Кремълска пропаганда! Русия не спира с опитите да омаловажи икономическите си проблеми

Кремъл продължава да потвърждава ангажимента на Русия към максималистичните си военни цели за пълна капитулация на Украйна, докато руските сили не успяват да постигнат значителни оперативни успехи.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 22 юли, че речта на руския президент Владимир Путин от юни 2024 г., в която се подчертават максималистичните военни цели на Русия, все още е в основата на условията на Кремъл за прекратяване на войната в Украйна.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 22 юли, че "американските колеги" все още не са отхвърлили техните "предложения", с които Русия се е съгласила в Анкъридж, и че президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са постигнали неопределени споразумения по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.
Лавров изглежда е започнал да приема реалността, че Съединените щати и Русия не са подписали никакви официални или правно обвързващи споразумения в Анкъридж, но настоява за твърденията на Кремъл, че споразумения са постигнати. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио наскоро потвърди на 25 юни, че Русия и Съединените щати не са постигнали никакво споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна по време на срещата на върха в Аляска.
Лавров вероятно се опитва да постави условия, за да убеди Съединените щати официално да се ангажират с предложенията им от Анкъридж преди или по време на срещата си с Рубио на 23 юли.
Руският президент Владимир Путин се опитва да омаловажи икономическите проблеми на Русия въпреки продължаващата криза с недостига на гориво и по-широкия икономически спад в Русия.
На 22 юли Путин проведе среща относно текущото икономическо положение на Русия и заяви, че руската икономика е стабилна въпреки "външните опити за дестабилизиране на горивния и енергийния сектор", визирайки дългосрочната ударна кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура.
Украинският президент Володимир Зеленски назначи заместник-началника на украинския Генерален щаб генерал-майор Игор Скибюк за началник на украинския Генерален щаб на 22 юли, за да замени генерал-майор Андрий Хнатов.
Скибюк е заместник-началник на украинския Генерален щаб от 3 юни 2025 г. и е бил командир на украинските Въздушно-десантни сили от 11 февруари 2024 г. до 3 юни 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
15:09 23.07.2026
2 Ай сеа
Коментиран от #62
15:09 23.07.2026
3 НАСКО
Коментиран от #19
15:09 23.07.2026
4 Реалност
Затова Русия се обърна за помощ към Китай, за да внася бензин. Това е силно иронично, защото основната част от приходите на Русия идва от износа на петрол и горивни продукти за други държави. Сега обаче тя е принудена да внася рафинирани горива от Китай, произведени от руски суров петрол, който преди това е била принудена да продаде на Китай на много ниски цени. Почти сигурно е, че Китай ще се възползва от ситуацията и ще повиши цените максимално. Но дори Русия да успее да плати за този внос, вероятно чрез инфлационни механизми, това пак няма да реши проблема.
Коментиран от #16
15:09 23.07.2026
5 Цензура
Това че цитирате yличницитe от тоя т.нар. "институт", в който няма нито едни военен, не ви прави достоверни !!!
Коментиран от #17, #21
15:10 23.07.2026
6 ФАКТ
15:10 23.07.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #12
15:10 23.07.2026
8 Хахахаха
15:11 23.07.2026
9 Истината
Движуха! 🔥
Коментиран от #15
15:11 23.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тишо
15:12 23.07.2026
12 Лавров
До коментар #7 от "ФАКТ":И на мен ми заповяда да се евг. Каза ми да си го запиша на Айфона и да ми звъни да ми напомня.
15:12 23.07.2026
13 Овчар
15:12 23.07.2026
14 ру БЛАТА
15:13 23.07.2026
15 Путин
До коментар #9 от "Истината":Сорос ни нареди да се евг и да сме "многоходови"
15:13 23.07.2026
16 Хахахаха
До коментар #4 от "Реалност":Факта е, че когато ако оправят някоя рафинерия, тя пак се удря. Украйна има оръжието и рашата нищо не може да направи против това. Това са фактите. ВСУ удря когато и както си поиска, по което реши на руска територия.
15:13 23.07.2026
17 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #5 от "Цензура":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
15:14 23.07.2026
18 Димяща ушанка
Коментиран от #24
15:14 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ХиХи
15:16 23.07.2026
21 Нали ти казах , че днес е ден на духа4а
До коментар #5 от "Цензура":Що не си вършиш работата?
15:17 23.07.2026
22 скоро
15:17 23.07.2026
23 руската мечка
15:18 23.07.2026
24 Руснак без крак
До коментар #18 от "Димяща ушанка":Утре съм в Киев на един крак!Другият го загубих по трасето.
Коментиран от #25
15:18 23.07.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Руснак без крак":Цял крак ти наврях отзад и хълцаш на умряло
15:20 23.07.2026
26 Овчар
15:20 23.07.2026
27 Мишел
15:21 23.07.2026
28 Важното е, че евастите
15:21 23.07.2026
29 Нямат край
15:21 23.07.2026
30 Тук не е мацква
15:22 23.07.2026
31 А западната?
15:23 23.07.2026
32 ЕСсср
15:23 23.07.2026
33 Феодоров
Никога няма да се върна там.
Коментиран от #36
15:23 23.07.2026
34 Мишел
Коментиран от #39, #65
15:23 23.07.2026
35 А в Германия
Коментиран от #54
15:24 23.07.2026
36 Тихо пико4!
До коментар #33 от "Феодоров":Не си компетентен.
Коментиран от #40, #41, #44
15:25 23.07.2026
37 Урконюзинформ
15:25 23.07.2026
38 Отец Дионисий
Коментиран от #43
15:25 23.07.2026
39 Рубио
До коментар #34 от "Мишел":Син на чистачката на Батиста, който направи Куба, американско кабаре
15:26 23.07.2026
40 Чети поко4
До коментар #36 от "Тихо пико4!":Кабинетът Зеленски е корупционно блато.
Никога няма да се върна там.
15:26 23.07.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Тихо пико4!":Феодоров ли е некомпетентен бе безказармен Педрохан
15:27 23.07.2026
42 ежко
15:27 23.07.2026
43 Пиро на дупиту
До коментар #38 от "Отец Дионисий":на глу... папагал няма ли и днес? 😄
Коментиран от #48
15:27 23.07.2026
44 Къш
До коментар #36 от "Тихо пико4!":Т и по кво си компетентен, освен по тролене? Рядко нагло и нахално тролче.
15:28 23.07.2026
45 Кремълската пропаганда има за цел
Коментиран от #46, #47
15:29 23.07.2026
46 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Кремълската пропаганда има за цел":Няма Кремълска пропаганда.
Има Кремълски лобут и в Сибир при тунгусите
15:31 23.07.2026
47 Така е
До коментар #45 от "Кремълската пропаганда има за цел":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия.
Коментиран от #49
15:31 23.07.2026
48 Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣
До коментар #43 от "Пиро на дупиту":Сега те почвам😂😂😂
Коментиран от #50
15:31 23.07.2026
49 Тихо пико4!
До коментар #47 от "Така е":Тихо!
Коментиран от #51
15:32 23.07.2026
50 Как е мръъъшо тролеща 😄
До коментар #48 от "Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄Я се покажи в пълна тъпота. 😄
15:32 23.07.2026
51 Така е поко4
До коментар #49 от "Тихо пико4!":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия.
Коментиран от #56
15:33 23.07.2026
52 Трижди да си проклета и триклета
Кръвнице Македонска
-------
Песен изпята от българите след Берлинския, а не след Московския конгрес
15:35 23.07.2026
53 Тъпо соросоидче
Коментиран от #55
15:36 23.07.2026
54 щот са глупави
До коментар #35 от "А в Германия":с цена като за мерцедес
15:39 23.07.2026
55 Нали ти казах бе?
До коментар #53 от "Тъпо соросоидче":Днес е ден на духа4ите.Бегай да работиш.
15:51 23.07.2026
56 Кажи браво на Украйна
До коментар #51 от "Така е поко4":Не трябва така жалко да се излагаш пред хората.
Коментиран от #59
15:53 23.07.2026
57 Удри
15:54 23.07.2026
58 И какво от това?
16:00 23.07.2026
59 Нали знаеш
До коментар #56 от "Кажи браво на Украйна":Само глупак може да каже браво на фашисткият режим в Украйна. Нали? 😄
16:02 23.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 шаа
16:06 23.07.2026
62 фашистки рашастан в изолация
До коментар #2 от "Ай сеа":Ти като типична noдлоra на руските фашисти гледам не пращиш от много ум.Руския фашистки обор е пред фалит и разпад,ама кремълските фашисти сеят тежка пропаганда както комунетата едно време.Нарича се пропаганда за идиоти.Добре,че ви има вас русофилските плиткоумни предатели,че някой да кълве на това.
Коментиран от #64, #66
16:08 23.07.2026
63 Очаквам сега
16:08 23.07.2026
64 Чакам на
До коментар #62 от "фашистки рашастан в изолация":Какво точно ще се разпадне Русия....Ами то руснаците са над 80 % а останалите в състава са с по 1-2 милиона народности....и си вярваш че може да си направят 20-30 държавици по 1-2 млн население?!
Коментиран от #67
16:11 23.07.2026
65 фактите
До коментар #34 от "Мишел":Русия сама се простреля в главата.Никой не й е виновен.Запада им даде не малко шансове и Русия пропиля всичко.Хората са си го казали - Каквото посееш ,това ще жънеш.
Коментиран от #68
16:11 23.07.2026
66 Троленето не показва само твоята трагеди
До коментар #62 от "фашистки рашастан в изолация":Показва падението и залетия от фашизъм запад, а падението да се лее глупава пропаганда и евтини лъжи срещу Русия, показват отчаяността и безпомощността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!
16:12 23.07.2026
67 отчаян русофил
До коментар #64 от "Чакам на":Добре,че още нямаше интернет така разпространен,че да зададеш същия тъn въпрос и като се разпадна сесесерето ХАХАХАХАХАХАХА.Всичките русофилски амeбu ли делите една мозъчна гънка ??
Коментиран от #69
16:15 23.07.2026
68 Посочи какви
До коментар #65 от "фактите":Шансове и даде запада....а понятието запада не съществува защото ЕС и Америка са конкуренти....които се простреляха сами бутайки руснаците към Китай
16:18 23.07.2026
69 Кой етнос
До коментар #67 от "отчаян русофил":В русия е над 1,5% ???! Което при 150 млн няма и 2 млн!!?чакай ти да си направят мини държави по 1,5 млн население
16:21 23.07.2026