Толкова лошо не е било последните 20 години. Дори през голямата финансова криза.

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (април 2026 г.), както и оценки за основните показатели за приключилия месец (май 2026 г.). Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Това отбелязват от Фискалния съвет на България.

Дефицитът за месец май с натрупване е в размер на -2,5 млрд. евро и представлява -2,0% от БВП – най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

Дефицитът само за месец май е -0,74 млрд. евро и е на стойност -0,6% от БВП – също най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).