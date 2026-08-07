Sky News: Срещу Германия бе извършена сериозна атака, технически дефект е попречил на дрона да се взриви до украинския самолет „Антонов“

Откриването на дрон с експлозиви на летището в Лайпциг е водеща тема в западните издания. Sky News посочва, позовавайки се на местните власти, че срещу Германия е била извършена „сериозна атака”.

Инцидентът е безпрецедентен, защото за първи път дрон с експлозиви лети толкова далеч от фронта в Украйна - в сърцето на Европа.

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Експерти по обезвреждане на бомби извадиха детонатор от устройството на летище Лайпциг/Хале, след като съобщения за летящи обекти затвориха и двете писти късно във вторник.

Ръководителят на германското разузнаване заяви, че инцидентът е бил „професионално“ подготвен и е показал „ново качество на заплаха“. Федералните прокурори го нарекоха „сериозна атака срещу транспортната и логистична инфраструктура в Германия“, която е способна да подкопае „външната и вътрешната сигурност“. Дронът, открит на летище в германския град Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор, заяви днес германски федерален прокурор и добави, че води разследване за „сериозна атака".

Има разнопосочни съобщения дали украинският транспортен самолет „Антонов“, до който е открит дронът, е превозвал боеприпаси.

Германският вестник „Билд“ цитира неназован източник, според който технически дефект е попречил на устройството да експлодира. Украинските самолети редовно използват Лайпциг, основен товарен център и база за програма на НАТО, която помага за доставката на оборудване до източния фланг близо до Русия.

Германските летища вече са в състояние на готовност поради засичане на дронове над чувствителни зони. Военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и логистични компании съобщават за прелитания на дронове през последните месеци. Русия е главният заподозрян, след като западни агенции я обвиниха, че стои зад редица устройства, скрити в пратки, които се запалиха през 2024 г., включително една в логистичен център на летището в Лайпциг.

Канцлерът Фридрих Мерц свика Съвета за национална сигурност заради инцидента с дрон на летище Лайпциг/Хале, предаде WELT. Съветът за национална сигурност беше създаден миналата година и има за цел да консолидира експертния опит в областта на вътрешната и външната сигурност във федералното правителство.

Снимки, публикувани в германски вестници, показват квадрокоптер с дизайн, познат от войната в Украйна, с прикрепен пакет. Той стои неподвижно на няколко метра от украински товарен самолет „Антонов” с лесно разпознаваема жълто-синя маркировка. Службите в Германия продължават разследването по случая, който се размина без пострадали и жертви.

Германските медии отбелязват, че прикрепената бомба е съдържала мощното взривно вещество ПЕТН и пластичен експлозив „Семтекс” - боеприпасът, който е експлодирал в самолета на „Пан Ам” над Локърби. Но бомбата, прикрепена към дрона, не е експлодирала, защото детонаторът е бил дефектен.

„Гардиън” цитира местния вестник „Лайпцигер Фолксцайтунг“, според който полицията е открила до 800 грама взривно вещество, което би било „достатъчно, за да нанесат значителни щети“ на самолет, предаде БТА. Летището в Лайпциг е чувствителен обект - европейска база на украински самолети “Антонов”, използвани за тежки товари. Летището се използва и от НАТО и германските военни за транспорт.