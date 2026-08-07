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Sky News: Срещу Германия бе извършена сериозна атака, технически дефект е попречил на дрона да се взриви до украинския самолет „Антонов“
  Тема: Украйна

Sky News: Срещу Германия бе извършена сериозна атака, технически дефект е попречил на дрона да се взриви до украинския самолет „Антонов“

7 Август, 2026 12:48 2 312 79

  • лайпциг-
  • германия-
  • украйна-
  • русия-
  • дрон-
  • антонов-
  • самолет-
  • летище

Канцлерът Фридрих Мерц свика Съвета за национална сигурност заради безпрецедентния инцидент на летището в Лайпциг. Службите продължават разследването.

Sky News: Срещу Германия бе извършена сериозна атака, технически дефект е попречил на дрона да се взриви до украинския самолет „Антонов“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриването на дрон с експлозиви на летището в Лайпциг е водеща тема в западните издания. Sky News посочва, позовавайки се на местните власти, че срещу Германия е била извършена „сериозна атака”.

Инцидентът е безпрецедентен, защото за първи път дрон с експлозиви лети толкова далеч от фронта в Украйна - в сърцето на Европа.

Още новини от Украйна

Експерти по обезвреждане на бомби извадиха детонатор от устройството на летище Лайпциг/Хале, след като съобщения за летящи обекти затвориха и двете писти късно във вторник.

Ръководителят на германското разузнаване заяви, че инцидентът е бил „професионално“ подготвен и е показал „ново качество на заплаха“. Федералните прокурори го нарекоха „сериозна атака срещу транспортната и логистична инфраструктура в Германия“, която е способна да подкопае „външната и вътрешната сигурност“. Дронът, открит на летище в германския град Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор, заяви днес германски федерален прокурор и добави, че води разследване за „сериозна атака".

Има разнопосочни съобщения дали украинският транспортен самолет „Антонов“, до който е открит дронът, е превозвал боеприпаси.

Германският вестник „Билд“ цитира неназован източник, според който технически дефект е попречил на устройството да експлодира. Украинските самолети редовно използват Лайпциг, основен товарен център и база за програма на НАТО, която помага за доставката на оборудване до източния фланг близо до Русия.

Германските летища вече са в състояние на готовност поради засичане на дронове над чувствителни зони. Военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и логистични компании съобщават за прелитания на дронове през последните месеци. Русия е главният заподозрян, след като западни агенции я обвиниха, че стои зад редица устройства, скрити в пратки, които се запалиха през 2024 г., включително една в логистичен център на летището в Лайпциг.

Канцлерът Фридрих Мерц свика Съвета за национална сигурност заради инцидента с дрон на летище Лайпциг/Хале, предаде WELT. Съветът за национална сигурност беше създаден миналата година и има за цел да консолидира експертния опит в областта на вътрешната и външната сигурност във федералното правителство.

Снимки, публикувани в германски вестници, показват квадрокоптер с дизайн, познат от войната в Украйна, с прикрепен пакет. Той стои неподвижно на няколко метра от украински товарен самолет „Антонов” с лесно разпознаваема жълто-синя маркировка. Службите в Германия продължават разследването по случая, който се размина без пострадали и жертви.

Германските медии отбелязват, че прикрепената бомба е съдържала мощното взривно вещество ПЕТН и пластичен експлозив „Семтекс” - боеприпасът, който е експлодирал в самолета на „Пан Ам” над Локърби. Но бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.

„Гардиън” цитира местния вестник „Лайпцигер Фолксцайтунг“, според който полицията е открила до 800 грама взривно вещество, което би било „достатъчно, за да нанесат значителни щети“ на самолет, предаде БТА. Летището в Лайпциг е чувствителен обект - европейска база на украински самолети “Антонов”, използвани за тежки товари. Летището се използва и от НАТО и германските военни за транспорт.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    31 7 Отговор
    Иранските дронове и ракети могат ли да достигнат Безмер.

    Коментиран от #78

    12:49 07.08.2026

  • 2 стоян георгиев

    14 50 Отговор
    Русия ще извърши терористичен акт в ес в най скоро време.хибродната руска война срещу нас продължава.

    Коментиран от #10, #42

    12:52 07.08.2026

  • 3 Версии

    50 10 Отговор
    и вариянти много... Може самите украинци (екипажа) да са го поставили там, нарочно е направен да не гръмне и т.н. Прсото "евтина" провокация, така че да вкарат Германия още по дълбоко в конфликта.. Споменте си как наказа Испания, за това че не подкрепи САЩ за Иран..

    12:53 07.08.2026

  • 4 ясно е

    56 8 Отговор
    украйнски номера. провокации

    Коментиран от #11, #19

    12:55 07.08.2026

  • 5 Шопо

    46 6 Отговор
    Бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.
    Такива са украинските детонатори, дефектни.

    12:55 07.08.2026

  • 6 Емил Стефанов

    49 4 Отговор
    Гьобелсовите номера край нямат.

    12:55 07.08.2026

  • 7 Пич

    21 3 Отговор
    Никаква новина!!!
    Още вчера ви казах - атаката не е била фалшива за сплашване, а провалена операция!!!
    Следващия път.......

    12:58 07.08.2026

  • 8 име

    31 6 Отговор
    Нещо много шум се вдигна за един дрон сли един самолет, в който уж нямало нищо особенно. Също като рева на киевската хента за трите гаража, дето чак в ООН се оплакваха

    13:00 07.08.2026

  • 9 Фалшив флаг

    24 6 Отговор
    Мерц ще използва всички средства за да се задържи на власт, също като Зеленски.

    13:01 07.08.2026

  • 10 и какво от това

    29 6 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    ЕС извършва терористични атаки в Русия всеки ден? Кога си видял последно руска ракета, танк, дрон или снаряд да ударят нещо в ЕС? Докато обратното се случва ежедневно и добре че е Путин, щото иначе войната щеше отдавна да се разрастне и мишки като теб, нямаше да ги питат искат ли или не искат на фронта.

    Коментиран от #25, #26, #79

    13:02 07.08.2026

  • 11 А помните ли

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "ясно е":

    Китайските балони във Вашингтон.
    САЩисаните как се шашкаха

    13:04 07.08.2026

  • 12 Някой

    21 3 Отговор
    Напълно законна цел е да взривяват там такива! След като с немско оръжие се стреля в Русия, то най-добре то да бъде взривено още в Германия.
    Ако не бяха толкова глупави да играят на омраза, а бяха спрели бандеровците самоопределящи се за фашисти, тази война нямаше да я има.

    13:07 07.08.2026

  • 13 Дойчланда

    3 19 Отговор
    е пълен с рубли, копейки и други промити ФИЛИ, отделно и ония с православният произход.
    Точно както при нас. И при проблеми ТЕ СА ПЪРВИТЕ ЮДИ унищожаващи мирният живот на приелата ги страна в полза на голямата, но много меко казано неприятна империя.

    13:11 07.08.2026

  • 14 НАСКО

    25 4 Отговор
    Украинска провокативна постановка, съшита с бели конци!

    Коментиран от #22

    13:11 07.08.2026

  • 15 гост

    6 14 Отговор
    Ако дронът е с фабричен дефект, значи си е руски.

    13:11 07.08.2026

  • 16 Ъъъ

    20 4 Отговор
    "Има разнопосочни съобщения дали украинският транспортен самолет „Антонов“, до който е открит дронът, е превозвал боеприпаси."

    Не, не....Няма разнопосочни мнения по този въпрос. Има, защото "западните съюзници" на Бандеристан трябва да оправдаят огромните разходи за отбрана....Това е постановка, както и много други подобни случаи. В тази история белите конци се виждат от километри....Летището в Лайпциг представлява критична инфраструктура. Там се извършват дейности, свързани с украински самолети, а също така се използва от НАТО и германските въоръжени сили за транспорт.....Това е едно от най-охраняваните летища в Германия и няма начин дрон да стигне до там незабелязано...Нали разбирате, че това да глупости?🤣

    13:12 07.08.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    8 19 Отговор
    Руснаците сме мрррръсссна нация !!!
    Доказано и проверено с времето 👆

    Коментиран от #33, #36, #44, #46, #49, #50, #51, #53, #66, #73, #74

    13:13 07.08.2026

  • 18 СЛОНА

    4 2 Отговор
    Е,ЧЕ ТОВА Е ПРЕКРАСНО!!!
    ТОВА Е НАЙ РАДОСТНАТА НОВИНА ЗА ДЕНЯ.

    13:13 07.08.2026

  • 19 Възраждане

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "ясно е":

    Абсолютно. Смешно е да се предположи дори, че толкова технологично напреднала нация като Русия би атакувала важен самолет с такъв боклук. Естествено че укронацистка провокация за да вкара нацистка Германия във войната. Но скоро АзГ поема властта и Германия влиза в БРИКС

    Коментиран от #45

    13:15 07.08.2026

  • 20 Е ТОВА

    12 2 Отговор
    ВЕЧЕ Е ГОЛЯМА УКРАИНСКА ПРОВОКОЦИЯ АКО ДРОНА БЕШЕ РУСКИ ДА Е ГРЪМНАЛ АМА УКРАЙНА КАК ЩЕ ВЗИВИ НАЙ ГОЛЕМИЯ СИ САМОЛЕТ

    13:16 07.08.2026

  • 21 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    2 11 Отговор
    Нещо гори в Ялта.😁

    13:16 07.08.2026

  • 22 БУХАХАХА

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "НАСКО":

    Съшили са ти свинkтеpа от много използване.

    13:19 07.08.2026

  • 23 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 1 Отговор
    Тоя е Гръмнат в хангара на укрите има само един в Русия Антонов

    13:20 07.08.2026

  • 24 Комундел Комунделов

    1 7 Отговор
    Тлъста цел: В Крим е унищожен руски комплекс за 15 млн. долара
    Поредната плячка на специалното подразделение на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна „Group 13“ на територията на временно окупирания Крим – оператори на военното разузнаване унищожиха руски зенитно-ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С1“ и военен кран на окупаторите.

    Коментиран от #31, #37

    13:21 07.08.2026

  • 25 гост

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "и какво от това":

    За твой ужас нито любимия ти Путлер , нито дружките му искат да воюват с ЕС , да не говорим с НАТО !!! И мнооооооого внимават да не предизвикат война с НАТО !! И това което виждаш в Украйна са оръжия на НАТО от преди 30-40 години , които бяха пред бракуване !! Дори идея си нямаш какво ще е да воюваш с НАТО , една Украйна 5 години ви разкатава от бой , той тръгнал да се репчи на НАТО , хахахахах !!

    13:22 07.08.2026

  • 26 стоян георгиев

    2 13 Отговор

    До коментар #10 от "и какво от това":

    Русия нападна украйна и наруши договорите от втората световна война насетне .това вкарва всяка страна в ес в опасност от следващо руско нападение ако успеят в украйна.ствсеммочаквано и нормално е да помагаме на украйна в тази ситуация.що се отнася до тероризъм ес не извършва подобен а съвсем законно и по всички правила подкрепя Украйна.русия обаче е страна терорист и тя често извършва терористични атаки на европейска територия.трябва да сме готови за следващата такава.

    Коментиран от #62, #77

    13:23 07.08.2026

  • 27 Не е имало оръжия

    6 0 Отговор
    А самолета е бил детска градина или училище....заради това и Путин го е взел на прицел. Айде другия път да е хаирлия

    13:25 07.08.2026

  • 28 Йонко Тъпомерски Дизел юнак

    1 9 Отговор
    Нека продължават да ги дундуркат тези терористи и нацисти, нека. Сега чувам, че и националните волейболни отбори на руZZия щели да връщат в първенствата. Пълно безобразие и слабоумие. Те искат да заличат цяла нация и държава, заплашват Европа с ядрено унищожение и за награда ще ги пускат да си играят волейболче. Абсолютен дебилизъм.

    Коментиран от #30, #35

    13:26 07.08.2026

  • 29 Витя

    9 0 Отговор
    Толкова нескопосан опит за тер.акт няма.Дрон, който е на земята,с взривно в-во,но не се е взривил.По голяма тъпня от това,здраве му кажи.Дронът е оставен, не е летял.И от кой?От екипажа на укр. самолет.

    13:28 07.08.2026

  • 30 Кво стана

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Йонко Тъпомерски Дизел юнак":

    Успя ли украинската прокуратура да намери виновните от десен сектор за изгарянето на 10-те българина в Одеса?!

    13:28 07.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Незабавни мерки срещу тероризма!

    2 10 Отговор
    Руски тероризъм на германска територия. Трябва да се вземат крути мерки спрямо всички руснаци и копейки- потенциални агенти и терористи на територията на ЕС!!! Знае се и за терористичните актове на Русия в България срещу обекти на военната промишленост- взривовете във военните ни заводи преди години.

    13:31 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 анонимен

    9 0 Отговор
    Факти, наколенките поскъпват, хонорари вече трудно ще се изкарват!)

    13:33 07.08.2026

  • 35 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Йонко Тъпомерски Дизел юнак":

    Няма страшно , това че са купили някой шеф във федерацията няма да им помогне , само искат да пишат медиите за това !! Страните домакини на всички първенства за следващата година вече обявиха , че няма да допуснат руски отбори независимо какво е решила федерацията , а самите отбори обявиха , че НЕ ПЛАНИРАТ участия следващата година "поради проблеми с безопасноста на играчите " , хахахахха !!

    13:34 07.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 @@@

    6 0 Отговор
    Откриването на Украински дрон с експлозиви на летището в Лайпциг
    е водеща тема в западните издания.
    Sky News посочва, позовавайки се на местните власти,
    че срещу Германия е била извършена „сериозна атака” от Украински дрон с експлозиви.

    13:35 07.08.2026

  • 39 Д-р Марин Белчев

    7 1 Отговор
    Сериозна атака е била бомбардировката над Дрезден от Великобритания и САЩ през Втората световна война!
    Това, че са намерили дрон, подхвърлен много вероятно от самите украинци не може да се квалифицира, като сериозна атака. Но се използва, за да се запали общественото мнение, че уж злите руснаци са го изпратили. И то с дефектен детонатор, защото са некадърни, та да не се взриви, но да стане скандала.

    13:35 07.08.2026

  • 40 анонимен

    6 0 Отговор
    Факти, плонжирайте на амбразурата, че шефовете са изнервени!

    13:36 07.08.2026

  • 41 Това е предупреждение

    5 0 Отговор
    Ако са оскали да са гръмнали самолета.

    13:36 07.08.2026

  • 42 ТрАмп

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Украйна ще извърши терористичен акт в ЕС в най скоро време.
    Хибродната Украинска война срещу ЕС продължава с пълна сила,
    докато не предизвика Световна Война .

    13:37 07.08.2026

  • 43 Другите медии

    5 0 Отговор
    " Украинският "Антонов", до който бе намерен дрон с експлозиви в Лайпциг, е превозвал оръжие " ... А вие съобщихте първи , а после от страх и автоцензура си триехте и криехте статията . 🙁

    13:39 07.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ивайло Табаков

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Възраждане":

    Абсолютно. Ако КГБ искаше, цялото летище в Лайпциг щеше да е вече във въздуха

    Коментиран от #56

    13:40 07.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Укротрола да го хване скоротечен рак!

    2 0 Отговор
    Укротрола да го хване скоротечен рак!

    Коментиран от #54

    13:42 07.08.2026

  • 48 Трол

    6 0 Отговор
    Туй е измислена история на усрайнс за вниманието на ЕС боклуците

    Коментиран от #52

    13:44 07.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ти го набия

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Нали Украинците":

    В продажбата евро Гейзер
    Ска зурла ти го Набия.Гълтай Белото. евро
    БОК
    лук

    Коментиран от #57, #59

    13:57 07.08.2026

  • 56 Аре бе

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ивайло Табаков":

    Видяхме ги 5 та година тече ,Харалампи.3 те дни станаха 4г и половина.Семката ти едногънкова.

    13:58 07.08.2026

  • 57 Връщай паспорта

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ти го набия":

    И към Блатото.Ама и автомат не си виждал е ще им правиш с в и р к и,нали си руски тръбата.Ще ти го намаам до картофите.

    Коментиран от #60, #72

    14:00 07.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ти чий го крепиш

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ти го набия":

    Тук,никой не те задържа,О ми та й се Ка пу т не ща Ст Ен.

    14:01 07.08.2026

  • 60 Ти го Набие в Дивия

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Връщай паспорта":

    Селския Черен Пръч ти го Надъне
    .Хвърляй картата и да та няма Заминавай в евро Гей ския. Цървул с Цървула
    Не ДОКЛАТЕН
    Ей
    П
    М
    Ти
    Е

    14:02 07.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    "Русия нападна украйна и наруши договорите от втората световна война насетне ."

    Хахахаха....🤣
    Русия нарушила, Иран нарушил, Китай нарушил.....САЩ и Израел? Или те никога не нарушават, а? Пък и договорите са за това - да се нарушават....Като Минските споразумения.😂

    Коментиран от #70

    14:11 07.08.2026

  • 63 горски

    3 0 Отговор
    Квадрокоптер на 2000км от бойната линия....писачите не са наред ,ако внушават че руснаците са пуснали въпросното дронче и то е пресякло цяла Украйна,Полша и половин Германия.Това са дронове с обхват до 50км....Това е пак някаква добре премерена провокация на службите/укрински или немски/ за да се баламосва населението...с интелектуален дефицит

    14:24 07.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Друсано русначе

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Братле...направо разсипа петъчно таваришчите 😁👍

    14:28 07.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ъъъ":

    Русия не спази нито едно условия по минските споразумения и бе осъдена от съвета на европа за това.що се отнася до нападения и тероризъм това се извършва точно от страни като русия и иран.просто такива са фактите

    14:44 07.08.2026

  • 71 Очевидно

    0 0 Отговор
    На дрона си пише че е руски,щом е дефектен немски ли да е?

    14:45 07.08.2026

  • 72 Връщай личната карта

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Връщай паспорта":

    И към евро блатото.Ама си наведен балкански цент и в Виник не сбил ще върти; бабалюги и м и н е т и на поразия ,нали си укрохохлятски сифон обратна шахта,
    Ще ти го нагъча точно на т до гърлените сливици.
    Ке се Давиш

    14:48 07.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Бай Из Дън

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    бъларите сме мрррръсссна нация !!!
    Доказано и проверено с времето 👆

    14:53 07.08.2026

  • 75 отец Чапаев и Петка

    1 0 Отговор
    следващия път дано бухне в търбуха на самолета пълен с бомби....ще стане хубава заря

    15:15 07.08.2026

  • 76 Ива

    0 0 Отговор
    След като участват във войната ...

    16:25 07.08.2026

  • 77 !!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Германия наруши договорите от втората световна война...съгласно тях трябва да има ГФР и ГДР ..

    16:38 07.08.2026

  • 78 Само да ти отговоря

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Аз мога ли да достигна ...сети се кое твое . Според теб - мога ли ? Всяването на паника върши работа до едно време , след това сте просто забавни . Веселушки , Палавници с петолъчка на ушанките . Разбра ме , нали ? б....к

    16:57 07.08.2026

  • 79 Мишка е баба ти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "и какво от това":

    А ти си мише потомство .Абе кво си правите събраните копейки ?

    16:59 07.08.2026

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