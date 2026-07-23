"ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия"

Ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че тази сутрин е постигнато съгласие по новото разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Споразумението е постигнато на заседание на представителите на държавите от ЕС в Брюксел и се очаква да бъде окончателно утвърдено до края на деня по писмена процедура, предаде БТА.

Санкциите засягат приходите на Русия, т. нар. сенчест флот за търговия с горива при заобикаляне на европейските санкции, както и веригите за доставки, отбелязва Председателството. То допълва, че това е важна стъпка, постигната още в първите седмици след поемането на ръководството на Съвета на ЕС от Ирландия и е израз на европейската подкрепа за Украйна.

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че това е решителна стъпка и ЕС запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни в пост в социалните мрежи, че новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол, ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъп до ЕС на руските военни.

Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.

В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.