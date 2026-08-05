Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в Лондон

Четирима души бяха намушкани с хладно оръжие в лондонския квартал „Ковънт гардън“, като служители на реда задържаха 47-годишна жена, заподозряна за нападението, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията, съобщи БТА.
Четиримата пострадали са мъже на възраст между 34 и 52 г. Те са получили прорезни рани и са били откарани в център за спешна медицинска помощ, добавят Пи Ей мидия и ДПА. Засега няма информация за тежестта на нараняванията им.
Инцидентът е станал днес следобед на улица „Ендел“.
От полицията заявиха, че са задържали 47-годишна жена, заподозряна за нападението и че тя остава под стража.
Говорител на Лондонската служба за спешна медицинска помощ каза, че на мястото на нападението са били изпратени наземна и въздушна линейка. „Оказахме медицинска помощ на четирима пациенти на мястото на инцидента и ги транспортирахме до голям травматологичен център“, добави говорителят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 млад еврас
Коментиран от #16
18:38 05.08.2026
4 име
18:38 05.08.2026
5 Лигата на дъгообразните
18:39 05.08.2026
6 Лелее
Коментиран от #12
18:40 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 аве копейка
До коментар #8 от "Да ти пи кам на гроба":Пийте ги онези неща ве
18:55 05.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 6135
До коментар #6 от "Лелее":А и двамата са добре охранени.
Като ги гледам колко такива щъкат по улиците се чудя кой го назначава и дава ли си сметка, че така полицията само става за смях.
19:22 05.08.2026
13 Онзи
19:52 05.08.2026
14 Ха ха ха
20:03 05.08.2026
15 Дудов
20:17 05.08.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "млад еврас":Така е и Лондон е мангалистан както е бг и европа
20:19 05.08.2026
17 ВЕСЕЛЯК
Като им гледам полицаите и получавам позиви за уриниране.
20:23 05.08.2026