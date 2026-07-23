Пулев: Продължаваме преговорите с "Райнметал", но предшествениците ни не са осигурили финансиране

"България и Германия поддържат отличен политически диалог и отношения на взаимно доверие, които са стабилна основа за развитието на икономическото сътрудничество между двете държави". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той и министър-председателят Румен Радев проведоха среща с представители на ръководството на „Райнметал“ днес.

По думите му Германия е стратегически външнотърговски партньор и водещ инвеститор в България. „Основен наш приоритет е да утвърдим мястото на България в процеса на реиндустриализация на Европа и да развиваме икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за постигането на тази цел имат именно инвестициите от Германия“, посочи Пулев.

Той коментира и развитието на преговорите с германския отбранителен концерн „Райнметал“. По думите му диалогът с компанията, която е сред световните лидери в отбранителната индустрия, е бил установен по инициатива на президента към тогавашна дата Румен Радев. Впоследствие работата по проекта е била прехвърлена към кабинета „Борисов“, но направените от сегашното правителство констатации за състоянието му не са положителни.

„Българското правителство е готово да преодолее натрупаните структурни дефицити. Това е необходим процес, за да може този ключов проект да бъде реализиран“, заяви вицепремиерът.

Според него са установени редица проблеми в цялостния механизъм за осъществяване на инвестицията. Към момента липсва изградена правна структура, няма учредителен договор и не е създадено съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“. Пулев посочи още, че финансирането на проекта не е било предвидено в държавния бюджет въпреки поетите от предишното правителство ангажименти. По думите му липсват подробни разчети и финансова обосновка.

„Нашите предшественици не само не са осигурили финансиране, но са предвидили директни преговори със строителни компании без провеждането на обществени поръчки“, заяви той.

Проблеми са установени и с избрания терен за реализацията на проекта. Според вицепремиера площадката не е подходяща за планираната индустриална дейност, тъй като няма необходимото водоснабдяване. „За подобно производство е необходима индустриална площадка с осигурена вода. Оказва се, че на предоставения терен няма вода, а има гора. Става въпрос за земя от горския фонд“, обясни Пулев.

Въпреки установените недостатъци правителството има силна политическа воля да продължи работата по проекта и разговорите с германската компания. „Ще работим в интерес на българските граждани и ще продължим диалога с „Райнметал“, така че да постигнем общите си цели – модернизация на Българската армия, развитие на местната индустрия и трансфер на технологии“, подчерта Александър Пулев.

Изпълнителният директор на звеното за енергетични материали в „Райнметал“ Паскал Шрайер посочи: "Целта ни е да подкрепим българската индустрия, да подпомогнем развитието на технологиите и да съдействаме за модернизацията на Българската армия със съвременна техника“.