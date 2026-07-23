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ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия

23 Юли, 2026 12:02 1 219 97

  • санкции-
  • антонио коща-
  • ес-
  • русия-
  • украйна-
  • кая калас

Новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол

ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че тази сутрин е постигнато съгласие по новото разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Споразумението е постигнато на заседание на представителите на държавите от ЕС в Брюксел и се очаква да бъде окончателно утвърдено до края на деня по писмена процедура, предаде БТА.

Санкциите засягат приходите на Русия, т. нар. сенчест флот за търговия с горива при заобикаляне на европейските санкции, както и веригите за доставки, отбелязва Председателството. То допълва, че това е важна стъпка, постигната още в първите седмици след поемането на ръководството на Съвета на ЕС от Ирландия и е израз на европейската подкрепа за Украйна.

Още новини от Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че това е решителна стъпка и ЕС запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни в пост в социалните мрежи, че новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол, ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъп до ЕС на руските военни.

Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.

В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    17 48 Отговор
    Ман дръсането на сибирско-азиатските БОКЛУЦИ продължава!

    Коментиран от #20, #36, #38

    12:04 23.07.2026

  • 2 Тези

    44 14 Отговор
    санкции засгат единствено ЕС и най-вече жителите му. Вместо да купуват директно, на по изгодни цени, сега през прекупвачи, със съответната надценка..
    ЕС някога здавали ли са въпроса, защо САЩ купуват толкова много петрол от Русия?

    Коментиран от #23, #79

    12:04 23.07.2026

  • 3 Санкциите имаха оздравителен ефект

    39 14 Отговор
    за Русия а "санкциониращите" приключиха с икономиките си.

    Коментиран от #41

    12:04 23.07.2026

  • 4 Гост

    43 14 Отговор
    Всяка нова санкция срещу Русия се оказва жесток автогол за европейската икономика!)

    Коментиран от #8, #9

    12:05 23.07.2026

  • 5 Инна

    25 15 Отговор
    Междувременно,

    Според данни на японското Министерство на финансите, публикувани през юли 2026 г., страната продължава активно да купува руски енергийни продукти, представляващи 61,1% от общия внос на Япония от Русия.

    Покупките на втечнен природен газ (ВПГ) са се увеличили 1,5 пъти през първата половина на 2026 г. През първите шест месеца ръстът е бил само 0,3% на годишна база, но през юни е имало рязък скок, като доставките са се увеличили с 52% в сравнение с юни миналата година.
    Японските получатели постоянно купуват руски газ по дългосрочни договори, като същевременно избягват маргинални спот сделки.

    Коментиран от #18, #22

    12:08 23.07.2026

  • 6 Объркана копейка

    12 11 Отговор
    Браво!
    Санкциите помагат.
    Това ще направи още по велика майка русия.
    Румен Радев се оказа предател на БКП-КПСС и навреди на поп Киро и двамата олигарси на другаря Путин като ги изключи от санкциите. Сега кой ще им помогне ?!

    Коментиран от #19

    12:09 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бега бе😂

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Икономиста.😅

    12:09 23.07.2026

  • 9 Да знаеш

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Тебе кво те интересува европейската икономика. Нека е зле. Важното е, че руската е много добре. Цъфти и скоро ще върже.

    12:09 23.07.2026

  • 10 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    18 20 Отговор
    Монголята харесват това . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    12:10 23.07.2026

  • 11 Хайо

    16 5 Отговор
    Че кипърската банка не е спряла да работи с руските банки .Как си плащате петрола ?

    12:10 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    15 24 Отговор
    Най добре санкционира Мастър Мадяр . Ако искате ефективни санкции, отпуснете средства за направа на дронове - той знае как !

    12:12 23.07.2026

  • 14 Малий

    16 7 Отговор
    Мунчо ще се разболее

    12:14 23.07.2026

  • 15 Григор

    17 12 Отговор
    "ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия"
    Тъй ли? А позицията на Гърция? Гърция не е съгласна,защото нейна компания няма да има възможност да изнася руски втечнен газ за трети страни! Гърция да е давала съгласие?Кога?

    12:14 23.07.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    10 12 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    12:14 23.07.2026

  • 17 Мунчо ко каза?

    7 15 Отговор
    Ще слага ли вето?

    12:15 23.07.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "Инна":

     "..страната продължава.."

    Това не бива продължава ти пречи си хвъргаш гресссс във вуната руска мириззззлиффффка...😄

    Коментиран от #30, #44

    12:15 23.07.2026

  • 19 дядо Петър

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Объркана копейка":

    Ей деди, много рано си минал на твърдо гориво!

    Коментиран от #24

    12:15 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Наташките реват по мрежите

    14 14 Отговор
    Нямат бензин, ток по няколко часа!
    Нямат козметика защото им гръмнали китайските складове със стоки!

    Коментиран от #28

    12:18 23.07.2026

  • 22 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    19 6 Отговор

    До коментар #5 от "Инна":

    Има една малка подробност, която явно не се знае от някои. Япония, Китай, Индия не са част от ЕС и могат да търгуват с когото си искат след като условията им харесват.

    12:18 23.07.2026

  • 23 пешо

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "Тези":

    ЕС са най големите глупаци

    Коментиран от #59

    12:18 23.07.2026

  • 24 Друсано русначе

    12 9 Отговор

    До коментар #19 от "дядо Петър":

    В Русия твърдото гориво не спира от сутрин до другата сутрин. Хлъццц.....
    Казвам се cepГЕЙ, накратко ГEЙ 😍

    12:18 23.07.2026

  • 25 пешо

    9 9 Отговор
    ПУТИН го МЕСТИ

    Коментиран от #29, #31, #33

    12:19 23.07.2026

  • 26 Софиянец

    11 7 Отговор
    Браво! VW да се готвят да хлопват катинара на следващия завод 😂😂😂😂

    Коментиран от #34, #37, #57

    12:19 23.07.2026

  • 27 Атина Палада

    7 4 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    12:20 23.07.2026

  • 28 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    19 5 Отговор

    До коментар #21 от "Наташките реват по мрежите":

    Кризата с горивата в Русия получи ново развитие: собственици на бензиностанции са започнали масово да ги продават. Сега на пазари и уебсайтове на компании може да се намерят около 150 такива реклами с цени до 150 млн рубли. В същото време не само частни играчи на пазара на горива, но и големи мрежи бързат да се отърват от неблагоприятните активи.

    За новата тенденция, провокирана от кризата, пише и издание „Известия“. Според материала вече са обявени за продажба бензиностанции в Брянск, Курск, Самара, Иваново, Новосибирски райони и други региони на РФ. Цената на определена бензиностанция варира от нейното местоположение, оборудване, както и от периода на работа и наличието на франчайз. Например, в Уфа можете да закупите за 350 млн рубли мрежа от 13 станции за зареждане с бензин, дизелово гориво и газ.

    12:20 23.07.2026

  • 29 Плешо

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "пешо":

    мести го у гъZъти

    12:20 23.07.2026

  • 30 Нито

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гресирана ватенка":

    на теб.

    12:20 23.07.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "пешо":

    Така е таваришчь...
    За ПЕТ години преместих 800 000 татаро-манголски чалми в Руския Мир !!!
    А ти хочеш ли ? 👈😁

    12:21 23.07.2026

  • 32 рософил 🍌

    11 7 Отговор
    За какво ни е свят в който я има русия?!

    12:21 23.07.2026

  • 33 голем смех

    12 5 Отговор

    До коментар #25 от "пешо":

    Путин вече не знае колко уши има на главата.

    12:21 23.07.2026

  • 34 Я па тоа скъсанняк

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Софиянец":

    Забрал грижата на немеца.

    12:23 23.07.2026

  • 35 борисов бойко борисов

    7 6 Отговор
    тези санкции урсуспията да си ги навре в гз

    12:23 23.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 За Русия

    8 14 Отговор
    разбрах къде я удряте ! Не разбрах само ЕС къде се удря сам от глупост ! Не знам дали има някой, който вярва, че Русия може да загуби тази война ? Виж лаладжии, които са в хора и припяват за облаги много !

    Коментиран от #84

    12:25 23.07.2026

  • 40 санкции до дупка

    15 5 Отговор
    руския Агресор ще клекне в скоро време!

    Коментиран от #48, #53

    12:25 23.07.2026

  • 41 Оди у Русиа

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Санкциите имаха оздравителен ефект":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #47

    12:25 23.07.2026

  • 42 Мухахаха

    4 4 Отговор
    Ек го наби на ес

    12:26 23.07.2026

  • 43 Без име

    4 3 Отговор
    Путин поне премести ли го?

    Коментиран от #52

    12:26 23.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами то

    2 3 Отговор
    И Америка наложи санкции на Китай за чиповете,санкционира и хауей....резултата беше добър за Китай

    12:27 23.07.2026

  • 46 шемейл

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "охгаденпедерас":

    ела да ти дам гегата.

    Коментиран от #54

    12:27 23.07.2026

  • 47 Ба бааааа

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Оди у Русиа":

    Защо да ходим в Русия тя ще дойде а ти каде ще бегаш

    Коментиран от #49, #61

    12:27 23.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 няма да бяга ще направим лагер

    5 9 Отговор

    До коментар #47 от "Ба бааааа":

    за сороидни джедъри те са една шепа платени който са 24/7 ша чууакт камъни като в Белене

    Коментиран от #78

    12:29 23.07.2026

  • 50 Гост

    8 4 Отговор
    Алберт Айнщайн:
    „Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различни резултати“
    Какво да кажем, за 21 пъти...?!

    12:29 23.07.2026

  • 51 Пу.тьо Първи и Последни

    5 5 Отговор
    Ал.кашите тотално опър.дяха масура .

    Коментиран от #62

    12:29 23.07.2026

  • 52 Плешо

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Без име":

    Премести го у гъZъ на пешо.

    12:29 23.07.2026

  • 53 9ти септември

    6 10 Отговор

    До коментар #40 от "санкции до дупка":

    Русия не кляка на нея клякат

    12:29 23.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пуссин

    7 6 Отговор
    ква я мислих, каква стана. исках да ги изнудвам за газ по 3000 долара на 1000 кубика, сега газ не продавам на 1/10 от което продавах и то на мизерни 60 долара на китайците щото иначе не я купуват. На тази цена ме изнудиха и за Силата на Сибир 2... май няма да го строя. То няма файда. Па за петрола да не говоря... от 1250 млн на година през 2022ра приходите паднаха на 490 млн през 2026, че и по-лошо става. А па за разходите въобще не ми се говори... ПлачИ ми сЪ

    Коментиран от #65, #73

    12:30 23.07.2026

  • 56 Само питам

    5 9 Отговор
    Тия не се ли усещат че и след 6712 пакет санкции на срещата през 2062 година - нищо няма да се промени ?!
    Ака съществува тоя съюз все още де .....

    12:30 23.07.2026

  • 57 Майор Деянов, на всеки километър

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Софиянец":

    То щот руските мyлaжи на коли вървят та се късат от търсене и предлагане. Ай cиктиp бе, мириззззлифффкe .....

    Коментиран от #63

    12:31 23.07.2026

  • 58 Кой е бил

    1 2 Отговор
    От българска страна?

    Коментиран от #66

    12:31 23.07.2026

  • 59 Ако бяха

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "пешо":

    глупаци с мед да ги намажеш ! Шайката на върха са слуги, които се радват и чакат господарите им да им хвърлят огризани кокали ! Гризат и те яко и после ще чакат да се забрави и толкоз ! Баба Меркил, която напълни ЕС с бандити вече никой не я и споменава !

    12:31 23.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    11 5 Отговор

    До коментар #47 от "Ба бааааа":

    Може, но както се казва - мечтите са безплатни, както и носталгията по НРБ.

    12:31 23.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 14 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    12:32 23.07.2026

  • 65 колко си пр03д баце

    8 11 Отговор

    До коментар #55 от "Пуссин":

    Не четеш ли пресата ?
    Преди няколко дена в Азербайджан , нелегално са се срещнали Руснаци и Германци да договарят вноса на газ !!

    Газа ще е Руски , ама ще преминава през Азербайджан и ще се таксува като внос от там .
    Ама Руснаците с нови по високи цени на газа , Азерите и те ще начисляват такси - и накрая всичко това ще го плащаме колективно !!!

    Коментиран от #68, #72, #74

    12:33 23.07.2026

  • 66 Румен Радев, премиер

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Кой е бил":

    Аз бях !!!
    От завтра България пуска производство на анннални разширители за Русия !!! Щот с тия разширени санкции....😆😆😆

    12:34 23.07.2026

  • 67 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 12 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    Коментиран от #70

    12:34 23.07.2026

  • 68 няма значение за джедъра

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "колко си пр03д баце":

    той е на заплата един шекел от нпо сорос

    12:34 23.07.2026

  • 69 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    3 11 Отговор
    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #71

    12:35 23.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    12 4 Отговор

    До коментар #65 от "колко си пр03д баце":

    Неофициалната среща на пенсионери е за да се търси изход от "необявената" война. Бизнесът от друга страна си е бизнес, но в Азербайджан не са забравили някои неща свързани с Кремъл.

    В интервю за TV-канал "Ал Арабия" президентът на Азербайджан Илхам Алиев нарича влизането на страната в състава на СССР „окупация“, а болшевиките – в „измамване на хората“.

    Болшевиците, които направиха революцията от 1917 г., измамиха народа. Техните лозунги бяха:„Тъкачници и фабрики – за работниците, земята за селяните, свободата на народите“. Ние създадохме собствена държава, но болшевиките ни я отнеха“, казва Алиев. Влизането на Азербайджан в СССР, според президента е довело до факта, че азербайджанската територия е била разделена на две части.

    Наред с други неща, Алиев обясни необходимостта от създаване на коридора Зангезур. Азербайджанската демократична република, провъзгласена през 1918 г., продължи само две години - до момента, в който съветските войски навлязоха на нейна територия. Той припомни, че през април 1920 г. част от Червената армия влиза в Азербайджан, а през ноември правителството на Съветска Русия, според него, решава да се прехвърли в арменската страна на Зангезур, регион, който Баку нарича Западен Зангезур.

    Коментиран от #76

    12:43 23.07.2026

  • 73 Плачи, дете, има

    4 5 Отговор

    До коментар #55 от "Пуссин":

    за какво! Виж колко са платили западняците на Русия за първите 6 месеца на тази година за внесен газ... Едва ли има някой, който да се е прострелял по-лошо в крака от западните държави в цялата човешка история... Умни хора, шъ знайти...

    Коментиран от #75, #82

    12:49 23.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А ти виж колко са платили 2022ра

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Плачи, дете, има":

    1800% повече.

    Коментиран от #81

    12:51 23.07.2026

  • 76 колко си пр03д баце

    3 10 Отговор

    До коментар #72 от "СВО 1 610 дни РЕЗИЛ":

    Така ли ви казаха баце ? За какъв мир ще преговарят Руснаци и Германци ?
    С какви правомощия ?

    Азербайджанската компания Socar започна да доставя природен газ за Германия и Австрия. Доставките се извършват през Южния газов коридор .

    „Газпром“ e започнал доставки на газ за Азербайджан .
    Споразумението е подписано с Държавната петролна компания на Република Азербайджан (SOCAR). Общият обем на доставките се очаква да бъде на ниво милиард кубически метра, целите на договора за SOCAR не се уточняват.

    12:51 23.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Омбре

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тези":

    Прав си,само особено неумни хора, могат да дават повече пари за стока, която може да я купят по евтино. И то само за да кажат, че не я купуват или се отказват от нея. Това изречение им коства милиарди
    Такива хора няма нужда да се коментира

    12:55 23.07.2026

  • 80 Пуссин

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Интересно":

    Уауууу... Какъв аргумент. Как да те оборя?! Ти ме засипа с факти. Направо юе разби с интелект и знания.

    Коментиран от #85

    13:04 23.07.2026

  • 81 А ти виж колко

    4 6 Отговор

    До коментар #75 от "А ти виж колко са платили 2022ра":

    корпоративни фалити само в Германия има от 2022 насам и колко народ е останал без работа заради безумните санкции на брюкселските умници... Подсказвам - над 45 000 фирми и компании...

    Коментиран от #83, #87

    13:08 23.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 виждам

    6 3 Отговор

    До коментар #81 от "А ти виж колко":

    39 000 от тези "фалити" бяха фирмички за правене на корона тестове. Та за това гледаш от 2022ра.
    Което е нещо нормално. В малка по ФИРМИ русия са 6 477 за 2025 г.
    сега малко цитати
    "В Германия има около 3,5 милиона активни предприятия и юридически лица"
    т.е 1.29% са тия 45 0000... ко ми каза, че не разбрах?

    13:13 23.07.2026

  • 84 ФАКТ

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "За Русия":

    И как Русийчицата че я спечели тази война, като Сорос заповяда на малкия диктаор да е многоходов и он мощно изду памперса?

    Коментиран от #86

    13:13 23.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 вижда и че

    4 5 Отговор

    До коментар #81 от "А ти виж колко":

    безработицата в Германия е 3,8% - 6.3% в зависимост как я смяташ
    В Русия (по техни данни) е под 3. Само че БЕЗРАБОТЕН в Германия живее 100х по-добре от 90% от работещите в Русия. Получава повече пари, апартамент, платени сметки за ток, вода и телефон и т.н... така че... не ми гледай сухите цифрички, а цялата картина

    Коментиран от #93

    13:16 23.07.2026

  • 88 хо хо хо

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "ха ха ха ...":

    Някой НАПАДНАХА КАТО ФАШАГИ да превземат ЧУЖДА територия, други се ОТБРАНЯВАТ ОТ ФАШАГИТЕ . Не е нужно да превземата такава.

    Коментиран от #91

    13:18 23.07.2026

  • 89 мале мале

    4 6 Отговор

    До коментар #82 от "да те питам":

    Няма по европейски град от Москва .
    Няма по чист град !
    Това важи и за останалите градове на Русия .
    В Москва роботи разнасят кетъринга , а в Софето сякаш урагана Катрина е минал ... и то два пъти !
    За останалите градове да не говорим .
    Вижте във Варна , Поморие ,Елените ...и останалите какво става след дъждовете !

    Коментиран от #90

    13:19 23.07.2026

  • 90 за справка

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "мале мале":

    Москва не е Русия, а едва 8% от нея. И е така заради Пуссинчо да се чувства добре. А и Москва не е центъра само. Явно е, че не можеш да я намериш на картата дори, камо ли да си видял с очите си.

    Коментиран от #92

    13:21 23.07.2026

  • 91 ха ха ха ...

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "хо хо хо":

    Ти сигурен ли си ??
    Кой направи преврата на Майдана ? Руснаците ли или едни полскоговорящи фашаги подкрепяни от западняците ?!
    Кой трепа населението на Донбас 8 години ?!
    Кой изпрати 600 000 армия в Донбас на Руската граница ?
    Какво трябваше да направят руснаците ? Да оставят фашагите да из колят местното население ли ?!

    Коментиран от #96

    13:21 23.07.2026

  • 92 мале мале

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "за справка":

    Да не мислиш че в останалите градове е по различно ?
    Да не говорим че населението на България е колкото два квартала в Москва !

    Коментиран от #94

    13:23 23.07.2026

  • 93 като ти е много гот

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "вижда и че":

    Що не отидеш да живееш в Германия ?!
    Я питай "братята " дето сега си идват , как е положението там .
    Миналата седмица заклаха две българки в Германия .

    Коментиран от #95

    13:25 23.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 вижда се че

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "като ти е много гот":

    Живея в Германия от 2014та. Ха ха ха.... Живях и в Русия като работих за Сименс тогава . А ти?

    13:26 23.07.2026

  • 96 т@п ли си или кво?

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "ха ха ха ...":

    Ако турците в България решат да си правят държават в Кърджалийско ти няма да пратиш армияра да защитиш суверенитета ни? Щото 90% са турци и говорят турски там. И после Турция има право да ни нападне и бомби за това? Що за родоотстъпник си бе?

    14:15 23.07.2026

  • 97 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор
    Това е положението. Новият пакет ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ (санкции) е приет с някои компромиси:

    Гърция - гръцки компании да могат да продължат да транспортират руски LNG към държави извън ЕС по договори, сключени преди началото на пълномащабната руска инвазия срещу Украйна през февруари 2022 г. Изключението ще се преразглежда всяка година.

    Португалия и Германия - остава вносът на руска треска и сайда.

    България - отпадане от санкционния списък на патриарх Кирил и на основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов, но третата гордост на премиера Радев за изваждане от поредния списък на ЕС със санкции на Искандар Махмудов - "намагнетизиран" и санкциониран от САЩ, Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия, явно не е осъществена.

    Интересно кои защитават националните си интереси и кой интересите на чужди страни.

    14:19 23.07.2026

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