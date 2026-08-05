Пожар избухна в изследователски център на "Роскосмос" край Москва

Пожар избухна в изследователски център, принадлежащ на руската космическа агенция “Роскосмос” в град Корольов край Москва, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на службите за извънредни ситуации, съобщи БТА.
Централният научно-изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш) в Корольов е водещият изследователски център на космическата агенция.
ТАСС не уточни причините за пожара, нито дали има някакви щети.
“Пожар избухна на територията на ЦНИИмаш. Предварителните данни сочат, че той е с техногенен характер“, каза запознат източник пред руската осведомителна агенция.
На място са пристигнали пожарни екипи, които са започнали да гасят огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Захарова
18:23 05.08.2026
3 Без паника!
Незагасен фас, това е.
Коментиран от #21
18:25 05.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #9, #17
18:26 05.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
18:26 05.08.2026
6 Отиде на кино
Къде ще тренират сега?
18:26 05.08.2026
7 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #30
18:26 05.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
18:27 05.08.2026
9 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":Ще го накажем.
18:27 05.08.2026
10 Пожари има в българските планини
18:27 05.08.2026
11 Соломон
18:27 05.08.2026
12 Сатана Z
Какво се случи: Алармената система се задейства в 12:58 московско време. Пожарникарите незабавно потушиха пожара в мазето на една от сградите. За потушаването на пожара бяха разположени аварийни служби както от Московска област, така и от столицата. 1, 2
Причина за инцидента: Предварителните констатации показват, че пожарът е от чисто технически характер. Според аварийните служби източникът е късо съединение в електричеството. 1, 2
Безопасност: Служителите на института бяха незабавно евакуирани; няма пострадали и заплаха за човешката безопасност. 1, 2
Въздействие върху МКС: Пресслужбата на Роскосмос официално потвърди, че инцидентът не е оказал влияние върху космическите програми. Известният Център за управление на мисиите (ЦУМ) работи нормално и се поддържа пълен контрол над руския сегмент на МКС. На мястото е създаден специален оперативен щаб.
Коментиран от #18
18:27 05.08.2026
13 ФАКТ
18:28 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кадиров
18:29 05.08.2026
16 Сергей Лавров, говорилня на Кремъл
Зобам само ечемик.
Коментиран от #29
18:29 05.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Това се нарича
До коментар #12 от "Сатана Z":Конкретен, ясен и културен коментар.
18:31 05.08.2026
19 Горене
18:32 05.08.2026
20 Ами
18:32 05.08.2026
21 Путин защо.лислите е многоходов заради п
До коментар #3 от "Без паника!":Псулер е и за запада и за русия. И за израел и за иран. И за украйна и за русия. Пази Киев и Зеленски... като очите си. Сега ли разбрахте, че бакшиша е невменяем?
18:33 05.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1488
отивам в русия, там е ладно
18:34 05.08.2026
24 Из падмасковие
18:34 05.08.2026
25 оня с коня
18:35 05.08.2026
26 Нормално
18:37 05.08.2026
27 КРАИ с пУШИЯ
18:37 05.08.2026
28 Путин
18:37 05.08.2026
29 В ДЪРЖАВА
До коментар #16 от "Сергей Лавров, говорилня на Кремъл":В КОЯТО
НАЧЕЛО СЕДИ
ПУЧЯ ВЪШКА
И ЕДИН КАТЪР
МОЖЕ ДА Е
ВЪНШЕН МИНИСТЪР.
18:38 05.08.2026
30 МЕХМЕД
До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":Е ЧЕ ТО УКРАИНЦИ
НЯМАЛО ВЕЧЕ БРЕ .
ДА ТРЪГВАМЕ КЪМ БЕРЛИН
ТОГАВА.
18:39 05.08.2026
31 Васил
18:43 05.08.2026