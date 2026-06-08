Украинските власти съобщиха за петима загинали при руски атаки в Запорожка област

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи тази сутрин за петима убити и 14 ранени при руски атаки в югоизточния украински регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той допълни, че са нанесени щети по инфраструктура, жилищни сгради и автомобили при въздушни нападения и артилерийски обстрел.
Един човек е бил убит, а друг - ранен, при украинска атака с дронове срещу пътнически влак в Крим, съобщиха по-рано назначените от Русия власти на окупирания полуостров. Движението на влаковете в Крим е спряно.
В товарен комплекс в руското черноморско пристанище Новоросийск е избухнал пожар след украинско нападение с дронове, съобщи оперативният щаб в Краснодарския край, цитиран от ТАСС. Няма пострадали, а в гасенето на огъня участват 130 пожарникари и 39 единици техника.
Един човек е бил убит, а петима - ранени, при украински обстрел в Белгородска област през последното денонощие, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на руския пограничен регион Александър Шуваев, цитиран от ТАСС.
Министерството на отбраната на Русия заяви, че от 20:00 ч. московско (и българско) време вчера до 8:00 ч. днес над територията на Русия, както и над Крим, Черно и Азовско море, са били свалени 310 дрона, изпратени от Украйна.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана е неутрализирала 124 от общо 155 дрона, с които Русия е атакувала страната от 18:00 ч. вчера. Регистрирани са успешни удари с 20 дрона на 17 места, а отломки от прехванати апарати са паднали на шест отделни локации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичкото с мустаците
Коментиран от #7
09:20 08.06.2026
2 Пич
Коментиран от #3
09:21 08.06.2026
3 Варна 3
До коментар #2 от "Пич":Има само една оправия - терористите от Проссия да се предадат
Коментиран от #5, #16
09:25 08.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
До коментар #3 от "Варна 3":Лесно ще разберем кой от двама ни е прав, като изчакаме, и видим!!!
09:28 08.06.2026
6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #9, #15
09:29 08.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бандеровците са колибари от Галичина
Авторите на статията смятат, че алиансът трябва преди всичко да се съсредоточи върху защитата на собствените си граждани, вместо да отделя допълнителни ресурси в подкрепа на Киев.
А какво мисли по въпроса България, която както знаем е от клуба на богатите и Швейцария на балканите?
09:38 08.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Колибарите от Галичина отстъпват позиции
09:47 08.06.2026
11 Колибари от селата на Галичина
09:50 08.06.2026
12 Киев е като София
09:57 08.06.2026
13 Зелен фюрер
10:01 08.06.2026
14 Хм...
Та така...
10:08 08.06.2026
15 Запознат
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":"Блатото трябва да гори ясно!"
Какво трябва според нашите козячета и какво ще стане са две различни неща но ми е интересно защо зеления и нашите наведени козячета ревът после след ответния удар.
10:24 08.06.2026
16 Учуден
До коментар #3 от "Варна 3":"терористите от Проссия да се предадат"
Ами за да се предадат трябва някой да ги накара, а нашите козячета и евроатлантици се крият зад компютрите и само плюят по Русия - нито едно не се е записало доброволец във ВСУ и на зеления са налага да лови пушечно месо по улиците и с ритници да ги натикват в бусовете. Нито едно даже не е заделило една заплатка в помощ на зеления за златни тоалетни. Защо така бе - само думи а дела никакви.
10:29 08.06.2026