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Терзиев след последното заседание на СОС: Да правим повече заглавия с взетите решения, отколкото с разменените обиди

Терзиев след последното заседание на СОС: Да правим повече заглавия с взетите решения, отколкото с разменените обиди

23 Юли, 2026 15:54 556 7

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Кметът подчертава, че въпреки фрагментирания съвет, администрацията е успяла да защити ключови проекти

Терзиев след последното заседание на СОС: Да правим повече заглавия с взетите решения, отколкото с разменените обиди - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Хората не са ни избрали да печелим политически битки. Избрали са ни да направим София по-добър град за живеене.“ С това послание кметът на София Васил Терзиев направи равносметка на изминалия политически сезон след последното заседание на Столичния общински съвет (СОС) преди лятната ваканция.

Кметът подчерта, че въпреки фрагментирания съвет и честото политическо противопоставяне, администрацията е успяла да защити ключови за града проекти. През изминалите месеци, белязани от работа с три различни правителства и сложни икономически процеси, София защити важни доклади, които ще донесат резултати за десетилетия напред.

Терзиев изброи няколко стратегически постижения, които ще имат дългосрочен ефект върху качеството на живот в столицата:

Мащабна ВиК инвестиция: Осигуряване на канализация за над 31 000 жители – най-големият проект в този сектор в новата история на града.

Грижа за децата: Отпушване на програмата за нови места в детските градини и трансформация на три училища в квартални центрове.

Модерен транспорт: Решения, отварящи пътя към най-мащабното обновяване на градския транспорт за последните 15 години.

Управление на отпадъците: Увеличаване на общинския капацитет и реформи в завода за боклук (СПТО), с които бяха пресечени стари схеми.

Стабилност на инвестициите: Защита на капиталовата програма въпреки забавянето на националния бюджет.

Зелена София: Придобиване на стратегически имоти и напредък по проекта за бъдещия парк „Кукуряк“.

Кметът Терзиев призова за промяна в начина, по който се прави политика в България. „Ако има един принцип, за когото винаги ще се боря, то е този – политиката да бъде състезание на идеи, а не на обвинения“, заяви той.

„Благодаря на общинските съветници, на районните кметове и на екипите в администрацията, както и на всички, които поставиха интереса на София над политическото удобство.” Той подчерта, че силните институции се градят чрез системи, които работят устойчиво, независимо кой е на власт.

В заключение кметът пожела успех на комисиите, които ще провеждат конкурсите за нови ръководства на 53 общински дружества и лечебни заведения.

„Очакваме общинския съвет отново през есента – със същата енергия, но с още по-голяма готовност да спорим за идеи, а не за личности. Да правим повече заглавия с решенията, които вземаме, отколкото с обидите, които си разменяме“.

 


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    4 0 Отговор
    ДС кметчето освен да прави проблеми и кризи, за които се бие в гърдите колко геройски се бори да реши, друго не прави. Сигурно любимците му от Петрохан му липсват!

    15:58 23.07.2026

  • 2 Алоооо

    4 0 Отговор
    Софиянциии до кога ще го търпите този ходещ боклук....?

    Коментиран от #5

    16:04 23.07.2026

  • 3 Петроханчо

    4 0 Отговор
    Кога ще махнеш укро парцала от общината?

    16:17 23.07.2026

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    Спря ли презастрояването? Направи ли паркове вътре в кварталите и велоалеите да минават оттам, вместо да са захвърлени на булеварда? Или в крайна сметка само искаше пари и да им е удобно на "инвеститорите".

    16:18 23.07.2026

  • 5 То, ние софиянци

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Алоооо":

    Останахме малцинство!
    То като че ли общо българите в София останахме по- малко от разни брадати, космати, мургавели и украинско говорящи!
    Та чак знамето им се ветрее над общината!
    А да не говорим, че в центъра е страшно да си сам.

    16:22 23.07.2026

  • 6 1-20

    2 0 Отговор
    Управник, който е дори по-негоден от Фандъкова - уникална находка на ПП-ДБ!

    16:26 23.07.2026

  • 7 Терзията

    2 0 Отговор
    Ааа забравих за най големите постижения, няколко 22 етажа небостъргачи на най идиотски локации

    17:08 23.07.2026

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