Кремълска пропаганда! Русия не спира с опитите да омаловажи икономическите си проблеми

Кремъл продължава да потвърждава ангажимента на Русия към максималистичните си военни цели за пълна капитулация на Украйна, докато руските сили не успяват да постигнат значителни оперативни успехи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 22 юли, че речта на руския президент Владимир Путин от юни 2024 г., в която се подчертават максималистичните военни цели на Русия, все още е в основата на условията на Кремъл за прекратяване на войната в Украйна.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 22 юли, че "американските колеги" все още не са отхвърлили техните "предложения", с които Русия се е съгласила в Анкъридж, и че президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са постигнали неопределени споразумения по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Лавров изглежда е започнал да приема реалността, че Съединените щати и Русия не са подписали никакви официални или правно обвързващи споразумения в Анкъридж, но настоява за твърденията на Кремъл, че споразумения са постигнати. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио наскоро потвърди на 25 юни, че Русия и Съединените щати не са постигнали никакво споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна по време на срещата на върха в Аляска.

Лавров вероятно се опитва да постави условия, за да убеди Съединените щати официално да се ангажират с предложенията им от Анкъридж преди или по време на срещата си с Рубио на 23 юли.

Руският президент Владимир Путин се опитва да омаловажи икономическите проблеми на Русия въпреки продължаващата криза с недостига на гориво и по-широкия икономически спад в Русия.

На 22 юли Путин проведе среща относно текущото икономическо положение на Русия и заяви, че руската икономика е стабилна въпреки "външните опити за дестабилизиране на горивния и енергийния сектор", визирайки дългосрочната ударна кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски назначи заместник-началника на украинския Генерален щаб генерал-майор Игор Скибюк за началник на украинския Генерален щаб на 22 юли, за да замени генерал-майор Андрий Хнатов.

Скибюк е заместник-началник на украинския Генерален щаб от 3 юни 2025 г. и е бил командир на украинските Въздушно-десантни сили от 11 февруари 2024 г. до 3 юни 2025 г.