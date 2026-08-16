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Огромен пожар в Белгия се разраства към границата с Германия

Огромен пожар в Белгия се разраства към границата с Германия

16 Август, 2026 11:55 997 9

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Огънят в природния резерват „Високите Фени“ вече е обхванал около 2700 хектара

Огромен пожар в Белгия се разраства към границата с Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мащабният горски пожар в белгийския природен резерват „Високите Фени“ (Hohes Venn) продължава да се разраства в близост до германската граница. По последни данни на властите в провинция Лиеж огънят вече е засегнал около 2700 хектара, което го превръща в най-големия пожар, регистриран досега в Белгия.

Белгия поиска международна помощ чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз. В гасенето бяха включени три хеликоптера и два противопожарни самолета, изпратени в подкрепа на местните екипи.

Най-сериозно безпокойство предизвика движението на огнения фронт към германския град Моншау в Северен Рейн-Вестфалия. В събота властите предупредиха около 5000 жители на районите Калтерхерберг и Мюцених да бъдат готови за евакуация. На места хората бяха посъветвани временно да напуснат домовете си заради опасно задимяване.

На белгийска територия вече бяха евакуирани жители на населени места непосредствено до границата, включително Кюхелшайд и Лейкаул.

Пожарната служба в Моншау предприе превантивно овлажняване на земеделски площи близо до границата, за да ограничи евентуалното преминаване на огъня към Германия. В действията се включиха и подразделения на германската Федерална служба за техническа помощ.

Европа се бори с поредица от мащабни пожари

Пожарът в Белгия се развива на фона на продължителна гореща вълна и сериозна пожарна опасност в редица части на Европа.

Само на германска територия, в близкия Хюртгенвалд, друг голям пожар изгори над 300 хектара и принуди над 2000 души от село Гай временно да напуснат домовете си. Към събота германските власти съобщиха, че този пожар е стабилизиран.

В Белгия обаче ситуацията остава по-тежка. При засегнати около 2700 хектара пожарът във „Високите Фени“ вече придоби исторически мащаби и продължава да представлява сериозен риск както за защитената природна зона, така и за населените места от двете страни на белгийско-германската граница.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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