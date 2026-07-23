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В Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания
  Тема: Украйна

В Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания

23 Юли, 2026 14:40 784 23

  • крим-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • телефони-
  • евпатория

Мобилните телефони често са заглушавани по време на честите украински атаки в окупирания Крим

В Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Назначените от Русия власти в Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания към полицията и спешните служби, които да бъдат алтернатива на мобилните телефони, тъй като те често са заглушавани по време на честите украински атаки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украйна атакува линии за снабдяване, военни бази и електроцентрали в Крим, който бе анексиран от Русия през 2014 г., въпреки че този ход не бе признат от повечето страни.

Украйна, която е подложена на постоянни атаки от руски ракети и дронове, казва, че се опитва да изолира Крим и да подкопае военните усилия на Москва.

Местните власти в Крим вчера заявиха, че 17 души са били ранени при атака с дронове срещу висока жилищна сграда в град Ялта.

Русия и Украйна отричат умишлено да вземат цивилни на прицел.

Местните власти в Евпатория на западния бряг на Крим казаха, че са монтирали телефони в целия град за обаждания към спешните служби.

„Ако работят при спиране на тока – и се надявам да не потрябват на никого – то като допълнителна възможност за защита в този свят, това е много добре“, каза местната жителка Мария Ушакова.

Крим, който е популярна туристическа дестинация, е засегнат от спирания на тока и недостиг на гориво, причинени от украински удари с дронове срещу маршрутите за доставки и петролните рафинерии в Русия. Това наложи да бъдат отменени детските лагери и да бъде съкратено работното време на кафенетата и градския транспорт.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 10 Отговор
    Зимата в Украйна ще е МАЗАЛО..Бягайте докато още сте ЖИВИ..!

    Коментиран от #6, #8, #12

    14:45 23.07.2026

  • 2 Свободен

    9 5 Отговор
    Те са специалнни!
    Да може руснаците в Крим да звънят на българските предатели и да им разказват колко хубаво е там!
    А ония после да го издриск.ват тука!

    14:45 23.07.2026

  • 3 честен ционист

    2 3 Отговор
    Васик и той трябва да върне в Софето телефоните с жетони и ония оранжевите Булфон и сините Мобика.

    14:45 23.07.2026

  • 4 Крепостен на Хартиената мечка

    12 2 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    14:46 23.07.2026

  • 5 Велики мислители

    8 3 Отговор
    "Монголо-татарското иго е спасило Русия от разпада на Запада" - Сергей Лавров
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    14:47 23.07.2026

  • 6 ЩЕКА 🤡🤩

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    14:47 23.07.2026

  • 7 Да се изредим дружно на

    6 2 Отговор
    Блогъра от Крим.

    14:47 23.07.2026

  • 8 койдазнай

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    To Крим си е Украйна и мазало, дори сега.

    14:48 23.07.2026

  • 9 Швейк

    5 1 Отговор
    А глашатаи с тупани няма ли ?

    14:48 23.07.2026

  • 10 Антирашист 1829

    9 1 Отговор
    Украйна не е най големия проблем за пусин ,най големият проблем е самият пусин и придворните !

    14:48 23.07.2026

  • 11 Лавро кентавро

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Велики мислители":

    Обадиха ми се че за следващата Нобеловата награда щял съм да дърпам каляската на царя на Норвегия 👍

    14:48 23.07.2026

  • 12 Нали ти казах,че днес е ден на духа4ите?

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Що не работиш?

    14:49 23.07.2026

  • 13 Факт

    7 1 Отговор
    Руснаците са на една стъпка от каменната ера!

    14:54 23.07.2026

  • 14 Много умно

    3 1 Отговор
    Та ако някой ядоса Мосад,
    да фърчат през кабинките като космонавти.

    Коментиран от #15

    14:54 23.07.2026

  • 15 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Много умно":

    Затова ботокса в бункера е с телефон със жичка.

    14:58 23.07.2026

  • 16 Добри новини

    5 1 Отговор
    Привет от ЛПДС "Субханкулово“, част от мрежата на "Транснефт-Урал“ обслужваща магистрални нефтопроводи в района на Башкортостан.
    ЛПДС е логистичен и технически възел, без който транспортирането на суровия нефт по тръбопроводи може да бъде затруднено или прекъснато.

    Пресни кадри от Одинцовски район, Московска област, където се е разбил Су-57. Не са ясни причините, но като нищо може да го е треснал някой безаналогов оператор на ПВО. 🙏

    14:59 23.07.2026

  • 17 Хахааааа!

    2 1 Отговор
    Нашият баш фейкър Сценариста, който ходи по целия свят и чете на всички езици и комуто всички агенции и разузнавания съобщават новините първо на него, миналата година фейкваше (уж) от Крим. Няма ли да ходи пак? Вчера твърдеше, че е в Москва. Ей го де е Крим. Да пуска репортажа си.

    15:00 23.07.2026

  • 18 Рева на тролеите

    1 3 Отговор
    показва само колко е отчаян и безпомощен фашизма. Русия пак го смачка! Браво на Русия!

    15:04 23.07.2026

  • 19 Един

    0 1 Отговор
    Ще има много сешни обаждания.

    15:06 23.07.2026

  • 20 Хаха

    2 2 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии могат да заминат за Крим за да пробват телефоните.

    15:13 23.07.2026

  • 21 смях в залата

    1 1 Отговор
    Това е половината новина.Остамалата половина е че срещу всеки телефон ще има камера или таен милиционер за да се знае кой се обажда

    15:17 23.07.2026

  • 22 Нафиркан Пацан

    3 1 Отговор
    ПУТИН НИ ВЪРНА
    В 19 ти ВЕК.

    БОТОКСА се Оказа се Тотален К.ретен

    15:18 23.07.2026

  • 23 факт

    2 1 Отговор
    Със шайба.

    15:23 23.07.2026

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