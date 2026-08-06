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МОН почете олимпийските ни шампиони, спечелили 68 медала за година

МОН почете олимпийските ни шампиони, спечелили 68 медала за година

6 Август, 2026 16:46 928 4

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  • олимпиади

Всеки от отличените ученици получи грамота и електронен четец за книги, осигурен по Националния план за възстановяване и устойчивост

МОН почете олимпийските ни шампиони, спечелили 68 медала за година - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През тази година няма международно, европейско или балканско състезание, в което български национален отбор да е участвал и да не се е завърнал с медали. Днес на официална церемония в МОН министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев награди призьорите от престижните олимпиади, проведени до момента.

Всеки от отличените ученици получи грамота и електронен четец за книги, осигурен по Националния план за възстановяване и устойчивост. С грамоти и плакети на МОН бяха отличени и преподавателите, подготвили националните олимпийски отбори.

„Отличията са признание за Вашите лични успехи. Надяваме се с примера си да вдъхновите още много свои съученици, защото е важно човек да тръгне по този път“, обърна се министърът към олимпийците. Той подчерта, че зад постиженията стоят и родителите, и преподавателите, които с безрезервната си подкрепа и всеотдайност помагат на младите таланти да разгърнат потенциала си. „Ако трябва да станеш добър в избраната област, трябва много труд, а вие го показвате“, каза още проф. Вълчев.

През годината българските олимпийци са спечелили 68 медала – 14 златни, 25 сребърни и 29 бронзови, като отличия са завоювани във всяка международна, европейска и балканска олимпиада, в която страната ни е участвала. Предстоят още състезания и се очаква броят на медалите да продължи да се увеличава.

„На всички вас изказвам гореща благодарност за това, което правите за България“, подчерта министър Георги Вълчев. Той припомни, че преди началото на тазгодишния състезателен маратон министър-председателят Румен Радев е връчил националното знаме на националните ни отбори по природни науки. На днешната церемония бяха отличени и медалисти от други области, сред които философия и английски език.

За първи път МОН организира подобно събитие преди края на състезателната година – след приключването на европейските, балканските и част от международните олимпиади. Отличията са признание за вече постигнатите успехи на младите ни умове и едновременно с това стимул за активността на всички ученици преди началото на новата учебна година. Днешното събитие е и продължение на съвместната инициатива на МОН и Сдружението на олимпийските отбори за насърчаване на участието в първите, общински кръгове на олимпиадите. „Медалите са важни, но е важно и участието. Важно е да тръгнеш по пътя. Затова ще се организираме поредица от събития, за да популяризираме Вашия пример“, каза проф. Вълчев.

По думите му, ако изберат да продължат образованието си в България, младите хора ще имат възможност да преминат част от обучението си и във водещи университети извън пределите на страната и да работят с утвърдени учени от различни държави. „Страната ни има нужда от талантливи, можещи, знаещи и отговорни млади хора“, каза министърът.

На церемонията присъстваха още Вася Николова и Венелина Митева от Сдружението на олимпийските отбори, експерти от МОН и др.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дип Че тези Състезания !

    6 0 Отговор
    Са Индивидуални !

    Защото ако Не Са !

    Спукана ни е Работата !

    16:59 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Любопитко

    3 0 Отговор
    А МОН кога ще отмени делегираните бюджети?!?

    18:18 06.08.2026

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