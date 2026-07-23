Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Кремълска пропаганда! Русия не спира с опитите да омаловажи икономическите си проблеми
  Тема: Украйна

Кремълска пропаганда! Русия не спира с опитите да омаловажи икономическите си проблеми

23 Юли, 2026 15:06 969 69

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас

Путин, Герасимов и други висши военни командири в Москва редовно отправят твърдения, че руската победа в Украйна е неизбежна

Кремълска пропаганда! Русия не спира с опитите да омаловажи икономическите си проблеми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл продължава да потвърждава ангажимента на Русия към максималистичните си военни цели за пълна капитулация на Украйна, докато руските сили не успяват да постигнат значителни оперативни успехи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 22 юли, че речта на руския президент Владимир Путин от юни 2024 г., в която се подчертават максималистичните военни цели на Русия, все още е в основата на условията на Кремъл за прекратяване на войната в Украйна.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 22 юли, че "американските колеги" все още не са отхвърлили техните "предложения", с които Русия се е съгласила в Анкъридж, и че президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са постигнали неопределени споразумения по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Лавров изглежда е започнал да приема реалността, че Съединените щати и Русия не са подписали никакви официални или правно обвързващи споразумения в Анкъридж, но настоява за твърденията на Кремъл, че споразумения са постигнати. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио наскоро потвърди на 25 юни, че Русия и Съединените щати не са постигнали никакво споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна по време на срещата на върха в Аляска.

Лавров вероятно се опитва да постави условия, за да убеди Съединените щати официално да се ангажират с предложенията им от Анкъридж преди или по време на срещата си с Рубио на 23 юли.

Руският президент Владимир Путин се опитва да омаловажи икономическите проблеми на Русия въпреки продължаващата криза с недостига на гориво и по-широкия икономически спад в Русия.

На 22 юли Путин проведе среща относно текущото икономическо положение на Русия и заяви, че руската икономика е стабилна въпреки "външните опити за дестабилизиране на горивния и енергийния сектор", визирайки дългосрочната ударна кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски назначи заместник-началника на украинския Генерален щаб генерал-майор Игор Скибюк за началник на украинския Генерален щаб на 22 юли, за да замени генерал-майор Андрий Хнатов.

Скибюк е заместник-началник на украинския Генерален щаб от 3 юни 2025 г. и е бил командир на украинските Въздушно-десантни сили от 11 февруари 2024 г. до 3 юни 2025 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    31 16 Отговор
    Този измислен институт какво казва за икономическите проблеми на ЕС или съюза цъфти и аха да върже.

    15:09 23.07.2026

  • 2 Ай сеа

    22 15 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца! Дори собствената фашистка пропаганда която се лее денонощно срещу Русия, била руска. И най тъжното е, че сега ще блеят на глупавата част на обществото, ползвана за тролеи.

    Коментиран от #62

    15:09 23.07.2026

  • 3 НАСКО

    23 12 Отговор
    Нали знаете, защо отворих боклука наречен статия? Не за да я чета, а за да сложа възможно най-лошата оценка!

    Коментиран от #19

    15:09 23.07.2026

  • 4 Реалност

    15 18 Отговор
    Русия продължава да твърди, че проблемът е временен и скоро ще бъде решен, но когато се погледне реалната ѝ способност да го реши, се вижда съвсем различна картина. Очевидно е, че тя не може да спре украинските удари по рафинериите, защото ако можеше, вече щеше да го е направила. Също така е ясно, че няма да успее бързо да възстанови или ремонтира всички повредени съоръжения, тъй като вече знаем, че това може да отнеме месеци. Една боя не стига. Експертите необходими за подобен вид ремонти са ограничени и на практика не е възможно всички рафинерии да бъдат ремонтирани едновременно, дори ако украинските удари спрат, а това на този етап няма как да стане. Всеки ден Украйна продължава.да атакува руските рафинерии.
    Затова Русия се обърна за помощ към Китай, за да внася бензин. Това е силно иронично, защото основната част от приходите на Русия идва от износа на петрол и горивни продукти за други държави. Сега обаче тя е принудена да внася рафинирани горива от Китай, произведени от руски суров петрол, който преди това е била принудена да продаде на Китай на много ниски цени. Почти сигурно е, че Китай ще се възползва от ситуацията и ще повиши цените максимално. Но дори Русия да успее да плати за този внос, вероятно чрез инфлационни механизми, това пак няма да реши проблема.

    Коментиран от #16

    15:09 23.07.2026

  • 5 Цензура

    21 15 Отговор
    Хахах, несpeтници, руската армия вече е на 15 километра от Суми, на още по-малко от Славянск и от Краматорск !!! В Русия бензин има, кризата е преодоляна за няколко дни - последините, които чутох да казват това, са АНГЛИЧАНИ, единият предприемач, работещ в Москва, другият учител в Тюмен !!!
    Това че цитирате yличницитe от тоя т.нар. "институт", в който няма нито едни военен, не ви прави достоверни !!!

    Коментиран от #17, #21

    15:10 23.07.2026

  • 6 ФАКТ

    18 16 Отговор
    Няма по-гл пав човек във Вселената от кремълския бакшиш.

    15:10 23.07.2026

  • 7 ФАКТ

    13 7 Отговор
    Сорос заповяда на Пусин да се евг и он го изпълни.

    Коментиран от #12

    15:10 23.07.2026

  • 8 Хахахаха

    16 11 Отговор
    Рашата утече.

    15:11 23.07.2026

  • 9 Истината

    18 10 Отговор
    Задава се тежка Путинова зима за руснаците. Това, което ги очаква ще бъде с епични размери, които дори опитът им като крепостни няма да успее да им помогне! Както би казал Румен Радев, всеки изминал ден с Путин на власт само ще увеличава агонията на обикновените руснаци.
    Движуха! 🔥

    Коментиран от #15

    15:11 23.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тишо

    17 9 Отговор
    Колкото и да крият в руската фашистка кочина е страшно!

    15:12 23.07.2026

  • 12 Лавров

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    И на мен ми заповяда да се евг. Каза ми да си го запиша на Айфона и да ми звъни да ми напомня.

    15:12 23.07.2026

  • 13 Овчар

    10 10 Отговор
    Кажете колко украйнци емигрираха в Русия...! Има и разумни урки хвърлят оръжието и искат убежище .

    15:12 23.07.2026

  • 14 ру БЛАТА

    11 5 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    15:13 23.07.2026

  • 15 Путин

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Сорос ни нареди да се евг и да сме "многоходови"

    15:13 23.07.2026

  • 16 Хахахаха

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Реалност":

    Факта е, че когато ако оправят някоя рафинерия, тя пак се удря. Украйна има оръжието и рашата нищо не може да направи против това. Това са фактите. ВСУ удря когато и както си поиска, по което реши на руска територия.

    15:13 23.07.2026

  • 17 Орк на тротинетка 🧌🛴

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Цензура":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    15:14 23.07.2026

  • 18 Димяща ушанка

    15 7 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #24

    15:14 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ХиХи

    3 9 Отговор
    Юропа що не си гледа нейните проблеми ами налива в покрайнина? При нас нема увеличение на майчинства пенсии обезщитения за безработица, ние що гледаме Русия тогава?

    15:16 23.07.2026

  • 21 Нали ти казах , че днес е ден на духа4а

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Цензура":

    Що не си вършиш работата?

    15:17 23.07.2026

  • 22 скоро

    9 10 Отговор
    Скоро укрите ще капитулират. Одеса е обезводнена, кораби няма, пристанище няма. Много скъпо ще си платат гадовете. Като хлебарки ще ги размаже Путин.

    15:17 23.07.2026

  • 23 руската мечка

    10 3 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:18 23.07.2026

  • 24 Руснак без крак

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "Димяща ушанка":

    Утре съм в Киев на един крак!Другият го загубих по трасето.

    Коментиран от #25

    15:18 23.07.2026

  • 25 Ха ХаХа

    4 9 Отговор

    До коментар #24 от "Руснак без крак":

    Цял крак ти наврях отзад и хълцаш на умряло

    15:20 23.07.2026

  • 26 Овчар

    7 5 Отговор
    Кажете още и колко ватенки станаха на тор в Донбас.

    15:20 23.07.2026

  • 27 Мишел

    10 3 Отговор
    Руски изтребител от пето поколение Су-57 се разби край Москва.

    15:21 23.07.2026

  • 28 Важното е, че евастите

    3 9 Отговор
    в ЕС цъфтят и връзват

    15:21 23.07.2026

  • 29 Нямат край

    9 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:21 23.07.2026

  • 30 Тук не е мацква

    9 3 Отговор
    Су-57 се разби при учебен полет край мацква.

    15:22 23.07.2026

  • 31 А западната?

    3 10 Отговор
    Упорито иска да ни скара с Русия, но няма как да стане, не сме толкова тъпи

    15:23 23.07.2026

  • 32 ЕСсср

    3 5 Отговор
    поне няма никакви икономически проблеми. В Територията се чудим къде да си държим парите от заплатите

    15:23 23.07.2026

  • 33 Феодоров

    3 7 Отговор
    Кабинетът Зеленски е корупционно блато.
    Никога няма да се върна там.

    Коментиран от #36

    15:23 23.07.2026

  • 34 Мишел

    9 3 Отговор
    Рубио попари Русия след срещата с Лавров: За да има мир в Украйна, са нужни "нови идеи". За да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, на преговорите трябва да бъдат предложени „нови идеи“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след среща с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините. Той отбеляза, че предложенията, направени досега, „не бяха приемливи за Украйна тогава и не мисля, че ще бъдат приемливи за нея сега - всъщност вероятно ще бъдат дори още по-малко приемливи за Украйна".

    Коментиран от #39, #65

    15:23 23.07.2026

  • 35 А в Германия

    4 6 Отговор
    понеже са много добре VW, се преориентира към производството на електро велосипеди

    Коментиран от #54

    15:24 23.07.2026

  • 36 Тихо пико4!

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Феодоров":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #40, #41, #44

    15:25 23.07.2026

  • 37 Урконюзинформ

    4 4 Отговор
    Ако западната пропаганда за военните успехи на зелената хунта може и да върви добре в САЩ, тук изглежда по-зле и от Дойче веле.

    15:25 23.07.2026

  • 38 Отец Дионисий

    9 3 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #43

    15:25 23.07.2026

  • 39 Рубио

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Син на чистачката на Батиста, който направи Куба, американско кабаре

    15:26 23.07.2026

  • 40 Чети поко4

    0 5 Отговор

    До коментар #36 от "Тихо пико4!":

    Кабинетът Зеленски е корупционно блато.
    Никога няма да се върна там.

    15:26 23.07.2026

  • 41 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Тихо пико4!":

    Феодоров ли е некомпетентен бе безказармен Педрохан

    15:27 23.07.2026

  • 42 ежко

    1 4 Отговор
    НПО-то пак се изказа....Всъщност мен много повече ме вълнува защо ЕС изостава и се де- индустриализира и защо Китай напредва с бесни темпове ,немислими за нас!

    15:27 23.07.2026

  • 43 Пиро на дупиту

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Отец Дионисий":

    на глу... папагал няма ли и днес? 😄

    Коментиран от #48

    15:27 23.07.2026

  • 44 Къш

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Тихо пико4!":

    Т и по кво си компетентен, освен по тролене? Рядко нагло и нахално тролче.

    15:28 23.07.2026

  • 45 Кремълската пропаганда има за цел

    7 0 Отговор
    ГЛУПАЦИТЕ 😀😀😀

    Коментиран от #46, #47

    15:29 23.07.2026

  • 46 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Кремълската пропаганда има за цел":

    Няма Кремълска пропаганда.
    Има Кремълски лобут и в Сибир при тунгусите

    15:31 23.07.2026

  • 47 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Кремълската пропаганда има за цел":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия.

    Коментиран от #49

    15:31 23.07.2026

  • 48 Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пиро на дупиту":

    Сега те почвам😂😂😂

    Коментиран от #50

    15:31 23.07.2026

  • 49 Тихо пико4!

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Така е":

    Тихо!

    Коментиран от #51

    15:32 23.07.2026

  • 50 Как е мръъъшо тролеща 😄

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄Я се покажи в пълна тъпота. 😄

    15:32 23.07.2026

  • 51 Така е поко4

    1 6 Отговор

    До коментар #49 от "Тихо пико4!":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия.

    Коментиран от #56

    15:33 23.07.2026

  • 52 Трижди да си проклета и триклета

    1 5 Отговор
    Европо, блуднице Вавилонска
    Кръвнице Македонска
    -------
    Песен изпята от българите след Берлинския, а не след Московския конгрес

    15:35 23.07.2026

  • 53 Тъпо соросоидче

    0 4 Отговор
    Снощи сънувах че Зеленски е победил.

    Коментиран от #55

    15:36 23.07.2026

  • 54 щот са глупави

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "А в Германия":

    с цена като за мерцедес

    15:39 23.07.2026

  • 55 Нали ти казах бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тъпо соросоидче":

    Днес е ден на духа4ите.Бегай да работиш.

    15:51 23.07.2026

  • 56 Кажи браво на Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Така е поко4":

    Не трябва така жалко да се излагаш пред хората.

    Коментиран от #59

    15:53 23.07.2026

  • 57 Удри

    2 0 Отговор
    И СССР беше така навремето.

    15:54 23.07.2026

  • 58 И какво от това?

    0 1 Отговор
    Всички имат икономически проблеми и ги омаловажават. САЩ, ЕС и ГБ също. Но рядко има такъв феномен : всички да се срещу теб, или почти всички, и ти да се държиш, макар и с проблеми. Такива намеци и опити за внушения да си ги заврете ..... вие си знаете къде.

    16:00 23.07.2026

  • 59 Нали знаеш

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Кажи браво на Украйна":

    Само глупак може да каже браво на фашисткият режим в Украйна. Нали? 😄

    16:02 23.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 шаа

    0 0 Отговор
    току-що ми свърши сиестата, прехвърлям новините, виждам в секцията с вицове поредното материалче на институтчето, да видим дали са си заслужили заплатките днес

    16:06 23.07.2026

  • 62 фашистки рашастан в изолация

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ай сеа":

    Ти като типична noдлоra на руските фашисти гледам не пращиш от много ум.Руския фашистки обор е пред фалит и разпад,ама кремълските фашисти сеят тежка пропаганда както комунетата едно време.Нарича се пропаганда за идиоти.Добре,че ви има вас русофилските плиткоумни предатели,че някой да кълве на това.

    Коментиран от #64, #66

    16:08 23.07.2026

  • 63 Очаквам сега

    1 0 Отговор
    Анализ за икономиката на ЕС. За русия е ясно ,че заради войната там има проблеми...но войната все някога ще свърши. Проблема е ,че икономиката на ЕС затъва без той да е във война и без санкции. И няма да има подобрение и след войната

    16:08 23.07.2026

  • 64 Чакам на

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "фашистки рашастан в изолация":

    Какво точно ще се разпадне Русия....Ами то руснаците са над 80 % а останалите в състава са с по 1-2 милиона народности....и си вярваш че може да си направят 20-30 държавици по 1-2 млн население?!

    Коментиран от #67

    16:11 23.07.2026

  • 65 фактите

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Русия сама се простреля в главата.Никой не й е виновен.Запада им даде не малко шансове и Русия пропиля всичко.Хората са си го казали - Каквото посееш ,това ще жънеш.

    Коментиран от #68

    16:11 23.07.2026

  • 66 Троленето не показва само твоята трагеди

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "фашистки рашастан в изолация":

    Показва падението и залетия от фашизъм запад, а падението да се лее глупава пропаганда и евтини лъжи срещу Русия, показват отчаяността и безпомощността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    16:12 23.07.2026

  • 67 отчаян русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Чакам на":

    Добре,че още нямаше интернет така разпространен,че да зададеш същия тъn въпрос и като се разпадна сесесерето ХАХАХАХАХАХАХА.Всичките русофилски амeбu ли делите една мозъчна гънка ??

    Коментиран от #69

    16:15 23.07.2026

  • 68 Посочи какви

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "фактите":

    Шансове и даде запада....а понятието запада не съществува защото ЕС и Америка са конкуренти....които се простреляха сами бутайки руснаците към Китай

    16:18 23.07.2026

  • 69 Кой етнос

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "отчаян русофил":

    В русия е над 1,5% ???! Което при 150 млн няма и 2 млн!!?чакай ти да си направят мини държави по 1,5 млн население

    16:21 23.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания