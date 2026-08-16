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Над 50% от американците са обеднели след идването на Тръмп

Над 50% от американците са обеднели след идването на Тръмп

16 Август, 2026 14:07 1 521 35

  • сащ-
  • икономика-
  • финансово положение-
  • американци-
  • доналд тръмп-
  • политика

Американската икономика се движи в грешна посока е мнението на 64% от анкетираните

Над 50% от американците са обеднели след идването на Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над половината регистрирани гласоподаватели в САЩ смятат, че финансовото им положение се е влошило, откакто Доналд Тръмп се завърна на президентския пост през януари 2025 г. Това е според анкета, проведена от британската компания Focaldata за Financial Times (FT).

53% от анкетираните съобщават за влошаване на финансовото си положение, 26% не са забелязали никакви промени във финансите си, а 21% смятат, че финансовото им положение се е подобрило.

Като цяло, 64% от регистрираните гласоподаватели смятат, че американската икономика се движи в грешна посока, докато само 25% казват обратното.

Анкетата установи също, че 55% от регистрираните гласоподаватели не одобряват представянето на Тръмп като президент, докато 36% го одобряват. Американците дадоха най-ниски оценки на работата на президента в борбата с инфлацията и нарастващите разходи за живот: 64% не одобряват политиката на президента по тези въпроси, докато 21% я одобряват. Ситуацията около конфликта в Иран получи 54% неодобрение и 27% одобрение.

Проучването е проведено от специалисти на Focaldata от 7 до 10 август сред 1913 регистрирани избиратели в Съединените щати. Маржът на грешка е 2,9 процентни пункта.

Резултатите от анкетата са особено показателни, като се има предвид, че Съединените щати ще проведат междинни избори след няколко месеца, а именно на 3 ноември. Една трета от Сената на САЩ и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. И двете камари на законодателния орган на САЩ в момента се контролират от републиканци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 богат клошар

    31 2 Отговор
    Да дойдат при нас в клуба на богатите.

    14:08 16.08.2026

  • 2 Дур

    30 4 Отговор
    Нормално. Тръмп е див капиталист.

    Коментиран от #18

    14:09 16.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    33 7 Отговор
    След приемането на еврото българите обедняха с 50 процента.Половината от живота си са работили без смисъл но това явно не ги ядосва.

    Коментиран от #14, #30

    14:10 16.08.2026

  • 4 Демократ

    12 12 Отговор
    Гейрманците им се привиждат обеднели американци.
    Сащ ще ви попилеят бе тапатси немски ще ви бият къде ви хванат Неграмотна проста немска па плач тия олигофрени немски нарочно караха навремето децата да се тормозят с тригонометрични таблици докато в Нормалните държави ги решаваха с графични калкулатори. Майкавида ебанемска пътници сте.

    14:11 16.08.2026

  • 5 Българин

    11 11 Отговор
    Това ще се случи и тук при управлението на Радев !

    Коментиран от #21, #28

    14:15 16.08.2026

  • 6 Гориил

    24 4 Отговор
    Когато си във война с Русия, неизбежно обедняваш, спестяванията ти се изяждат от покачващите се цени и ненаситната инфлация. САЩ и Европа не разполагат с неизчерпаеми ресурси, особено след като тези ресурси са застрашени от преразпределение и изместване на традиционните играчи (никой няма да спори, че вчерашните енергийни транснационални корпорации са загубили контрола си над най-важните световни запаси от петрол и газ в Персийския залив и не могат да си възвърнат този контрол).

    Коментиран от #9

    14:17 16.08.2026

  • 7 Факт

    23 4 Отговор
    и 99,9% от българите обедняха с минимум 50% след 01,01,2026-та.

    14:19 16.08.2026

  • 8 Крадев

    4 9 Отговор
    Че нито аз нито Тръмп сме във властта за забогатява народа. Важното е и аз и Тръмп да забогатяваме

    Коментиран от #22

    14:20 16.08.2026

  • 9 Не се оритеснявай

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Русия плаща

    14:24 16.08.2026

  • 10 хахахаха

    10 1 Отговор
    Казаха 100% обеднелите еврасти, значи американеца е обеднял с 50% по малко от европееца, а нещата тепърва ще загрубяват.

    14:28 16.08.2026

  • 11 ганю

    5 0 Отговор
    много дипломатично преговаряте затова
    пък и "дипломацията" в бл.изток много скъпо излезе
    а дали нобелова награда за мир ще има ...

    14:30 16.08.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    Целият свят обедня и живее по-трудно, откакто ОТКАЧЕНИЯ Рижак е пак на власт...

    14:37 16.08.2026

  • 13 Червен кхмер

    6 14 Отговор
    А при Путлер 99%

    14:45 16.08.2026

  • 14 Дрътия Софеанец ,

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега при Румбата ще забогатеем с 400 % . В рубли ..

    15:00 16.08.2026

  • 15 Сатана Z

    11 5 Отговор
    Не само американците обедняха,а и жълтопаветните из ме кяри ,на които бай Дончо спре грантовете от USAID

    15:04 16.08.2026

  • 16 Кую

    7 2 Отговор
    Направо се разплаках заради краварите.

    15:05 16.08.2026

  • 17 Коста

    8 3 Отговор
    И 100% от американците ще обеднеят до заминаването на Тръмп.

    15:06 16.08.2026

  • 18 Коста

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дур":

    В България да не е комунизъм ? Тук 90% от хората са бедни. И станаха още по-лесно след идването на Тръмп и започнатата война с Иран.

    15:08 16.08.2026

  • 19 Питам

    12 1 Отговор
    А Тръмп и фамилията му с колко забогатяха???

    15:10 16.08.2026

  • 20 Хайо

    8 3 Отговор
    Малко са ,трябва да станат 100% .Пак сме на страната на булката ,но пък нашите политици вкарали държавата в клуба на богатите ...Аз не виждам в България народа да е богат ...явно политиците и шайка крадци са влез ако в клуба на богатите .

    Коментиран от #29

    15:10 16.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тиквата,

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Крадев":

    При мен бяхте всички богати ,имахте всичко и ходихте през седмица на екскурзии по света .

    15:13 16.08.2026

  • 23 Селена

    1 6 Отговор
    Поредната либерална лъжа, или по друг начин казано - поредната лъжа на либерастите, техните слуги и либерал-идиотите.

    15:15 16.08.2026

  • 24 Трезвомислящи

    4 0 Отговор
    Пандемията доказа, че елитите възприемат обикновените хора като мъртъв товар.

    15:23 16.08.2026

  • 25 Баба Гошка

    6 2 Отговор
    За да стане Хамерика велика отново трябват жертви. Средната класа да отива и тя под моста на палатка и да почва фентанила, че няколкото хиляди милиардери трябва да станат трилионери! И тогаз Хамерика на трилионерите ще стане велик пример за подражание - един трилионер на всеки 1 милион бедняцции под мостовете.

    15:26 16.08.2026

  • 26 Важното

    3 0 Отговор
    е, че той е забогатял още повече, от преди да поеме властта

    15:32 16.08.2026

  • 27 Кирил Петков Петков тъп канадец

    3 1 Отговор
    Жълтопаветния планктон е много зле, Федералните власти са подпукали на Сорос кланчето

    15:32 16.08.2026

  • 28 Народът на България

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Това се случи и в България при управлението на Мутрата борисоф!

    15:33 16.08.2026

  • 29 Ние сме

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хайо":

    в "Клуба на богатите (рогатите)", като слуги и роби, а не като членове.

    15:37 16.08.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    То и живота в България загуби смисъл.

    15:37 16.08.2026

  • 31 Цвете

    2 1 Отговор
    ИМПЙЙЧМАН И НЕЩАТА ЩЕ СЕ ПОДРЕДЯТ.ДРУГО ,АКО ДОЛНАТА КАМАРА ПРЕДПРИЕМЕ СЕРИОЗНО ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА.

    15:42 16.08.2026

  • 32 Мирка

    1 1 Отговор
    Ние българите, все бедни и все по-бедни!
    Така сме вече 37 години от началото на ВД,
    Великата Демокрация!

    15:46 16.08.2026

  • 33 Феро

    2 1 Отговор
    Замислих се за момент, дали Тръмпито не
    управлява и родна България! Тук беднотията гони 60% от населението! Пак сме първи в Европа!

    15:52 16.08.2026

  • 34 Читател

    0 0 Отговор
    Много канали и поткасти в Ютюб говорят за глобални промени на планетарно ново.Започвам да мисля че може би наистина предстои нещо.

    15:52 16.08.2026

  • 35 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    То светът обедня ,ама пак важното е че някои от обкръжението на клоуна и семето на Ротшилд станаха по богати и по властни

    15:59 16.08.2026