В повишена бойна готовност! Пентагонът отново включи бомбардировачи B-1 в ударите срещу Иран

Съединените щати са използвали стратегически бомбардировач B-1 за удари срещу Иран, което представлява значителна ескалация на военната им кампания след възобновяването на конфликта преди 12 дни, съобщиха източници пред The Jerusalem Post.
Според информацията първият удар с B-1 е бил извършен във вторник. По-рано Axios съобщи, че самолетът е излетял от американска база във Великобритания. Полетът му е бил проследяван чрез публични сайтове за наблюдение на въздушния трафик, но крайната му цел не е била известна.
Разполагането на B-1 идва малко след публикация на Bloomberg News, според която новият британски премиер Анди Бърнам е одобрил използването на британски бази за американски операции срещу Иран.
Използването на B-1, способен да носи до 24 бомби с тегло 900 кг. или десетки крилати ракети, е сигнал за разширяване на американските действия срещу Техеран, отбелязва Axios. В официално изявление за последните нощни удари Централното командване на САЩ (CENTCOM) не споменава участието на този тип бомбардировач.
Между февруари и април американските сили вече са използвали B-1 в рамките на операция "Епична ярост", насочена срещу ракетни бази, командни центрове, оръжейни складове и системи за противовъздушна отбрана. В началото на март CENTCOM потвърди операцията, а министърът на отбраната Пит Хегсет предупреди, че "B-2, B-52, B-1, дронове Predator и изтребители, контролиращи небето и подбиращи цели" могат да се превърнат в постоянен елемент от натиска срещу Иран.
Съобщенията за използването на B-1 съвпадат с информация на Wall Street Journal, че президентът Доналд Тръмп обмисля разширяване на военните действия срещу Иран. Според изданието американски изтребители вече са разположени в Близкия изток, а бомбардировачите са в състояние на повишена бойна готовност.
В сряда Тръмп предупреди, че САЩ ще отвърнат на всяка атака срещу кораби в Ормузкия проток. "САЩ ще бомбардират и ще унищожат един мост или електроцентрала, включително тези, разположени до или в столицата Техеран", каза той. Това ще се случва "от този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток", добави президентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фъргай атома бай Дончо!
Коментиран от #3, #7, #9, #10
16:07 23.07.2026
2 Робот
Коментиран от #11
16:08 23.07.2026
3 Глуоав съм
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":Вдълност, кой ще ги зарежда тези бойни кули във въздуха?
Коментиран от #5
16:09 23.07.2026
4 Света не трябва да мълчи
16:10 23.07.2026
5 пръц
До коментар #3 от "Глуоав съм":Ще ги зареждат едни цистерни които обаче не участвали в бойни действия нали това рекоха политиците.
16:12 23.07.2026
6 Мишел
Коментиран от #12, #17
16:12 23.07.2026
7 604
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":разгеле да го мета, барем опонентите на краварника ще пострелят с големите по краваристан!
16:13 23.07.2026
8 Притеснена копейка
Коментиран от #14, #37
16:15 23.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бенямин Нетаняху
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":За бай Дончо не е сигурнор,но бай Вова май се е наточил да я хвъля по бандерите,лошото е че сме много близо.
Коментиран от #47
16:16 23.07.2026
11 .....
До коментар #2 от "Робот":Шиити и сунити
16:17 23.07.2026
12 Мило ми мишленце,
До коментар #6 от "Мишел":Корейската война завърши когато Сталин умря, в собствен сос. В нея се сражаваха войските на ООН срещу северните корейци, Китай и СССР. Войната започва и завършва на 38-мия паралел. Никой нищо не спечели.Само дето над Северна Корея нощем е тъмно, а Южна Корея свети. И Самсунг е откъм светлата страна.
Коментиран от #20
16:20 23.07.2026
13 Страхливци
16:22 23.07.2026
14 Мишел
До коментар #8 от "Притеснена копейка":Иран изобщо няма руско ПВО. Имат собствена разработка ПВО и старо американско от шаха. Сега поръчаха ПВО от Русия и Китай, ще го получават от 2028г.
Коментиран от #28, #36
16:23 23.07.2026
15 Браво
16:23 23.07.2026
16 Антиватник
16:24 23.07.2026
17 Объркана копейка
До коментар #6 от "Мишел":Е нали до сега викахме, че ядрена страна не може да загуби война ?!
Коментиран от #23
16:24 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Метни им само един атом бе!
Коментиран от #25
16:27 23.07.2026
20 Мишел
До коментар #12 от "Мило ми мишленце,":САЩ загубиха в Корея 36 574 военни и войната.
Коментиран от #27
16:28 23.07.2026
21 Шмекер Копейкин празнодумеца
16:28 23.07.2026
22 Лост
16:28 23.07.2026
23 Копейките освен че са предатели
До коментар #17 от "Объркана копейка":Са и неграмотни.
16:29 23.07.2026
24 Действайте безмилостно
16:31 23.07.2026
25 Мишел
До коментар #19 от "Метни им само един атом бе!":САЩ ползваха ЯО само когато имаха монопол върху това оръжие. Сега не смеят, защото не знаят откъде ще им дойде отговора.
Сега ЯО може да употреби само Израел, за да не бъде удавен в морето от араби.
Коментиран от #26, #31
16:33 23.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Истината
До коментар #14 от "Мишел":Иран имат С- 300!
16:40 23.07.2026
29 Тръмпистите
И двете породи са еднакво гнусни! И си приличат.
16:42 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Изобщо не си наясно!
До коментар #25 от "Мишел":Първо - Израел няма нужда от ЯО, за да се защити от арабите. Историята го доказа много пъти, ако не си чувала.
Второ, СИЛАТА НА ЯО е когато не се използва!
Държавата, използвала ЯО, веднага губи авторитет и всички я намразват.
16:45 23.07.2026
32 Един АУАКС
16:48 23.07.2026
33 Използването на В1
16:48 23.07.2026
34 Костадинов
16:50 23.07.2026
35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Сега бомбим Иран
Тва са старите изпитани бойци
16:55 23.07.2026
36 Притеснена копейка
До коментар #14 от "Мишел":Братята копей, ми надуха главата, как Иран е напомпан с руско ПВО!!! Как американските самолети не смеели да летят над Иран! Даже бил кацнал в Техеран някъкъв ИЛ 80, от което американците са избягали позорно 😂😂😂
16:56 23.07.2026
37 Ердоган
До коментар #8 от "Притеснена копейка":Съгласен.
16:57 23.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ГОЛЕМ СМЕХ
17:02 23.07.2026
40 Иран
17:06 23.07.2026
41 Газят Иран
И никой не мой ги спря
17:07 23.07.2026
42 Боруна Лом
17:17 23.07.2026
43 Майор Мишев
17:18 23.07.2026
44 Боруна Лом
До коментар #18 от "Гъбата трябва да изникне":КОЙ Е ТЕРОРИСТ,БЕ?ИМАШ ПРЕДВИД КРАВАРИТЕ ,НАЛИ?
17:21 23.07.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
17:21 23.07.2026
46 Оня с Бозгугана
До коментар #26 от "Оня с парчето":Ей ПП педикюр,кат тиго намаам в дирр.никка щии хврътнат зъркелите 👀като на Кокорчо !
17:24 23.07.2026
47 бай Вова
До коментар #10 от "Бенямин Нетаняху":Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))
17:52 23.07.2026