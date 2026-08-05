Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в Лондон

Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в лондонския квартал „Ковънт гардън“, като служители на реда задържаха 47-годишна жена, заподозряна за нападението, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията, съобщи БТА.

Четиримата пострадали са мъже на възраст между 34 и 52 г. Те са получили прорезни рани и са били откарани в център за спешна медицинска помощ, добавят Пи Ей мидия и ДПА. Засега няма информация за тежестта на нараняванията им.

Инцидентът е станал днес следобед на улица „Ендел“.

От полицията заявиха, че са задържали 47-годишна жена, заподозряна за нападението и че тя остава под стража.

Говорител на Лондонската служба за спешна медицинска помощ каза, че на мястото на нападението са били изпратени наземна и въздушна линейка. „Оказахме медицинска помощ на четирима пациенти на мястото на инцидента и ги транспортирахме до голям травматологичен център“, добави говорителят.