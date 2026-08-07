Спешно в Берлин! Канцлерът Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност след инцидента с дрон с взривно устройство в Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност днес, след като в нощта срещу сряда до украински самолет на летище Лайпциг/Хале беше забелязан дрон с прикрепено взривно устройство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Канцлерът поддържа постоянна връзка с министъра на вътрешните работи Александър Добринт и други членове на правителството", заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

Националният съвет за сигурност на Германия беше създаден през август миналата година предвид нарастващите операции за отслабване на стабилността на страната, случаите на шпионаж и подривна дейност, които до голяма степен са приписвани на Русия.

По думите на министър Добринт инцидентът в Лайпциг представлява "възможен случай на хибридна атака". Той предупреди в сряда вечерта за "ново измерение на заплахата".

Предвид липсата на заподозрян извършител на инцидента германските опозиционни формации Зелените и Свободна демократическа партия заявиха, че зад него стои Русия.

Въздушният трафик беше прекъснат на летище Лайпциг/Хале през нощта срещу сряда, след като беше открит дрон, пренасящ взривно устройство, което по-късно беше обезвредено.

Според германският всекидневник "Билд" шофьор е забелязал дрона, който е летял на малка височина близо до украински товарни самолети, след което го е хванал и го е държал до земята до идването на сапьорите на полицията.

Германски медии съобщиха, че дронът е бил зареден със "семтекс", пластичен експлозив, използван за военни и промишлени цели, но най-вече от въоръжени ислямистки групировки и от военизираната организация Ирландска републиканска армия (ИРА).

През 1988 г. именно този експлозив предизвиква самолетната катастрофа над шотландското градче Локърби, при която загиват 270 души.

Федералната прокуратура на Германия пое разследването от прокуратурата на Дрезден, като отбеляза, че при инцидента на летището в Лайпциг са били използвани "професионални експлозиви".

"Става въпрос за сериозна атака срещу транспортната и логистична инфраструктура на страната, която засяга вътрешната и външната сигурност", обяви главният прокурор Йенс Ромел.

Малко след инцидента втори неидентифициран летящ обект удари самолет на логистичната компания Ди Ейч Ел, който е извършвал маневри над летището преди неговото затваряне.

Стотици полицаи претърсиха щателно района около мястото на сблъсъка, но не намериха никакъв биологичен материал, който би могъл да подскаже, че птица се е ударила в самолета.

Летище Лайпциг/Хале играе централна роля при транспорта на военна техника, най-вече за германската армия и нейните съюзници от НАТО, отбелязва АФП.