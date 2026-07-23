Терзиев след последното заседание на СОС: Да правим повече заглавия с взетите решения, отколкото с разменените обиди

„Хората не са ни избрали да печелим политически битки. Избрали са ни да направим София по-добър град за живеене.“ С това послание кметът на София Васил Терзиев направи равносметка на изминалия политически сезон след последното заседание на Столичния общински съвет (СОС) преди лятната ваканция.

Кметът подчерта, че въпреки фрагментирания съвет и честото политическо противопоставяне, администрацията е успяла да защити ключови за града проекти. През изминалите месеци, белязани от работа с три различни правителства и сложни икономически процеси, София защити важни доклади, които ще донесат резултати за десетилетия напред.

Терзиев изброи няколко стратегически постижения, които ще имат дългосрочен ефект върху качеството на живот в столицата:

Мащабна ВиК инвестиция: Осигуряване на канализация за над 31 000 жители – най-големият проект в този сектор в новата история на града.

Грижа за децата: Отпушване на програмата за нови места в детските градини и трансформация на три училища в квартални центрове.

Модерен транспорт: Решения, отварящи пътя към най-мащабното обновяване на градския транспорт за последните 15 години.

Управление на отпадъците: Увеличаване на общинския капацитет и реформи в завода за боклук (СПТО), с които бяха пресечени стари схеми.

Стабилност на инвестициите: Защита на капиталовата програма въпреки забавянето на националния бюджет.

Зелена София: Придобиване на стратегически имоти и напредък по проекта за бъдещия парк „Кукуряк“.

Кметът Терзиев призова за промяна в начина, по който се прави политика в България. „Ако има един принцип, за когото винаги ще се боря, то е този – политиката да бъде състезание на идеи, а не на обвинения“, заяви той.

„Благодаря на общинските съветници, на районните кметове и на екипите в администрацията, както и на всички, които поставиха интереса на София над политическото удобство.” Той подчерта, че силните институции се градят чрез системи, които работят устойчиво, независимо кой е на власт.

В заключение кметът пожела успех на комисиите, които ще провеждат конкурсите за нови ръководства на 53 общински дружества и лечебни заведения.

„Очакваме общинския съвет отново през есента – със същата енергия, но с още по-голяма готовност да спорим за идеи, а не за личности. Да правим повече заглавия с решенията, които вземаме, отколкото с обидите, които си разменяме“.