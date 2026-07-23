"ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия"

Ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че тази сутрин е постигнато съгласие по новото разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Споразумението е постигнато на заседание на представителите на държавите от ЕС в Брюксел и се очаква да бъде окончателно утвърдено до края на деня по писмена процедура, предаде БТА.
Санкциите засягат приходите на Русия, т. нар. сенчест флот за търговия с горива при заобикаляне на европейските санкции, както и веригите за доставки, отбелязва Председателството. То допълва, че това е важна стъпка, постигната още в първите седмици след поемането на ръководството на Съвета на ЕС от Ирландия и е израз на европейската подкрепа за Украйна.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че това е решителна стъпка и ЕС запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни в пост в социалните мрежи, че новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол, ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъп до ЕС на руските военни.
Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.
В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #20, #36, #38
12:04 23.07.2026
2 Тези
ЕС някога здавали ли са въпроса, защо САЩ купуват толкова много петрол от Русия?
Коментиран от #23, #79
12:04 23.07.2026
3 Санкциите имаха оздравителен ефект
Коментиран от #41
12:04 23.07.2026
4 Гост
Коментиран от #8, #9
12:05 23.07.2026
5 Инна
Според данни на японското Министерство на финансите, публикувани през юли 2026 г., страната продължава активно да купува руски енергийни продукти, представляващи 61,1% от общия внос на Япония от Русия.
Покупките на втечнен природен газ (ВПГ) са се увеличили 1,5 пъти през първата половина на 2026 г. През първите шест месеца ръстът е бил само 0,3% на годишна база, но през юни е имало рязък скок, като доставките са се увеличили с 52% в сравнение с юни миналата година.
Японските получатели постоянно купуват руски газ по дългосрочни договори, като същевременно избягват маргинални спот сделки.
Коментиран от #18, #22
12:08 23.07.2026
6 Объркана копейка
Санкциите помагат.
Това ще направи още по велика майка русия.
Румен Радев се оказа предател на БКП-КПСС и навреди на поп Киро и двамата олигарси на другаря Путин като ги изключи от санкциите. Сега кой ще им помогне ?!
Коментиран от #19
12:09 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бега бе😂
До коментар #4 от "Гост":Икономиста.😅
12:09 23.07.2026
9 Да знаеш
До коментар #4 от "Гост":Тебе кво те интересува европейската икономика. Нека е зле. Важното е, че руската е много добре. Цъфти и скоро ще върже.
12:09 23.07.2026
10 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #60
12:10 23.07.2026
11 Хайо
12:10 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
12:12 23.07.2026
14 Малий
12:14 23.07.2026
15 Григор
Тъй ли? А позицията на Гърция? Гърция не е съгласна,защото нейна компания няма да има възможност да изнася руски втечнен газ за трети страни! Гърция да е давала съгласие?Кога?
12:14 23.07.2026
16 Дон Корлеоне
12:14 23.07.2026
17 Мунчо ко каза?
12:15 23.07.2026
18 Гресирана ватенка
До коментар #5 от "Инна":"..страната продължава.."
Това не бива продължава ти пречи си хвъргаш гресссс във вуната руска мириззззлиффффка...😄
Коментиран от #30, #44
12:15 23.07.2026
19 дядо Петър
До коментар #6 от "Объркана копейка":Ей деди, много рано си минал на твърдо гориво!
Коментиран от #24
12:15 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Наташките реват по мрежите
Нямат козметика защото им гръмнали китайските складове със стоки!
Коментиран от #28
12:18 23.07.2026
22 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Инна":Има една малка подробност, която явно не се знае от някои. Япония, Китай, Индия не са част от ЕС и могат да търгуват с когото си искат след като условията им харесват.
12:18 23.07.2026
23 пешо
До коментар #2 от "Тези":ЕС са най големите глупаци
Коментиран от #59
12:18 23.07.2026
24 Друсано русначе
До коментар #19 от "дядо Петър":В Русия твърдото гориво не спира от сутрин до другата сутрин. Хлъццц.....
Казвам се cepГЕЙ, накратко ГEЙ 😍
12:18 23.07.2026
25 пешо
Коментиран от #29, #31, #33
12:19 23.07.2026
26 Софиянец
Коментиран от #34, #37, #57
12:19 23.07.2026
27 Атина Палада
12:20 23.07.2026
28 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #21 от "Наташките реват по мрежите":Кризата с горивата в Русия получи ново развитие: собственици на бензиностанции са започнали масово да ги продават. Сега на пазари и уебсайтове на компании може да се намерят около 150 такива реклами с цени до 150 млн рубли. В същото време не само частни играчи на пазара на горива, но и големи мрежи бързат да се отърват от неблагоприятните активи.
За новата тенденция, провокирана от кризата, пише и издание „Известия“. Според материала вече са обявени за продажба бензиностанции в Брянск, Курск, Самара, Иваново, Новосибирски райони и други региони на РФ. Цената на определена бензиностанция варира от нейното местоположение, оборудване, както и от периода на работа и наличието на франчайз. Например, в Уфа можете да закупите за 350 млн рубли мрежа от 13 станции за зареждане с бензин, дизелово гориво и газ.
12:20 23.07.2026
29 Плешо
До коментар #25 от "пешо":мести го у гъZъти
12:20 23.07.2026
30 Нито
До коментар #18 от "Гресирана ватенка":на теб.
12:20 23.07.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "пешо":Така е таваришчь...
За ПЕТ години преместих 800 000 татаро-манголски чалми в Руския Мир !!!
А ти хочеш ли ? 👈😁
12:21 23.07.2026
32 рософил 🍌
12:21 23.07.2026
33 голем смех
До коментар #25 от "пешо":Путин вече не знае колко уши има на главата.
12:21 23.07.2026
34 Я па тоа скъсанняк
До коментар #26 от "Софиянец":Забрал грижата на немеца.
12:23 23.07.2026
35 борисов бойко борисов
12:23 23.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 За Русия
Коментиран от #84
12:25 23.07.2026
40 санкции до дупка
Коментиран от #48, #53
12:25 23.07.2026
41 Оди у Русиа
До коментар #3 от "Санкциите имаха оздравителен ефект":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #47
12:25 23.07.2026
42 Мухахаха
12:26 23.07.2026
43 Без име
Коментиран от #52
12:26 23.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами то
12:27 23.07.2026
46 шемейл
До коментар #44 от "охгаденпедерас":ела да ти дам гегата.
Коментиран от #54
12:27 23.07.2026
47 Ба бааааа
До коментар #41 от "Оди у Русиа":Защо да ходим в Русия тя ще дойде а ти каде ще бегаш
Коментиран от #49, #61
12:27 23.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 няма да бяга ще направим лагер
До коментар #47 от "Ба бааааа":за сороидни джедъри те са една шепа платени който са 24/7 ша чууакт камъни като в Белене
Коментиран от #78
12:29 23.07.2026
50 Гост
„Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различни резултати“
Какво да кажем, за 21 пъти...?!
12:29 23.07.2026
51 Пу.тьо Първи и Последни
Коментиран от #62
12:29 23.07.2026
52 Плешо
До коментар #43 от "Без име":Премести го у гъZъ на пешо.
12:29 23.07.2026
53 9ти септември
До коментар #40 от "санкции до дупка":Русия не кляка на нея клякат
12:29 23.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Пуссин
Коментиран от #65, #73
12:30 23.07.2026
56 Само питам
Ака съществува тоя съюз все още де .....
12:30 23.07.2026
57 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #26 от "Софиянец":То щот руските мyлaжи на коли вървят та се късат от търсене и предлагане. Ай cиктиp бе, мириззззлифффкe .....
Коментиран от #63
12:31 23.07.2026
58 Кой е бил
Коментиран от #66
12:31 23.07.2026
59 Ако бяха
До коментар #23 от "пешо":глупаци с мед да ги намажеш ! Шайката на върха са слуги, които се радват и чакат господарите им да им хвърлят огризани кокали ! Гризат и те яко и после ще чакат да се забрави и толкоз ! Баба Меркил, която напълни ЕС с бандити вече никой не я и споменава !
12:31 23.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #47 от "Ба бааааа":Може, но както се казва - мечтите са безплатни, както и носталгията по НРБ.
12:31 23.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
12:32 23.07.2026
65 колко си пр03д баце
До коментар #55 от "Пуссин":Не четеш ли пресата ?
Преди няколко дена в Азербайджан , нелегално са се срещнали Руснаци и Германци да договарят вноса на газ !!
Газа ще е Руски , ама ще преминава през Азербайджан и ще се таксува като внос от там .
Ама Руснаците с нови по високи цени на газа , Азерите и те ще начисляват такси - и накрая всичко това ще го плащаме колективно !!!
Коментиран от #68, #72, #74
12:33 23.07.2026
66 Румен Радев, премиер
До коментар #58 от "Кой е бил":Аз бях !!!
От завтра България пуска производство на анннални разширители за Русия !!! Щот с тия разширени санкции....😆😆😆
12:34 23.07.2026
67 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #70
12:34 23.07.2026
68 няма значение за джедъра
До коментар #65 от "колко си пр03д баце":той е на заплата един шекел от нпо сорос
12:34 23.07.2026
69 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #71
12:35 23.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #65 от "колко си пр03д баце":Неофициалната среща на пенсионери е за да се търси изход от "необявената" война. Бизнесът от друга страна си е бизнес, но в Азербайджан не са забравили някои неща свързани с Кремъл.
В интервю за TV-канал "Ал Арабия" президентът на Азербайджан Илхам Алиев нарича влизането на страната в състава на СССР „окупация“, а болшевиките – в „измамване на хората“.
Болшевиците, които направиха революцията от 1917 г., измамиха народа. Техните лозунги бяха:„Тъкачници и фабрики – за работниците, земята за селяните, свободата на народите“. Ние създадохме собствена държава, но болшевиките ни я отнеха“, казва Алиев. Влизането на Азербайджан в СССР, според президента е довело до факта, че азербайджанската територия е била разделена на две части.
Наред с други неща, Алиев обясни необходимостта от създаване на коридора Зангезур. Азербайджанската демократична република, провъзгласена през 1918 г., продължи само две години - до момента, в който съветските войски навлязоха на нейна територия. Той припомни, че през април 1920 г. част от Червената армия влиза в Азербайджан, а през ноември правителството на Съветска Русия, според него, решава да се прехвърли в арменската страна на Зангезур, регион, който Баку нарича Западен Зангезур.
Коментиран от #76
12:43 23.07.2026
73 Плачи, дете, има
До коментар #55 от "Пуссин":за какво! Виж колко са платили западняците на Русия за първите 6 месеца на тази година за внесен газ... Едва ли има някой, който да се е прострелял по-лошо в крака от западните държави в цялата човешка история... Умни хора, шъ знайти...
Коментиран от #75, #82
12:49 23.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А ти виж колко са платили 2022ра
До коментар #73 от "Плачи, дете, има":1800% повече.
Коментиран от #81
12:51 23.07.2026
76 колко си пр03д баце
До коментар #72 от "СВО 1 610 дни РЕЗИЛ":Така ли ви казаха баце ? За какъв мир ще преговарят Руснаци и Германци ?
С какви правомощия ?
Азербайджанската компания Socar започна да доставя природен газ за Германия и Австрия. Доставките се извършват през Южния газов коридор .
„Газпром“ e започнал доставки на газ за Азербайджан .
Споразумението е подписано с Държавната петролна компания на Република Азербайджан (SOCAR). Общият обем на доставките се очаква да бъде на ниво милиард кубически метра, целите на договора за SOCAR не се уточняват.
12:51 23.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Омбре
До коментар #2 от "Тези":Прав си,само особено неумни хора, могат да дават повече пари за стока, която може да я купят по евтино. И то само за да кажат, че не я купуват или се отказват от нея. Това изречение им коства милиарди
Такива хора няма нужда да се коментира
12:55 23.07.2026
80 Пуссин
До коментар #77 от "Интересно":Уауууу... Какъв аргумент. Как да те оборя?! Ти ме засипа с факти. Направо юе разби с интелект и знания.
Коментиран от #85
13:04 23.07.2026
81 А ти виж колко
До коментар #75 от "А ти виж колко са платили 2022ра":корпоративни фалити само в Германия има от 2022 насам и колко народ е останал без работа заради безумните санкции на брюкселските умници... Подсказвам - над 45 000 фирми и компании...
Коментиран от #83, #87
13:08 23.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 виждам
До коментар #81 от "А ти виж колко":39 000 от тези "фалити" бяха фирмички за правене на корона тестове. Та за това гледаш от 2022ра.
Което е нещо нормално. В малка по ФИРМИ русия са 6 477 за 2025 г.
сега малко цитати
"В Германия има около 3,5 милиона активни предприятия и юридически лица"
т.е 1.29% са тия 45 0000... ко ми каза, че не разбрах?
13:13 23.07.2026
84 ФАКТ
До коментар #39 от "За Русия":И как Русийчицата че я спечели тази война, като Сорос заповяда на малкия диктаор да е многоходов и он мощно изду памперса?
Коментиран от #86
13:13 23.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 вижда и че
До коментар #81 от "А ти виж колко":безработицата в Германия е 3,8% - 6.3% в зависимост как я смяташ
В Русия (по техни данни) е под 3. Само че БЕЗРАБОТЕН в Германия живее 100х по-добре от 90% от работещите в Русия. Получава повече пари, апартамент, платени сметки за ток, вода и телефон и т.н... така че... не ми гледай сухите цифрички, а цялата картина
Коментиран от #93
13:16 23.07.2026
88 хо хо хо
До коментар #86 от "ха ха ха ...":Някой НАПАДНАХА КАТО ФАШАГИ да превземат ЧУЖДА територия, други се ОТБРАНЯВАТ ОТ ФАШАГИТЕ . Не е нужно да превземата такава.
Коментиран от #91
13:18 23.07.2026
89 мале мале
До коментар #82 от "да те питам":Няма по европейски град от Москва .
Няма по чист град !
Това важи и за останалите градове на Русия .
В Москва роботи разнасят кетъринга , а в Софето сякаш урагана Катрина е минал ... и то два пъти !
За останалите градове да не говорим .
Вижте във Варна , Поморие ,Елените ...и останалите какво става след дъждовете !
Коментиран от #90
13:19 23.07.2026
90 за справка
До коментар #89 от "мале мале":Москва не е Русия, а едва 8% от нея. И е така заради Пуссинчо да се чувства добре. А и Москва не е центъра само. Явно е, че не можеш да я намериш на картата дори, камо ли да си видял с очите си.
Коментиран от #92
13:21 23.07.2026
91 ха ха ха ...
До коментар #88 от "хо хо хо":Ти сигурен ли си ??
Кой направи преврата на Майдана ? Руснаците ли или едни полскоговорящи фашаги подкрепяни от западняците ?!
Кой трепа населението на Донбас 8 години ?!
Кой изпрати 600 000 армия в Донбас на Руската граница ?
Какво трябваше да направят руснаците ? Да оставят фашагите да из колят местното население ли ?!
Коментиран от #96
13:21 23.07.2026
92 мале мале
До коментар #90 от "за справка":Да не мислиш че в останалите градове е по различно ?
Да не говорим че населението на България е колкото два квартала в Москва !
Коментиран от #94
13:23 23.07.2026
93 като ти е много гот
До коментар #87 от "вижда и че":Що не отидеш да живееш в Германия ?!
Я питай "братята " дето сега си идват , как е положението там .
Миналата седмица заклаха две българки в Германия .
Коментиран от #95
13:25 23.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 вижда се че
До коментар #93 от "като ти е много гот":Живея в Германия от 2014та. Ха ха ха.... Живях и в Русия като работих за Сименс тогава . А ти?
13:26 23.07.2026
96 т@п ли си или кво?
До коментар #91 от "ха ха ха ...":Ако турците в България решат да си правят държават в Кърджалийско ти няма да пратиш армияра да защитиш суверенитета ни? Щото 90% са турци и говорят турски там. И после Турция има право да ни нападне и бомби за това? Що за родоотстъпник си бе?
14:15 23.07.2026
97 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
Гърция - гръцки компании да могат да продължат да транспортират руски LNG към държави извън ЕС по договори, сключени преди началото на пълномащабната руска инвазия срещу Украйна през февруари 2022 г. Изключението ще се преразглежда всяка година.
Португалия и Германия - остава вносът на руска треска и сайда.
България - отпадане от санкционния списък на патриарх Кирил и на основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов, но третата гордост на премиера Радев за изваждане от поредния списък на ЕС със санкции на Искандар Махмудов - "намагнетизиран" и санкциониран от САЩ, Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия, явно не е осъществена.
Интересно кои защитават националните си интереси и кой интересите на чужди страни.
14:19 23.07.2026