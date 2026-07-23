Новини
България »
Пулев: Продължаваме преговорите с "Райнметал", но предшествениците ни не са осигурили финансиране

Пулев: Продължаваме преговорите с "Райнметал", но предшествениците ни не са осигурили финансиране

23 Юли, 2026 16:03 994 47

  • райнметал-
  • румен радев-
  • александър пулев-
  • германия-
  • завод

Кабинетът е установил редица проблеми при подготовката на проекта между ВМЗ и германския отбранителен концерн

Пулев: Продължаваме преговорите с "Райнметал", но предшествениците ни не са осигурили финансиране - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"България и Германия поддържат отличен политически диалог и отношения на взаимно доверие, които са стабилна основа за развитието на икономическото сътрудничество между двете държави". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той и министър-председателят Румен Радев проведоха среща с представители на ръководството на „Райнметал“ днес.

По думите му Германия е стратегически външнотърговски партньор и водещ инвеститор в България. „Основен наш приоритет е да утвърдим мястото на България в процеса на реиндустриализация на Европа и да развиваме икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за постигането на тази цел имат именно инвестициите от Германия“, посочи Пулев.

Той коментира и развитието на преговорите с германския отбранителен концерн „Райнметал“. По думите му диалогът с компанията, която е сред световните лидери в отбранителната индустрия, е бил установен по инициатива на президента към тогавашна дата Румен Радев. Впоследствие работата по проекта е била прехвърлена към кабинета „Борисов“, но направените от сегашното правителство констатации за състоянието му не са положителни.

„Българското правителство е готово да преодолее натрупаните структурни дефицити. Това е необходим процес, за да може този ключов проект да бъде реализиран“, заяви вицепремиерът.

Според него са установени редица проблеми в цялостния механизъм за осъществяване на инвестицията. Към момента липсва изградена правна структура, няма учредителен договор и не е създадено съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“. Пулев посочи още, че финансирането на проекта не е било предвидено в държавния бюджет въпреки поетите от предишното правителство ангажименти. По думите му липсват подробни разчети и финансова обосновка.

„Нашите предшественици не само не са осигурили финансиране, но са предвидили директни преговори със строителни компании без провеждането на обществени поръчки“, заяви той.

Проблеми са установени и с избрания терен за реализацията на проекта. Според вицепремиера площадката не е подходяща за планираната индустриална дейност, тъй като няма необходимото водоснабдяване. „За подобно производство е необходима индустриална площадка с осигурена вода. Оказва се, че на предоставения терен няма вода, а има гора. Става въпрос за земя от горския фонд“, обясни Пулев.

Въпреки установените недостатъци правителството има силна политическа воля да продължи работата по проекта и разговорите с германската компания. „Ще работим в интерес на българските граждани и ще продължим диалога с „Райнметал“, така че да постигнем общите си цели – модернизация на Българската армия, развитие на местната индустрия и трансфер на технологии“, подчерта Александър Пулев.

Изпълнителният директор на звеното за енергетични материали в „Райнметал“ Паскал Шрайер посочи: "Целта ни е да подкрепим българската индустрия, да подпомогнем развитието на технологиите и да съдействаме за модернизацията на Българската армия със съвременна техника“.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    13 3 Отговор
    Хехе производството на барут било едвали не съвременна технология не е лошо по този въпрос да питат китайците за какво иде реч.

    Коментиран от #7, #35

    16:08 23.07.2026

  • 2 Тоя

    22 10 Отговор
    пак предшествениците му виновни , както и на цялата им червена сбирщина ! И каква умница му изтипосаха за съветник , не ти е работа ! Изхвърлена за тотална некадърност , сега пак до големия кокал да паразитира на народния плещи - Цветанчова Трифонова ! А Райнметал вече си е избрал къде да инвестира .

    16:09 23.07.2026

  • 3 един БЪЛГАРИН

    15 2 Отговор
    За Пеевски: „Той не разбира от бизнес управление, той разбира от разпределяне на плячка. За него икономиката не е създаване на стойност, а територия, която трябва да бъде завладяна и изцедена до дупка.

    16:10 23.07.2026

  • 4 Станчо

    12 6 Отговор
    Пак предните им виновни....

    16:10 23.07.2026

  • 5 И Радев

    11 3 Отговор
    и той на срещата......

    16:11 23.07.2026

  • 6 Екологията

    11 3 Отговор
    Бе я се махайте, нема тровите екологията

    16:12 23.07.2026

  • 7 Забавно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Аполо-Съюз оряза мераците кайзерите..

    16:13 23.07.2026

  • 8 Екологията

    7 2 Отговор
    Ще ви изтровят водата,въздуха и почвата

    Коментиран от #39

    16:13 23.07.2026

  • 9 Стига

    13 1 Отговор
    Военщина! Аман от вас,чуми

    Коментиран от #40

    16:13 23.07.2026

  • 10 Цар Шишман

    5 4 Отговор
    Германците,освен да ви върнем Фердинанд,друго не става😂😂

    16:14 23.07.2026

  • 11 604

    6 3 Отговор
    сатанистите да си бъркат барутя и да се самозапалят , ние що да се палим с тех?!

    Коментиран от #43

    16:16 23.07.2026

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    9 9 Отговор
    Има над 3 милиарда € неразписани в бюджета и нямало пари ?!
    Те за какво са ? А сетих се, за подхранване на рашистката олигархична система.

    16:19 23.07.2026

  • 13 Пак ли

    15 4 Отговор
    Пак някой им е виновен или пречи, както при соца, все западът им пречеше на ЦК на БКП. А пък дечицата им все там ходеха, за другите беше забранено.

    16:19 23.07.2026

  • 14 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Райхметал ще произвежда барут на наша територия за отбраната на Берлин и Брюксел

    Коментиран от #20

    16:21 23.07.2026

  • 15 Искаш дупе

    5 1 Отговор
    Па й плюнка!
    Не може и двете!

    16:28 23.07.2026

  • 16 Старшина Боташ

    10 3 Отговор
    Е нали гумен Боташ кРадев се би в гърдите успоредно с лойко че е уредил завода?!?!

    16:28 23.07.2026

  • 17 Абе пундьо

    10 2 Отговор
    Що не развивате земеделието и скотовъдството, а само на оръжия ви избива?
    Вкарайте технологии, такива каквито има в развитите страни, а се чудите къде да отворите завод за дронове и боеприпаси.
    Гледам Гебрев се е освежил от новичока! Разцъфтява.

    16:32 23.07.2026

  • 18 Прогресивни съветски шарлатани !

    7 4 Отговор
    Копейки, досега Румен Радев ви излъга за много неща, но най-видимите от тях са, че:
    - Ще намали инфлацията
    - Ще вдигне доходите
    - Ще намали цените
    - Ще спре подкрепата за Украйна
    - Ще направи референдум за еврото
    - Ще върне лева
    - Ще се бори с олигархията
    - Ще разгради модела на ГЕРБ и ДПС
    - Ще направи реформи
    - Ще намали публичните разходи
    - Ще намали дефицита
    - Ще изгони американските самолети
    Вместо това:
    - Вдигна цената на винетките
    - Замрази минималната заплата
    - Вдигна осигуровките
    - Намали пенсиите
    - Не даде пари на майките
    - Помага на Украйна
    - Не проведе референдум за еврото
    - Не върна лева
    - Защити олигарсите
    - Не прави реформи
    - Назначи хората на ГЕРБ и ДПС по министерствата
    - Изтегли огромен нов външен дълг
    - Увеличи дефицита
    - Пусна американските самолети в България
    И още стотици други неща, за които ще трябва да напиша книга, за да ги опиша. Всичко това само за няколко месеца на власт.
    Мисля, че най-логичното нещо, което може да направите сега, за да подобрите още повече живота си е да гласувате ЗА поредната калинка, която ще ви издигне за президент!
    Вярвам във вас! Покажете на всички, че не напразно сте цвета на нацията!

    Коментиран от #29

    16:34 23.07.2026

  • 19 Мчи

    8 3 Отговор
    нали вие сега правите бюджет, защо не си го включите в онея 9 милиарда за мафията. Нии бълха ще а ухапе при толко кинти за "усвоаване".

    16:35 23.07.2026

  • 20 .....

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Да си го произвеждат в Берлин и брюксел

    16:36 23.07.2026

  • 21 тинтири-минтири

    6 4 Отговор
    Предатели!

    16:36 23.07.2026

  • 22 Прометей

    4 2 Отговор
    Щом е екологично и безопасно-постройте го в Софето.
    Или направо в Безмер.Да не хабят иранците втора свръхзвукова.Пък и вчера на всеки два часа излизаше по един експерт да обяснява,че ,,всичко е точно"

    Коментиран от #24

    16:42 23.07.2026

  • 23 тези

    2 2 Отговор
    от райнметал в списъка на обекти които 99% ще бъдат ударени в случая на възникнали обстоятелствата..от Русия..Беше публикуван списък на много предриятия в ЕС..имаше възмущение от евротретополови..но факти такива каквито са..Вече имаме шанс да бъдем ударине от Иран..знаем защо..сега пък тези...

    16:43 23.07.2026

  • 24 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Прометей":

    В Брюксел ще се произвежда,не разбра ли

    16:43 23.07.2026

  • 25 баи ставри

    6 0 Отговор
    и тия са си научили урока виновни са предишните е така е вече 36 години и ще продължава но те не са виновни ние сме виновни защото такива си ги избираме

    16:44 23.07.2026

  • 26 корона

    3 4 Отговор
    Отново бадева пари за Украйна, ПОЗОР !

    Коментиран от #37

    16:45 23.07.2026

  • 27 Сукю Пулю

    7 0 Отговор
    Всеки един боташник е по-малоумен от другия!

    16:48 23.07.2026

  • 28 Хаха

    6 1 Отговор
    Предшествениците бяха осигурили финансиране за магистрала Хемус, но едно от служебните правителства на генерал Радев прибра парите. Сега генерал Радев да си осигурява парите за военния завод.

    16:49 23.07.2026

  • 29 Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Проагресивните не са съветски шарлатани,а задокеански.Работят за Рижавия перчем.

    Коментиран от #34

    16:50 23.07.2026

  • 30 Честен евроатлантик

    4 2 Отговор
    Абе вие малоумници такива сегашни и предишни защо сключвате сделки без да има гарантирано финансиране да не споменавам че повечето пари трябваше да ги даде инвеститора

    16:51 23.07.2026

  • 31 Хмм

    7 0 Отговор
    Нали изтеглихте над 5 милиарда евро заем миналия месец?

    16:51 23.07.2026

  • 32 Боги

    1 1 Отговор
    В Габровския балкан има завод за барут, основан през 1895 г., който и днес работи. Построен е дълбоко в планината, с ред защити, с цел, при аварии, да не се засягат близките населени места. През годините е имало доста инциденти и пострадали работници. Новият завод, евентуално, къде ще бъде построен?

    16:54 23.07.2026

  • 33 Удри

    6 4 Отговор
    Прогресивните поне да се радват, че ГЕРБ и ДПС им намериха голям инвеститор и ни вкараха в еврозоната и Шенген. Затова от началото на годината чуждестранните инвестиции са се увеличили с 2 милиарда евро, дори сегашното правителство на ПБ да не е направило нищо.

    16:54 23.07.2026

  • 34 Има ли още шарани?

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Калоян":

    Така ще да е ... 🤣🤣🤣
    Точно тези съветски другарЕ. 🤣
    Работят за рижавия, за да ги остави да грабят за късия сибирски Zлодей.

    16:56 23.07.2026

  • 35 няма вода

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    имало гора и после няма гора и отровна вода, кръгът се затваря..

    16:58 23.07.2026

  • 36 604

    4 3 Отговор
    На подлогите не се дават лицензи за ракети или нещо стойностно, а да бъркът барутя...

    16:59 23.07.2026

  • 37 Диагонал

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "корона":

    Нещастен си.

    17:02 23.07.2026

  • 38 лизанндър опулев

    4 0 Отговор
    мистер Ке$$ не си е взел кеша.няма само Б.Б/Д.П. да прибират сухо!

    17:06 23.07.2026

  • 39 жмуцай

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Екологията":

    нтифриз

    17:08 23.07.2026

  • 40 да те

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стига":

    тръшне!

    17:08 23.07.2026

  • 41 Хи хи

    4 0 Отговор
    Пулев стига лъга ! Предният път каза , че правителството на ГЕРБ е дало 40 милиона лева , сега пък нямало финансиране . Всички ли в това правителство лъжат ?

    17:10 23.07.2026

  • 42 Тити

    1 1 Отговор
    Ама как така винаги излиза че за държавните паразити винаги има високо заплати и бонуси а за развитие на частният бизнес няма.

    Коментиран от #44

    17:25 23.07.2026

  • 43 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    глината ще ти месят

    17:29 23.07.2026

  • 44 за титите

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тити":

    на маати винаги има увеличение.на Д и на Ф

    17:38 23.07.2026

  • 45 СулЬо,

    1 0 Отговор
    нисой нищо не е длъжен да ти осигурява. Оставка!

    17:52 23.07.2026

  • 46 Оставка

    1 0 Отговор
    Сульо Муньов като предишните нищо не са осигурили разкарайте се, а ние ще си върнем предишните

    17:58 23.07.2026

  • 47 Мчи то

    0 0 Отговор
    с таз "енергетика", голяма реиндустриализация ще падне. Суровини?! И защо не си го направите това производство у вас?! А другите държави от ЕС-а, защо го отказаха?! И какви са "изгодните" условия?! Други да ви вадят кестените от огъня, а?! Само наЩе полютици ви се наведоха у земи.

    18:03 23.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове