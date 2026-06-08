Украинските власти съобщиха за петима загинали при руски атаки в Запорожка област

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи тази сутрин за петима убити и 14 ранени при руски атаки в югоизточния украински регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той допълни, че са нанесени щети по инфраструктура, жилищни сгради и автомобили при въздушни нападения и артилерийски обстрел.

Един човек е бил убит, а друг - ранен, при украинска атака с дронове срещу пътнически влак в Крим, съобщиха по-рано назначените от Русия власти на окупирания полуостров. Движението на влаковете в Крим е спряно.

В товарен комплекс в руското черноморско пристанище Новоросийск е избухнал пожар след украинско нападение с дронове, съобщи оперативният щаб в Краснодарския край, цитиран от ТАСС. Няма пострадали, а в гасенето на огъня участват 130 пожарникари и 39 единици техника.

Един човек е бил убит, а петима - ранени, при украински обстрел в Белгородска област през последното денонощие, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на руския пограничен регион Александър Шуваев, цитиран от ТАСС.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че от 20:00 ч. московско (и българско) време вчера до 8:00 ч. днес над територията на Русия, както и над Крим, Черно и Азовско море, са били свалени 310 дрона, изпратени от Украйна.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана е неутрализирала 124 от общо 155 дрона, с които Русия е атакувала страната от 18:00 ч. вчера. Регистрирани са успешни удари с 20 дрона на 17 места, а отломки от прехванати апарати са паднали на шест отделни локации.