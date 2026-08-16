Над 50% от американците са обеднели след идването на Тръмп

Над половината регистрирани гласоподаватели в САЩ смятат, че финансовото им положение се е влошило, откакто Доналд Тръмп се завърна на президентския пост през януари 2025 г. Това е според анкета, проведена от британската компания Focaldata за Financial Times (FT).
53% от анкетираните съобщават за влошаване на финансовото си положение, 26% не са забелязали никакви промени във финансите си, а 21% смятат, че финансовото им положение се е подобрило.
Като цяло, 64% от регистрираните гласоподаватели смятат, че американската икономика се движи в грешна посока, докато само 25% казват обратното.
Анкетата установи също, че 55% от регистрираните гласоподаватели не одобряват представянето на Тръмп като президент, докато 36% го одобряват. Американците дадоха най-ниски оценки на работата на президента в борбата с инфлацията и нарастващите разходи за живот: 64% не одобряват политиката на президента по тези въпроси, докато 21% я одобряват. Ситуацията около конфликта в Иран получи 54% неодобрение и 27% одобрение.
Проучването е проведено от специалисти на Focaldata от 7 до 10 август сред 1913 регистрирани избиратели в Съединените щати. Маржът на грешка е 2,9 процентни пункта.
Резултатите от анкетата са особено показателни, като се има предвид, че Съединените щати ще проведат междинни избори след няколко месеца, а именно на 3 ноември. Една трета от Сената на САЩ и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. И двете камари на законодателния орган на САЩ в момента се контролират от републиканци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 богат клошар
14:08 16.08.2026
2 Дур
Коментиран от #18
14:09 16.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #30
14:10 16.08.2026
4 Демократ
Сащ ще ви попилеят бе тапатси немски ще ви бият къде ви хванат Неграмотна проста немска па плач тия олигофрени немски нарочно караха навремето децата да се тормозят с тригонометрични таблици докато в Нормалните държави ги решаваха с графични калкулатори. Майкавида ебанемска пътници сте.
14:11 16.08.2026
5 Българин
Коментиран от #21, #28
14:15 16.08.2026
6 Гориил
Коментиран от #9
14:17 16.08.2026
7 Факт
14:19 16.08.2026
8 Крадев
Коментиран от #22
14:20 16.08.2026
9 Не се оритеснявай
До коментар #6 от "Гориил":Русия плаща
14:24 16.08.2026
10 хахахаха
14:28 16.08.2026
11 ганю
пък и "дипломацията" в бл.изток много скъпо излезе
а дали нобелова награда за мир ще има ...
14:30 16.08.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:37 16.08.2026
13 Червен кхмер
14:45 16.08.2026
14 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сега при Румбата ще забогатеем с 400 % . В рубли ..
15:00 16.08.2026
15 Сатана Z
15:04 16.08.2026
16 Кую
15:05 16.08.2026
17 Коста
15:06 16.08.2026
18 Коста
До коментар #2 от "Дур":В България да не е комунизъм ? Тук 90% от хората са бедни. И станаха още по-лесно след идването на Тръмп и започнатата война с Иран.
15:08 16.08.2026
19 Питам
15:10 16.08.2026
20 Хайо
Коментиран от #29
15:10 16.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тиквата,
До коментар #8 от "Крадев":При мен бяхте всички богати ,имахте всичко и ходихте през седмица на екскурзии по света .
15:13 16.08.2026
23 Селена
15:15 16.08.2026
24 Трезвомислящи
15:23 16.08.2026
25 Баба Гошка
15:26 16.08.2026
26 Важното
15:32 16.08.2026
27 Кирил Петков Петков тъп канадец
15:32 16.08.2026
28 Народът на България
До коментар #5 от "Българин":Това се случи и в България при управлението на Мутрата борисоф!
15:33 16.08.2026
29 Ние сме
До коментар #20 от "Хайо":в "Клуба на богатите (рогатите)", като слуги и роби, а не като членове.
15:37 16.08.2026
30 стоян георгиев
До коментар #3 от "Последния Софиянец":То и живота в България загуби смисъл.
15:37 16.08.2026
31 Цвете
15:42 16.08.2026
32 Мирка
Така сме вече 37 години от началото на ВД,
Великата Демокрация!
15:46 16.08.2026
33 Феро
управлява и родна България! Тук беднотията гони 60% от населението! Пак сме първи в Европа!
15:52 16.08.2026
34 Читател
15:52 16.08.2026
35 Kaлпазанин
15:59 16.08.2026