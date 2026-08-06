Новини
Спорт »
Тенис »
Изабелла Шиникова с победа над германка и място на четвъртфиналите в Оренсе

Изабелла Шиникова с победа над германка и място на четвъртфиналите в Оренсе

6 Август, 2026 16:35 824 2

  • изабела шиникова-
  • турнир-
  • itf w75-
  • оренсе-
  • испания-
  • тенис-
  • германия

Българската тенисистка демонстрира класа и характер на испанска земя

Изабелла Шиникова с победа над германка и място на четвъртфиналите в Оренсе - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова продължава да пише своята успешна страница на турнира от сериите ITF W75 в Оренсе, Испания. Българската тенисистка се класира за четвъртфиналите, след като надигра категорично Мина Ходжич от Германия с резултат 6:1, 6:4. Срещата продължи едва 83 минути.

Още от първите минути на корта Шиникова демонстрира завидна концентрация и стабилност. Тя не остави никакви шансове на съперничката си, като спечели шест поредни гейма и не допусна нито една възможност за пробив. Сервисът ѝ бе безупречен, а играта – уверена и разнообразна.

Втората част започна с леко колебание за световната №442, която загуби първия си сервис-гейм. Въпреки това, Шиникова бързо възстанови равновесието и показа борбен дух, печелейки следващите ключови разигравания. При 5:3 тя сервираше за мача, но германката успя да върне един пробив. В крайна сметка, българката затвори сета с 6:4, демонстрирайки хладнокръвие в решаващите моменти.

В битката за място на полуфиналите Изабела Шиникова ще се изправи срещу победителката от двубоя между първата поставена в схемата Грийт Минен (Белгия) и испанката Кармен Гаярдо Гевара.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фондация Трепет

    2 1 Отговор
    Бих й го бутнъл.

    Коментиран от #2

    16:58 06.08.2026

  • 2 и ас бих

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фондация Трепет":

    ти бутнал рокетата по нафътре

    21:03 06.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове