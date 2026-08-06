Швеция ще предаде на Украйна задържан товарен кораб заради разследване за незаконен износ на зърно

Върховният съд на Швеция потвърди решение, според което товарният кораб „Кафа“ (Caffa), задържан по-рано тази година в Балтийско море, може да бъде предаден на Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.
Киев подозира, че плавателният съд е използван за транспортиране на незаконно изнесено зърно от окупирани от Русия украински територии. Украинските власти поискаха предаването на кораба в рамките на разследване за предполагаеми военни престъпления, свързани с присвояването и износа на имущество от окупираните райони.
Върховният съд отхвърли жалбата на собствениците на кораба, който беше задържан през март край южното крайбрежие на Швеция. Плавателният съд е бил проверяван и за други нарушения, включително за използване на чужд флаг и неспазване на изискванията за морска безопасност.
Шведски съдилища на по-ниска инстанция вече постановиха, че предполагаемите действия с кораба могат да представляват военно престъпление според шведското законодателство. Това дава правно основание на страната да уважи искането на Украйна и да предостави кораба и свързаните с него доказателства за нуждите на разследването.
„Върховният съд не допуска обжалване. Следователно решението на Апелативния съд влиза в сила“, се посочва в решението на съда от 4 август.
Според данни на шведската полиция при задържането на „Кафа“ на борда му е имало 11-членен екипаж, като повечето от членовете му са били руски граждани. Корабът е собственост на компанията „Кафа Шипинг Лимитед“ (Caffa Shipping Limited).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
14:57 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 анонимко
14:57 06.08.2026
4 А стига , бе !
15:16 06.08.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #7
15:26 06.08.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Там е много опасно - летят руски дронове и руски ракети...
Коментиран от #9
15:29 06.08.2026
7 Геро
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Вероятно че питат отпа.-дък като теб как да го предадат.
15:34 06.08.2026
8 Дидо
15:39 06.08.2026
9 оня с коня
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":може да сте Бавно - развиващи се,но е похвален стремежа ви да се забързате в развитието си.Интересувате се как точно ще бъде предаден Корабът на Украйна?Ами елементарно е - качва се на кораба Украински представител с ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ издаден от Шведските власти и ДОГОВАРЯ ПРОДАЖБАТА със съответен Купувач- Мераклия както на Товара,така и на Кораба,след което Парите постъпват по Укр. Сметка.Нещо неясно?:)
Коментиран от #10, #12
15:43 06.08.2026
10 оня с магарето
До коментар #9 от "оня с коня":Това е кражба бе, пич!
Коментиран от #15
15:50 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да знаеш
До коментар #9 от "оня с коня":"Бавно - развиващи се"?!? - не се издавай, че си от тези, не се пише така.
15:56 06.08.2026
13 хитлер
До коментар #11 от "Пак са оскубали Путлето":Ще си върнат всичко с лихвите Мосва не забравя питай Париж Берлин.
16:16 06.08.2026
14 НоеМоже
16:37 06.08.2026
15 Сандо
До коментар #10 от "оня с магарето":Кражба е,но европейците от векове крадат от целия свят,това им е в кръвта.Те и България окрадоха след 1989 година,не си го разбрал още?
16:50 06.08.2026
16 Инна
17:52 06.08.2026
17 Сатана Z
14:49 07.08.2026