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Тръмп: Миграцията и енергетиката убиват Европа

Тръмп: Миграцията и енергетиката убиват Европа

4 Август, 2026 04:45, обновена 4 Август, 2026 05:35 1 095 8

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  • енергетика-
  • мигранти

Президентът на САЩ атакува енергийната и миграционна политика на Европа, докато Вашингтон свива дипломатическите си мисии

Тръмп: Миграцията и енергетиката убиват Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските лидери, заявявайки директно от Овалния кабинет, че незаконната миграция и настоящата енергийна политика буквално "убиват" европейския континент.

Думите му идват в момент на засилено глобално напрежение и съвпадат с изтекла информация за безпрецедентно свиване на дипломатическото присъствие на Вашингтон по света.

Според apnews.com, Тръмп е посочил два основни проблема пред кохезията и бъдещето на Европа. „Две неща убиват Европа. Номер едно е имиграцията. Номер две е енергетиката“, категоричен бе американският държавен глава.

Той призова за незабавни твърди мерки срещу нелегалните преминавания на границите, давайки за пример кризата в испанския анклав Сеута и настоявайки европейските правителства да започнат масови депортации, преди да е станало твърде късно.

По отношение на енергетиката, Тръмп разкритикува ВЕИ сектора (в частност вятърните турбини) и посъветва страни като Великобритания спешно да възобновят и разширят нефтените си сондажи в Северно море, за да свалят цените на ресурсите наполовина.

САЩ затварят консулства в Канада, Япония и Индонезия

Паралелно с политическия натиск над Европа, администрацията на Тръмп задейства мащабен план за реорганизация на собствените си структури в рамките на доктрината „Америка първи“. Дипломатически източници на Ройтерс разкриха, че Държавният департамент на САЩ вече е уведомил Конгреса за плановете си да затвори пет ключови задгранични мисии.

Сред обектите, подлежащи на закриване с цел оптимизация на разходите, са:

  • Консулството в Уинипег (Канада)
  • Консулството в Нагоя (Япония)
  • Консулството в Медан (Индонезия)
  • Посолството в Сейнт Джорджес (Гренада)
  • Дипломатическото представителство в Дуала (Камерун)

Държавният секретар Марко Рубио защити мерките, описвайки ги като крайно необходими за съкращаване на разходите в една "раздута и прекомерно бюрократизирана организация", цитиран от straitstimes.com. Критици от Демократическата партия обаче алармират, че подобно доброволно свиване на глобалния отпечатък на Вашингтон може да отвори опасен вакуум, който бързо да бъде запълнен от геополитически конкуренти като Китай и Русия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Късно е либе за китка

    11 0 Отговор
    Европа отече в канала
    Франция - араби и негри
    Британия - индийци и пакистанци
    Германия - турци
    Нашата територия се напълни с римляни
    И още и още.....

    05:09 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Меркел Лaйнен

    8 0 Отговор
    Европа издържа много мигранти затова фалира. А ония се друсат по улиците с фентанил и крек.

    05:28 04.08.2026

  • 4 Скоро

    5 3 Отговор
    тоя изперкалия ще гушне букета. Евреите нямат заместник, затова хахото е жив.

    Коментиран от #5

    05:30 04.08.2026

  • 5 Улав

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Скоро":

    По скоро не те слуша главата

    05:38 04.08.2026

  • 6 дядото

    4 2 Отговор
    остава да обясни кой предизвика и подържа тези кризи в европа

    05:44 04.08.2026

  • 7 8888

    4 0 Отговор
    Енергетиката убива Европа заради високите си цени, което води до фалити на концерни, особено в германия и тази луда инфлация, но затова се плащат милиарди за пропаганда, за да не се говори за това, а да се създава за или против Русия. Представяте ли си ако дойде момент в който европейците питат първо защо не взимаме евтина енергия за да спасяваме европейската икономика и второ защо и малкото пари на европейците заминават за Украйна... не са хубави тези въпроси

    06:23 04.08.2026

  • 8 Не е вярно

    0 0 Отговор
    Това го правят неорайхианките

    06:40 04.08.2026