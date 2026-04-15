Великобритания ще обяви помощ за Украйна на стойност 1 милиард долара

Великобритания ще обяви допълнителна помощ за Украйна на стойност 1 милиард долара, докато висши министри провеждат поредица от срещи със своите международни партньори, предаде ДПА, съобщи БТА.
Във Вашингтон се очаква британската министърка на финансите Рейчъл Рийвс да потвърди плащане в размер на 1,02 милиарда долара за Киев преди срещата си с украинската премиерка Юлия Свириденко.
Плащането, част от заем от 4,23 милиарда долара, е предназначено да помогне за закупуването на оръжия, включително ракети с голям обсег, системи за противовъздушна отбрана и дронове.
Рийвс заяви: „Това финансиране ще помогне за доставката на военното оборудване, от което Украйна се нуждае, докато се защитава срещу необоснованата война на Русия. Горда съм, че Обединеното кралство е водещ партньор в предоставянето на жизненоважна подкрепа на Украйна и ще продължим да полагаме още повече усилия, като същевременно поддържаме натиска върху Русия.“
Междувременно британският министър на отбраната Джон Хийли ще използва днешната среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата „Рамщайн“, за да обяви най-големия пакет дронове, предоставян някога от Обединеното кралство на Украйна, който ще включва доставката на 120 000 безпилотни летателни апарата в страната.
Пакетът ще включва дронове за удари на далечно разстояние, разузнавателни дронове, дронове за логистика и такива с морски способности, като много от тях са произведени от компании, базирани в Обединеното кралство.
„Този голям приток на изпитани в бой дронове ще даде на украинските сили способността, от която се нуждаят, за да защитят своя народ и да отвърнат на руската агресия.“, посочи още Хийли.
Дроновете все повече започват да доминират като средство във войната в Украйна, като тази технология вече е отговорна за по-голямата част от жертвите на бойното поле. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна за първи път е превзела руска позиция, използвайки само наземни и въздушни дронове.
Хийли също призова обществото да не се „разсейва“ от Украйна заради войната в Близкия изток, като добави: „Нищо няма да ни разсее от това да продължим да стоим до тях, колкото и време да е необходимо, за да се гарантира мирът.“
Той ще обяви новите помощи, докато председателства срещата на групата „Рамщайн“ днес в Берлин заедно с германския и украинския си колега и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Съставена от 50 държави, групата организира редовни срещи между съюзниците на Украйна и до миналата година беше председателствана от САЩ, преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, отбелязва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
09:22 15.04.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #10, #17
09:22 15.04.2026
4 Сега давате
09:22 15.04.2026
5 Стармър
09:23 15.04.2026
6 Перо
Коментиран от #21
09:24 15.04.2026
7 Мухахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За интернета незнам но Орешник по Лондон със сигурност
Коментиран от #13
09:25 15.04.2026
8 Успешна смяна на всички бакшиши копейки
До коментар #1 от "Сталин":Путлер - най-големият срам на планетата.
Коментиран от #19
09:25 15.04.2026
9 Тома
09:25 15.04.2026
10 Интерета до Пуслер бакшиша с двойниците
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путлер - най-големият срам на планетата.
09:26 15.04.2026
11 А за газа и иран
09:26 15.04.2026
12 Отлични новини, сър!
09:26 15.04.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Мухахаха":да да да-тия още от наССССРето ги слушам
09:26 15.04.2026
14 Дон Корлеоне
Коментиран от #23
09:26 15.04.2026
15 Уточнение
09:27 15.04.2026
16 Сельооо красний
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Позицията за Украйна е ясна.Украйна е предназначена за Европа,а не за Русия!!
Коментиран от #18
09:27 15.04.2026
17 От мен имаш
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":един банан с с две мандаринки.
09:28 15.04.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Сельооо красний":Петер Мадяр не мисли така.
09:28 15.04.2026
19 От мен
До коментар #8 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":имаш един банан с две мандаринки.
Коментиран от #25
09:29 15.04.2026
20 Като стане това
До коментар #1 от "Сталин":Отиваш да береш ягоди на Запад и всичко е точно
Коментиран от #26
09:29 15.04.2026
21 Сульооо
До коментар #6 от "Перо":Да не искаш на тебе да ги дадат??Като искаш пари за харчене изкарай си ги,псевдо патриотаре "щастлив"!!
Коментиран от #34
09:30 15.04.2026
22 Това не е война
09:30 15.04.2026
23 От мен
До коментар #14 от "Дон Корлеоне":имаш един банан с две мандаринки.
09:30 15.04.2026
24 Запознат
09:31 15.04.2026
25 Путлер такси
До коментар #19 от "От мен":Бибиткай на мадамите сд хан бакшиш
09:31 15.04.2026
26 от мен
До коментар #20 от "Като стане това":имсш дин банан с две мандаринки.
09:32 15.04.2026
27 Обективни истини
До последния украинец.
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
Коментиран от #32
09:32 15.04.2026
28 А МОЧАТА?
09:33 15.04.2026
29 Сельооо красний
До коментар #1 от "Сталин":Украйна е предназначена за Европа,не за Русия.Толкова ли е трудно да ти влезе в главата
Коментиран от #33
09:33 15.04.2026
30 Великобритания
В крайна сметка украинците са си европейци, а българите са дошли от Урал.
09:34 15.04.2026
31 А ГДЕ
09:34 15.04.2026
32 Рузи
До коментар #27 от "Обективни истини":1-2 милиона руснаци напуснаха вкупом Русия при обявяване на частична мобилизация.
За тях какво?
09:35 15.04.2026
33 Пръдлячко
До коментар #29 от "Сельооо красний":Лапуркай шпека и не ми се обяснявай !
09:35 15.04.2026
34 абе козячев
До коментар #21 от "Сульооо":Ти да не би да работиш и да плащаш данъци на приходите от тролене, че си тръгнал да казваш какво да прави човека?
09:35 15.04.2026