Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания ще обяви помощ за Украйна на стойност 1 милиард долара
  Тема: Украйна

15 Април, 2026 09:20 521 34

  • украйна-
  • великобритания-
  • русия-
  • нато-
  • юлия свириденко

Плащането е предназначено да помогне за закупуването на оръжия, включително ракети с голям обсег и дронове

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания ще обяви допълнителна помощ за Украйна на стойност 1 милиард долара, докато висши министри провеждат поредица от срещи със своите международни партньори, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във Вашингтон се очаква британската министърка на финансите Рейчъл Рийвс да потвърди плащане в размер на 1,02 милиарда долара за Киев преди срещата си с украинската премиерка Юлия Свириденко.

Плащането, част от заем от 4,23 милиарда долара, е предназначено да помогне за закупуването на оръжия, включително ракети с голям обсег, системи за противовъздушна отбрана и дронове.

Рийвс заяви: „Това финансиране ще помогне за доставката на военното оборудване, от което Украйна се нуждае, докато се защитава срещу необоснованата война на Русия. Горда съм, че Обединеното кралство е водещ партньор в предоставянето на жизненоважна подкрепа на Украйна и ще продължим да полагаме още повече усилия, като същевременно поддържаме натиска върху Русия.“

Междувременно британският министър на отбраната Джон Хийли ще използва днешната среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата „Рамщайн“, за да обяви най-големия пакет дронове, предоставян някога от Обединеното кралство на Украйна, който ще включва доставката на 120 000 безпилотни летателни апарата в страната.

Пакетът ще включва дронове за удари на далечно разстояние, разузнавателни дронове, дронове за логистика и такива с морски способности, като много от тях са произведени от компании, базирани в Обединеното кралство.

„Този голям приток на изпитани в бой дронове ще даде на украинските сили способността, от която се нуждаят, за да защитят своя народ и да отвърнат на руската агресия.“, посочи още Хийли.

Дроновете все повече започват да доминират като средство във войната в Украйна, като тази технология вече е отговорна за по-голямата част от жертвите на бойното поле. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна за първи път е превзела руска позиция, използвайки само наземни и въздушни дронове.

Хийли също призова обществото да не се „разсейва“ от Украйна заради войната в Близкия изток, като добави: „Нищо няма да ни разсее от това да продължим да стоим до тях, колкото и време да е необходимо, за да се гарантира мирът.“

Той ще обяви новите помощи, докато председателства срещата на групата „Рамщайн“ днес в Берлин заедно с германския и украинския си колега и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Съставена от 50 държави, групата организира редовни срещи между съюзниците на Украйна и до миналата година беше председателствана от САЩ, преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, отбелязва ДПА.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Искам позицията за Украйна на нашите политици да е като на Петер Мадяр.

    Коментиран от #16

    09:22 15.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор
    пък Хаяско ще пусне интернета

    Коментиран от #7, #10, #17

    09:22 15.04.2026

  • 4 Сега давате

    8 2 Отговор
    после взимате.

    09:22 15.04.2026

  • 5 Стармър

    9 2 Отговор
    Пакистанците ще те пляскат

    09:23 15.04.2026

  • 6 Перо

    8 3 Отговор
    Англия дава €1 млрд. помощ, а българската част от €90 млрд. от ЕС е €1.5 млрд.!

    Коментиран от #21

    09:24 15.04.2026

  • 7 Мухахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За интернета незнам но Орешник по Лондон със сигурност

    Коментиран от #13

    09:25 15.04.2026

  • 8 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Путлер - най-големият срам на планетата.

    Коментиран от #19

    09:25 15.04.2026

  • 9 Тома

    9 4 Отговор
    Вчера германците дадоха 4 милиарда днес англичаните 1 милиард.Начало даде гюро с 21 милиона на просяка зеле за да си избива мъжете на фронта.

    09:25 15.04.2026

  • 10 Интерета до Пуслер бакшиша с двойниците

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путлер - най-големият срам на планетата.

    09:26 15.04.2026

  • 11 А за газа и иран

    5 3 Отговор
    нЕма! Оти така?

    09:26 15.04.2026

  • 12 Отлични новини, сър!

    3 5 Отговор
    Ммм, ще има печено московско...

    09:26 15.04.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мухахаха":

    да да да-тия още от наССССРето ги слушам

    09:26 15.04.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #23

    09:26 15.04.2026

  • 15 Уточнение

    7 1 Отговор
    И тая помощ ще отиде на скраб !

    09:27 15.04.2026

  • 16 Сельооо красний

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Позицията за Украйна е ясна.Украйна е предназначена за Европа,а не за Русия!!

    Коментиран от #18

    09:27 15.04.2026

  • 17 От мен имаш

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    един банан с с две мандаринки.

    09:28 15.04.2026

  • 18 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сельооо красний":

    Петер Мадяр не мисли така.

    09:28 15.04.2026

  • 19 От мен

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":

    имаш един банан с две мандаринки.

    Коментиран от #25

    09:29 15.04.2026

  • 20 Като стане това

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Отиваш да береш ягоди на Запад и всичко е точно

    Коментиран от #26

    09:29 15.04.2026

  • 21 Сульооо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Да не искаш на тебе да ги дадат??Като искаш пари за харчене изкарай си ги,псевдо патриотаре "щастлив"!!

    Коментиран от #34

    09:30 15.04.2026

  • 22 Това не е война

    1 1 Отговор
    А началото на матрицата

    09:30 15.04.2026

  • 23 От мен

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    имаш един банан с две мандаринки.

    09:30 15.04.2026

  • 24 Запознат

    1 3 Отговор
    Очертава се много ватнишко печено!

    09:31 15.04.2026

  • 25 Путлер такси

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "От мен":

    Бибиткай на мадамите сд хан бакшиш

    09:31 15.04.2026

  • 26 от мен

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Като стане това":

    имсш дин банан с две мандаринки.

    09:32 15.04.2026

  • 27 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Няма край това безобразие.
    До последния украинец.
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #32

    09:32 15.04.2026

  • 28 А МОЧАТА?

    0 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    09:33 15.04.2026

  • 29 Сельооо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Украйна е предназначена за Европа,не за Русия.Толкова ли е трудно да ти влезе в главата

    Коментиран от #33

    09:33 15.04.2026

  • 30 Великобритания

    0 1 Отговор
    До предложи на Путин - Украйна да влезе в ЕС, а България да влезе в РФ.
    В крайна сметка украинците са си европейци, а българите са дошли от Урал.

    09:34 15.04.2026

  • 31 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас , постната балтийска шпрота ?

    09:34 15.04.2026

  • 32 Рузи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Обективни истини":

    1-2 милиона руснаци напуснаха вкупом Русия при обявяване на частична мобилизация.

    За тях какво?

    09:35 15.04.2026

  • 33 Пръдлячко

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сельооо красний":

    Лапуркай шпека и не ми се обяснявай !

    09:35 15.04.2026

  • 34 абе козячев

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сульооо":

    Ти да не би да работиш и да плащаш данъци на приходите от тролене, че си тръгнал да казваш какво да прави човека?

    09:35 15.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания