ръста на цените задължително трябва да се повишат и доходите. Затова и се надява минималното заплащане да се увеличи. Изчислява и колко трябва да е.

„След като всички цени скачат, трябва да се вдигне. 700 би трябвало да е, то се вдигна всичко“, казва Мария Нейчева.

Според сегашните разпоредби размерът на минималната заплата за 2027 г. трябва да се определи до 1 септември.