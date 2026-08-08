Дронове летят над ремонтната база на Patriot в Германия

Мехерних се намира в покрайнините на региона Айфел, югозападно от Бон. В него се помещава важна база на Бундесвера (германските въоръжени сили): склад с висока степен на сигурност се намира на 130 метра под земята. С площ от 30 000 кв.м, той съхранява оборудване и резервни части за военното оборудване на въоръжените сили. Той е ключов елемент от логистичната мрежа на Бундесвера.

Но това не е всичко: именно тук работят специалистите на Бундесвера, отговорни за поддръжката и ремонта на системата за противовъздушна отбрана Patriot. Това съоръжение, известно във въоръжените сили като „корабостроителницата Patriot“, вероятно е единственото по рода си в Европа.

Според WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, скорошните прелети на дронове над съоръжението предизвикват сериозно безпокойство сред службите за сигурност: миналия петък вечер служители на охранителната компания са регистрирали общо шест прелитания на дронове между 22:00 и 5:00 часа сутринта.

По време на последното наблюдение, полицаи от окръжното полицейско управление на Ойскирхен, които вече са били предупредени, са присъствали на мястото на инцидента и са били свидетели на поне един прелет на дрон. Един дрон дори е бил видян за кратко да кръжи над службите за спешна помощ. Тази информация е взета от поверителен полицейски доклад.

Според доклада, военната полиция на германските въоръжени сили също е наблюдавала инцидента от разстояние приблизително 40 метра. В доклада се отбелязва, че предварителната им оценка показва, че дронът вероятно е модел Fly-380 VTOL. Тези дронове имат размах на крилете приблизително 3,8 метра и обхват до 400 километра. Те могат да достигнат скорост до 150 км/ч и да носят полезен товар с тегло над десет килограма.

Не е известно кой е отговорен за прелетите над Мехерних. Дронове от този тип се използват, наред с други неща, за геодезическо проучване и картографиране, както и за гранична защита и транспорт в труднодостъпни райони. Според наличната информация, предварително разследване, в което участват и Службата на криминалната полиция на Северен Рейн-Вестфалия и федералните агенции за сигурност, не е открило доказателства, че в инцидента е замесен дрон, погрешно извършващ геодезически работи.

Полицията разследва предполагаемо неоторизирано заснемане на военни съоръжения, оръжия или класифицирани зони. Военната контраразузнавателна служба и Съвместният център за защита от дронове в Берлин също участват в разследването.

Припомняме, че в нощта на сряда, 5 август, дрон, оборудван с експлозиви и детонатор, беше открит близо до украински самолет на германско летище. Die Zeit съобщи, че въпросният самолет е самолет Антонов, вероятно принадлежащ на украинските военновъздушни сили.