Новини
България »
София »
Толкова лошо не е било последните 20 години. Дори през голямата финансова криза.

Толкова лошо не е било последните 20 години. Дори през голямата финансова криза.

2 Юни, 2026 14:26 2 969 79

  • фискален съвет-
  • дефицит-
  • бюджет-
  • финанси

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец април 2026 г.

Толкова лошо не е било последните 20 години. Дори през голямата финансова криза. - 1
Снимка: Фейсбук/Фискален съвет на България
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (април 2026 г.), както и оценки за основните показатели за приключилия месец (май 2026 г.). Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Това отбелязват от Фискалния съвет на България.

Дефицитът за месец май с натрупване е в размер на -2,5 млрд. евро и представлява -2,0% от БВП – най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

Дефицитът само за месец май е -0,74 млрд. евро и е на стойност -0,6% от БВП – също най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШИШИ И ТИКВУН

    86 12 Отговор
    Окрадова всичко което може !
    Нагли крадци !!

    Коментиран от #7, #39, #54

    14:27 02.06.2026

  • 2 Благодарим, Бою

    71 3 Отговор
    За делото ти

    Коментиран от #17

    14:28 02.06.2026

  • 3 честен ционист

    58 4 Отговор
    Мирише на 97-ма и фалшиви милионери. Ганчо ще вземе да събори еврото накрая.

    Коментиран от #22

    14:30 02.06.2026

  • 4 Много калинки

    58 2 Отговор
    в държавните институции!
    Искат да папкат!

    14:30 02.06.2026

  • 5 КОНФИСКАЦИЯ

    64 8 Отговор
    НА ИМОТИТЕ И
    ЗАПОР НА СМЕТКИТЕ НА ДВАТА ШОПАРА
    И ХАЗНАТА ЩЕ СЕ НАПЪЛНИ.

    Коментиран от #34

    14:30 02.06.2026

  • 6 Пипилота

    13 7 Отговор
    Никой не се интересува какво е казал така наречения фискален съвет.

    14:31 02.06.2026

  • 7 анализатор

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "ШИШИ И ТИКВУН":

    Яд те е, че те изпревариха !

    14:31 02.06.2026

  • 8 хехе

    62 3 Отговор
    теменушка табуретката не смята така според нейните сметки всичко трябва да е О.К.

    14:31 02.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    57 6 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват.

    14:32 02.06.2026

  • 10 Андрешко

    49 5 Отговор
    Ааа, бъркате са Това е някакъв фейк, та ние сме в клуба на богатите. Инвестициите потекоха като реки, икономиката ни гони китайската, плащане заплати на половин милион търтеи, а вие ни гъбаркате, че сме зле.

    14:32 02.06.2026

  • 11 Пламен

    25 31 Отговор
    На мен ми омръзна да слушам как ,,новите" се оправдават като новобранци в казармата.

    Коментиран от #62, #64

    14:33 02.06.2026

  • 12 банкеръ

    55 7 Отговор
    Има си причина .Приемането на ЕВРОТО с фалшиви данни . Има конкретни виновници за цялата ситуация и ако сме истинска държава, ще се подведат под отговорност,за диверсия против финансовата система на държавата

    Коментиран от #23, #24

    14:34 02.06.2026

  • 13 въпросителна

    40 2 Отговор
    Защо е такова положението ? Нали имаше едни милиарди във валутния борд и след приемането на еврото , тези милиарди се освобождават .Къде са тези пари ? Това са пари на данъкоплатеца и са в такова количество , че може да се построи още една България .

    Коментиран от #40

    14:39 02.06.2026

  • 14 Фикри

    34 6 Отговор
    След Боко и Шуши, гром и лом в държавата. Корупцията и краденето са били издигнати в култ

    14:41 02.06.2026

  • 15 Фикри

    29 0 Отговор
    Хахаха, сега сещате ли се защото, шибеците бутнаха правителството точно преди нова година?

    14:44 02.06.2026

  • 16 Фофов

    15 0 Отговор
    Може ли да фалираме? Ако фалираме, какво?

    14:44 02.06.2026

  • 17 Има Господ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Благодарим, Бою":

    И той всичко вижда , ще!!!!

    14:48 02.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    10 10 Отговор
    Като искате евро - плащайте си за него!

    14:48 02.06.2026

  • 19 Демос

    17 6 Отговор
    Колкото повече демокрация, толкова повече възможности за кражби, корупция и упадък.

    И по малко или никакви наказани, естествено.

    Да живее демокрацията, евтото и Шенген. А забравих ЕС!!!

    Коментиран от #25

    14:49 02.06.2026

  • 20 Данъкоплатец

    36 0 Отговор
    Каквото и да си говорим, време е за ръчната спирачка на раздаването на пари, на раздутата администрация и на щедрите финансови придобивки, които за някои прослойки на обществото са като в Западна Европа, но при българска икономика!

    Коментиран от #74

    14:50 02.06.2026

  • 21 Гост

    20 2 Отговор
    Бързо, да закупим още 100 ракети за един милиард долара, че да се оправи положението.

    14:51 02.06.2026

  • 22 Гост

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Със сигурност ще го поразклатим, но за събарянето ще трябва да приемем и макетата, да помагат.

    14:51 02.06.2026

  • 23 Чалма с петолъчка

    14 15 Отговор

    До коментар #12 от "банкеръ":

    толкова си банкер, колко аз съм директор на водопад. ако не беше еврото ся щяхме да сме яко в кереча. причината се казва автоматично увеличение на заплатите на 500 000 тюфлека на държавна хранилка

    Коментиран от #28

    14:52 02.06.2026

  • 24 Гост

    22 6 Отговор

    До коментар #12 от "банкеръ":

    Подправените цифри за инфлацията бяха само заради самата процедура.
    И с 50% инфлация да бяхме, пак щяха да ни придърпат в еврозоната - някой трябва да плаща сметката на господарите.

    Коментиран от #29

    14:54 02.06.2026

  • 25 Чалма с петолъчка

    6 13 Отговор

    До коментар #19 от "Демос":

    в рассия тея неща евро шенген демокрация ги няма. кво чакаш?

    Коментиран от #32

    14:55 02.06.2026

  • 26 Миро

    12 6 Отговор
    На кой в държавата му пука! Важно е, да се продава на Рундьо лука! След Боташ, следва Ботичели, на справедливата цена, идва истинска халка! Дий, народе, дий!

    14:56 02.06.2026

  • 27 Ай стига ревахте

    10 6 Отговор
    Бнб ше напечата трилиони както прави саш и европата и ше направи стъкмистика и кервана ше върви дорде печатането не върви вече после следва война нови пари обещания гръмки слова и пак по старо му😅😅😅тея дето не работят ше живеят най добре и на тази планета колко повече извършваш физически тред то толко си по беден и живееш нещасно

    14:56 02.06.2026

  • 28 Гост

    18 1 Отговор

    До коментар #23 от "Чалма с петолъчка":

    Прости неразбирането ми, но как приемането на еврото спира увеличението на заплатите, на държавните служители?
    Защо не спря увеличението на заплатите, на депутатите, което си гласуваха онзиден?

    Коментиран от #36

    14:56 02.06.2026

  • 29 Чалма с петолъчка

    8 9 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    кой, ти ли ша плащаш сметката на ес? дето си безработен от 2 години и си са набарбальокал с 5 бързи кредита

    Коментиран от #35, #52

    14:57 02.06.2026

  • 30 Гост

    18 0 Отговор
    Да вдигнете още заплатките на копоите и калинките, предлагам!

    14:57 02.06.2026

  • 31 глупусти

    7 6 Отговор
    Още 2020 Румен Радев вдигна юмрук и каза, че ще ни управии защото живеем зле. Е вече треба да сме управени!

    14:57 02.06.2026

  • 32 тъй ли...

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Чалма с петолъчка":

    И в Измир ги няма същите неща. А ти, какво чакаш?

    Коментиран от #43

    14:58 02.06.2026

  • 33 тъпото е

    7 2 Отговор
    че този няма да си тръгне изгонен от улицата

    14:58 02.06.2026

  • 34 И НА ЖЕЛЯЗКОВ И НА ТЕМЕНУЖКА И

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "КОНФИСКАЦИЯ":

    На костов доган и още и още такива....

    14:59 02.06.2026

  • 35 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Чалма с петолъчка":

    Бъркаш ме с кръгът си от лефтунници.
    Работя, плащам данъци и се осигурявам на пълна.
    У лево!

    14:59 02.06.2026

  • 36 Чалма с петолъчка

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    айде, прочетете ми пак поста, по възможност с разбиране. ако пак не разбирате, копи, пейст в ИИ, той ще ви обясни. Не мога аз да ви уча тука, ви образовам постоянно...

    Коментиран от #42, #44

    14:59 02.06.2026

  • 37 Гандалф

    12 2 Отговор
    Просто ни подготвят за новия заем...

    15:00 02.06.2026

  • 38 Тома

    3 0 Отговор
    Работата е беден ли си дядо попе в..........

    15:00 02.06.2026

  • 39 В СТАРА ЗАГОРА СЕ ГОВОРИ ЧЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ШИШИ И ТИКВУН":

    И ФТБОКЕН КЛУБ БЕРОЕ ВЕЧЕ БИЛ СОФИЙСКИ НА СОФИЯНЕЦА ШИШО......

    15:01 02.06.2026

  • 40 Удивителна

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "въпросителна":

    Тия пари са си там и не могат да се пипат . Чети и не задавай тъпи въпроси !

    15:02 02.06.2026

  • 41 Лореин

    3 7 Отговор
    Дошло е ново време, да се обединим, съюзим и бъдем част от Украйна!
    Хем за кратко, хем ще имаме по-много, хем
    водопади, пътища, магистрали и много тикви по земята, българска! То това остана!

    15:02 02.06.2026

  • 42 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чалма с петолъчка":

    Постът ти няма смисъл. Изсмукано твърдение от пръстите, без никаква логика, нито пък е подкрепено с причинноследствени връзки. По същият начин можеше да твърдиш, че ако не бяхме приели еврото, нямаше да има дъжд цяло лято.
    На един обикновен въпрос не можеш да отговориш, и като те питат що приказваш небивалици, веднага почваш да се заяждаш. Резултатът е пак кръгла нула - нямаш обосновка.

    Коментиран от #45

    15:03 02.06.2026

  • 43 Чалма с петолъчка

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "тъй ли...":

    къде съм написал, че аз не ги искам тези неща? а между другото, Измир е хубав град, светски, кемалистки. ама вие стигнахте само до пазаря в Одрин, нъли?

    Коментиран от #47, #49

    15:03 02.06.2026

  • 44 тъй ли...

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чалма с петолъчка":

    Ей, Знайко, ако може на мен да ми обясниш нещата за еврото и заплатите.
    Щом можеш да спамиш в 10 коментара, ще напишеш и един смислен обоснован коментар.

    Коментиран от #57

    15:05 02.06.2026

  • 45 Чалма с петолъчка

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Постът ми е отговор на друг пост. ако не прочетете този, на който отговарям, няма как да схванете смисъла, естествено.

    Коментиран от #48

    15:05 02.06.2026

  • 46 Е иииии?

    9 0 Отговор
    Сега ЗКПЧ - то гълъб Донев ще оправи положението

    Коментиран от #67

    15:06 02.06.2026

  • 47 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Чалма с петолъчка":

    Ха така! Отбелязваме си от кои си. Да си дойдем на думата, викам, че скрит зад някакво заглавие не се разбираше резонът на позицията ти. Сега нещата са ясни.

    Коментиран от #72

    15:06 02.06.2026

  • 48 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Чалма с петолъчка":

    Стига овъртане!
    Чета всички коментари, преди да пиша.
    Можеш ли да обясниш, или се чудиш как да се измъкнеш от положение?

    15:07 02.06.2026

  • 49 че какво му е на Одрин

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Чалма с петолъчка":

    С какво е по-различен от Димитровград?

    15:07 02.06.2026

  • 50 графиката е прозрачно ясна

    4 7 Отговор
    ПРи управлението на ГЕРБ и БОЙКО се трупат мазнинки

    При Орешарски и СП на Радев сме само в спад.


    Просто това е истината

    Колкото и да минусите

    15:08 02.06.2026

  • 51 Неудобна

    5 3 Отговор
    Менда Стоянова ако беше на работа набърз щеше да опави бюджета и да заличи инфлацията , но тя знае твърде много неудобни факти за това я скриха от политическия хоризонт.

    15:09 02.06.2026

  • 52 селтак по жапанки

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чалма с петолъчка":

    чуждите сметки се плащат точно от хората с кредити. Само за инфо го казвам.

    15:09 02.06.2026

  • 53 Володя

    8 1 Отговор
    Пари отдавна, там дето си мислите, че са, отдавна няма! Има само, в клуба на богатите и в сърцето на Европа!
    На кредит линията, ама преди нас са Франция, Португалия, Испания, Италия, Гърция, чакат и нас за плащането, не за даването! Рано е още, а не му е и времето!
    Зора беше за това, да приемем онова, дето ще ни събаря сега!

    15:10 02.06.2026

  • 54 Така де

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "ШИШИ И ТИКВУН":

    Връщаме се 1997 г. Пак същите ни управляват.

    15:10 02.06.2026

  • 55 оня с коня

    4 3 Отговор
    От Диаграмата ясно се вижда как е било при Управлението на Борисов /2013-2022г/ и какво се случва след него.Ама имало "Постна пица" когато Финансите бяха при Дянков,"Ало,Ваньо" и т.н. - БЯХМЕ ПЪРВЕНЦИ в ЕС по най-нисък външен Дълг!Появиха се едни "Организатори та Протести" които ИЗЛЪГАХА Русофилските Прошляци че ако гласуват по "Правилния начин" ще забогатеят,след което се пръкна Слави,"Белите якички" които за разлика от Пожарникара говореха перфектен Английски,после Служ. Правителства на Радев,сега и САМИЯТ ТОЙ.Ами ето го резултата...

    Коментиран от #63

    15:13 02.06.2026

  • 56 Зелко

    4 3 Отговор
    Когато не бяхме готови за онова от 01.1. 2026,днес ни сервират това, по-зле от това
    е само онова! Дано да разбрахте, това!

    15:14 02.06.2026

  • 57 Чалма с петолъчка

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "тъй ли...":

    Да, мога. Общата сума на разходите за персонал (заплати и осигуровки) в държавния бюджет за 2026 г. се изчислява на над 13 милиарда евро.Сами по себе си, само допълнителните средства, необходими за покриване на автоматичните и гласувани увеличения в публичния сектор през годината, възлизат на близо 1,5 милиарда. Това, достатъчно ясно ли е?

    Коментиран от #61, #65

    15:15 02.06.2026

  • 58 Славка

    4 0 Отговор
    Какво следва, до края на годината, ще има изобилие и много, ама много от онова с...!

    15:16 02.06.2026

  • 59 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Това да го каже някой тинейджър, но е било мооооого по-лошо и то под ръководството на партията- майка на мамника.

    15:17 02.06.2026

  • 60 Анонимен

    5 0 Отговор
    Като вземат новите заеми следва още по-лошо!

    15:18 02.06.2026

  • 61 тъй ли...

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Чалма с петолъчка":

    Това са голи цифри, които пак не обясняват, как еврото блокира увеличението на заплатите на държавните служители.
    Няма никакво значение дали ще напишеш, че заплатите им са 13 млрд €, и дали ще ги напишеш в лв.
    Но поне разбрахме, че и ти не знаеш защо дименсията зад цифрата възпирала увеличението на същата.
    А в действителност се случи точно обратното на това, което твърдиш. Приемането на еврото отприжи безконтролна инфлация, заради която първите увеличени заплати бяха в държавният сектор.
    Толкова, за твоите познания по икономика.

    Коментиран от #68, #70

    15:18 02.06.2026

  • 62 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Щом се оправдават постоянно със старите, значи за нищо не стават. Само ще се мотат като пиле в кълчища.

    15:19 02.06.2026

  • 63 тъй ли...

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Ще прощаваш, но Борисов беше свален от Кирчовците и Асанчовците. От тях познавам няколко фанатика, които са тотални русоФОБИ.
    До ден днешен не съм срещнам Кирчовец, който да е русофил.

    Коментиран от #71

    15:21 02.06.2026

  • 64 Ми да

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Радев 9 години руга всички български правителства за щяло и нещяло, сега сам се впрегна в каруцата. Как всичко си идва на мястото в този свят.

    15:22 02.06.2026

  • 65 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Чалма с петолъчка":

    Ти май си мислиш, че говориш на бабите пред пощата, а.
    13 милиарда евро бил заплатите на държавните, и това, според теб, доказва, как еврото ги е запазило от увеличение????
    Направо нямам думи.
    Нивото по селата в Делиормана е някакво нечувано дъно.

    15:23 02.06.2026

  • 66 Урко

    4 0 Отговор
    Не мислете за самолета, не мислете и за пилота, там отдавна пилотиращ персонал,
    няма! Най-хубавото е, че и двигатели..няма!
    Днес купуваш, утре продаваш и касата се
    пълни и през нощта дори! Пълна е с вълна!!!

    15:24 02.06.2026

  • 67 Сеир

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Е иииии?":

    Гълъб Донев ще оправи бюджета перо по перо.

    Коментиран от #75

    15:24 02.06.2026

  • 68 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "тъй ли...":

    Аааа, не, не! Бъркаш.
    Логиката е следната:
    Заплатите им са 13 милиарда €, и за това няма как да им ги увеличат.
    Ако бяха останали 26 милиарда лева, увеличението не им мърдаше.
    Кво се занимаваш с капанци! Оставях го да се мисли за спец.

    15:26 02.06.2026

  • 69 Иван

    0 2 Отговор
    Супер е нали сме при богатите държави
    Благодарим на Бойко

    15:27 02.06.2026

  • 70 Чалма с петолъчка

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "тъй ли...":

    уф, човек, не мога се разправям с тебе. къде видя в поста ми връзка между еврото и заплатите. в първата част на поста си твърдя, че ако не бяхме приели еврото инфлацията щеше да е по-висока. извънредно повишение на инфлацията не се наблюдаваше до края на февруари, когато оранжавия малоумник реши да прави сво в иран. да ти обяснявам ли как цените на горивата влияят на инфлацията? ако не беше еврото да стабилизира малко нещата, сега щяхте да ревете, че бензина е над 4 лева... във втората част на поста обяснявам къде е причината зза дупката в бюджета...

    15:29 02.06.2026

  • 71 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "тъй ли...":

    Не се опитвай да продаваш Краставици на Краставичар - НЕ Кирчо-Кокорчовците свалиха Борисов,а РУСОФИЛЪТ РАДЕВ С ВДИГНАТИЯ СИ ЮМРУК

    15:30 02.06.2026

  • 72 Чалма с петолъчка

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "тъй ли...":

    и от кои съм кажи да знам и аз от ся нататък

    15:32 02.06.2026

  • 73 Хари

    1 1 Отговор
    Сметката за 13 млрд. за бюджета в годината - разходи, не е точна!!! 750 000, в това число
    полиция, военни, пожарникари, учители, администрация и чиновници не плащат...
    ОСИГУРОВКИ!!! Там графата, ПЛАТЕНИ, се попълва автоматично от... ДЪРЖАВАТА!!!
    С десетилетия, но назад е също... ТАКА!!!

    15:34 02.06.2026

  • 74 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Данъкоплатец":

    4 милиарда ще хвърлят през прозореца за да залебват тарикатите с фотоволтаиците.
    Когато урсулите ти казваат за какво да теглиш и да раздаваш и ти го правиш - резултатите са ясни!

    15:34 02.06.2026

  • 75 Чалма с петолъчка

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Сеир":

    само да не го нацвъка с курешки

    15:35 02.06.2026

  • 76 Токо

    1 0 Отговор
    Агент Буда, Бабата, Шишо и управлението ГРОБ, сами развяха белият байрак! Предадоха се, след 20 години лапане! Достигнаха същото състояние и управлението, както Рундьо, каквото е днес, Репресивна България!
    Отпред змия, а отзад магаре!
    Пътят е славен, но особеното е, кратък!

    15:42 02.06.2026

  • 77 Булгари с тан тан тан

    0 0 Отговор
    Герберастията е като чумата, повтори ли, до там си.

    15:52 02.06.2026

  • 78 Няма бира

    0 0 Отговор
    20 процента съкращения на парашутистите и хрантутниците в държавния сектор и ще сме топ!

    15:53 02.06.2026

  • 79 Никой

    0 0 Отговор
    Искаш властта, имаш поредица от служебни правителства които сам ТИ назначаваш, с твои подбрани хора ( или спуснати от някого ) и не си проучил финансовото състояние на държавата. Взимаш властта, качваш се на продънения кораб като капитан ( защото искаш да командваш ) и почващ да мрънкаш , кораба бил такъв, онакъв . Що се качи бе, що не си летя ? Ама не , тя властта е сладка и крадлива . Тарикат мъж не писка баце , нали си печен , действай. Ама си спънат бивш военен .

    15:55 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове