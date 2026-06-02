Синди Крауфорд сподели за здравословен проблем с очите

Синди Крауфорд разкри, че страда от блефароптоза. Това е състояние, което причинява увисване на клепачите. В интервю за сп. People 60-годишният супермодел сподели, че живее с проблема от близо десетилетие, пише dir.bg.
"Всичко започна преди около 10 години, когато имах ангажименти рано сутрин. Мога да стана в 06:00 ч., но тялото ми сякаш се събужда едва към 09:00", разказа Крауфорд.
Тя си спомни, че по време на снимки е забелязала как погледът ѝ вече не изглежда толкова "жив и закачлив", както преди. По думите ѝ гримьорите често се налагало буквално да повдигат клепачите ѝ, за да нанесат грима.
Преди около две години дерматолог ѝ предложил решение, което да направи очите ѝ да изглеждат "по-отворени и будни". Оттогава Крауфорд използва специални капки за очи ежедневно.
Блефароптозата възниква, когато мускулът, който повдига клепача, т.нар. леватор, не функционира правилно. В зависимост от степента на увисване състоянието може да ограничи зрението частично или напълно. Лечението обикновено включва капки за очи или хирургична намеса.
Крауфорд сподели, че при нея капките действат за по-малко от пет минути, като активират мускула леватор и поддържат очите ѝ по-отворени в продължение на около осем часа.
