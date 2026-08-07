Спешно в Берлин! Канцлерът Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност след инцидента с дрон с взривно устройство в Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност днес, след като в нощта срещу сряда до украински самолет на летище Лайпциг/Хале беше забелязан дрон с прикрепено взривно устройство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Канцлерът поддържа постоянна връзка с министъра на вътрешните работи Александър Добринт и други членове на правителството", заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.
Националният съвет за сигурност на Германия беше създаден през август миналата година предвид нарастващите операции за отслабване на стабилността на страната, случаите на шпионаж и подривна дейност, които до голяма степен са приписвани на Русия.
По думите на министър Добринт инцидентът в Лайпциг представлява "възможен случай на хибридна атака". Той предупреди в сряда вечерта за "ново измерение на заплахата".
Предвид липсата на заподозрян извършител на инцидента германските опозиционни формации Зелените и Свободна демократическа партия заявиха, че зад него стои Русия.
Въздушният трафик беше прекъснат на летище Лайпциг/Хале през нощта срещу сряда, след като беше открит дрон, пренасящ взривно устройство, което по-късно беше обезвредено.
Според германският всекидневник "Билд" шофьор е забелязал дрона, който е летял на малка височина близо до украински товарни самолети, след което го е хванал и го е държал до земята до идването на сапьорите на полицията.
Германски медии съобщиха, че дронът е бил зареден със "семтекс", пластичен експлозив, използван за военни и промишлени цели, но най-вече от въоръжени ислямистки групировки и от военизираната организация Ирландска републиканска армия (ИРА).
През 1988 г. именно този експлозив предизвиква самолетната катастрофа над шотландското градче Локърби, при която загиват 270 души.
Федералната прокуратура на Германия пое разследването от прокуратурата на Дрезден, като отбеляза, че при инцидента на летището в Лайпциг са били използвани "професионални експлозиви".
"Става въпрос за сериозна атака срещу транспортната и логистична инфраструктура на страната, която засяга вътрешната и външната сигурност", обяви главният прокурор Йенс Ромел.
Малко след инцидента втори неидентифициран летящ обект удари самолет на логистичната компания Ди Ейч Ел, който е извършвал маневри над летището преди неговото затваряне.
Стотици полицаи претърсиха щателно района около мястото на сблъсъка, но не намериха никакъв биологичен материал, който би могъл да подскаже, че птица се е ударила в самолета.
Летище Лайпциг/Хале играе централна роля при транспорта на военна техника, най-вече за германската армия и нейните съюзници от НАТО, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #28
15:40 07.08.2026
2 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #6, #7, #15, #17, #32
15:41 07.08.2026
3 А ми
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И какво от това нали Радев е НАТО-вски генерал завършил школото в САЩ с мозивна Мойсей.
15:41 07.08.2026
4 хахахаххахахаа
15:41 07.08.2026
5 хехе
Коментиран от #20
15:43 07.08.2026
6 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":25 август.
Тъжно е.
На 25 август 2005 ...
...подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила!
Коментиран от #16, #29
15:45 07.08.2026
7 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Жоро, ти си български юнак и пирински орел..
Ти си братко мили!
Не забравим ти!
15:46 07.08.2026
8 Дарт Фейдър
15:46 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
Коментиран от #11
15:48 07.08.2026
11 Историк
До коментар #10 от "Българин":Че един Шолц бе 100 пъти по-адекватен от Мерц!
15:50 07.08.2026
12 Глас от бункера
15:51 07.08.2026
13 Копейка
15:52 07.08.2026
14 Това не е дрон.
15:56 07.08.2026
15 Швейк
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":И какво от това?
15:58 07.08.2026
16 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Братко мили!
Няма да те забравим!
15:59 07.08.2026
17 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Тази година ветераните от ВИС-2 ще проведат траурно шествие в София на 25 август, движението ще бъде блокирано.
На гробището ще се проведе траурен митинг в памет на нашия лидер - Главния!
Коментиран от #34
16:02 07.08.2026
18 Нагнетяване
Коментиран от #22
16:06 07.08.2026
19 Котка
16:08 07.08.2026
20 Бай онзи
До коментар #5 от "хехе":Тя Русия е виновна за лунните и слънчеви затъмнения,за земетресенията,за земното въртене и земното притегляне,за вулканите и цунамитата,за Ел Ниньо и за каквото се сетите още....
16:10 07.08.2026
21 Германски
16:11 07.08.2026
22 Бай онзи
До коментар #18 от "Нагнетяване":Я да пуснем едно дронче за провокация,за да набедим рашките.Но няма да го взривяваме до нашия самолет.Така ще ударим с един куршум два заека.Хем ще уплашим гламавите европейци,хем ще изкрънкаме още някой милиард!
16:16 07.08.2026
23 Джамбаза
Дрона бил до украински самолет, значи е руски!?!
Дронът е бил зареден със "семтекс",използван за военни и промишлени цели, но най-вече от въоръжени ислямистки групировки и от военизираната организация Ирландска републиканска армия, значи е руски!?!
Случката е он внорник, днес е петък. Значи се зейства спешно.
Стотици полицаи претърсиха щателно района около мястото на сблъсъка, но не намериха никакъв биологичен материал, който би могъл да подскаже, че птица се е ударила в самолета, значи е бил руснак!
Стайков, по-сериозно, моля!
16:17 07.08.2026
24 Тиква
16:18 07.08.2026
25 007 лиценз ту кил
16:24 07.08.2026
26 байлар
16:26 07.08.2026
27 Теслатъ
16:26 07.08.2026
28 Пора, пора
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Германците сами си спретнаха гешефт и се опитват да се измъкнат от войната като ...айде да не казвам..
16:30 07.08.2026
29 Абе
До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Я фани са гръмни и ти.
16:35 07.08.2026
30 Ъъъ
Хахаха... 🤣
Що опозиционните партии говорят? "Ястребите" що мълчат? Нито Суриката, нито Писториус, нито Добринт, нито Туск, нито балтийските тигри, нито който да било друг произнесе "Русия" този път...🤣
16:36 07.08.2026
31 Янко
16:39 07.08.2026
32 Таман тогава бях на Слънчака
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Стана големо шоу
16:40 07.08.2026
33 Констатация
16:47 07.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕГАТИ И ШОФЬОРА
16:51 07.08.2026
36 И в новата лудост
16:52 07.08.2026
37 оставка за Мерц
16:56 07.08.2026
38 Укротролягата има скоротечен рак.
17:03 07.08.2026
39 без коментар
17:05 07.08.2026
40 Феникс
17:05 07.08.2026