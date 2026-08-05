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Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в Лондон

Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в Лондон

5 Август, 2026 18:34 1 171 17

  • лондон-
  • великобритания-
  • полиция-
  • ковънт гардън

От полицията заявиха, че са задържали 47-годишна жена, заподозряна за нападението

Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в лондонския квартал „Ковънт гардън“, като служители на реда задържаха 47-годишна жена, заподозряна за нападението, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията, съобщи БТА.

Четиримата пострадали са мъже на възраст между 34 и 52 г. Те са получили прорезни рани и са били откарани в център за спешна медицинска помощ, добавят Пи Ей мидия и ДПА. Засега няма информация за тежестта на нараняванията им.

Инцидентът е станал днес следобед на улица „Ендел“.

От полицията заявиха, че са задържали 47-годишна жена, заподозряна за нападението и че тя остава под стража.

Говорител на Лондонската служба за спешна медицинска помощ каза, че на мястото на нападението са били изпратени наземна и въздушна линейка. „Оказахме медицинска помощ на четирима пациенти на мястото на инцидента и ги транспортирахме до голям травматологичен център“, добави говорителят.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 млад еврас

    40 1 Отговор
    Ква новина е това ве, това си е нормално ежедневие в Лондонистан.

    Коментиран от #16

    18:38 05.08.2026

  • 4 име

    31 0 Отговор
    Ама, тя е жертва на агресиращи евроатлантици, които са прекалили с протеста срещу най-често срещаното име за новородено на острова - Мехмед. За компенсация, кмета на Лондостан ще и осигури правна защита и допълнителни социални привилегии.

    18:38 05.08.2026

  • 5 Лигата на дъгообразните

    10 0 Отговор
    Щом бяха значи вече не са!

    18:39 05.08.2026

  • 6 Лелее

    18 1 Отговор
    Полицая е истински чистокръвен англичанин.👮‍♂️

    Коментиран от #12

    18:40 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 аве копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Да ти пи кам на гроба":

    Пийте ги онези неща ве

    18:55 05.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лелее":

    А и двамата са добре охранени.

    Като ги гледам колко такива щъкат по улиците се чудя кой го назначава и дава ли си сметка, че така полицията само става за смях.

    19:22 05.08.2026

  • 13 Онзи

    4 0 Отговор
    Живях в този град три години-2012- 2015. Ковънт гардън е в самият център. А в Peckham или Croydon, и почти навсякъде беше ужас.Сега какво е станало не искам и да знам. Още черпим че се прибрахме. 😇

    19:52 05.08.2026

  • 14 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Мултикултурализъм в действие.

    20:03 05.08.2026

  • 15 Дудов

    1 0 Отговор
    Ако ножовете се стоплят то оръжието топло ли ще се нарича?

    20:17 05.08.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "млад еврас":

    Така е и Лондон е мангалистан както е бг и европа

    20:19 05.08.2026

  • 17 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Хубави новинки от милият ми Лъндън.
    Като им гледам полицаите и получавам позиви за уриниране.

    20:23 05.08.2026

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