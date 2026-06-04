Захарова обвини Европа, че „се въоръжава до зъби“

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова обвини европейските държави, че увеличават военния си потенциал и допринасят за ескалацията на напрежението на континента, предава БТА.

По думите ѝ Европа „се въоръжава до зъби“, докато Русия продължава да настоява, че твърденията за възможна руска атака срещу страна членка на НАТО са неоснователни.

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Захарова коментира и отношенията между Москва и Ереван, като подчерта, че Русия остава ангажирана с конструктивен диалог и сътрудничество с Армения. Тя обаче отбеляза, че руската страна има въпроси относно стратегическата посока, в която се развива страната.

Изказването идва на фона на напрежение в отношенията между двете държави и предстоящите избори в Армения, на които премиерът Никол Пашинян се стреми да запази властта.

Според Захарова е напълно естествено Москва да се интересува от бъдещия политически курс на Армения и от решенията, които арменското ръководство възнамерява да предприеме.