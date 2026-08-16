Над 50% от американците са обеднели след идването на Тръмп

Над половината регистрирани гласоподаватели в САЩ смятат, че финансовото им положение се е влошило, откакто Доналд Тръмп се завърна на президентския пост през януари 2025 г. Това е според анкета, проведена от британската компания Focaldata за Financial Times (FT).

53% от анкетираните съобщават за влошаване на финансовото си положение, 26% не са забелязали никакви промени във финансите си, а 21% смятат, че финансовото им положение се е подобрило.

Като цяло, 64% от регистрираните гласоподаватели смятат, че американската икономика се движи в грешна посока, докато само 25% казват обратното.

Анкетата установи също, че 55% от регистрираните гласоподаватели не одобряват представянето на Тръмп като президент, докато 36% го одобряват. Американците дадоха най-ниски оценки на работата на президента в борбата с инфлацията и нарастващите разходи за живот: 64% не одобряват политиката на президента по тези въпроси, докато 21% я одобряват. Ситуацията около конфликта в Иран получи 54% неодобрение и 27% одобрение.

Проучването е проведено от специалисти на Focaldata от 7 до 10 август сред 1913 регистрирани избиратели в Съединените щати. Маржът на грешка е 2,9 процентни пункта.

Резултатите от анкетата са особено показателни, като се има предвид, че Съединените щати ще проведат междинни избори след няколко месеца, а именно на 3 ноември. Една трета от Сената на САЩ и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбрани. И двете камари на законодателния орган на САЩ в момента се контролират от републиканци.