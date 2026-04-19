Възможно ли е пълно изтегляне на САЩ от НАТО: зад кулисите европейците вече обмислят начини да следват собствен курс

Възможно ли е пълно изтегляне на САЩ от НАТО: зад кулисите европейците вече обмислят начини да следват собствен курс

19 Април, 2026 09:03

Организираната от Макрон конференция за Ормузкия проток, изглежда, задълбочи разделенията в трансатлантическите отношения

Възможно ли е пълно изтегляне на САЩ от НАТО: зад кулисите европейците вече обмислят начини да следват собствен курс - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон организира в петък конференция по въпросите на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток без участието на САЩ, тъй като дори най-близките европейски партньори на Вашингтон, сред които Германия и Италия, започват открито да се дистанцират от политиката на американския президент Доналд Тръмп, посочва в. "Монд", предаде БТА.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони пристигна облечена в кървавочервен костюм и беше посрещната радушно от домакина. От стъпалата на Елисейския дворец Еманюел Макрон се наслаждаваше на момента: самото присъствие на Мелони в Париж в петък, с цел да съдейства за организирането на "международна мисия", насочена към мирното възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, беше политически сигнал, коментира френският всекидневник.

Това беше и декларация за независимостта на Европа от Доналд Тръмп. "Съединените щати бяха информирани за тази среща и им беше съобщено, че не са част от нея", заявиха лаконично от Елисейския дворец, разглеждайки присъствието на германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър като знак за "европейското единство".

Тази конференция, съпредседателствана от Франция и Великобритания, събра лидери от около 40 държави, някои от които чрез видеоконферентна връзка: европейски, но също и азиатски и тихоокеански държави като Япония, Южна Корея и Австралия; държави от Персийския залив като Саудитска Арабия; и държави от Северна и Южна Америка, включително Канада, посочва АНСА. Целта им беше да осигурят мореплаването през протока, който беше блокиран от Техеран след началото на войната, започната от Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари.

Стармър посочи, че близо 40 страни са изразили готовност да ускорят военното планиране за възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток след края на бойните действия в региона, отбелязва Ройтерс.

Елисейският дворец също така заяви, че целта на срещата е била да се проучи "трети път" в геополитиката: да се обедини група от държави, съсредоточени около Европа, които желаят да се дистанцират от конфронтацията между САЩ и Китай и да потвърдят отново своята привързаност към международното право, което според тях е било нарушено от американския им съюзник. "Ние не сме във война и няма да влезем във война" – такова беше посланието от Париж, като там напълно осъзнаваха, че това ще раздразни американския президент.

Тръмп дори призова в петък страните от НАТО "да стоят настрана" от протока, като заяви в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че "те бяха безполезни, когато имаше нужда от тях – книжен тигър!"

Откакто се върна на власт през януари 2025 г., американският президент постоянно изпитва здравината на трансатлантическите отношения, като проявява снизходителност към Русия на Владимир Путин, заплашва суверенитета на Гренландия, безразсъдно налага мита и унижава европейските си колеги, отбелязва "Монд".

Войната в Иран – явно нарушение на международното право и водена без да се информират съюзниците – задълбочи тези разногласия и може да дестабилизира световната икономика за дълго време. "Ставаме очевидци на натрупването на недоверие. Имаше прецеденти и преди Тръмп, като войната в Ирак през 2003 г., но те вече не могат да бъдат преодолени", заяви Аранча Гонсалес, декан на Школата по международни отношения към Университета по политически науки в Париж и бивш испански външен министър.

Най-атлантически настроените държави, като Италия и Германия, първоначално не изразиха несъгласието си с правителството на Тръмп, преди да повторят една и съща теза: "Това не е нашата война", което разгневи американския президент. Заплахите и обидите на Тръмп обаче изглежда оказват само ограничен ефект върху европейските лидери, които все по-ясно осъзнаваха нарастващата непопулярност на "тръмпизма" от тяхната страна на Атлантическия океан. "По отношение на Иран сгрешихте", дръзна да каже германски министър на американския си колега по време на посещение във Вашингтон в средата на април.

След като дълго поддържаше близки отношения с Тръмп, Мелони нарече "неприемливи" атаките му от 13 април срещу папа Лъв XIV, след като папата изрази своето несъгласие с последните американски военни начинания. "Мелони винаги е искала да бъде мост между Европа и САЩ, но в Италия атаките срещу Ватикана се възприемат като рана; това е национален шок", обясни Марк Лазар, професор в Университета "Луис" в Рим.

Зад кулисите европейците вече обмислят начини да следват собствен курс, дори ако това означава да се дистанцират от САЩ. Пълно изтегляне на САЩ от НАТО не изглежда вероятно в краткосрочен план. През февруари обаче генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че организацията трябва да бъде "по-силно ръководена от Европа". А през март Франция подчерта важността на сътрудничеството с Европа в областта на ядреното сдържане.

Това дистанциране не означава, че Европа е готова да се раздели по взаимно съгласие с Вашингтон. Дипломати заявяват, че Европа е далеч от това да може да се защитава сама. "Ако оставим емоциите настрана, текущите събития показват отслабване на САЩ, което не е в интерес на Европа", обясни Маркус Цинер, експерт в Германския фонд "Маршал". Голисткият натиск на Франция за европейска стратегическа автономия се посреща с предпазливост от партньорите ѝ, посочва "Монд".

"Отношенията между Европа и САЩ се развиват. Европейските държави реагират на този нов контекст според собствената си история и интереси", заяви Кирсика Лехто-Асикайнен, посланик на Финландия в Париж. Коментарът на германския канцлер в петък, че би било "желателно" САЩ да участват в мисията в Ормузкия проток, показа, че тази предпазливост остава и че никой не иска да се конфронтира с Тръмп.

Франция, Германия и Великобритания също така се въздържаха да изразят недоволство от факта, че бяха изключени от ядрените преговори с Иран, които Белият дом превърна в споразумение за прекратяване на огъня с Техеран. Европейците не възлагат големи надежди на подобна "сделка", която е толкова желана от Тръмп, но се надяват да допринесат, във втория етап, за по-дълги и по-технически ориентирани преговори с Иран, към които Белият дом проявява недостатъчно търпение. Това, разбира се, може да се случи, ако Вашингтон им позволи да го направят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европа по

    15 7 Отговор
    бързо трябва да се придвижи към самостоятелна защита! Вижда се че на янките вече не може да се разчита!

    Коментиран от #12, #28

    09:05 19.04.2026

  • 2 Господ е европеец

    9 17 Отговор
    Благодарение неадекватността на сегашния американски президент, Европа се измъкна от сянката на САЩ и вече е фактор с който дори САЩ трябва да се съобразяват..

    Коментиран от #9

    09:06 19.04.2026

  • 3 А бе

    18 2 Отговор
    Ама тоя верно мяза на шебек.

    Коментиран от #38

    09:06 19.04.2026

  • 4 Европа обмисля

    8 8 Отговор
    Собствено ново "нато" с укра и без сащ и без Турция.

    09:07 19.04.2026

  • 5 ООрана държава

    23 5 Отговор
    Айде зелю изгърмя, 4 години се бие че да влезе в нато а то ще се разпада

    09:07 19.04.2026

  • 6 Оги

    27 3 Отговор
    И сега Путин ще се засили да превземе Европа? Смях. И за какво му е? Няма нефт, няма ресурси, нищо. Какво ще вземе?

    09:08 19.04.2026

  • 7 Ха Ха

    12 8 Отговор
    Ами евро.ейците да почват да си следват собствен курс вместо да се чудят и маят, че да им гледам сеира с Русия без САЩ

    09:08 19.04.2026

  • 8 Няма

    2 5 Отговор
    да се лишат от билионите , които всяка година вкарват чрез вноските , държавите , членки на НАТО Ю

    09:09 19.04.2026

  • 9 Европа е фактор с

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Господ е европеец":

    който никой не се съобразява. Еле па САЩ.
    Само сравни тая некомпетентна но изключително нахална вщица с Жан-Клод Юнкер.
    Или Аналена скачачката на батут с Ханс-Дитрих Геншер и ще ти стане ясно нивото на европейския елит.

    09:10 19.04.2026

  • 10 Факт

    8 4 Отговор
    Не възможно, а задължително.
    Не изтегли, а да ги изхвърлят.

    09:10 19.04.2026

  • 11 ккк

    12 0 Отговор
    да се изтегля ама на кой ще си продава скъпите консерви, кой ще им храни армията дето сега е по другите държави

    09:11 19.04.2026

  • 12 Не Не

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европа по":

    Не са толкова глупави атлантическите ястреби, управляващи Европа днес. Ще се снишат и ще изчакат мандата на Тръмп да свърши. Лошото е. че руските "будали" няма да успеят да влезнат в Киев с темпото с което напредват и 3-тата СВ бприближава

    09:12 19.04.2026

  • 13 Не зависи от тръмп това

    9 1 Отговор
    Той е един изкукул палячо

    09:14 19.04.2026

  • 14 На приказки

    12 3 Отговор
    е възможно ! Особено когато рижльо си отвори устата ! То и сега НАТО е по слабо от Русия, Китаъ, Индия и др. то камо ли като се разпадне. На плямпане Фсичко може ! 😀

    09:14 19.04.2026

  • 15 Мурка

    13 2 Отговор
    Коя ЕВРОПА тая дето си изнесе производствата в КИТАЙ И ВИЕТНАМ ЛИ

    09:14 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи их хи

    13 1 Отговор
    И какво ще направят? Ще произвеждат равностойно на Хамериката оръжие? Ще покрият Европата с ядрен купол? Единна европейска армия? Просто юропуделите чакат да свърши управлението на Рижия и пак да завъртят опашки към гУемия отвъд атлантически брат! Другото е мижи да те лажем!

    09:17 19.04.2026

  • 18 Хм...

    15 1 Отговор
    От кого собствен kypc бе?
    От мИкрончето на дядо бриджит?
    Недореализираната алкохоличка кая?
    Подлизуркото рюте на татенцето тръмп?
    Малоумното мЪрсулка?
    От коалицията на же лаещите от веселия влак за киев?
    Айде стига смешки, моля! В сравнение с гореизброените зеле наркомана изглежда като титан на мисълта...

    09:18 19.04.2026

  • 19 Хипотетично

    0 9 Отговор
    Случиха руснаците на президент (не на своя).

    09:21 19.04.2026

  • 20 Дзак

    1 0 Отговор
    Като доставчик на оръжие - не! Като контингент - сигурно!

    09:22 19.04.2026

  • 21 ЩЕ СЕ ОТЕГЛЯТ

    12 0 Отговор
    ИНАЧЕ САЩ НЕ МОГАТ ДА ЗАЩИТЯТ ИЗРАЕЛ ОТ ТУРЦИЯ ПРИ КОНФЛИКТ,ЗАРАДИ ЧЛ.5 НА НАТО.

    09:24 19.04.2026

  • 22 Константинопол

    5 2 Отговор
    Турция без защита на НАТО? О, горката тя!

    Коментиран от #32

    09:25 19.04.2026

  • 23 Руснаков

    4 1 Отговор
    Брюкселски чиновници,разберете че не може да разчиташ някой друг да ти пази г...Да се върнем назад.,,,ЕС коя война е започнал...да видим...Да има една боеспособна армия за всеки случай,и мир и търговия с всички...

    09:27 19.04.2026

  • 24 Възможно е

    5 2 Отговор
    Но американските окупационни части в Европа трябва да бъдат заменени с руски и английски. Така е в резултат на победата във ВСВ.

    09:45 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тръполин

    9 0 Отговор
    Оранжевият плаши гаргите... нали ако не са НАТО да им купуват оръжията военнопромишленият им комплекс ще се свие с 90%, отделно трябва да си закрият всички бази в Европа, от което само Европа ще спечели .

    09:46 19.04.2026

  • 27 Xи xи xи

    8 0 Отговор
    натютю
    без ианките и
    без турците ???!

    ГРЕЙТ МАЙТАП
    ГРОССЕ ДЖУМБУШ

    09:49 19.04.2026

  • 28 Тръмп утре го няма

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европа по":

    И на янките може да се разчита

    Коментиран от #30

    09:50 19.04.2026

  • 29 Нещо за трафика

    7 0 Отговор
    по Млечния Път няма ли да обсъждат?

    09:50 19.04.2026

  • 30 Атина Палада

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тръмп утре го няма":

    Те и арабите разчитаха на охраната на янките ,ама....Та,изглежда е по добре да не те пазят янките:)

    10:00 19.04.2026

  • 31 Никой

    4 1 Отговор
    С две думи - Европейският съюз се оказа поредната "мента" - при тези цени, които ни "натресоха", то - всичко вдигнаха търговците. Папата, бабата - какво ни баламосват - специално те може и да си живеят добре - Западняците, ама на нас - "пробутаха" ни някакви изстребители на чертежи, при положение, че сме имали авияция - сега ще имаме 7-8 "файтъра", е това е нелепо.

    Работата е ясна, а освен това и Тръмп е прав - за какво ще спонсорира Европа - та ние ни мързи да гледаме.

    И в случая - Иран трябва да позволят светски начин на живот - все пак - какви са тези забрадки на жените.

    10:05 19.04.2026

  • 32 Цариград

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Константинопол":

    Така е.Затова турците махат програмите в системите на тия самолети ЕФ ки и ги хвълят тая програма в чопа.Защото не са същите които сащ и израел ги има.Сега един от арабски те държави иска ЕФ 35 която пак няма деа е същата Еф 35 която Ушко и Перчема ги имат Така че няма как да спреш прогреса в тая свера.Все някой учен ще намери алтернатива.Няма да се молят САЩ за да им даде боклууци .

    10:06 19.04.2026

  • 33 Адолф

    12 0 Отговор
    Собствения курс на европа го знаем , събират огромна армия и тръгват на изток и този път Полша за една нощ понеже е съюзник и кайма в Украйна. После идва САЩ плана Маршал и после пак 80 години тишина. Най силните и здрави европейски мъже в земята а за разплод освободените от физическо лами и други соросоидни утрепки

    10:10 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Васил

    3 0 Отговор
    Европа без Сащ са кръгла нула бих казал две нули нищо не струваше на Европа да изпрати войски в Персийският залив явно Европа е във някаква кома и няма излизане за да почитат трябва да показваш мускули а не апатия.

    11:18 19.04.2026

  • 36 мишо

    5 0 Отговор
    Тези лицемерни Евро.. гейове за какви Международни закони говорят ? когато в момента всичко се решава с военна сила и никой с никой не се съобразява .. Само Путин още продължава да вяра който останал и живее в миналото докато Евро ..гейовете лицемерно се усмихват на наивността му и само когато са засегнати техните интереси тогава говорят за някакви несъществуващи Международни правила .

    11:29 19.04.2026

  • 37 Въможно е

    4 0 Отговор
    когато се влючи целия ядрен арсенал на света.Това искате вие двамата. Няма добра война .Но вашата война е за намаляване на хората по света или да са ви роби .

    11:48 19.04.2026

  • 38 Шебек

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    Сега ще се обиждаме ли?

    11:51 19.04.2026

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор
    По-добре е да не са американците водеща военна сила, че само войни правят. По-добре е и да можеш сам да се защитиш,а не да разчиташ на някого, на когото не можеш да разчиташ.

    12:25 19.04.2026

  • 40 Дернев

    2 0 Отговор
    При кризата с Ормутсзкия пролив ще спечели този, който застане зад ООН и от негово име разреши проблема, създаден от Щатите. И това най-добре да е Русия и привлече Китай и Индия и от Европа страни, където е останало някакъв разум. И руснаците не трябва да се триумят, защото китайците ще го направят иначе. ООН влиза в сметките на Китай за налагане интересите си в света.

    13:38 19.04.2026

  • 41 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Чичо Дони е зле от възрастта а боци от тъпота

    16:33 19.04.2026

