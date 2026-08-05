Пожар избухна в изследователски център на "Роскосмос" край Москва

Пожар избухна в изследователски център, принадлежащ на руската космическа агенция “Роскосмос” в град Корольов край Москва, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на службите за извънредни ситуации, съобщи БТА.

Централният научно-изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш) в Корольов е водещият изследователски център на космическата агенция.

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ТАСС не уточни причините за пожара, нито дали има някакви щети.

“Пожар избухна на територията на ЦНИИмаш. Предварителните данни сочат, че той е с техногенен характер“, каза запознат източник пред руската осведомителна агенция.

На място са пристигнали пожарни екипи, които са започнали да гасят огъня.