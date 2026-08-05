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Пожар избухна в изследователски център на "Роскосмос" край Москва
  Тема: Украйна

Пожар избухна в изследователски център на "Роскосмос" край Москва

5 Август, 2026 18:21 663 31

  • роскосмос-
  • пожар-
  • москва-
  • русия

На място са пристигнали пожарни екипи, които са започнали да гасят огъня

Пожар избухна в изследователски център на "Роскосмос" край Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в изследователски център, принадлежащ на руската космическа агенция “Роскосмос” в град Корольов край Москва, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на службите за извънредни ситуации, съобщи БТА.

Централният научно-изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш) в Корольов е водещият изследователски център на космическата агенция.

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ТАСС не уточни причините за пожара, нито дали има някакви щети.

“Пожар избухна на територията на ЦНИИмаш. Предварителните данни сочат, че той е с техногенен характер“, каза запознат източник пред руската осведомителна агенция.

На място са пристигнали пожарни екипи, които са започнали да гасят огъня.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Захарова

    12 3 Отговор
    Фасове.

    18:23 05.08.2026

  • 3 Без паника!

    12 2 Отговор
    Просто пиян пушач.
    Незагасен фас, това е.

    Коментиран от #21

    18:25 05.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    3 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9, #17

    18:26 05.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    1 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    18:26 05.08.2026

  • 6 Отиде на кино

    9 1 Отговор
    македонската космонавтика.
    Къде ще тренират сега?

    18:26 05.08.2026

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    1 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #30

    18:26 05.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    2 10 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    18:27 05.08.2026

  • 9 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":

    Ще го накажем.

    18:27 05.08.2026

  • 10 Пожари има в българските планини

    6 7 Отговор
    Но вие не пишете за тях защото не ви плашат.

    18:27 05.08.2026

  • 11 Соломон

    9 3 Отговор
    За да се случи пожар там, трябва да има сериозен разнобой вътре в империята. А дали империята е на племето Росси или на племето Моси е отделен въпрос.

    18:27 05.08.2026

  • 12 Сатана Z

    3 12 Отговор
    Подробности за пожара в ЦНИИмаш

    Какво се случи: Алармената система се задейства в 12:58 московско време. Пожарникарите незабавно потушиха пожара в мазето на една от сградите. За потушаването на пожара бяха разположени аварийни служби както от Московска област, така и от столицата. 1, 2

    Причина за инцидента: Предварителните констатации показват, че пожарът е от чисто технически характер. Според аварийните служби източникът е късо съединение в електричеството. 1, 2

    Безопасност: Служителите на института бяха незабавно евакуирани; няма пострадали и заплаха за човешката безопасност. 1, 2

    Въздействие върху МКС: Пресслужбата на Роскосмос официално потвърди, че инцидентът не е оказал влияние върху космическите програми. Известният Център за управление на мисиите (ЦУМ) работи нормално и се поддържа пълен контрол над руския сегмент на МКС. На мястото е създаден специален оперативен щаб.

    Коментиран от #18

    18:27 05.08.2026

  • 13 ФАКТ

    7 3 Отговор
    Всички копейки също като Лавров и Путин много тачат запада. Ако имаха пари, децата им щяха да са на запад, а не в Петровдол.

    18:28 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кадиров

    5 2 Отговор
    Украински дрон, дон.

    18:29 05.08.2026

  • 16 Сергей Лавров, говорилня на Кремъл

    8 3 Отговор
    Чик-чирик, пич-кирик!
    Зобам само ечемик.

    Коментиран от #29

    18:29 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това се нарича

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Конкретен, ясен и културен коментар.

    18:31 05.08.2026

  • 19 Горене

    8 2 Отговор
    Не само този обект, цялата Московия гори от пожара, който е запалил кремълският пациент. Уж, за да подгрее вехтите съветски империалистически мераци, пък то - какво излезе? Запали погребалната клада на Московията!

    18:32 05.08.2026

  • 20 Ами

    6 2 Отговор
    Пожарите в Путлеристан вечене са новина. Ако спрът ще е новина

    18:32 05.08.2026

  • 21 Путин защо.лислите е многоходов заради п

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без паника!":

    Псулер е и за запада и за русия. И за израел и за иран. И за украйна и за русия. Пази Киев и Зеленски... като очите си. Сега ли разбрахте, че бакшиша е невменяем?

    18:33 05.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1488

    3 2 Отговор
    писна ми от жегата у тая турска к0чина българска
    отивам в русия, там е ладно

    18:34 05.08.2026

  • 24 Из падмасковие

    7 1 Отговор
    Братушките от Роскосмос изгоряха като бала сено,пищяха като жени

    18:34 05.08.2026

  • 25 оня с коня

    4 0 Отговор
    +Гехнологичен характел" е есно,"Техногенен характер" е съвсем друго и значи че Украинците с Дроновете си са подпалили Черджето на Роскосмоса.

    18:35 05.08.2026

  • 26 Нормално

    5 1 Отговор
    Така става при "СВО" която трае 1650 дни. Всичко навсякаде гори и пуши

    18:37 05.08.2026

  • 27 КРАИ с пУШИЯ

    4 1 Отговор
    аххахахахаххахахахха ГАРИАТ ахаххахахааааааа.. ИЗПУшИААА ахаххахахахах и ПАД МАСКОВИЕТО... МуХАХАХХААААа

    18:37 05.08.2026

  • 28 Путин

    4 0 Отговор
    Забранявам пушенето в обществени сгради!

    18:37 05.08.2026

  • 29 В ДЪРЖАВА

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сергей Лавров, говорилня на Кремъл":

    В КОЯТО

    НАЧЕЛО СЕДИ

    ПУЧЯ ВЪШКА

    И ЕДИН КАТЪР

    МОЖЕ ДА Е

    ВЪНШЕН МИНИСТЪР.

    18:38 05.08.2026

  • 30 МЕХМЕД

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":

    Е ЧЕ ТО УКРАИНЦИ

    НЯМАЛО ВЕЧЕ БРЕ .

    ДА ТРЪГВАМЕ КЪМ БЕРЛИН
    ТОГАВА.

    18:39 05.08.2026

  • 31 Васил

    4 0 Отговор
    И без това рашистите вече свикнаха да горят!

    18:43 05.08.2026

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