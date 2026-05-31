Обмислят нов механизъм: Минималната заплата може да стане различна по отрасли от 2027 г.

Нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, обмисля Министерството на труда и социалната политика, информират от bTV. През последните години възнаграждението се фиксира на 50% от средното заплащане за страната и в момента е 620 евро.
Идеята е най-малкото заплащане да бъде различно според отраслите и да се договаря със социалните партньори, а да не се определя едностранно от държавата.
Предложението е през 2027 г. да има нов механизъм за договаряне по отрасли.
В центъра на сливенското село Крушаре Мария Нейчева работи в дюнерджийница. Парите, които получава, са минималните за страната – 620 евро. Казва, че семейството ѝ се оправя със сметките за месеца само защото и мъжът ѝ работи.
„Не живея разкошно, но имам да си покривам нуждите. Плащам ток, вода, интернет, телевизия. Остава за внуците да отделим малко, друго няма“, казва Мария Нейчева.
Синдикатите са категорични – първо разговори, а после решение дали да остане сегашният механизъм за минималната заплата.
„Много моля никой да не предлага изменение в минималната заплата, без да пита работещите в тая държава и техните представители – синдикатите. Национална минимална заплата трябва да има и тя трябва да бъде адекватна, отчитаща издръжката на живота, като 50% от средната трябва да е минимумът“, коментира Любослав Костов от КНСБ.
Основният аргумент на бизнеса е непроменен от години – в много области на страната минималната заплата от 620 евро всъщност е голям процент от средното възнаграждение. Така е във Видин, Смолян и Благоевград например, където тя надхвърля 60%.
„Доказа се като неефективен за българската икономика. В отделни области от страната се стигна до абсурда, в който минималната работна заплата се явява над 60%, близо 70% от средната работна заплата в областите, което няма как да има икономическа логика. Тъй че всеки опит за преформатиране на този механизъм е положителен“, посочва Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива.
На работното си място Мария пресмята, че с ръста на цените задължително трябва да се повишат и доходите. Затова и се надява минималното заплащане да се увеличи. Изчислява и колко трябва да е.
„След като всички цени скачат, трябва да се вдигне. 700 би трябвало да е, то се вдигна всичко“, казва Мария Нейчева.
Според сегашните разпоредби размерът на минималната заплата за 2027 г. трябва да се определи до 1 септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #4
20:38 31.05.2026
2 Тъпанари
Коментиран от #5
20:38 31.05.2026
3 Гост
Коментиран от #25
20:38 31.05.2026
4 Гост
До коментар #1 от "Яшар":И сега си има минимален праг за конкретна професия. Няма как мениджър да се води на минимална заплата.
20:39 31.05.2026
5 Гост
До коментар #2 от "Тъпанари":София е с най-високите заплати и най-евтината вода, а си я доставят чак от Белмекен. Дружеството Софийска вода трябва да се казва Рилска вода.
Коментиран от #21
20:41 31.05.2026
6 пролетариат
20:42 31.05.2026
7 Като цяло
20:44 31.05.2026
8 Пачо
Коментиран от #10
20:47 31.05.2026
9 пенсионер от Варна
20:49 31.05.2026
10 Глей ти
До коментар #8 от "Пачо":Но сега санитар в София ще стартира със заплатата на хирург в Търново.
20:51 31.05.2026
11 Така, така
20:53 31.05.2026
12 уруди
Коментиран от #18
21:06 31.05.2026
13 ООрана държава
Коментиран от #15, #22
21:08 31.05.2026
14 Мафията ни готви поредната мизерна
21:09 31.05.2026
15 Гост
До коментар #13 от "ООрана държава":Бъркаш. Водата в София е най-евтина.
Водата в Доспат е от най-скъпите, а е под краката им.
21:10 31.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДрайвингПлежър
Мръсните робовладелци вместо да се осъзнаят и да дадат свясна заплата излизат с идиотския аргумент, че минималната била висока в тия области! И МАЛОУМНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ИМ ПРИГЛАСЯ!!!
ЩО БЕ ИЗРОДИ! ТОКА, ХЛЯБА ГОРИВОТО ВЪВ ВИДИН И МОНТАНА ПО-ЕВТИНИ ЛИ СА ОТ БЪРГАСКИТЕ ИЛИ СТАРОЗАГОРСКИТЕ?!!!
Ако направят тая простотия народа трябва да е на улицата и да личнчува идиота, който е подписал!!
21:11 31.05.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "уруди":Нема баце! НИЕ ТРЯБВА ДА ГИ ТУРИМ НА КЛАДАТА!
Тука на площада пред всички трябва да горят, не да ги чакаме в ада!
21:13 31.05.2026
19 Сатана Z
21:18 31.05.2026
20 Добри
21:34 31.05.2026
21 Мунчо
До коментар #5 от "Гост":И кво казваш, че язовир Искър е в Белмекен, а... 🤣
Коментиран от #31
21:41 31.05.2026
22 Шибаняшка
До коментар #13 от "ООрана държава":А в наше село е по-скъпо всичко дори и от София и от КК Албена . Даже си нямаме обществен транспорт поне от 20 години ,аптека от поне 12 години и банкомат никога не е имало . Това го има само на 20- тина километра. Не сме и много - само над 1300 човека в Авренско -Варненско . Но пък за 12 години кмета от Герб стана милионер и си асвалтира улицата до тях включително и собствения двор за бизнес , а сегашния за 3 години от ДПС-НН направо си умира за купони и сватби в частните му заведения в къщи превърнати на заведения в центъра и в махалата им. Изброените неща няма как да ги има за да вървят "частните " таксита на родата му избиратели. заплатите са каквото дадат защото всичкото безработни с бусове и във Варна по строежите или в гората за бране на дърва и търговия. Жените и останалите -временна заетост и помощи. Няма нужда от законна минимална заплата . Феодализъм.
21:45 31.05.2026
23 Некои си
21:53 31.05.2026
24 ПазарЖик
21:55 31.05.2026
25 ПазарЖик
До коментар #3 от "Гост":Демек общака дето носи тухли и сърдечен хирург трябва да взимат еднакво ли бе?
Коментиран от #27
21:57 31.05.2026
26 Танев
22:04 31.05.2026
27 Гост
До коментар #25 от "ПазарЖик":Да, но общака ще се пече цял ден под жарта на слънцето, а хирургът ще работи с бяла престилка на климатик.
Коментиран от #30
22:04 31.05.2026
28 Дзак
22:04 31.05.2026
29 Мдада...
22:05 31.05.2026
30 Ко речи?
До коментар #27 от "Гост":Да е учил общакът!
Коментиран от #33
22:06 31.05.2026
31 Гост
До коментар #21 от "Мунчо":Казвам, че язовир Искър не ви смогва на всичките пришълци и си прокарахте чисто нова тръба на 200 км до Рилските върхове, да вземате вода от там.
Не е ли вярно?
22:06 31.05.2026
32 Една патка
22:07 31.05.2026
33 Гост
До коментар #30 от "Ко речи?":Само така може да се пребори алчната безконтролна инфлация. Иначе, всеки ще продължи да си вдига таксата както му е кеф. Да, знам, че му викате свободен пазар, но последиците са видими и нетърпими.
22:09 31.05.2026
34 Методиев
22:22 31.05.2026
35 България 30 години след 1996
Курса 1.95583 беше приет след инфлацията 1996 сега сме 2026 и европа трябваше да ни приеме при курс 1 евро за 1 лев
22:35 31.05.2026