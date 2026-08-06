Изабелла Шиникова с победа над германка и място на четвъртфиналите в Оренсе

Изабелла Шиникова продължава да пише своята успешна страница на турнира от сериите ITF W75 в Оренсе, Испания. Българската тенисистка се класира за четвъртфиналите, след като надигра категорично Мина Ходжич от Германия с резултат 6:1, 6:4. Срещата продължи едва 83 минути.

Още от първите минути на корта Шиникова демонстрира завидна концентрация и стабилност. Тя не остави никакви шансове на съперничката си, като спечели шест поредни гейма и не допусна нито една възможност за пробив. Сервисът ѝ бе безупречен, а играта – уверена и разнообразна.

Втората част започна с леко колебание за световната №442, която загуби първия си сервис-гейм. Въпреки това, Шиникова бързо възстанови равновесието и показа борбен дух, печелейки следващите ключови разигравания. При 5:3 тя сервираше за мача, но германката успя да върне един пробив. В крайна сметка, българката затвори сета с 6:4, демонстрирайки хладнокръвие в решаващите моменти.

В битката за място на полуфиналите Изабела Шиникова ще се изправи срещу победителката от двубоя между първата поставена в схемата Грийт Минен (Белгия) и испанката Кармен Гаярдо Гевара.