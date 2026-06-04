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Берлин отказа на Брюксел! Германия няма да премахва проверките по вътрешните граници
  Тема: Кризата с бежанците

Берлин отказа на Брюксел! Германия няма да премахва проверките по вътрешните граници

4 Юни, 2026 17:49 1 110 19

  • германия-
  • мигранти-
  • шенген-
  • европейска комисия-
  • фридрих мерц

ЕС вече се е договорил за по-строги мерки за контрол на външните граници, включително засилени процедури за проверка и по-голяма подкрепа за държавите с най-голям миграционен натиск

Берлин отказа на Брюксел! Германия няма да премахва проверките по вътрешните граници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Германия отхвърли искането на Европейската комисия да премахне вътрешните гранични проверки, на фона на продължаващ дебат в ЕС за бъдещето на Шенгенската зона, пише "Политико".

Комисарят по миграцията заяви, че с мащабните реформи в миграционната политика на блока "е подходящият момент" за постепенно премахване на контрола. ЕС вече се е договорил за по-строги мерки за контрол на външните граници, включително засилени процедури за проверка и по-голяма подкрепа за държавите с най-голям миграционен натиск. Новите правила трябва да влязат в сила следващата седмица.

В момента 10 държави от ЕС прилагат вътрешни гранични проверки, като седем от тях посочват миграцията като основен мотив. Макар тези мерки по принцип да са временни, в някои случаи те действат от години.

По-рано тази седмица Комисията призова Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция постепенно да прекратят контрола. Полша е десетата страна, но за нея не е отправено същото искане.

"Броят на [нелегалната миграция]... намалява. На прав път сме. Реформите са извършени. Външните граници са по-добре защитени. Регламентът за връщане е решен. ... Сега е подходящият момент постепенно да премахнем тези гранични проверки", каза комисар Магнус Брунер преди среща с вътрешните министри в Люксембург.

Той добави, че Шенгенската зона "трябва да работи, тя е едно от най-големите постижения на Европейския съюз".

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт заяви, че граничните проверки на Германия "работят" и "остават необходими". По думите му защитата на външните граници "трябва да бъде значително подобрена".

Добриндт подчерта, че държавите на първа линия трябва да приемат обратно мигранти, които са се придвижили към други страни в блока, и че новият механизъм за подкрепа на най-натоварените държави трябва да бъде ускорен.

"Всичко това трябва да работи заедно. Всички те си влияят взаимно", каза той.

"През последните месеци видяхме колко ефективни са нашите мерки в ограничаването на нелегалната миграция", отбеляза той, твърдейки, че те са намалили "притегателния фактор" на Германия и са подпомогнали борбата с контрабандата.

Люксембург подаде жалба срещу германските проверки миналата година, а миналия месец контролите бяха облекчени, но не и премахнати.

Министърът на вътрешните работи на Люксембург Леон Глоден приветства натиска на Комисията, но заяви, че той идва "с девет месеца закъснение" и че не е даден ясен краен срок за премахване на мерките.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    6 0 Отговор
    Парен каша духа.

    17:52 04.06.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Обикновен фашизъм

    Коментиран от #8

    17:52 04.06.2026

  • 3 Разпада на Европейския съюз

    7 0 Отговор
    Всяка жаба дърпа в собствен на посока но едните са сухоземни а другите водолюбиви.
    А ние сме от най-малките жабета които веднага ще се удавим в цялата тази кочина която вече и се превръща в блато. От чиста зелена енергия се превърнахме в зелениясало и блатясало местообитание

    17:53 04.06.2026

  • 4 Радой Ралин 🔥☝️

    2 4 Отговор
    "Българин е всъщност балкански циганин"


    (с) Радой Ралин

    17:53 04.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Сбогом Шенген!

    17:54 04.06.2026

  • 6 обективен

    7 1 Отговор
    Меркел да бъде съдена и вкарана в затвора !!!

    Коментиран от #9

    17:54 04.06.2026

  • 7 Дориана

    9 0 Отговор
    ЕС наистина упорито води съюза към унищожение. На фона на войните, които се водят, разширяват и превръщат в етнически те да искат отваряне на границите без проверки е равносилно на национално предателство и самоунищожение. Точно мигрантите , които напускаха безпрепятствено ще изиграят ролята на Троянски кон и Европа ще бъде унищожена.

    18:01 04.06.2026

  • 8 хмммм

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    В Германия е фашизъм да, но не само там, а почти навсякъде.

    18:01 04.06.2026

  • 9 така така

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "обективен":

    И защо? Защото г-н Анонимен е решил да напише нещо ли?

    18:01 04.06.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    кога ще се възстановим гранични войски с автомат АК и куче вълча порода или кангал? Кога ша са кланяме на еурогейатлантиците? Орките идат на талази през турско.

    18:11 04.06.2026

  • 11 мда

    6 0 Отговор
    Тия от ЕС лъжат. Точно те вкарват мигрантите, а казват че охраняват границите.

    18:12 04.06.2026

  • 12 граничар

    4 0 Отговор
    Видиш ли негър или брадат да пресича границата нелегално стреляш без да питаш.

    18:16 04.06.2026

  • 13 "Добриндт подчерта,

    5 0 Отговор
    че държавите на първа линия трябва да приемат обратно мигранти, които са се придвижили към други страни в блока, и че новият механизъм за подкрепа на най-натоварените държави трябва да бъде ускорен". Вижте колко витиевато е казано да приберем у нас тия които са минали през България, а те щели да ускорят механизма за подкрепа?! Не е ли по-лесно направо да ги експулсират там откъдето са дошли ако в страната им няма война?

    18:26 04.06.2026

  • 14 Юрий

    1 1 Отговор
    Имиграцията е необходима на Европа.
    В Германия немците масово са на 40+ години. До 20 години над 50% от населението ще бъдат пенсионери.
    Проблем е че вместо да работят им дават помощи. И тук системата се счупи.

    18:38 04.06.2026

  • 15 .....

    1 0 Отговор
    Меркел да си ги събира,аман вечно някой да казва кво трябва да прави другия.

    18:39 04.06.2026

  • 16 Нито

    4 0 Отговор
    Шенгенското споразумение, нито еврото имат бъдеще без създаването на единна европейска държавност. Доколкото такава няма да бъде учредена никога, логичното е своевременното разпускане на ЕС. Няма как шведи и италианци да правят заедно държава.

    18:40 04.06.2026

  • 17 Ачко

    1 0 Отговор
    Приличат на отбора на лески не са си сложили палмбетският екип

    18:44 04.06.2026

  • 18 Проверките

    2 0 Отговор
    по границите на държавите от ЕС обезсмислят тъй нареченото "свободно придвижване". Очевидно вече няма интерес към ЕС. Не е изненада, доколкото така и не стана ясно защо е необходима тази политическа организация и какви точно са нейните цели.

    18:44 04.06.2026

  • 19 Търновец

    0 0 Отговор
    Според Германци в дъното на нелегалната миграция в ЕС е Банка Ротшилд, а в Германия има и милиони Руси и Украинци, на Германия спешно са нужни поне 600000 нови жилища, а как така шест милиона Тюркяни станаха Немски граждани?

    19:04 04.06.2026

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