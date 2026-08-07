Sky News: Срещу Германия бе извършена сериозна атака, технически дефект е попречил на дрона да се взриви до украинския самолет „Антонов“

Откриването на дрон с експлозиви на летището в Лайпциг е водеща тема в западните издания. Sky News посочва, позовавайки се на местните власти, че срещу Германия е била извършена „сериозна атака”.
Инцидентът е безпрецедентен, защото за първи път дрон с експлозиви лети толкова далеч от фронта в Украйна - в сърцето на Европа.
Експерти по обезвреждане на бомби извадиха детонатор от устройството на летище Лайпциг/Хале, след като съобщения за летящи обекти затвориха и двете писти късно във вторник.
Ръководителят на германското разузнаване заяви, че инцидентът е бил „професионално“ подготвен и е показал „ново качество на заплаха“. Федералните прокурори го нарекоха „сериозна атака срещу транспортната и логистична инфраструктура в Германия“, която е способна да подкопае „външната и вътрешната сигурност“. Дронът, открит на летище в германския град Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор, заяви днес германски федерален прокурор и добави, че води разследване за „сериозна атака".
Има разнопосочни съобщения дали украинският транспортен самолет „Антонов“, до който е открит дронът, е превозвал боеприпаси.
Германският вестник „Билд“ цитира неназован източник, според който технически дефект е попречил на устройството да експлодира. Украинските самолети редовно използват Лайпциг, основен товарен център и база за програма на НАТО, която помага за доставката на оборудване до източния фланг близо до Русия.
Германските летища вече са в състояние на готовност поради засичане на дронове над чувствителни зони. Военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и логистични компании съобщават за прелитания на дронове през последните месеци. Русия е главният заподозрян, след като западни агенции я обвиниха, че стои зад редица устройства, скрити в пратки, които се запалиха през 2024 г., включително една в логистичен център на летището в Лайпциг.
Канцлерът Фридрих Мерц свика Съвета за национална сигурност заради инцидента с дрон на летище Лайпциг/Хале, предаде WELT. Съветът за национална сигурност беше създаден миналата година и има за цел да консолидира експертния опит в областта на вътрешната и външната сигурност във федералното правителство.
Снимки, публикувани в германски вестници, показват квадрокоптер с дизайн, познат от войната в Украйна, с прикрепен пакет. Той стои неподвижно на няколко метра от украински товарен самолет „Антонов” с лесно разпознаваема жълто-синя маркировка. Службите в Германия продължават разследването по случая, който се размина без пострадали и жертви.
Германските медии отбелязват, че прикрепената бомба е съдържала мощното взривно вещество ПЕТН и пластичен експлозив „Семтекс” - боеприпасът, който е експлодирал в самолета на „Пан Ам” над Локърби. Но бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.
„Гардиън” цитира местния вестник „Лайпцигер Фолксцайтунг“, според който полицията е открила до 800 грама взривно вещество, което би било „достатъчно, за да нанесат значителни щети“ на самолет, предаде БТА. Летището в Лайпциг е чувствителен обект - европейска база на украински самолети “Антонов”, използвани за тежки товари. Летището се използва и от НАТО и германските военни за транспорт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #78
12:49 07.08.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #10, #42
12:52 07.08.2026
3 Версии
12:53 07.08.2026
4 ясно е
Коментиран от #11, #19
12:55 07.08.2026
5 Шопо
Такива са украинските детонатори, дефектни.
12:55 07.08.2026
6 Емил Стефанов
12:55 07.08.2026
7 Пич
Още вчера ви казах - атаката не е била фалшива за сплашване, а провалена операция!!!
Следващия път.......
12:58 07.08.2026
8 име
13:00 07.08.2026
9 Фалшив флаг
13:01 07.08.2026
10 и какво от това
До коментар #2 от "стоян георгиев":ЕС извършва терористични атаки в Русия всеки ден? Кога си видял последно руска ракета, танк, дрон или снаряд да ударят нещо в ЕС? Докато обратното се случва ежедневно и добре че е Путин, щото иначе войната щеше отдавна да се разрастне и мишки като теб, нямаше да ги питат искат ли или не искат на фронта.
Коментиран от #25, #26, #79
13:02 07.08.2026
11 А помните ли
До коментар #4 от "ясно е":Китайските балони във Вашингтон.
САЩисаните как се шашкаха
13:04 07.08.2026
12 Някой
Ако не бяха толкова глупави да играят на омраза, а бяха спрели бандеровците самоопределящи се за фашисти, тази война нямаше да я има.
13:07 07.08.2026
13 Дойчланда
Точно както при нас. И при проблеми ТЕ СА ПЪРВИТЕ ЮДИ унищожаващи мирният живот на приелата ги страна в полза на голямата, но много меко казано неприятна империя.
13:11 07.08.2026
14 НАСКО
Коментиран от #22
13:11 07.08.2026
15 гост
13:11 07.08.2026
16 Ъъъ
Не, не....Няма разнопосочни мнения по този въпрос. Има, защото "западните съюзници" на Бандеристан трябва да оправдаят огромните разходи за отбрана....Това е постановка, както и много други подобни случаи. В тази история белите конци се виждат от километри....Летището в Лайпциг представлява критична инфраструктура. Там се извършват дейности, свързани с украински самолети, а също така се използва от НАТО и германските въоръжени сили за транспорт.....Това е едно от най-охраняваните летища в Германия и няма начин дрон да стигне до там незабелязано...Нали разбирате, че това да глупости?🤣
13:12 07.08.2026
17 Владимир Путин, президент
Доказано и проверено с времето 👆
Коментиран от #33, #36, #44, #46, #49, #50, #51, #53, #66, #73, #74
13:13 07.08.2026
18 СЛОНА
ТОВА Е НАЙ РАДОСТНАТА НОВИНА ЗА ДЕНЯ.
13:13 07.08.2026
19 Възраждане
До коментар #4 от "ясно е":Абсолютно. Смешно е да се предположи дори, че толкова технологично напреднала нация като Русия би атакувала важен самолет с такъв боклук. Естествено че укронацистка провокация за да вкара нацистка Германия във войната. Но скоро АзГ поема властта и Германия влиза в БРИКС
Коментиран от #45
13:15 07.08.2026
20 Е ТОВА
13:16 07.08.2026
21 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
13:16 07.08.2026
22 БУХАХАХА
До коментар #14 от "НАСКО":Съшили са ти свинkтеpа от много използване.
13:19 07.08.2026
23 КОЛЬО ПАРЪМА
13:20 07.08.2026
24 Комундел Комунделов
Поредната плячка на специалното подразделение на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна „Group 13“ на територията на временно окупирания Крим – оператори на военното разузнаване унищожиха руски зенитно-ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С1“ и военен кран на окупаторите.
Коментиран от #31, #37
13:21 07.08.2026
25 гост
До коментар #10 от "и какво от това":За твой ужас нито любимия ти Путлер , нито дружките му искат да воюват с ЕС , да не говорим с НАТО !!! И мнооооооого внимават да не предизвикат война с НАТО !! И това което виждаш в Украйна са оръжия на НАТО от преди 30-40 години , които бяха пред бракуване !! Дори идея си нямаш какво ще е да воюваш с НАТО , една Украйна 5 години ви разкатава от бой , той тръгнал да се репчи на НАТО , хахахахах !!
13:22 07.08.2026
26 стоян георгиев
До коментар #10 от "и какво от това":Русия нападна украйна и наруши договорите от втората световна война насетне .това вкарва всяка страна в ес в опасност от следващо руско нападение ако успеят в украйна.ствсеммочаквано и нормално е да помагаме на украйна в тази ситуация.що се отнася до тероризъм ес не извършва подобен а съвсем законно и по всички правила подкрепя Украйна.русия обаче е страна терорист и тя често извършва терористични атаки на европейска територия.трябва да сме готови за следващата такава.
Коментиран от #62, #77
13:23 07.08.2026
27 Не е имало оръжия
13:25 07.08.2026
28 Йонко Тъпомерски Дизел юнак
Коментиран от #30, #35
13:26 07.08.2026
29 Витя
13:28 07.08.2026
30 Кво стана
До коментар #28 от "Йонко Тъпомерски Дизел юнак":Успя ли украинската прокуратура да намери виновните от десен сектор за изгарянето на 10-те българина в Одеса?!
13:28 07.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Незабавни мерки срещу тероризма!
13:31 07.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 анонимен
13:33 07.08.2026
35 гост
До коментар #28 от "Йонко Тъпомерски Дизел юнак":Няма страшно , това че са купили някой шеф във федерацията няма да им помогне , само искат да пишат медиите за това !! Страните домакини на всички първенства за следващата година вече обявиха , че няма да допуснат руски отбори независимо какво е решила федерацията , а самите отбори обявиха , че НЕ ПЛАНИРАТ участия следващата година "поради проблеми с безопасноста на играчите " , хахахахха !!
13:34 07.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 @@@
е водеща тема в западните издания.
Sky News посочва, позовавайки се на местните власти,
че срещу Германия е била извършена „сериозна атака” от Украински дрон с експлозиви.
13:35 07.08.2026
39 Д-р Марин Белчев
Това, че са намерили дрон, подхвърлен много вероятно от самите украинци не може да се квалифицира, като сериозна атака. Но се използва, за да се запали общественото мнение, че уж злите руснаци са го изпратили. И то с дефектен детонатор, защото са некадърни, та да не се взриви, но да стане скандала.
13:35 07.08.2026
40 анонимен
13:36 07.08.2026
41 Това е предупреждение
13:36 07.08.2026
42 ТрАмп
До коментар #2 от "стоян георгиев":Украйна ще извърши терористичен акт в ЕС в най скоро време.
Хибродната Украинска война срещу ЕС продължава с пълна сила,
докато не предизвика Световна Война .
13:37 07.08.2026
43 Другите медии
13:39 07.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ивайло Табаков
До коментар #19 от "Възраждане":Абсолютно. Ако КГБ искаше, цялото летище в Лайпциг щеше да е вече във въздуха
Коментиран от #56
13:40 07.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Укротрола да го хване скоротечен рак!
Коментиран от #54
13:42 07.08.2026
48 Трол
Коментиран от #52
13:44 07.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ти го набия
До коментар #52 от "Нали Украинците":В продажбата евро Гейзер
Ска зурла ти го Набия.Гълтай Белото. евро
БОК
лук
Коментиран от #57, #59
13:57 07.08.2026
56 Аре бе
До коментар #45 от "Ивайло Табаков":Видяхме ги 5 та година тече ,Харалампи.3 те дни станаха 4г и половина.Семката ти едногънкова.
13:58 07.08.2026
57 Връщай паспорта
До коментар #55 от "Ти го набия":И към Блатото.Ама и автомат не си виждал е ще им правиш с в и р к и,нали си руски тръбата.Ще ти го намаам до картофите.
Коментиран от #60, #72
14:00 07.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ти чий го крепиш
До коментар #55 от "Ти го набия":Тук,никой не те задържа,О ми та й се Ка пу т не ща Ст Ен.
14:01 07.08.2026
60 Ти го Набие в Дивия
До коментар #57 от "Връщай паспорта":Селския Черен Пръч ти го Надъне
.Хвърляй картата и да та няма Заминавай в евро Гей ския. Цървул с Цървула
Не ДОКЛАТЕН
Ей
П
М
Ти
Е
14:02 07.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ъъъ
До коментар #26 от "стоян георгиев":"Русия нападна украйна и наруши договорите от втората световна война насетне ."
Хахахаха....🤣
Русия нарушила, Иран нарушил, Китай нарушил.....САЩ и Израел? Или те никога не нарушават, а? Пък и договорите са за това - да се нарушават....Като Минските споразумения.😂
Коментиран от #70
14:11 07.08.2026
63 горски
14:24 07.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Друсано русначе
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Братле...направо разсипа петъчно таваришчите 😁👍
14:28 07.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 стоян георгиев
До коментар #62 от "Ъъъ":Русия не спази нито едно условия по минските споразумения и бе осъдена от съвета на европа за това.що се отнася до нападения и тероризъм това се извършва точно от страни като русия и иран.просто такива са фактите
14:44 07.08.2026
71 Очевидно
14:45 07.08.2026
72 Връщай личната карта
До коментар #57 от "Връщай паспорта":И към евро блатото.Ама си наведен балкански цент и в Виник не сбил ще върти; бабалюги и м и н е т и на поразия ,нали си укрохохлятски сифон обратна шахта,
Ще ти го нагъча точно на т до гърлените сливици.
Ке се Давиш
14:48 07.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Бай Из Дън
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":бъларите сме мрррръсссна нация !!!
Доказано и проверено с времето 👆
14:53 07.08.2026
75 отец Чапаев и Петка
15:15 07.08.2026
76 Ива
16:25 07.08.2026
77 !!!!
До коментар #26 от "стоян георгиев":Германия наруши договорите от втората световна война...съгласно тях трябва да има ГФР и ГДР ..
16:38 07.08.2026
78 Само да ти отговоря
До коментар #1 от "Само питам":Аз мога ли да достигна ...сети се кое твое . Според теб - мога ли ? Всяването на паника върши работа до едно време , след това сте просто забавни . Веселушки , Палавници с петолъчка на ушанките . Разбра ме , нали ? б....к
16:57 07.08.2026
79 Мишка е баба ти
До коментар #10 от "и какво от това":А ти си мише потомство .Абе кво си правите събраните копейки ?
16:59 07.08.2026