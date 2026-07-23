Назначените от Русия власти в Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания към полицията и спешните служби, които да бъдат алтернатива на мобилните телефони, тъй като те често са заглушавани по време на честите украински атаки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украйна атакува линии за снабдяване, военни бази и електроцентрали в Крим, който бе анексиран от Русия през 2014 г., въпреки че този ход не бе признат от повечето страни.

Украйна, която е подложена на постоянни атаки от руски ракети и дронове, казва, че се опитва да изолира Крим и да подкопае военните усилия на Москва.

Местните власти в Крим вчера заявиха, че 17 души са били ранени при атака с дронове срещу висока жилищна сграда в град Ялта.

Русия и Украйна отричат умишлено да вземат цивилни на прицел.

Местните власти в Евпатория на западния бряг на Крим казаха, че са монтирали телефони в целия град за обаждания към спешните служби.

„Ако работят при спиране на тока – и се надявам да не потрябват на никого – то като допълнителна възможност за защита в този свят, това е много добре“, каза местната жителка Мария Ушакова.

Крим, който е популярна туристическа дестинация, е засегнат от спирания на тока и недостиг на гориво, причинени от украински удари с дронове срещу маршрутите за доставки и петролните рафинерии в Русия. Това наложи да бъдат отменени детските лагери и да бъде съкратено работното време на кафенетата и градския транспорт.