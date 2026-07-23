Най-големият за последните четири години! ЕС включи 218 лица и предприятия в новия санкционен пакет срещу Москва

Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.
В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.
Посланиците на държавите членки на Европейския съюз постигнаха съгласие по 21-вия пакет санкции срещу Русия, съобщи по-рано "Ройтерс", позовавайки се на четирима европейски дипломати.
Според двама от източниците новият пакет предвижда удължаване с още 12 месеца на механизма за таван на цената на руския петрол. За същия период ще бъде запазено и изключението, което позволява претоварването на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави, като е предвидено то да се подновява автоматично.
Пакетът включва и най-мащабното от началото на войната разширяване на санкционния списък - с 250 физически и юридически лица, заподозрени, че подпомагат Русия да заобикаля международните ограничения, включително чрез използване на криптовалути.
Предвиждат се още ограничения върху вноса на руска риба, както и забрана за издаване на визи на участници във войната срещу Украйна.
По информация на "Ройтерс" окончателното споразумение е постигнато, след като Гърция е оттеглила възраженията си срещу ключов елемент от пакета. Атина първоначално блокираше удължаването на тавана на цените на руския петрол, аргументирайки се, че като най-голямата морска държава в ЕС ще понесе най-сериозни последици за корабоплаването си.
В замяна Гърция е получила отстъпка по отношение на предложението за забрана на превоза на руски втечнен природен газ, като вместо това е договорено да остане в сила действащото изключение за претоварване на руски LNG, предназначен за трети страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #27, #28
15:37 23.07.2026
2 кака Кая каза, че
Коментиран от #21
15:38 23.07.2026
3 Грохнал Русофил
И да браня Путин с кръв и пот на пейката пред Панелният ми блок
Коментиран от #22
15:39 23.07.2026
4 Удри евраста с лопатЕто
15:39 23.07.2026
5 То няма никакъв смисъл от тези санкции
Стъпка по стъпка
Коментиран от #12, #39
15:40 23.07.2026
6 Трижди да си проклета и триклета
Кръвнице Македонска
Немци и англичани, Франция и Италия ни
Сакат да сме под робство.
Песен след Берлинския конгрес
Коментиран от #24
15:40 23.07.2026
7 Пръднал Русофил
Коментиран от #10, #15, #30
15:40 23.07.2026
8 четем книжлета
15:41 23.07.2026
9 име
15:42 23.07.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Пръднал Русофил":Изплюй полюциите на Путин, че се удави бе гьотверен
15:42 23.07.2026
11 Кифла
15:43 23.07.2026
12 млад еврас
До коментар #5 от "То няма никакъв смисъл от тези санкции":Докато разгромяват Руската икономика стъпка по стъпка, то укренската и евраската икономики са разгромени и фалирали от рас, без никви стъпки.
15:44 23.07.2026
13 удpискано соросче
защо няма още и още пакети със санкций и пари за зеленски?
ако и сега не победим русия? какво ще правим?
15:44 23.07.2026
14 пръц
15:44 23.07.2026
15 Ще хвърляме
До коментар #7 от "Пръднал Русофил":нещо бяло на устата ти
15:44 23.07.2026
16 .....
15:46 23.07.2026
17 Констатация
??? Мъка, мъкааа.... -))))
Коментиран от #26
15:47 23.07.2026
18 млад еврас
15:47 23.07.2026
19 Лост
15:47 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Путлер може и да си вярва
До коментар #2 от "кака Кая каза, че":Дедо Кабай още ли се мисли за фактоп за каквото и да било.(
Само Аллах ще спаси Кабайката от къшмера да бъде съден като Радован Караджич!
Нашите червени шебеци още си се надяват на безаналоговите джелеза - ще дтане ПЕТИЛЕТКА и още си караме на ВАЗ-ките!
15:48 23.07.2026
22 Забавното е, че
До коментар #3 от "Грохнал Русофил":до така наречения грохнал, от демократичния преход, русофил, седи също толкова грохнал демократ..които спорят и си пият заедно ракията и псуват демократичните ни власти.
15:48 23.07.2026
23 Удри евраста с лопатЕто
15:48 23.07.2026
24 Ха,ха
До коментар #6 от "Трижди да си проклета и триклета":Трябва да излезем от ЕС и върнем лева без валутен борд😂🤣
15:49 23.07.2026
25 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #29
15:50 23.07.2026
26 То няма място за тактически Язрени удари
До коментар #17 от "Констатация":Путлеровите олигарси са най-щастливите олигарси- парите при гнилите западняци и дечинята им пак там.
Малките кабайчет в Швейцаирия ли са- ако са там , знаи няма да има тактически ядрен удор в Европа!
15:50 23.07.2026
27 Добра фантазия
До коментар #1 от "матю хари":Не мога да си представя Русия, Освободителката на Европа, да стои на колене пред някого..
Коментиран от #32, #34
15:50 23.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Първобитни маркс-ленинисти
До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":Удри евраста с лопатЕто
00ОТГОВОР
А е, еврастите пак Путин им виновен,
-;-
Не само Путлер а и пропутлеристите са виновни, защото много се изръдваха 2014 година при анексирането на Крим.
Сега рашистите реат че нямало ток, вода и петрол.
амо путлериста може при такава голяма територия и приросдни богатства , да иска още и още навсякъде.
А факта че русофилите си се недяват на удрянето с лопатите, означава че русофила си е останал същия първобитен ленинист!
Коментиран от #41
15:54 23.07.2026
30 Пепи Волгата
До коментар #7 от "Пръднал Русофил":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!
Коментиран от #37, #38
15:55 23.07.2026
31 123
15:55 23.07.2026
32 А представата излизане от Афганистан
До коментар #27 от "Добра фантазия":Добра фантазия
00ОТГОВОР
До коментар 1 от "матю хари":
Не мога да си представя Русия, Освободителката на Европа, да стои на колене пред някого..
-;-
А как ли са си представяли от Политбюро на КПСС да вземат решението за извеждането на руските войски от Афганистан!
15:56 23.07.2026
33 Е и, кво
Правете, каквито си искате санкции. Вие сте умрели преди Русия... Тя се пренасочи да работи с Азия и вие тука ще умрете от глад.
Коментиран от #36
15:56 23.07.2026
34 Браво пацууле!
До коментар #27 от "Добра фантазия":А сега кажи слава на Украйна,че освобождава Русия от фашизма!Факт!
Коментиран от #47
15:56 23.07.2026
35 Грийн сок🧦
и Румен Радев.
Коментиран от #46
15:57 23.07.2026
36 Кремълската пропаганда има за цел
До коментар #33 от "Е и, кво":ГЛУПАЦИТЕ 😀
Коментиран от #44
15:58 23.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 млад еврас
До коментар #30 от "Пепи Волгата":Ти нищо не си избирал па и никой не те е питал, да кефиш се на еврото ама глей до де те докара тоя кеф.
15:59 23.07.2026
39 Победи за Бандерите
До коментар #5 от "То няма никакъв смисъл от тези санкции":То няма никакъв смисъл от тези санкции
38ОТГОВОР
Тя Украйна разгромява Руската икономика
Стъпка по стъпка
-;-
То няма смисъл и от писанет она русофилите , ама ни е си раздвижваме пръстите на клавиатурите и пишем каквмото мисим на тъпте путлеристи!
Другарките и другарите още ли си се надяват на Победата на Рашмахта!
16:01 23.07.2026
40 23 - и кремълски лакей
Коментиран от #48, #52, #60
16:02 23.07.2026
41 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #29 от "Първобитни маркс-ленинисти":Няма нужда даже да ти отговарям, просто прочети кви несвързани идиoтйй си написал, преди интернрт поне само вшите си те знаеха колко си П....ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Коментиран от #45
16:03 23.07.2026
42 Удри копейката с манивелата!
16:03 23.07.2026
43 Добри новини
Opките масово се предават, колебаещите за минути се трансформират в слънчогледи.
16:03 23.07.2026
44 Особено такива
До коментар #36 от "Кремълската пропаганда има за цел":Като тебе. Ние сме против фашизма. А вие сте ЗА него. Ва вас ви трябва пропаганда, понеже умни не се ловят на тъпизмите на фашизма. А тъпите лесно се хващат на евтини лъжи.
16:04 23.07.2026
45 По мияр
До коментар #41 от "Удри евраста с лопатЕто":Дръж се възпитано пред аудиторията!
Коментиран от #49
16:04 23.07.2026
46 Ради Боташа се развива
До коментар #35 от "Грийн сок🧦":Грийн сок🧦
20ОТГОВОР
Трябва да включат в списъка
и Румен Радев.
-;-
То пък Боташа като се е засилил някъде да ходи, ама аде де.
Абе, като Ердоган даде май 15 дни на боташлиите за проблема с метана, нашите прогресисти докъде ли са го докарали?!
Прогресистите ще се окажат по-тъпи и от курнелистите.
А\ кака Кури били била писала изказванията на Лади Боташа и ето сега стана Премиерин!
16:04 23.07.2026
47 трудна работа
До коментар #34 от "Браво пацууле!":фашизъм, слава, ала-бала..
Като смесиш разни думички не задължително да се получи изречение.
Фашизмът е западна терористична идеология на финансовия капитал. А днес западът е на страната на Укеайна. Следиш ли логиката..?
16:05 23.07.2026
48 Пентагон - подметка
До коментар #40 от "23 - и кремълски лакей":докарала ни хипер ИНФЛАЦИЯ. Пази си безвизовия концлагер и давай интервюта до посиняване от Иранските ракети за Безмер.
Коментиран от #51
16:06 23.07.2026
49 пропаднали русофили СВО победи сънуват
До коментар #45 от "По мияр":По мияр:
До коментар 41 от "Удри евраста с лопатЕто":
Дръж се възпитано пред аудиторията!
-;-
Русофилите могат да се държат прилино само когато са препили самогона!
16:06 23.07.2026
50 Зиганшин
16:07 23.07.2026
51 Рублата сваля инфлация
До коментар #48 от "Пентагон - подметка":Пентагон - подметка
00ОТГОВОР
До коментар 40 от "23 - и кремълски лакей":
докарала ни хипер ИНФЛАЦИЯ. Пази си безвизовия концлагер
-;-
Рублата ще свали ли инфлацията????
16:08 23.07.2026
52 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #40 от "23 - и кремълски лакей":И за кво и аз да пиша за руските потънали кораби и нам си кво, ми сети се сам що не пиша ве, евраската пропаганда се грижи денонощно и по хиляди пъти да ни съобщава за тях, един руски кораб потъва поне по 50-60 пъти всеки ден, а защо не пишат за фронта е ясно- понеже там укрите масово губят, по цялата линия на фронта ги мачкат яко, нема укри вече, а е стига форумни победи а отивай на фронта да помагаш.
16:08 23.07.2026
53 Удри евраста с лопатЕто
16:09 23.07.2026
54 млад еврас
16:10 23.07.2026
55 .....
16:11 23.07.2026
56 Трътлю
16:11 23.07.2026
57 млад еврас
16:12 23.07.2026
58 .....
16:13 23.07.2026
59 ааахахахахаха
16:14 23.07.2026
60 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #40 от "23 - и кремълски лакей":После му се обяснява.
16:15 23.07.2026
61 Удри евраста с лопатЕто
16:16 23.07.2026
62 млад еврас
16:17 23.07.2026
63 А МОЧАТА?
16:17 23.07.2026
64 ФАКТ
16:19 23.07.2026
65 Розовото пони зеля
16:20 23.07.2026
66 Лена
зле! Днес Орнела Мути и дъщеря, са на опашката за руско гражданство!
16:21 23.07.2026