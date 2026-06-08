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Украинските власти съобщиха за петима загинали при руски атаки в Запорожка област
  Тема: Украйна

Украинските власти съобщиха за петима загинали при руски атаки в Запорожка област

8 Юни, 2026 09:17 825 16

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  • атаки

Съобщава се за атаки, пожари и масирана активност на дронове от двете страни

Украинските власти съобщиха за петима загинали при руски атаки в Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи тази сутрин за петима убити и 14 ранени при руски атаки в югоизточния украински регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той допълни, че са нанесени щети по инфраструктура, жилищни сгради и автомобили при въздушни нападения и артилерийски обстрел.

Един човек е бил убит, а друг - ранен, при украинска атака с дронове срещу пътнически влак в Крим, съобщиха по-рано назначените от Русия власти на окупирания полуостров. Движението на влаковете в Крим е спряно.

В товарен комплекс в руското черноморско пристанище Новоросийск е избухнал пожар след украинско нападение с дронове, съобщи оперативният щаб в Краснодарския край, цитиран от ТАСС. Няма пострадали, а в гасенето на огъня участват 130 пожарникари и 39 единици техника.

Един човек е бил убит, а петима - ранени, при украински обстрел в Белгородска област през последното денонощие, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на руския пограничен регион Александър Шуваев, цитиран от ТАСС.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че от 20:00 ч. московско (и българско) време вчера до 8:00 ч. днес над територията на Русия, както и над Крим, Черно и Азовско море, са били свалени 310 дрона, изпратени от Украйна.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана е неутрализирала 124 от общо 155 дрона, с които Русия е атакувала страната от 18:00 ч. вчера. Регистрирани са успешни удари с 20 дрона на 17 места, а отломки от прехванати апарати са паднали на шест отделни локации.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичкото с мустаците

    15 2 Отговор
    ги наричаше унтерменшен!

    Коментиран от #7

    09:20 08.06.2026

  • 2 Пич

    20 7 Отговор
    Има оправия !!! Укрофашистите да се предават !!!

    Коментиран от #3

    09:21 08.06.2026

  • 3 Варна 3

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Има само една оправия - терористите от Проссия да се предадат

    Коментиран от #5, #16

    09:25 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Лесно ще разберем кой от двама ни е прав, като изчакаме, и видим!!!

    09:28 08.06.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 20 Отговор
    Блатото трябва да гори ясно! Руските терористи отново ще атакуват нашия Киев, така че да видим какво ще стане. Атака по руски военни заводи и петролни рафинерии са от голямо значение за нас. Слава на Украйна!

    Коментиран от #9, #15

    09:29 08.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бандеровците са колибари от Галичина

    14 1 Отговор
    Подкрепата на ръководството на НАТО за Украйна предизвиква нарастващо недоволство сред европейците, според швейцарския вестник Die Weltwoche.

    Авторите на статията смятат, че алиансът трябва преди всичко да се съсредоточи върху защитата на собствените си граждани, вместо да отделя допълнителни ресурси в подкрепа на Киев.

    А какво мисли по въпроса България, която както знаем е от клуба на богатите и Швейцария на балканите?

    09:38 08.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Колибарите от Галичина отстъпват позиции

    8 3 Отговор
    Медицинските и непоправими загуби сред украинските подразделения, включително чуждестранните наемници, са достигнали 9355. Това е с 1225 повече от предходната седмица. Трета седмица наред нарастват колибарските загуби.

    09:47 08.06.2026

  • 11 Колибари от селата на Галичина

    8 1 Отговор
    Живеят в колиби, покрити с азбестови платна, като свинарник в България. На двора един до друг са външният клозет, свинарника и кладенеца. И на тия селяндури киевляните клекнаха и им се наведоха.

    09:50 08.06.2026

  • 12 Киев е като София

    8 2 Отговор
    Милиони селяндури от Галичина и селата около Лвов са го превзели и превърнали в голямо село. За $10 надница на ден тълпи селяни направиха Майдан и заляха Украйна с насилие.

    09:57 08.06.2026

  • 13 Зелен фюрер

    7 1 Отговор
    Сцепих си г@з@ на златните тоалетни, докато ги обходя всичките.

    10:01 08.06.2026

  • 14 Хм...

    5 2 Отговор
    Абе рано или късно дори и на Путин ще му омръзнат собствените му лиготии за братския у краински народ. Все повече, все по често и все по открито руснаците питат защо изобщо има ток и вода където и да било в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо в пристанището на Одеса продължават да влизат и излизат кораби и защо тунелите към Полша не са разрушени? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище и защо балтийските минипинчери продължават безнаказано да джафкат истерично иззад лачените бални пантофки на ЕсеС?
    Та така...

    10:08 08.06.2026

  • 15 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    "Блатото трябва да гори ясно!"

    Какво трябва според нашите козячета и какво ще стане са две различни неща но ми е интересно защо зеления и нашите наведени козячета ревът после след ответния удар.

    10:24 08.06.2026

  • 16 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    "терористите от Проссия да се предадат"

    Ами за да се предадат трябва някой да ги накара, а нашите козячета и евроатлантици се крият зад компютрите и само плюят по Русия - нито едно не се е записало доброволец във ВСУ и на зеления са налага да лови пушечно месо по улиците и с ритници да ги натикват в бусовете. Нито едно даже не е заделило една заплатка в помощ на зеления за златни тоалетни. Защо така бе - само думи а дела никакви.

    10:29 08.06.2026

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