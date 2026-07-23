В повишена бойна готовност! Пентагонът отново включи бомбардировачи B-1 в ударите срещу Иран

Съединените щати са използвали стратегически бомбардировач B-1 за удари срещу Иран, което представлява значителна ескалация на военната им кампания след възобновяването на конфликта преди 12 дни, съобщиха източници пред The Jerusalem Post.

Според информацията първият удар с B-1 е бил извършен във вторник. По-рано Axios съобщи, че самолетът е излетял от американска база във Великобритания. Полетът му е бил проследяван чрез публични сайтове за наблюдение на въздушния трафик, но крайната му цел не е била известна.

Разполагането на B-1 идва малко след публикация на Bloomberg News, според която новият британски премиер Анди Бърнам е одобрил използването на британски бази за американски операции срещу Иран.

Използването на B-1, способен да носи до 24 бомби с тегло 900 кг. или десетки крилати ракети, е сигнал за разширяване на американските действия срещу Техеран, отбелязва Axios. В официално изявление за последните нощни удари Централното командване на САЩ (CENTCOM) не споменава участието на този тип бомбардировач.

Между февруари и април американските сили вече са използвали B-1 в рамките на операция "Епична ярост", насочена срещу ракетни бази, командни центрове, оръжейни складове и системи за противовъздушна отбрана. В началото на март CENTCOM потвърди операцията, а министърът на отбраната Пит Хегсет предупреди, че "B-2, B-52, B-1, дронове Predator и изтребители, контролиращи небето и подбиращи цели" могат да се превърнат в постоянен елемент от натиска срещу Иран.

Съобщенията за използването на B-1 съвпадат с информация на Wall Street Journal, че президентът Доналд Тръмп обмисля разширяване на военните действия срещу Иран. Според изданието американски изтребители вече са разположени в Близкия изток, а бомбардировачите са в състояние на повишена бойна готовност.

В сряда Тръмп предупреди, че САЩ ще отвърнат на всяка атака срещу кораби в Ормузкия проток. "САЩ ще бомбардират и ще унищожат един мост или електроцентрала, включително тези, разположени до или в столицата Техеран", каза той. Това ще се случва "от този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток", добави президентът.