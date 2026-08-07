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Спешно в Берлин! Канцлерът Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност след инцидента с дрон с взривно устройство в Лайпциг

Спешно в Берлин! Канцлерът Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност след инцидента с дрон с взривно устройство в Лайпциг

7 Август, 2026 15:39 1 379 40

  • германия-
  • лайпциг-
  • дрон-
  • фридрих мерц-
  • нато

Предвид липсата на заподозрян извършител на инцидента германските опозиционни формации Зелените и Свободна демократическа партия заявиха, че зад него стои Русия

Спешно в Берлин! Канцлерът Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност след инцидента с дрон с взривно устройство в Лайпциг - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност днес, след като в нощта срещу сряда до украински самолет на летище Лайпциг/Хале беше забелязан дрон с прикрепено взривно устройство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Канцлерът поддържа постоянна връзка с министъра на вътрешните работи Александър Добринт и други членове на правителството", заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

Националният съвет за сигурност на Германия беше създаден през август миналата година предвид нарастващите операции за отслабване на стабилността на страната, случаите на шпионаж и подривна дейност, които до голяма степен са приписвани на Русия.

По думите на министър Добринт инцидентът в Лайпциг представлява "възможен случай на хибридна атака". Той предупреди в сряда вечерта за "ново измерение на заплахата".

Предвид липсата на заподозрян извършител на инцидента германските опозиционни формации Зелените и Свободна демократическа партия заявиха, че зад него стои Русия.

Въздушният трафик беше прекъснат на летище Лайпциг/Хале през нощта срещу сряда, след като беше открит дрон, пренасящ взривно устройство, което по-късно беше обезвредено.

Според германският всекидневник "Билд" шофьор е забелязал дрона, който е летял на малка височина близо до украински товарни самолети, след което го е хванал и го е държал до земята до идването на сапьорите на полицията.

Германски медии съобщиха, че дронът е бил зареден със "семтекс", пластичен експлозив, използван за военни и промишлени цели, но най-вече от въоръжени ислямистки групировки и от военизираната организация Ирландска републиканска армия (ИРА).

През 1988 г. именно този експлозив предизвиква самолетната катастрофа над шотландското градче Локърби, при която загиват 270 души.

Федералната прокуратура на Германия пое разследването от прокуратурата на Дрезден, като отбеляза, че при инцидента на летището в Лайпциг са били използвани "професионални експлозиви".

"Става въпрос за сериозна атака срещу транспортната и логистична инфраструктура на страната, която засяга вътрешната и външната сигурност", обяви главният прокурор Йенс Ромел.

Малко след инцидента втори неидентифициран летящ обект удари самолет на логистичната компания Ди Ейч Ел, който е извършвал маневри над летището преди неговото затваряне.

Стотици полицаи претърсиха щателно района около мястото на сблъсъка, но не намериха никакъв биологичен материал, който би могъл да подскаже, че птица се е ударила в самолета.

Летище Лайпциг/Хале играе централна роля при транспорта на военна техника, най-вече за германската армия и нейните съюзници от НАТО, отбелязва АФП.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Ексклузивно! Американски военен самолет кацна на летище София.

    Коментиран от #3, #28

    15:40 07.08.2026

  • 2 ВИС-2 🦁🦁🦁

    5 36 Отговор
    Август наближава. Тежък месец за цяла България. На 25 август 2005 г.подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила!

    Коментиран от #6, #7, #15, #17, #32

    15:41 07.08.2026

  • 3 А ми

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И какво от това нали Радев е НАТО-вски генерал завършил школото в САЩ с мозивна Мойсей.

    15:41 07.08.2026

  • 4 хахахаххахахаа

    30 4 Отговор
    Почна се............нови 8--9 % увеличение за военни разходи

    15:41 07.08.2026

  • 5 хехе

    40 4 Отговор
    Значи няма заподозрян извършител, но както винаги Русия е виновна.

    Коментиран от #20

    15:43 07.08.2026

  • 6 ВИС-2 🦁🦁🦁

    2 24 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    25 август.
    Тъжно е.
    На 25 август 2005 ...



    ...подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила!

    Коментиран от #16, #29

    15:45 07.08.2026

  • 7 ВИС-2 🦁🦁🦁

    2 21 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Жоро, ти си български юнак и пирински орел..

    Ти си братко мили!
    Не забравим ти!

    15:46 07.08.2026

  • 8 Дарт Фейдър

    12 2 Отговор
    Ехххх, а какви междузвездни заплахи имаше.

    15:46 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    30 3 Отговор
    Не знам, някой дава ли си сметка какви хора управляват Европа...Хайде сега сравнете ги с Дьо Гол, Татчър, Хелмут Кол...

    Коментиран от #11

    15:48 07.08.2026

  • 11 Историк

    26 5 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Че един Шолц бе 100 пъти по-адекватен от Мерц!

    15:50 07.08.2026

  • 12 Глас от бункера

    15 4 Отговор
    Тия пък за един дрон...

    15:51 07.08.2026

  • 13 Копейка

    17 5 Отговор
    Скоро чакайте Орешник...

    15:52 07.08.2026

  • 14 Това не е дрон.

    17 5 Отговор
    Това е прдупреждение

    15:56 07.08.2026

  • 15 Швейк

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    И какво от това?

    15:58 07.08.2026

  • 16 ВИС-2 🦁🦁🦁

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Братко мили!




    Няма да те забравим!

    15:59 07.08.2026

  • 17 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 16 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Тази година ветераните от ВИС-2 ще проведат траурно шествие в София на 25 август, движението ще бъде блокирано.


    На гробището ще се проведе траурен митинг в памет на нашия лидер - Главния!

    Коментиран от #34

    16:02 07.08.2026

  • 18 Нагнетяване

    23 3 Отговор
    Някой видял ли е дрона да лети? При падане защо не се е изпочупил, а е цял със взрив. Дали не е подхвърлен от украинския самолет за всяване на паника и дирижиране цирка от Зелю?

    Коментиран от #22

    16:06 07.08.2026

  • 19 Котка

    19 1 Отговор
    Предвид липсата на заподозрян набедиха обичайния заподозрян. Малоумници. При това спешно след три дни.

    16:08 07.08.2026

  • 20 Бай онзи

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Тя Русия е виновна за лунните и слънчеви затъмнения,за земетресенията,за земното въртене и земното притегляне,за вулканите и цунамитата,за Ел Ниньо и за каквото се сетите още....

    16:10 07.08.2026

  • 21 Германски

    16 2 Отговор
    И украински театър.....Някой бил хванал с ръце дрона:))))

    16:11 07.08.2026

  • 22 Бай онзи

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Нагнетяване":

    Я да пуснем едно дронче за провокация,за да набедим рашките.Но няма да го взривяваме до нашия самолет.Така ще ударим с един куршум два заека.Хем ще уплашим гламавите европейци,хем ще изкрънкаме още някой милиард!

    16:16 07.08.2026

  • 23 Джамбаза

    14 3 Отговор
    Накратко:
    Дрона бил до украински самолет, значи е руски!?!
    Дронът е бил зареден със "семтекс",използван за военни и промишлени цели, но най-вече от въоръжени ислямистки групировки и от военизираната организация Ирландска републиканска армия, значи е руски!?!
    Случката е он внорник, днес е петък. Значи се зейства спешно.
    Стотици полицаи претърсиха щателно района около мястото на сблъсъка, но не намериха никакъв биологичен материал, който би могъл да подскаже, че птица се е ударила в самолета, значи е бил руснак!
    Стайков, по-сериозно, моля!

    16:17 07.08.2026

  • 24 Тиква

    11 3 Отговор
    Давай нацист,почвай със кая, уСрула,и други фашисти да обвинявате Русия,то ясно,

    16:18 07.08.2026

  • 25 007 лиценз ту кил

    5 3 Отговор
    Ще пита съвета кой ми с р а у гащите.

    16:24 07.08.2026

  • 26 байлар

    1 1 Отговор
    Ми щом са имали "СЪРП и ЧУК" изографисани...

    16:26 07.08.2026

  • 27 Теслатъ

    9 3 Отговор
    Абе ако требва и руски Танк шъ докарат пред Райхстагъ, че и мечок с балалайка, е тогавъ вече всичкото дойче Ханс и Хасан шъ повярват!!! -))))))))

    16:26 07.08.2026

  • 28 Пора, пора

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Германците сами си спретнаха гешефт и се опитват да се измъкнат от войната като ...айде да не казвам..

    16:30 07.08.2026

  • 29 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Я фани са гръмни и ти.

    16:35 07.08.2026

  • 30 Ъъъ

    6 1 Отговор
    "Предвид липсата на заподозрян извършител на инцидента германските опозиционни формации Зелените и Свободна демократическа партия заявиха, че зад него стои Русия."

    Хахаха... 🤣
    Що опозиционните партии говорят? "Ястребите" що мълчат? Нито Суриката, нито Писториус, нито Добринт, нито Туск, нито балтийските тигри, нито който да било друг произнесе "Русия" този път...🤣

    16:36 07.08.2026

  • 31 Янко

    8 0 Отговор
    Дрона ако беше руски щеше да гръмне но нали трябва да се измисли нещо че на зеле да се дават милиарди.

    16:39 07.08.2026

  • 32 Таман тогава бях на Слънчака

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Стана големо шоу

    16:40 07.08.2026

  • 33 Констатация

    1 1 Отговор
    Дори нашту брътчеди ромите съ изчервяват от срам кът слушат как Лъжат европейските политически лидери и подконтролните им медии... О, времена, о, нрави....!!!!!

    16:47 07.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕГАТИ И ШОФЬОРА

    1 0 Отговор
    Голям патриот. Кажете от какъв е произход защото не вярвам да е зЕлен патриот.

    16:51 07.08.2026

  • 36 И в новата лудост

    2 0 Отговор
    Нещо ми прилича Хитлер и Райхстага ... търси се Ван дер Любе!?

    16:52 07.08.2026

  • 37 оставка за Мерц

    2 0 Отговор
    Германските проблеми не са проблеми на Европа. Участието на Германия на страната на украинскиге нацисти във войната срещу Русия е престъпен акт. Мерц е за съд. Ако Германия за трети път разпали война, тази страна може да да пострада тежко и за дълго.

    16:56 07.08.2026

  • 38 Укротролягата има скоротечен рак.

    2 0 Отговор
    Укротролягата има скоротечен рак.

    17:03 07.08.2026

  • 39 без коментар

    1 0 Отговор
    Дрона е немски, производство на фирма "Донаущауф" от Бавария по едноименния град, тя произвежда дронове изцяло със собствени компоненти. Продукцията и е предназначена за Украйна.

    17:05 07.08.2026

  • 40 Феникс

    0 0 Отговор
    Тоя сплескан фашага да подава оставка а не да ми разиграва циркове!

    17:05 07.08.2026

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