Най-големият за последните четири години! ЕС включи 218 лица и предприятия в новия санкционен пакет срещу Москва

Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.

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В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.

Посланиците на държавите членки на Европейския съюз постигнаха съгласие по 21-вия пакет санкции срещу Русия, съобщи по-рано "Ройтерс", позовавайки се на четирима европейски дипломати.

Според двама от източниците новият пакет предвижда удължаване с още 12 месеца на механизма за таван на цената на руския петрол. За същия период ще бъде запазено и изключението, което позволява претоварването на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави, като е предвидено то да се подновява автоматично.

Пакетът включва и най-мащабното от началото на войната разширяване на санкционния списък - с 250 физически и юридически лица, заподозрени, че подпомагат Русия да заобикаля международните ограничения, включително чрез използване на криптовалути.

Предвиждат се още ограничения върху вноса на руска риба, както и забрана за издаване на визи на участници във войната срещу Украйна.

По информация на "Ройтерс" окончателното споразумение е постигнато, след като Гърция е оттеглила възраженията си срещу ключов елемент от пакета. Атина първоначално блокираше удължаването на тавана на цените на руския петрол, аргументирайки се, че като най-голямата морска държава в ЕС ще понесе най-сериозни последици за корабоплаването си.

В замяна Гърция е получила отстъпка по отношение на предложението за забрана на превоза на руски втечнен природен газ, като вместо това е договорено да остане в сила действащото изключение за претоварване на руски LNG, предназначен за трети страни.