Новини
Свят »
Русия »
Захарова обвини Европа, че „се въоръжава до зъби“
  Тема: Украйна

Захарова обвини Европа, че „се въоръжава до зъби“

4 Юни, 2026 14:51 922 38

  • европа-
  • въоръжени-
  • мария захарова

Москва заяви, че следи внимателно политическия курс на Армения преди предстоящите избори

Захарова обвини Европа, че „се въоръжава до зъби“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова обвини европейските държави, че увеличават военния си потенциал и допринасят за ескалацията на напрежението на континента, предава БТА.

По думите ѝ Европа „се въоръжава до зъби“, докато Русия продължава да настоява, че твърденията за възможна руска атака срещу страна членка на НАТО са неоснователни.

Още новини от Украйна

Захарова коментира и отношенията между Москва и Ереван, като подчерта, че Русия остава ангажирана с конструктивен диалог и сътрудничество с Армения. Тя обаче отбеляза, че руската страна има въпроси относно стратегическата посока, в която се развива страната.

Изказването идва на фона на напрежение в отношенията между двете държави и предстоящите избори в Армения, на които премиерът Никол Пашинян се стреми да запази властта.

Според Захарова е напълно естествено Москва да се интересува от бъдещия политически курс на Армения и от решенията, които арменското ръководство възнамерява да предприеме.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе Маруло

    41 8 Отговор
    Вие и Киев нямаше да нападате

    14:53 04.06.2026

  • 2 пьяното

    32 8 Отговор
    пак изплуа

    14:53 04.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 6 Отговор
    на тая дали и мирише м@@@@джатА? кво ви е мнението?

    Коментиран от #11, #30

    14:54 04.06.2026

  • 4 да припомним за забравилите

    28 6 Отговор
    Дмитрий Песков (говорител на Кремъл): На 20 февруари 2022 г., само дни преди началото на инвазията, той отхвърля всички обвинения: „Призоваваме към разум! Какъв би бил смисълът Русия да напада някого?!... Русия никога не е нападала никого в цялата си история“. Многократно преди това той уверява, че Русия няма агресивни планове и не заплашва никого.

    Мария Захарова (говорител на външното министерство): През ноември 2021 г. тя отхвърля съобщенията в чужди медии за струпване на руски войски край украинската граница като фалшиви новини и пропаганда. В своите брифинги тя настоява, че Западът изкуствено създава напрежение.

    14:56 04.06.2026

  • 5 Радев го прави

    15 2 Отговор
    Каза на Рюте- давам най- много от всички-5%

    Единствения инвеститор- Райнметал за барут!
    Радко го проагитира, щяха да се сбият с Борисов кой го е довел

    Коментиран от #27

    14:56 04.06.2026

  • 6 Съвет

    0 16 Отговор
    Оставете европейците и дайте ултиматум на техните куратори от обора.

    14:56 04.06.2026

  • 7 Еееей,факти,

    24 2 Отговор
    стига показвахте това нещо бе,.....усмърдя ми телефона на руска мърша с францушки парфюм напръскана.

    14:57 04.06.2026

  • 8 Радев навсякъде

    5 12 Отговор
    На първо място е въоръжаването.

    Само че, Унгария не го прави

    А България?
    Позор!

    14:58 04.06.2026

  • 9 село Говнягово

    21 2 Отговор
    Джуджето да си разиграва коня, а другите да си играят на фунийки ли?

    14:58 04.06.2026

  • 10 Анджо

    20 2 Отговор
    Защо се страхуваш русииката от Европа. Значи русия може всичко да си прави както си реши и както и изнася са на нея. Те русия какво очакват, Европа да работи за русия. По нагли от тия няма.

    14:59 04.06.2026

  • 11 А ти миришеш

    1 13 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На дърто мъдо

    Коментиран от #12

    14:59 04.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "А ти миришеш":

    абе лапай , не души бе,,

    Коментиран от #15

    15:00 04.06.2026

  • 13 Гориил

    1 20 Отговор
    Разбира се, Захарова преувеличава. Няма европейски зъби. Европа бавно, но сигурно се движи към ръба на пропастта. Хаосът и анархията, които Захарова описва като състояние на превъоръжаване, само се разширяват и задълбочават. Няма и най-малка система. Само спекулации и реторика на политически деца.

    Коментиран от #23

    15:00 04.06.2026

  • 14 нормално при съсед Агресор

    17 1 Отговор
    Нормално е ако имаш Агресивен съсед да се подготвяш да го възпреш!

    15:03 04.06.2026

  • 15 Предполагам

    1 10 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че знаеш как се лапа дърто мъдо щом предлагаш.ха ха хс
    Нещо си се объркал, че си като другите

    15:03 04.06.2026

  • 16 винаги е така Марче

    11 7 Отговор
    Когато пред къщата имаш псета, си взимаш здрава сопа.

    Коментиран от #18

    15:06 04.06.2026

  • 17 Констатация

    14 1 Отговор
    ОПоредната Марийкина "Озабоченность", то стана вече нарицателно за МнВР на Рашатъ!!! -))))

    15:07 04.06.2026

  • 18 Затова Русия

    2 17 Отговор

    До коментар #16 от "винаги е така Марче":

    си има здрава сопа!

    15:08 04.06.2026

  • 19 Анджо

    13 3 Отговор
    По добре е Европа да не участва в преговорите и така поне тотално ще ги отрежем да няма ме никакви взаимоотношения с тях.

    15:08 04.06.2026

  • 20 Иво

    17 2 Отговор
    Само се чудя, как може народа на Русия да търпи тези “оак.ани” управници, които изтребват и осакатяват децата им. При това за нищо..

    15:08 04.06.2026

  • 21 П.изда Иванич

    13 1 Отговор
    С п.римати съседи това е необходимо .

    15:09 04.06.2026

  • 22 руската мечка

    16 3 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:11 04.06.2026

  • 23 Ха-ха

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Тя Русийката скочи в пропастта и умре, ти за Европа се притесняваш, че приближавала.!

    15:13 04.06.2026

  • 24 Армения за 2 дни

    8 6 Отговор
    Тая май намеква,че ще влязат и за Пашинян,ако стане и той наркоман и фашист

    15:13 04.06.2026

  • 25 Ами тя евр няма зъби

    7 6 Отговор
    Който лошо мисли
    Бумерангът се завръща

    15:14 04.06.2026

  • 26 Ехеее

    14 4 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    15:17 04.06.2026

  • 27 Ами той не се бие

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Радев го прави":

    Няма такова нещо
    Тиквата сам се навира
    Все мераклия да се мери дето не му е работа
    Въпрос на възпитание и манталитет

    15:18 04.06.2026

  • 28 Новината на деня

    10 1 Отговор
    Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    15:22 04.06.2026

  • 29 Запознат

    10 2 Отговор
    Пияната Захарова хем заплашва, хем обявява другите за врагове, хем се жалва, че същите тези се въоръжавали........

    15:26 04.06.2026

  • 30 Ум патки пасе

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мнението ми е, че си един простак и илитерат. Как са цените?

    Коментиран от #32

    15:38 04.06.2026

  • 31 Ъ-ъ-ъ верно ли

    6 1 Отговор
    Това как й излезе от устата, при положение, че постоянно се хвалят колко по-хубави и по-страшни оръжия правят всяка година?
    Какво се очаква? Да се разоръжат всички останали?

    15:39 04.06.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ум патки пасе":

    виждам че разбираш от жени и цени! малко сте-уважуха

    15:53 04.06.2026

  • 33 Дедовия

    2 0 Отговор
    и она одрЪте....

    Коментиран от #34, #35

    16:02 04.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Колю-маркуча

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дедовия":

    Вече и 1 евро не струва...

    16:03 04.06.2026

  • 36 Ох милата

    1 0 Отговор
    Тя пък Русия произвежда само палмови клонки!

    16:04 04.06.2026

  • 37 Хм Хм

    1 0 Отговор
    Трампи: Що не се въоръжавате?
    Маша: Що се въоръжавате?

    16:08 04.06.2026

  • 38 Фарфалюлю

    1 0 Отговор
    Че вас кво ви боли за европата бе просяци??нали просия първа атакува и започна да се въоръжава?? Нормално и другите да се въоръжават.

    16:11 04.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания