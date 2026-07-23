Терзиев след последното заседание на СОС: Да правим повече заглавия с взетите решения, отколкото с разменените обиди

„Хората не са ни избрали да печелим политически битки. Избрали са ни да направим София по-добър град за живеене.“ С това послание кметът на София Васил Терзиев направи равносметка на изминалия политически сезон след последното заседание на Столичния общински съвет (СОС) преди лятната ваканция.
Кметът подчерта, че въпреки фрагментирания съвет и честото политическо противопоставяне, администрацията е успяла да защити ключови за града проекти. През изминалите месеци, белязани от работа с три различни правителства и сложни икономически процеси, София защити важни доклади, които ще донесат резултати за десетилетия напред.
Терзиев изброи няколко стратегически постижения, които ще имат дългосрочен ефект върху качеството на живот в столицата:
Мащабна ВиК инвестиция: Осигуряване на канализация за над 31 000 жители – най-големият проект в този сектор в новата история на града.
Грижа за децата: Отпушване на програмата за нови места в детските градини и трансформация на три училища в квартални центрове.
Модерен транспорт: Решения, отварящи пътя към най-мащабното обновяване на градския транспорт за последните 15 години.
Управление на отпадъците: Увеличаване на общинския капацитет и реформи в завода за боклук (СПТО), с които бяха пресечени стари схеми.
Стабилност на инвестициите: Защита на капиталовата програма въпреки забавянето на националния бюджет.
Зелена София: Придобиване на стратегически имоти и напредък по проекта за бъдещия парк „Кукуряк“.
Кметът Терзиев призова за промяна в начина, по който се прави политика в България. „Ако има един принцип, за когото винаги ще се боря, то е този – политиката да бъде състезание на идеи, а не на обвинения“, заяви той.
„Благодаря на общинските съветници, на районните кметове и на екипите в администрацията, както и на всички, които поставиха интереса на София над политическото удобство.” Той подчерта, че силните институции се градят чрез системи, които работят устойчиво, независимо кой е на власт.
В заключение кметът пожела успех на комисиите, които ще провеждат конкурсите за нови ръководства на 53 общински дружества и лечебни заведения.
„Очакваме общинския съвет отново през есента – със същата енергия, но с още по-голяма готовност да спорим за идеи, а не за личности. Да правим повече заглавия с решенията, които вземаме, отколкото с обидите, които си разменяме“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
15:58 23.07.2026
2 Алоооо
Коментиран от #5
16:04 23.07.2026
3 Петроханчо
16:17 23.07.2026
4 Анонимен
16:18 23.07.2026
5 То, ние софиянци
До коментар #2 от "Алоооо":Останахме малцинство!
То като че ли общо българите в София останахме по- малко от разни брадати, космати, мургавели и украинско говорящи!
Та чак знамето им се ветрее над общината!
А да не говорим, че в центъра е страшно да си сам.
16:22 23.07.2026
6 1-20
16:26 23.07.2026
7 Терзията
17:08 23.07.2026