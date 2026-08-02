Рекордьорите по бракове и разводи: Кои са имената, вписани в историята у нас и по света?

Институцията на брака преминава през сериозни трансформации, но човешкият стремеж към откриване на „сродна душа“ понякога преминава границите на обичайното. Докато за повечето хора заветното „Да“ е събитие, което се случва веднъж или два пъти в живота, в световната история съществуват личности, за които заставането пред олтара се е превърнало в рутина. Данните от Книгата на рекордите на Гинес и актуалните статистики на националните институти очертават ясна граница между куриозните лични рекорди и реалната картина на модерното общество.

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Когато говорим за най-много бракове в световен мащаб, едно мъжко име остава ненадминато в историята. Глин „Скоти“ Улф от САЩ държи официалния рекорд за най-много сключени моногамни бракове – общо 29 законни съюза през живота си. Неговият първи брак е през далечната 1927 година, а последният – през 1996 година. Куриозното е, че последната му съпруга е именно жената, която държи същия рекорд в женската категория.

Името на дамата рекордьор е Линда Уолфи (родом от Индиана, САЩ), която застава пред олтара внушителните 23 пъти. Първият ѝ брак е сключен, когато тя е едва на 16 години. В списъка с нейните бивши съпрузи влизат музиканти, водопроводчици и дори затворници. Самата тя споделя в интервюта пред световните медии, че е „зависима от усещането да бъдеш влюбена“. Според официалния портал на Книгата за рекорди на Гинес (Guinness World Records), техните постижения остават вписани като най-високите показатели за индивидуален брачен интензитет.

На противоположния полюс на брачната статистика са Маноел Ангелим Дино и Мария де Соуса Дино от Бразилия. Те държат световния рекорд за най-дълъг съвместен съжителствен живот – невероятните 84 години и 77 дни заедно, устоявайки на всякакви житейски предизвикателства.

Каква е ситуацията в България: Имаме ли свои рекордьори?

В България официалните институции като Националния статистически институт (НСИ) не водят публичен регистър с имената на конкретни граждани по брой бракове от съображения за поверителност на личните данни. Неофициално в съдебната и адвокатската практика у нас се споменават случаи на български граждани с по 5 или 6 законни брака, но никой не се доближава до екстремните двуцифрени рекорди от чужбина.

Българската статистика обаче разкрива други интересни рекорди и тенденции:

Продължителност на брака преди развод: Според анализите на правните платформи, браковете в България, които завършват с развод, устояват средно 16.3 години. Това поставя страната ни сред държавите с най-дълъг брачен живот в Европа преди евентуална раздяла.

Според анализите на правните платформи, браковете в България, които завършват с развод, устояват средно 16.3 години. Това поставя страната ни сред държавите с най-дълъг брачен живот в Европа преди евентуална раздяла. Критичен период: Статистиката показва, че най-рискова за българските семейства се оказва четвъртата година от съвместния им живот.

Статистиката показва, че най-рискова за българските семейства се оказва четвъртата година от съвместния им живот. Брой разводи: Данните на НСИ за последната пълна отчетна година сочат лек спад в разводите в страната – общо 8298 случая. За сравнение, в предходните години стойностите варираха между 9000 и 10 000 развода годишно.

Глобалният контекст през 2026 година

Според актуализираните данни на платформите за демографски изследвания като World Population Review (worldpopulationreview.com), нивата на бракоразводност се различават драстично по географски признак. Държави като Малдивите исторически поддържат най-висок коефициент на разводи на глава от населението поради спецификата на местното законодателство и културните особености. В Европа страни като Португалия и Испания водят класациите по процент на разпаднали се съюзи спрямо сключените, докато България остава в по-стабилната среда с умерен коефициент на бракоразводност от около 1.3–1.4 на хиляда души.

Модерните тенденции в средата на 2026 г. показват, че младите двойки все по-често избягват подписването в общината и предпочитат съжителството без официален брак, което индиректно намалява и броя на потенциалните съдебни разводи в бъдеще.