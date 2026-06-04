Берлин отказа на Брюксел! Германия няма да премахва проверките по вътрешните граници

Германия отхвърли искането на Европейската комисия да премахне вътрешните гранични проверки, на фона на продължаващ дебат в ЕС за бъдещето на Шенгенската зона, пише "Политико".

Комисарят по миграцията заяви, че с мащабните реформи в миграционната политика на блока "е подходящият момент" за постепенно премахване на контрола. ЕС вече се е договорил за по-строги мерки за контрол на външните граници, включително засилени процедури за проверка и по-голяма подкрепа за държавите с най-голям миграционен натиск. Новите правила трябва да влязат в сила следващата седмица.

В момента 10 държави от ЕС прилагат вътрешни гранични проверки, като седем от тях посочват миграцията като основен мотив. Макар тези мерки по принцип да са временни, в някои случаи те действат от години.

По-рано тази седмица Комисията призова Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция постепенно да прекратят контрола. Полша е десетата страна, но за нея не е отправено същото искане.

"Броят на [нелегалната миграция]... намалява. На прав път сме. Реформите са извършени. Външните граници са по-добре защитени. Регламентът за връщане е решен. ... Сега е подходящият момент постепенно да премахнем тези гранични проверки", каза комисар Магнус Брунер преди среща с вътрешните министри в Люксембург.

Той добави, че Шенгенската зона "трябва да работи, тя е едно от най-големите постижения на Европейския съюз".

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт заяви, че граничните проверки на Германия "работят" и "остават необходими". По думите му защитата на външните граници "трябва да бъде значително подобрена".

Добриндт подчерта, че държавите на първа линия трябва да приемат обратно мигранти, които са се придвижили към други страни в блока, и че новият механизъм за подкрепа на най-натоварените държави трябва да бъде ускорен.

"Всичко това трябва да работи заедно. Всички те си влияят взаимно", каза той.

"През последните месеци видяхме колко ефективни са нашите мерки в ограничаването на нелегалната миграция", отбеляза той, твърдейки, че те са намалили "притегателния фактор" на Германия и са подпомогнали борбата с контрабандата.

Люксембург подаде жалба срещу германските проверки миналата година, а миналия месец контролите бяха облекчени, но не и премахнати.

Министърът на вътрешните работи на Люксембург Леон Глоден приветства натиска на Комисията, но заяви, че той идва "с девет месеца закъснение" и че не е даден ясен краен срок за премахване на мерките.