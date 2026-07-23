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В повишена бойна готовност! Пентагонът отново включи бомбардировачи B-1 в ударите срещу Иран

В повишена бойна готовност! Пентагонът отново включи бомбардировачи B-1 в ударите срещу Иран

23 Юли, 2026 16:06 1 702 47

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • пийт хегсет

Между февруари и април американските сили вече са използвали B-1 в рамките на операция "Епична ярост", насочена срещу ракетни бази, командни центрове, оръжейни складове и системи за противовъздушна отбрана

В повишена бойна готовност! Пентагонът отново включи бомбардировачи B-1 в ударите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Jerusalem Post Jerusalem Post

Съединените щати са използвали стратегически бомбардировач B-1 за удари срещу Иран, което представлява значителна ескалация на военната им кампания след възобновяването на конфликта преди 12 дни, съобщиха източници пред The Jerusalem Post.

Според информацията първият удар с B-1 е бил извършен във вторник. По-рано Axios съобщи, че самолетът е излетял от американска база във Великобритания. Полетът му е бил проследяван чрез публични сайтове за наблюдение на въздушния трафик, но крайната му цел не е била известна.

Разполагането на B-1 идва малко след публикация на Bloomberg News, според която новият британски премиер Анди Бърнам е одобрил използването на британски бази за американски операции срещу Иран.

Използването на B-1, способен да носи до 24 бомби с тегло 900 кг. или десетки крилати ракети, е сигнал за разширяване на американските действия срещу Техеран, отбелязва Axios. В официално изявление за последните нощни удари Централното командване на САЩ (CENTCOM) не споменава участието на този тип бомбардировач.

Между февруари и април американските сили вече са използвали B-1 в рамките на операция "Епична ярост", насочена срещу ракетни бази, командни центрове, оръжейни складове и системи за противовъздушна отбрана. В началото на март CENTCOM потвърди операцията, а министърът на отбраната Пит Хегсет предупреди, че "B-2, B-52, B-1, дронове Predator и изтребители, контролиращи небето и подбиращи цели" могат да се превърнат в постоянен елемент от натиска срещу Иран.

Съобщенията за използването на B-1 съвпадат с информация на Wall Street Journal, че президентът Доналд Тръмп обмисля разширяване на военните действия срещу Иран. Според изданието американски изтребители вече са разположени в Близкия изток, а бомбардировачите са в състояние на повишена бойна готовност.

В сряда Тръмп предупреди, че САЩ ще отвърнат на всяка атака срещу кораби в Ормузкия проток. "САЩ ще бомбардират и ще унищожат един мост или електроцентрала, включително тези, разположени до или в столицата Техеран", каза той. Това ще се случва "от този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток", добави президентът.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фъргай атома бай Дончо!

    8 18 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #3, #7, #9, #10

    16:07 23.07.2026

  • 2 Робот

    24 10 Отговор
    Тези сме ги чували ..Истината е че освен хутите и други групировки се надигат осъзнавайки че врагът на Иран е безпомощен...!

    Коментиран от #11

    16:08 23.07.2026

  • 3 Глуоав съм

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Вдълност, кой ще ги зарежда тези бойни кули във въздуха?

    Коментиран от #5

    16:09 23.07.2026

  • 4 Света не трябва да мълчи

    17 9 Отговор
    за тероризма на злото САЩ и да пълнят медиите с грантаджии защитаващи агресиите им!

    16:10 23.07.2026

  • 5 пръц

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "Глуоав съм":

    Ще ги зареждат едни цистерни които обаче не участвали в бойни действия нали това рекоха политиците.

    16:12 23.07.2026

  • 6 Мишел

    13 10 Отговор
    Много познато. САЩ загубиха войните в Корея и във Виетнам след масовите бомбардировки.

    Коментиран от #12, #17

    16:12 23.07.2026

  • 7 604

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    разгеле да го мета, барем опонентите на краварника ще пострелят с големите по краваристан!

    16:13 23.07.2026

  • 8 Притеснена копейка

    15 12 Отговор
    А где ПВО??? Пак ни измамиха с тея руски боклуци....

    Коментиран от #14, #37

    16:15 23.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бенямин Нетаняху

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    За бай Дончо не е сигурнор,но бай Вова май се е наточил да я хвъля по бандерите,лошото е че сме много близо.

    Коментиран от #47

    16:16 23.07.2026

  • 11 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Шиити и сунити

    16:17 23.07.2026

  • 12 Мило ми мишленце,

    12 11 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Корейската война завърши когато Сталин умря, в собствен сос. В нея се сражаваха войските на ООН срещу северните корейци, Китай и СССР. Войната започва и завършва на 38-мия паралел. Никой нищо не спечели.Само дето над Северна Корея нощем е тъмно, а Южна Корея свети. И Самсунг е откъм светлата страна.

    Коментиран от #20

    16:20 23.07.2026

  • 13 Страхливци

    6 4 Отговор
    НИИУВГА УСАДЖИЯ НЯМА ДА ВИДИТЕ В ОКОПИТЕ.....ТАКА ГИ ОПИСАХА АФГАНИСТАНЦИТЕ ИЗГОНИЛИ ГИ ОТ РОДИНАТА СИ

    16:22 23.07.2026

  • 14 Мишел

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Притеснена копейка":

    Иран изобщо няма руско ПВО. Имат собствена разработка ПВО и старо американско от шаха. Сега поръчаха ПВО от Русия и Китай, ще го получават от 2028г.

    Коментиран от #28, #36

    16:23 23.07.2026

  • 15 Браво

    6 6 Отговор
    Удряйте, американски брадърушки по главите ислямо-фашистки! Бой до пълно прочистване!

    16:23 23.07.2026

  • 16 Антиватник

    10 6 Отговор
    Почва пърлачката на червените бради.Газ!

    16:24 23.07.2026

  • 17 Объркана копейка

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Е нали до сега викахме, че ядрена страна не може да загуби война ?!

    Коментиран от #23

    16:24 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Метни им само един атом бе!

    7 5 Отговор
    Кво се моткаш?

    Коментиран от #25

    16:27 23.07.2026

  • 20 Мишел

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Мило ми мишленце,":

    САЩ загубиха в Корея 36 574 военни и войната.

    Коментиран от #27

    16:28 23.07.2026

  • 21 Шмекер Копейкин празнодумеца

    7 5 Отговор
    Аятолах Къскопей ще спре бомбардировачите B-1 и ще защити братята си ислямисти.

    16:28 23.07.2026

  • 22 Лост

    9 7 Отговор
    Дончо от Епична ярост, на края ще я докара съвсем до епична лудост.

    16:28 23.07.2026

  • 23 Копейките освен че са предатели

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Объркана копейка":

    Са и неграмотни.

    16:29 23.07.2026

  • 24 Действайте безмилостно

    9 9 Отговор
    Давай, Дони! Ти си. Искаме да изпариш корпуса на стражите на ислямската революция с ядрено оръжие! А копейките, които ходиха да им целуват ръка и други части ги разпънете на петолъчки.

    16:31 23.07.2026

  • 25 Мишел

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Метни им само един атом бе!":

    САЩ ползваха ЯО само когато имаха монопол върху това оръжие. Сега не смеят, защото не знаят откъде ще им дойде отговора.
    Сега ЯО може да употреби само Израел, за да не бъде удавен в морето от араби.

    Коментиран от #26, #31

    16:33 23.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Иран имат С- 300!

    16:40 23.07.2026

  • 29 Тръмпистите

    1 5 Отговор
    са същите ненормални и като путлеристите, като призовават за употреба на ядрено оръжие!

    И двете породи са еднакво гнусни! И си приличат.

    16:42 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Изобщо не си наясно!

    9 6 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Първо - Израел няма нужда от ЯО, за да се защити от арабите. Историята го доказа много пъти, ако не си чувала.
    Второ, СИЛАТА НА ЯО е когато не се използва!
    Държавата, използвала ЯО, веднага губи авторитет и всички я намразват.

    16:45 23.07.2026

  • 32 Един АУАКС

    9 1 Отговор
    следи аятолаха кога ще мръдне!

    16:48 23.07.2026

  • 33 Използването на В1

    11 2 Отговор
    означава, че САЩ планират да запечатат всички входове и изходи към подземните ирански ядрени обекти.

    16:48 23.07.2026

  • 34 Костадинов

    5 1 Отговор
    каза,пе всички американски база са унищожени!Онзи ден!

    16:50 23.07.2026

  • 35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор
    Б1...бомбихме навремето Виетнам......
    Сега бомбим Иран
    Тва са старите изпитани бойци

    16:55 23.07.2026

  • 36 Притеснена копейка

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Братята копей, ми надуха главата, как Иран е напомпан с руско ПВО!!! Как американските самолети не смеели да летят над Иран! Даже бил кацнал в Техеран някъкъв ИЛ 80, от което американците са избягали позорно 😂​😂​😂​

    16:56 23.07.2026

  • 37 Ердоган

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Притеснена копейка":

    Съгласен.

    16:57 23.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор
    Къде го руското ПВО в Иран, щом летящите крепости Б1 си бомбят спокойно аятоласите.

    17:02 23.07.2026

  • 40 Иран

    3 0 Отговор
    защо удрят Кувейт,а не Тексас?

    17:06 23.07.2026

  • 41 Газят Иран

    5 0 Отговор
    Изпитаните бойци Б1.
    И никой не мой ги спря

    17:07 23.07.2026

  • 42 Боруна Лом

    2 4 Отговор
    РАДЕВ, ОБОРА ДА СЕ ИЗГОНИ ВЕДНАГА И КАКВОТО СИ ВЗЕЛ ОТ ТЯХ ВЪРНИ ИМ ГО! НЕМЕДЛЕНО!

    17:17 23.07.2026

  • 43 Майор Мишев

    2 5 Отговор
    Сега е момента Иран да думнат В1 ,имат китайски радари и руско и китайско ПВО ,веселбата ще е голяма 😂!

    17:18 23.07.2026

  • 44 Боруна Лом

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Гъбата трябва да изникне":

    КОЙ Е ТЕРОРИСТ,БЕ?ИМАШ ПРЕДВИД КРАВАРИТЕ ,НАЛИ?

    17:21 23.07.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор
    То едно е да планираш ,друго е да го направиш 😂🍌😅!

    17:21 23.07.2026

  • 46 Оня с Бозгугана

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с парчето":

    Ей ПП педикюр,кат тиго намаам в дирр.никка щии хврътнат зъркелите 👀като на Кокорчо !

    17:24 23.07.2026

  • 47 бай Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бенямин Нетаняху":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    17:52 23.07.2026