Изабелла Шиникова с победа над германка и място на четвъртфиналите в Оренсе

Изабелла Шиникова продължава да пише своята успешна страница на турнира от сериите ITF W75 в Оренсе, Испания. Българската тенисистка се класира за четвъртфиналите, след като надигра категорично Мина Ходжич от Германия с резултат 6:1, 6:4. Срещата продължи едва 83 минути.
Още от първите минути на корта Шиникова демонстрира завидна концентрация и стабилност. Тя не остави никакви шансове на съперничката си, като спечели шест поредни гейма и не допусна нито една възможност за пробив. Сервисът ѝ бе безупречен, а играта – уверена и разнообразна.
Втората част започна с леко колебание за световната №442, която загуби първия си сервис-гейм. Въпреки това, Шиникова бързо възстанови равновесието и показа борбен дух, печелейки следващите ключови разигравания. При 5:3 тя сервираше за мача, но германката успя да върне един пробив. В крайна сметка, българката затвори сета с 6:4, демонстрирайки хладнокръвие в решаващите моменти.
В битката за място на полуфиналите Изабела Шиникова ще се изправи срещу победителката от двубоя между първата поставена в схемата Грийт Минен (Белгия) и испанката Кармен Гаярдо Гевара.
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1 Фондация Трепет
Коментиран от #2
16:58 06.08.2026
2 и ас бих
До коментар #1 от "Фондация Трепет":ти бутнал рокетата по нафътре
21:03 06.08.2026