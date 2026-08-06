Швеция ще предаде на Украйна задържан товарен кораб заради разследване за незаконен износ на зърно

Върховният съд на Швеция потвърди решение, според което товарният кораб „Кафа“ (Caffa), задържан по-рано тази година в Балтийско море, може да бъде предаден на Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Киев подозира, че плавателният съд е използван за транспортиране на незаконно изнесено зърно от окупирани от Русия украински територии. Украинските власти поискаха предаването на кораба в рамките на разследване за предполагаеми военни престъпления, свързани с присвояването и износа на имущество от окупираните райони.

Върховният съд отхвърли жалбата на собствениците на кораба, който беше задържан през март край южното крайбрежие на Швеция. Плавателният съд е бил проверяван и за други нарушения, включително за използване на чужд флаг и неспазване на изискванията за морска безопасност.

Шведски съдилища на по-ниска инстанция вече постановиха, че предполагаемите действия с кораба могат да представляват военно престъпление според шведското законодателство. Това дава правно основание на страната да уважи искането на Украйна и да предостави кораба и свързаните с него доказателства за нуждите на разследването.

„Върховният съд не допуска обжалване. Следователно решението на Апелативния съд влиза в сила“, се посочва в решението на съда от 4 август.

Според данни на шведската полиция при задържането на „Кафа“ на борда му е имало 11-членен екипаж, като повечето от членовете му са били руски граждани. Корабът е собственост на компанията „Кафа Шипинг Лимитед“ (Caffa Shipping Limited).