Захарова обвини Европа, че „се въоръжава до зъби“

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова обвини европейските държави, че увеличават военния си потенциал и допринасят за ескалацията на напрежението на континента, предава БТА.
По думите ѝ Европа „се въоръжава до зъби“, докато Русия продължава да настоява, че твърденията за възможна руска атака срещу страна членка на НАТО са неоснователни.
Захарова коментира и отношенията между Москва и Ереван, като подчерта, че Русия остава ангажирана с конструктивен диалог и сътрудничество с Армения. Тя обаче отбеляза, че руската страна има въпроси относно стратегическата посока, в която се развива страната.
Изказването идва на фона на напрежение в отношенията между двете държави и предстоящите избори в Армения, на които премиерът Никол Пашинян се стреми да запази властта.
Според Захарова е напълно естествено Москва да се интересува от бъдещия политически курс на Армения и от решенията, които арменското ръководство възнамерява да предприеме.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бе Маруло
14:53 04.06.2026
2 пьяното
14:53 04.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #30
14:54 04.06.2026
4 да припомним за забравилите
Мария Захарова (говорител на външното министерство): През ноември 2021 г. тя отхвърля съобщенията в чужди медии за струпване на руски войски край украинската граница като фалшиви новини и пропаганда. В своите брифинги тя настоява, че Западът изкуствено създава напрежение.
14:56 04.06.2026
5 Радев го прави
Единствения инвеститор- Райнметал за барут!
Радко го проагитира, щяха да се сбият с Борисов кой го е довел
Коментиран от #27
14:56 04.06.2026
6 Съвет
14:56 04.06.2026
7 Еееей,факти,
14:57 04.06.2026
8 Радев навсякъде
Само че, Унгария не го прави
А България?
Позор!
14:58 04.06.2026
9 село Говнягово
14:58 04.06.2026
10 Анджо
14:59 04.06.2026
11 А ти миришеш
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На дърто мъдо
Коментиран от #12
14:59 04.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "А ти миришеш":абе лапай , не души бе,,
Коментиран от #15
15:00 04.06.2026
13 Гориил
Коментиран от #23
15:00 04.06.2026
14 нормално при съсед Агресор
15:03 04.06.2026
15 Предполагам
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Че знаеш как се лапа дърто мъдо щом предлагаш.ха ха хс
Нещо си се объркал, че си като другите
15:03 04.06.2026
16 винаги е така Марче
Коментиран от #18
15:06 04.06.2026
17 Констатация
15:07 04.06.2026
18 Затова Русия
До коментар #16 от "винаги е така Марче":си има здрава сопа!
15:08 04.06.2026
19 Анджо
15:08 04.06.2026
20 Иво
15:08 04.06.2026
21 П.изда Иванич
15:09 04.06.2026
22 руската мечка
15:11 04.06.2026
23 Ха-ха
До коментар #13 от "Гориил":Тя Русийката скочи в пропастта и умре, ти за Европа се притесняваш, че приближавала.!
15:13 04.06.2026
24 Армения за 2 дни
15:13 04.06.2026
25 Ами тя евр няма зъби
Бумерангът се завръща
15:14 04.06.2026
26 Ехеее
15:17 04.06.2026
27 Ами той не се бие
До коментар #5 от "Радев го прави":Няма такова нещо
Тиквата сам се навира
Все мераклия да се мери дето не му е работа
Въпрос на възпитание и манталитет
15:18 04.06.2026
28 Новината на деня
15:22 04.06.2026
29 Запознат
15:26 04.06.2026
30 Ум патки пасе
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мнението ми е, че си един простак и илитерат. Как са цените?
Коментиран от #32
15:38 04.06.2026
31 Ъ-ъ-ъ верно ли
Какво се очаква? Да се разоръжат всички останали?
15:39 04.06.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #30 от "Ум патки пасе":виждам че разбираш от жени и цени! малко сте-уважуха
15:53 04.06.2026
33 Дедовия
Коментиран от #34, #35
16:02 04.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Колю-маркуча
До коментар #33 от "Дедовия":Вече и 1 евро не струва...
16:03 04.06.2026
36 Ох милата
16:04 04.06.2026
37 Хм Хм
Маша: Що се въоръжавате?
16:08 04.06.2026
38 Фарфалюлю
16:11 04.06.2026