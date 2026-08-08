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Дронове летят над ремонтната база на Patriot в Германия

Дронове летят над ремонтната база на Patriot в Германия

8 Август, 2026 12:05 1 831 21

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  • patriot

Подозрителните полети са засечени в германския град Мехерних

Дронове летят над ремонтната база на Patriot в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мехерних се намира в покрайнините на региона Айфел, югозападно от Бон. В него се помещава важна база на Бундесвера (германските въоръжени сили): склад с висока степен на сигурност се намира на 130 метра под земята. С площ от 30 000 кв.м, той съхранява оборудване и резервни части за военното оборудване на въоръжените сили. Той е ключов елемент от логистичната мрежа на Бундесвера.

Но това не е всичко: именно тук работят специалистите на Бундесвера, отговорни за поддръжката и ремонта на системата за противовъздушна отбрана Patriot. Това съоръжение, известно във въоръжените сили като „корабостроителницата Patriot“, вероятно е единственото по рода си в Европа.

Според WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, скорошните прелети на дронове над съоръжението предизвикват сериозно безпокойство сред службите за сигурност: миналия петък вечер служители на охранителната компания са регистрирали общо шест прелитания на дронове между 22:00 и 5:00 часа сутринта.

По време на последното наблюдение, полицаи от окръжното полицейско управление на Ойскирхен, които вече са били предупредени, са присъствали на мястото на инцидента и са били свидетели на поне един прелет на дрон. Един дрон дори е бил видян за кратко да кръжи над службите за спешна помощ. Тази информация е взета от поверителен полицейски доклад.

Според доклада, военната полиция на германските въоръжени сили също е наблюдавала инцидента от разстояние приблизително 40 метра. В доклада се отбелязва, че предварителната им оценка показва, че дронът вероятно е модел Fly-380 VTOL. Тези дронове имат размах на крилете приблизително 3,8 метра и обхват до 400 километра. Те могат да достигнат скорост до 150 км/ч и да носят полезен товар с тегло над десет килограма.

Не е известно кой е отговорен за прелетите над Мехерних. Дронове от този тип се използват, наред с други неща, за геодезическо проучване и картографиране, както и за гранична защита и транспорт в труднодостъпни райони. Според наличната информация, предварително разследване, в което участват и Службата на криминалната полиция на Северен Рейн-Вестфалия и федералните агенции за сигурност, не е открило доказателства, че в инцидента е замесен дрон, погрешно извършващ геодезически работи.

Полицията разследва предполагаемо неоторизирано заснемане на военни съоръжения, оръжия или класифицирани зони. Военната контраразузнавателна служба и Съвместният център за защита от дронове в Берлин също участват в разследването.

Припомняме, че в нощта на сряда, 5 август, дрон, оборудван с експлозиви и детонатор, беше открит близо до украински самолет на германско летище. Die Zeit съобщи, че въпросният самолет е самолет Антонов, вероятно принадлежащ на украинските военновъздушни сили.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    30 5 Отговор
    Ирански ракети и дронове могат ли да достигнат Безмер.

    Коментиран от #3, #4, #14

    12:08 08.08.2026

  • 2 Ами радвайте се!

    27 2 Отговор
    Ако летяха искандери, по добре ли щеше да е?😁

    12:09 08.08.2026

  • 3 Могат,могат

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Иранските ракети летят 2000-3000км.
    От Иран до Безмер е 1800-1900км

    12:09 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Джихади Йово

    19 3 Отговор
    Да се благодарят, че не пуска подаръци!!

    12:14 08.08.2026

  • 6 Укротрола има скоротечен рак.

    8 3 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    12:15 08.08.2026

  • 7 СМЕЛИТЕ НАТЮФЦИ

    21 5 Отговор
    Са се умирисали от страх.

    12:15 08.08.2026

  • 8 украински

    20 4 Отговор
    Дрон удари и на 100 м. от компресорната станция на границата ни с Румъния !

    12:16 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всяка

    15 1 Отговор
    гарга, всеки гларус стана дрон... Сваляйте ги бе, ко само ги гледате? Ко ви се из.кат на челото? И пак няма снимки и доказателства! Покажете ги тия нощни птици, може нов вид да се окажат!

    12:23 08.08.2026

  • 11 Абе мисирки

    23 1 Отговор
    образовайте се малко Големите сили имат сателити, които ще ви прочетат номера на кола, та изобщо не им е до детски игрички с дронове. Нали чрез сателити следят за активност на силите на противника. Та тези глупости за дроновете, са или спекула за отпускане на бюджет, или просто колкото да се генерират новини да накиснем някой или просто всяване на страх.
    Отделно такива профи дронове, не може да се сдобиеш току така, управлението им също не е за всеки, не се пренася съвсем незабелязано... изобщо . приказки за лапни шарани . каквито за 90% от населението

    12:24 08.08.2026

  • 12 Жожи

    20 1 Отговор
    Въпреки че не вярвам-искат да ни убедят, че са заплашени и е жизнено необходимо да се въоръжава ЕС, аз ако бях на руското ръководство отдавна да съм отговорил на набезите на НАТО под прикритието на Украйна да бомбят дълбоко в Русия.

    12:24 08.08.2026

  • 13 Дара

    16 1 Отговор
    Време е дроновете да почнат да джаскат базата и да има Банга Ранга 💥💥💥 и на терен гореща Пачанга !Обичам вии !

    12:24 08.08.2026

  • 14 Артилерист

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Уудрий якоо козяшките подлоги ,да се сеща магарето !

    12:25 08.08.2026

  • 15 Дзак

    8 0 Отговор
    Нас какво ни интересува това какви бази къде имало и какво правели?

    12:54 08.08.2026

  • 16 Име

    9 0 Отговор
    А аз вчера видях сокол над Траянови врата.

    12:56 08.08.2026

  • 17 Спец

    16 1 Отговор
    Засега само снимат. Орешникът после!

    12:56 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 като му се взривят изходите

    6 1 Отговор
    и на 5 колометра дълбочина да е полза няма

    13:30 08.08.2026

  • 20 не е невъзможно да бъде

    10 2 Отговор
    унищожен отвътре навън този дълбок склад , изобщо ако швабите продължават да агресират и да гледат в чуждата чиния , ще им се случи и най лошото

    13:33 08.08.2026

  • 21 Европа

    1 5 Отговор
    Пускайте невидимите бомби над масква и да се свърши с този комунистически дявол завинаги...

    14:30 08.08.2026

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