Тръмп: Миграцията и енергетиката убиват Европа

Американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските лидери, заявявайки директно от Овалния кабинет, че незаконната миграция и настоящата енергийна политика буквално "убиват" европейския континент.

Думите му идват в момент на засилено глобално напрежение и съвпадат с изтекла информация за безпрецедентно свиване на дипломатическото присъствие на Вашингтон по света.

Според apnews.com, Тръмп е посочил два основни проблема пред кохезията и бъдещето на Европа. „Две неща убиват Европа. Номер едно е имиграцията. Номер две е енергетиката“, категоричен бе американският държавен глава.

Той призова за незабавни твърди мерки срещу нелегалните преминавания на границите, давайки за пример кризата в испанския анклав Сеута и настоявайки европейските правителства да започнат масови депортации, преди да е станало твърде късно.

По отношение на енергетиката, Тръмп разкритикува ВЕИ сектора (в частност вятърните турбини) и посъветва страни като Великобритания спешно да възобновят и разширят нефтените си сондажи в Северно море, за да свалят цените на ресурсите наполовина.

САЩ затварят консулства в Канада, Япония и Индонезия

Паралелно с политическия натиск над Европа, администрацията на Тръмп задейства мащабен план за реорганизация на собствените си структури в рамките на доктрината „Америка първи“. Дипломатически източници на Ройтерс разкриха, че Държавният департамент на САЩ вече е уведомил Конгреса за плановете си да затвори пет ключови задгранични мисии.

Сред обектите, подлежащи на закриване с цел оптимизация на разходите, са:

Консулството в Уинипег (Канада)

Консулството в Нагоя (Япония)

Консулството в Медан (Индонезия)

Посолството в Сейнт Джорджес (Гренада)

Дипломатическото представителство в Дуала (Камерун)

Държавният секретар Марко Рубио защити мерките, описвайки ги като крайно необходими за съкращаване на разходите в една "раздута и прекомерно бюрократизирана организация", цитиран от straitstimes.com. Критици от Демократическата партия обаче алармират, че подобно доброволно свиване на глобалния отпечатък на Вашингтон може да отвори опасен вакуум, който бързо да бъде запълнен от геополитически конкуренти като Китай и Русия.