Назначените от Русия власти в Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания към полицията и спешните служби, които да бъдат алтернатива на мобилните телефони, тъй като те често са заглушавани по време на честите украински атаки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украйна атакува линии за снабдяване, военни бази и електроцентрали в Крим, който бе анексиран от Русия през 2014 г., въпреки че този ход не бе признат от повечето страни.
Украйна, която е подложена на постоянни атаки от руски ракети и дронове, казва, че се опитва да изолира Крим и да подкопае военните усилия на Москва.
Местните власти в Крим вчера заявиха, че 17 души са били ранени при атака с дронове срещу висока жилищна сграда в град Ялта.
Русия и Украйна отричат умишлено да вземат цивилни на прицел.
Местните власти в Евпатория на западния бряг на Крим казаха, че са монтирали телефони в целия град за обаждания към спешните служби.
„Ако работят при спиране на тока – и се надявам да не потрябват на никого – то като допълнителна възможност за защита в този свят, това е много добре“, каза местната жителка Мария Ушакова.
Крим, който е популярна туристическа дестинация, е засегнат от спирания на тока и недостиг на гориво, причинени от украински удари с дронове срещу маршрутите за доставки и петролните рафинерии в Русия. Това наложи да бъдат отменени детските лагери и да бъде съкратено работното време на кафенетата и градския транспорт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #6, #8, #12
14:45 23.07.2026
2 Свободен
Да може руснаците в Крим да звънят на българските предатели и да им разказват колко хубаво е там!
А ония после да го издриск.ват тука!
14:45 23.07.2026
3 честен ционист
14:45 23.07.2026
4 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
14:46 23.07.2026
5 Велики мислители
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #11
14:47 23.07.2026
6 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #1 от "Робот":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
14:47 23.07.2026
7 Да се изредим дружно на
14:47 23.07.2026
8 койдазнай
До коментар #1 от "Робот":To Крим си е Украйна и мазало, дори сега.
14:48 23.07.2026
9 Швейк
14:48 23.07.2026
10 Антирашист 1829
14:48 23.07.2026
11 Лавро кентавро
До коментар #5 от "Велики мислители":Обадиха ми се че за следващата Нобеловата награда щял съм да дърпам каляската на царя на Норвегия 👍
14:48 23.07.2026
12 Нали ти казах,че днес е ден на духа4ите?
До коментар #1 от "Робот":Що не работиш?
14:49 23.07.2026
13 Факт
14:54 23.07.2026
14 Много умно
да фърчат през кабинките като космонавти.
Коментиран от #15
14:54 23.07.2026
15 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Много умно":Затова ботокса в бункера е с телефон със жичка.
14:58 23.07.2026
16 Добри новини
ЛПДС е логистичен и технически възел, без който транспортирането на суровия нефт по тръбопроводи може да бъде затруднено или прекъснато.
Пресни кадри от Одинцовски район, Московска област, където се е разбил Су-57. Не са ясни причините, но като нищо може да го е треснал някой безаналогов оператор на ПВО. 🙏
14:59 23.07.2026
17 Хахааааа!
15:00 23.07.2026
18 Рева на тролеите
15:04 23.07.2026
19 Един
15:06 23.07.2026
20 Хаха
15:13 23.07.2026
21 смях в залата
15:17 23.07.2026
22 Нафиркан Пацан
В 19 ти ВЕК.
БОТОКСА се Оказа се Тотален К.ретен
15:18 23.07.2026
23 факт
15:23 23.07.2026