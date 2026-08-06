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Швеция ще предаде на Украйна задържан товарен кораб заради разследване за незаконен износ на зърно

Швеция ще предаде на Украйна задържан товарен кораб заради разследване за незаконен износ на зърно

6 Август, 2026 14:48, обновена 6 Август, 2026 14:53 1 299 17

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Върховният съд в Стокхолм отхвърли жалбата на собствениците на „Кафа“, заподозрян в превоз на зърно от окупирани от Русия украински територии.

Швеция ще предаде на Украйна задържан товарен кораб заради разследване за незаконен износ на зърно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на Швеция потвърди решение, според което товарният кораб „Кафа“ (Caffa), задържан по-рано тази година в Балтийско море, може да бъде предаден на Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Киев подозира, че плавателният съд е използван за транспортиране на незаконно изнесено зърно от окупирани от Русия украински територии. Украинските власти поискаха предаването на кораба в рамките на разследване за предполагаеми военни престъпления, свързани с присвояването и износа на имущество от окупираните райони.

Върховният съд отхвърли жалбата на собствениците на кораба, който беше задържан през март край южното крайбрежие на Швеция. Плавателният съд е бил проверяван и за други нарушения, включително за използване на чужд флаг и неспазване на изискванията за морска безопасност.

Шведски съдилища на по-ниска инстанция вече постановиха, че предполагаемите действия с кораба могат да представляват военно престъпление според шведското законодателство. Това дава правно основание на страната да уважи искането на Украйна и да предостави кораба и свързаните с него доказателства за нуждите на разследването.

„Върховният съд не допуска обжалване. Следователно решението на Апелативния съд влиза в сила“, се посочва в решението на съда от 4 август.

Според данни на шведската полиция при задържането на „Кафа“ на борда му е имало 11-членен екипаж, като повечето от членовете му са били руски граждани. Корабът е собственост на компанията „Кафа Шипинг Лимитед“ (Caffa Shipping Limited).


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    51 10 Отговор
    После сомалийците били пирати.

    14:57 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 анонимко

    35 7 Отговор
    Зърното отдавна е продадено и за да не върви празен,ще го натоварят с оръжия.

    14:57 06.08.2026

  • 4 А стига , бе !

    42 3 Отговор
    Не знаех че шведите са прикрити сомалийски пирати ?! Виж , за украинците знаем .

    15:16 06.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    31 4 Отговор
    И как ще им го предадат по душа .Море вече нет

    Коментиран от #7

    15:26 06.08.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 3 Отговор
    И как точно Швеция ще предаде този кораб на Украйна, през Черно море ли?
    Там е много опасно - летят руски дронове и руски ракети...

    Коментиран от #9

    15:29 06.08.2026

  • 7 Геро

    3 18 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Вероятно че питат отпа.-дък като теб как да го предадат.

    15:34 06.08.2026

  • 8 Дидо

    24 3 Отговор
    На зърната жито сигурно има печат, че са производство на Украйна.

    15:39 06.08.2026

  • 9 оня с коня

    6 20 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    може да сте Бавно - развиващи се,но е похвален стремежа ви да се забързате в развитието си.Интересувате се как точно ще бъде предаден Корабът на Украйна?Ами елементарно е - качва се на кораба Украински представител с ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ издаден от Шведските власти и ДОГОВАРЯ ПРОДАЖБАТА със съответен Купувач- Мераклия както на Товара,така и на Кораба,след което Парите постъпват по Укр. Сметка.Нещо неясно?:)

    Коментиран от #10, #12

    15:43 06.08.2026

  • 10 оня с магарето

    26 3 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Това е кражба бе, пич!

    Коментиран от #15

    15:50 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да знаеш

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    "Бавно - развиващи се"?!? - не се издавай, че си от тези, не се пише така.

    15:56 06.08.2026

  • 13 хитлер

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пак са оскубали Путлето":

    Ще си върнат всичко с лихвите Мосва не забравя питай Париж Берлин.

    16:16 06.08.2026

  • 14 НоеМоже

    11 1 Отговор
    Ние можем да посикаме почти всички кораби по света да ни ги дадат, защото и от нас се изнася злато, мед, сребро пак незаконно от нашата окупирана територия - никой не пита Народа за това ?

    16:37 06.08.2026

  • 15 Сандо

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с магарето":

    Кражба е,но европейците от векове крадат от целия свят,това им е в кръвта.Те и България окрадоха след 1989 година,не си го разбрал още?

    16:50 06.08.2026

  • 16 Инна

    7 1 Отговор
    Нашата армия предприе нова мощна атака срещу военния тил на Украйна. Експлозии разтърсиха областите Сум, Чернигов и Николаев. Два товарни кораба, превозващи оръжие, бяха ударени в Черно море край бреговете на Одеса. На борда им е възникнал пожар. В Харковска област беше ударена жп гара Лозовая, ключов транзитен пункт за прехвърляне на резервите на украинските въоръжени сили. Имаше и десанти край Днепропетровск. Изведена е из строя електрическа подстанция, която осигуряваше движението на влакове, снабдяващи вражеските части. А в Херсонска област беше унищожен голям склад в Уудсток, използван от украинските военни. На фронтовите линии край Орехов нашите зенитни артилеристи се представиха ефективно, сваляйки вражески разузнавателни дронове.

    17:52 06.08.2026

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    След като Русия унищожава всеки кораб от сенчестия флот на Зеления нацист в Черно море Укро вермахта се лиши от доставки на оръжие по море а износа на стоки и суровини е блокиран тотално.

    14:49 07.08.2026

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