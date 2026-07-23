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Най-големият за последните четири години! ЕС включи 218 лица и предприятия в новия санкционен пакет срещу Москва
  Тема: Украйна

Най-големият за последните четири години! ЕС включи 218 лица и предприятия в новия санкционен пакет срещу Москва

23 Юли, 2026 15:36 850 66

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • европейска комисия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В публикация в социална мрежа Кая Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии

Най-големият за последните четири години! ЕС включи 218 лица и предприятия в новия санкционен пакет срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.

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В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.

Посланиците на държавите членки на Европейския съюз постигнаха съгласие по 21-вия пакет санкции срещу Русия, съобщи по-рано "Ройтерс", позовавайки се на четирима европейски дипломати.

Според двама от източниците новият пакет предвижда удължаване с още 12 месеца на механизма за таван на цената на руския петрол. За същия период ще бъде запазено и изключението, което позволява претоварването на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави, като е предвидено то да се подновява автоматично.

Пакетът включва и най-мащабното от началото на войната разширяване на санкционния списък - с 250 физически и юридически лица, заподозрени, че подпомагат Русия да заобикаля международните ограничения, включително чрез използване на криптовалути.

Предвиждат се още ограничения върху вноса на руска риба, както и забрана за издаване на визи на участници във войната срещу Украйна.

По информация на "Ройтерс" окончателното споразумение е постигнато, след като Гърция е оттеглила възраженията си срещу ключов елемент от пакета. Атина първоначално блокираше удължаването на тавана на цените на руския петрол, аргументирайки се, че като най-голямата морска държава в ЕС ще понесе най-сериозни последици за корабоплаването си.

В замяна Гърция е получила отстъпка по отношение на предложението за забрана на превоза на руски втечнен природен газ, като вместо това е договорено да остане в сила действащото изключение за претоварване на руски LNG, предназначен за трети страни.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    7 37 Отговор
    Русия е на колене пред Обединена Европа!

    Коментиран от #27, #28

    15:37 23.07.2026

  • 2 кака Кая каза, че

    30 0 Отговор
    моя пакет е най-големия

    Коментиран от #21

    15:38 23.07.2026

  • 3 Грохнал Русофил

    5 22 Отговор
    Почвам да рева със сълзи
    И да браня Путин с кръв и пот на пейката пред Панелният ми блок

    Коментиран от #22

    15:39 23.07.2026

  • 4 Удри евраста с лопатЕто

    24 4 Отговор
    Укрите и еврастите са на колене пред Русия, обаче трябва да се влачат по гол тумбак.

    15:39 23.07.2026

  • 5 То няма никакъв смисъл от тези санкции

    4 22 Отговор
    Тя Украйна разгромява Руската икономика
    Стъпка по стъпка

    Коментиран от #12, #39

    15:40 23.07.2026

  • 6 Трижди да си проклета и триклета

    21 0 Отговор
    Европо, блуднице Вавилонска
    Кръвнице Македонска
    Немци и англичани, Франция и Италия ни
    Сакат да сме под робство.
    Песен след Берлинския конгрес

    Коментиран от #24

    15:40 23.07.2026

  • 7 Пръднал Русофил

    5 18 Отговор
    Време е да хвърляме бялата кърпа

    Коментиран от #10, #15, #30

    15:40 23.07.2026

  • 8 четем книжлета

    17 0 Отговор
    А бе, кая върхълъта дали прочете онова книжле, дето щеше да стане умна като го завърши, май не го е прочела а по вероятно да не е помогнало книжлето.

    15:41 23.07.2026

  • 9 име

    23 0 Отговор
    ЕССР нищо не е включил, ами cкyмpията кая си мечтае и от нямане на къде, вече сакционира чистачките на Кремъл

    15:42 23.07.2026

  • 10 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пръднал Русофил":

    Изплюй полюциите на Путин, че се удави бе гьотверен

    15:42 23.07.2026

  • 11 Кифла

    7 0 Отговор
    И Маркос.хубава снимка

    15:43 23.07.2026

  • 12 млад еврас

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "То няма никакъв смисъл от тези санкции":

    Докато разгромяват Руската икономика стъпка по стъпка, то укренската и евраската икономики са разгромени и фалирали от рас, без никви стъпки.

    15:44 23.07.2026

  • 13 удpискано соросче

    9 0 Отговор
    ама как така последен ще е пакета

    защо няма още и още пакети със санкций и пари за зеленски?

    ако и сега не победим русия? какво ще правим?

    15:44 23.07.2026

  • 14 пръц

    11 0 Отговор
    Руснаците си го преместиха знаете къде.

    15:44 23.07.2026

  • 15 Ще хвърляме

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пръднал Русофил":

    нещо бяло на устата ти

    15:44 23.07.2026

  • 16 .....

    13 0 Отговор
    Лудост, да правиш едно и също отново и отново и да очакваш различен резултат. Марк Твен.

    15:46 23.07.2026

  • 17 Констатация

    0 7 Отговор
    Ваххх...., да му мислят Олигарсите на дедо "Пу и Ко"! Как шъ ходят по Европата, Щатите и Канада
    ??? Мъка, мъкааа.... -))))

    Коментиран от #26

    15:47 23.07.2026

  • 18 млад еврас

    9 0 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    15:47 23.07.2026

  • 19 Лост

    7 0 Отговор
    Санкции, санкции ама нещо с газа не стават.

    15:47 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путлер може и да си вярва

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "кака Кая каза, че":

    Дедо Кабай още ли се мисли за фактоп за каквото и да било.(
    Само Аллах ще спаси Кабайката от къшмера да бъде съден като Радован Караджич!

    Нашите червени шебеци още си се надяват на безаналоговите джелеза - ще дтане ПЕТИЛЕТКА и още си караме на ВАЗ-ките!

    15:48 23.07.2026

  • 22 Забавното е, че

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грохнал Русофил":

    до така наречения грохнал, от демократичния преход, русофил, седи също толкова грохнал демократ..които спорят и си пият заедно ракията и псуват демократичните ни власти.

    15:48 23.07.2026

  • 23 Удри евраста с лопатЕто

    9 0 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    15:48 23.07.2026

  • 24 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трижди да си проклета и триклета":

    Трябва да излезем от ЕС и върнем лева без валутен борд😂🤣

    15:49 23.07.2026

  • 25 Удри евраста с лопатЕто

    4 0 Отговор
    А е, еврастите пак Путин им виновен, значи да си мислиш за държавата, да връщаш мигранти и да вземаш ресурси от където са най евтини си човек на Путин според еврастите, според тях трябва да си фалираш държавата, да храниш мигранти, и да се подчиняваш безпрекословно на брюкселските мръсолинки за да си добър еврас, основна евраска ценност е това. Разберете, за неволите на европа си е виновна единствено европа.

    Коментиран от #29

    15:50 23.07.2026

  • 26 То няма място за тактически Язрени удари

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Констатация":

    Путлеровите олигарси са най-щастливите олигарси- парите при гнилите западняци и дечинята им пак там.
    Малките кабайчет в Швейцаирия ли са- ако са там , знаи няма да има тактически ядрен удор в Европа!

    15:50 23.07.2026

  • 27 Добра фантазия

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Не мога да си представя Русия, Освободителката на Европа, да стои на колене пред някого..

    Коментиран от #32, #34

    15:50 23.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Първобитни маркс-ленинисти

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Удри евраста с лопатЕто
    00ОТГОВОР
    А е, еврастите пак Путин им виновен,
    -;-
    Не само Путлер а и пропутлеристите са виновни, защото много се изръдваха 2014 година при анексирането на Крим.
    Сега рашистите реат че нямало ток, вода и петрол.
    амо путлериста може при такава голяма територия и приросдни богатства , да иска още и още навсякъде.

    А факта че русофилите си се недяват на удрянето с лопатите, означава че русофила си е останал същия първобитен ленинист!

    Коментиран от #41

    15:54 23.07.2026

  • 30 Пепи Волгата

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пръднал Русофил":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    Коментиран от #37, #38

    15:55 23.07.2026

  • 31 123

    4 1 Отговор
    Русия си е самодостатъчна.Всичко европейско може да се се замести със собствено или неевропейско,макар че въпреки санкциите магазините им са пълни с европейски стоки,особено хранителни.Житницата на света,петрол газ, питейна вода ,суровини и ресурси, с които за жалост Европа не разполага.Иначе смело налага безмислени санкции.

    15:55 23.07.2026

  • 32 А представата излизане от Афганистан

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Добра фантазия":

    Добра фантазия
    00ОТГОВОР
    До коментар 1 от "матю хари":

    Не мога да си представя Русия, Освободителката на Европа, да стои на колене пред някого..
    -;-
    А как ли са си представяли от Политбюро на КПСС да вземат решението за извеждането на руските войски от Афганистан!

    15:56 23.07.2026

  • 33 Е и, кво

    4 1 Отговор
    Русия и светът си могат да живеят и без ЕС.
    Правете, каквито си искате санкции. Вие сте умрели преди Русия... Тя се пренасочи да работи с Азия и вие тука ще умрете от глад.

    Коментиран от #36

    15:56 23.07.2026

  • 34 Браво пацууле!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Добра фантазия":

    А сега кажи слава на Украйна,че освобождава Русия от фашизма!Факт!

    Коментиран от #47

    15:56 23.07.2026

  • 35 Грийн сок🧦

    4 0 Отговор
    Трябва да включат в списъка
    и Румен Радев.

    Коментиран от #46

    15:57 23.07.2026

  • 36 Кремълската пропаганда има за цел

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Е и, кво":

    ГЛУПАЦИТЕ 😀

    Коментиран от #44

    15:58 23.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пепи Волгата":

    Ти нищо не си избирал па и никой не те е питал, да кефиш се на еврото ама глей до де те докара тоя кеф.

    15:59 23.07.2026

  • 39 Победи за Бандерите

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "То няма никакъв смисъл от тези санкции":

    То няма никакъв смисъл от тези санкции
    38ОТГОВОР
    Тя Украйна разгромява Руската икономика
    Стъпка по стъпка
    -;-
    То няма смисъл и от писанет она русофилите , ама ни е си раздвижваме пръстите на клавиатурите и пишем каквмото мисим на тъпте путлеристи!

    Другарките и другарите още ли си се надяват на Победата на Рашмахта!

    16:01 23.07.2026

  • 40 23 - и кремълски лакей

    1 4 Отговор
    А ти бе, нищожество долно, мръсно, червено и в червата и купено от оагентите на злодея Путин! Ти защо не пишеш за взливените руски кораби, за взривените рафинерии, които май въобще не останаха и Крим е на свещи? Украинският народ няма да се предаде на кремълското чудовище бе, нищожество кремълско, няма и ще се бие до последния човек ,за да защити свободата и независимостта си! А Путин злодеят се крие като мокър плъх и никой не го е виждал 2 седмици! Той ще бъде пребит с павета и камъни на Червения площад и ще му разцепят задн--ка!

    Коментиран от #48, #52, #60

    16:02 23.07.2026

  • 41 Удри евраста с лопатЕто

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Първобитни маркс-ленинисти":

    Няма нужда даже да ти отговарям, просто прочети кви несвързани идиoтйй си написал, преди интернрт поне само вшите си те знаеха колко си П....ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.

    Коментиран от #45

    16:03 23.07.2026

  • 42 Удри копейката с манивелата!

    1 0 Отговор
    Докато се изправи! Манивелата.

    16:03 23.07.2026

  • 43 Добри новини

    0 1 Отговор
    Ех, че хубаво котелче е станало по Лиманско направление. 🤣🤣🤣
    Opките масово се предават, колебаещите за минути се трансформират в слънчогледи.

    16:03 23.07.2026

  • 44 Особено такива

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кремълската пропаганда има за цел":

    Като тебе. Ние сме против фашизма. А вие сте ЗА него. Ва вас ви трябва пропаганда, понеже умни не се ловят на тъпизмите на фашизма. А тъпите лесно се хващат на евтини лъжи.

    16:04 23.07.2026

  • 45 По мияр

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Дръж се възпитано пред аудиторията!

    Коментиран от #49

    16:04 23.07.2026

  • 46 Ради Боташа се развива

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Грийн сок🧦":

    Грийн сок🧦
    20ОТГОВОР
    Трябва да включат в списъка
    и Румен Радев.
    -;-
    То пък Боташа като се е засилил някъде да ходи, ама аде де.
    Абе, като Ердоган даде май 15 дни на боташлиите за проблема с метана, нашите прогресисти докъде ли са го докарали?!
    Прогресистите ще се окажат по-тъпи и от курнелистите.
    А\ кака Кури били била писала изказванията на Лади Боташа и ето сега стана Премиерин!

    16:04 23.07.2026

  • 47 трудна работа

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Браво пацууле!":

    фашизъм, слава, ала-бала..
    Като смесиш разни думички не задължително да се получи изречение.
    Фашизмът е западна терористична идеология на финансовия капитал. А днес западът е на страната на Укеайна. Следиш ли логиката..?

    16:05 23.07.2026

  • 48 Пентагон - подметка

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "23 - и кремълски лакей":

    докарала ни хипер ИНФЛАЦИЯ. Пази си безвизовия концлагер и давай интервюта до посиняване от Иранските ракети за Безмер.

    Коментиран от #51

    16:06 23.07.2026

  • 49 пропаднали русофили СВО победи сънуват

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "По мияр":

    По мияр:
    До коментар 41 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Дръж се възпитано пред аудиторията!
    -;-
    Русофилите могат да се държат прилино само когато са препили самогона!

    16:06 23.07.2026

  • 50 Зиганшин

    3 1 Отговор
    Естонска вещица,отворила си гадния плювалник,готова за поредното идиотско,предателско предложение против Русия,която като СССР,хранеше провинциите си Литва,Латвия и Естония.

    16:07 23.07.2026

  • 51 Рублата сваля инфлация

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Пентагон - подметка":

    Пентагон - подметка
    00ОТГОВОР
    До коментар 40 от "23 - и кремълски лакей":

    докарала ни хипер ИНФЛАЦИЯ. Пази си безвизовия концлагер
    -;-
    Рублата ще свали ли инфлацията????

    16:08 23.07.2026

  • 52 Удри евраста с лопатЕто

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "23 - и кремълски лакей":

    И за кво и аз да пиша за руските потънали кораби и нам си кво, ми сети се сам що не пиша ве, евраската пропаганда се грижи денонощно и по хиляди пъти да ни съобщава за тях, един руски кораб потъва поне по 50-60 пъти всеки ден, а защо не пишат за фронта е ясно- понеже там укрите масово губят, по цялата линия на фронта ги мачкат яко, нема укри вече, а е стига форумни победи а отивай на фронта да помагаш.

    16:08 23.07.2026

  • 53 Удри евраста с лопатЕто

    2 1 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    16:09 23.07.2026

  • 54 млад еврас

    2 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    16:10 23.07.2026

  • 55 .....

    3 0 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    16:11 23.07.2026

  • 56 Трътлю

    2 1 Отговор
    Тая Кая и изодзади е така зяпнала

    16:11 23.07.2026

  • 57 млад еврас

    2 1 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    16:12 23.07.2026

  • 58 .....

    2 1 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    16:13 23.07.2026

  • 59 ааахахахахаха

    2 1 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    16:14 23.07.2026

  • 60 Копейката се удря с бордюр у главата

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "23 - и кремълски лакей":

    После му се обяснява.

    16:15 23.07.2026

  • 61 Удри евраста с лопатЕто

    1 1 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    16:16 23.07.2026

  • 62 млад еврас

    1 1 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    16:17 23.07.2026

  • 63 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:17 23.07.2026

  • 64 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    16:19 23.07.2026

  • 65 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    16:20 23.07.2026

  • 66 Лена

    0 0 Отговор
    Спрях да броя пакетите срещу Русия, след седмия! С тези пакети, Европа все зле и есе по
    зле! Днес Орнела Мути и дъщеря, са на опашката за руско гражданство!

    16:21 23.07.2026

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