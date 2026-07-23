Пулев: Продължаваме преговорите с "Райнметал", но предшествениците ни не са осигурили финансиране

"България и Германия поддържат отличен политически диалог и отношения на взаимно доверие, които са стабилна основа за развитието на икономическото сътрудничество между двете държави". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той и министър-председателят Румен Радев проведоха среща с представители на ръководството на „Райнметал“ днес.
По думите му Германия е стратегически външнотърговски партньор и водещ инвеститор в България. „Основен наш приоритет е да утвърдим мястото на България в процеса на реиндустриализация на Европа и да развиваме икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за постигането на тази цел имат именно инвестициите от Германия“, посочи Пулев.
Той коментира и развитието на преговорите с германския отбранителен концерн „Райнметал“. По думите му диалогът с компанията, която е сред световните лидери в отбранителната индустрия, е бил установен по инициатива на президента към тогавашна дата Румен Радев. Впоследствие работата по проекта е била прехвърлена към кабинета „Борисов“, но направените от сегашното правителство констатации за състоянието му не са положителни.
„Българското правителство е готово да преодолее натрупаните структурни дефицити. Това е необходим процес, за да може този ключов проект да бъде реализиран“, заяви вицепремиерът.
Според него са установени редица проблеми в цялостния механизъм за осъществяване на инвестицията. Към момента липсва изградена правна структура, няма учредителен договор и не е създадено съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“. Пулев посочи още, че финансирането на проекта не е било предвидено в държавния бюджет въпреки поетите от предишното правителство ангажименти. По думите му липсват подробни разчети и финансова обосновка.
„Нашите предшественици не само не са осигурили финансиране, но са предвидили директни преговори със строителни компании без провеждането на обществени поръчки“, заяви той.
Проблеми са установени и с избрания терен за реализацията на проекта. Според вицепремиера площадката не е подходяща за планираната индустриална дейност, тъй като няма необходимото водоснабдяване. „За подобно производство е необходима индустриална площадка с осигурена вода. Оказва се, че на предоставения терен няма вода, а има гора. Става въпрос за земя от горския фонд“, обясни Пулев.
Въпреки установените недостатъци правителството има силна политическа воля да продължи работата по проекта и разговорите с германската компания. „Ще работим в интерес на българските граждани и ще продължим диалога с „Райнметал“, така че да постигнем общите си цели – модернизация на Българската армия, развитие на местната индустрия и трансфер на технологии“, подчерта Александър Пулев.
Изпълнителният директор на звеното за енергетични материали в „Райнметал“ Паскал Шрайер посочи: "Целта ни е да подкрепим българската индустрия, да подпомогнем развитието на технологиите и да съдействаме за модернизацията на Българската армия със съвременна техника“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #7, #35
16:08 23.07.2026
2 Тоя
16:09 23.07.2026
3 един БЪЛГАРИН
16:10 23.07.2026
4 Станчо
16:10 23.07.2026
5 И Радев
16:11 23.07.2026
6 Екологията
16:12 23.07.2026
7 Забавно
До коментар #1 от "пръц":Аполо-Съюз оряза мераците кайзерите..
16:13 23.07.2026
8 Екологията
Коментиран от #39
16:13 23.07.2026
9 Стига
Коментиран от #40
16:13 23.07.2026
10 Цар Шишман
16:14 23.07.2026
11 604
Коментиран от #43
16:16 23.07.2026
12 Възpожденец 🇧🇬
Те за какво са ? А сетих се, за подхранване на рашистката олигархична система.
16:19 23.07.2026
13 Пак ли
16:19 23.07.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #20
16:21 23.07.2026
15 Искаш дупе
Не може и двете!
16:28 23.07.2026
16 Старшина Боташ
16:28 23.07.2026
17 Абе пундьо
Вкарайте технологии, такива каквито има в развитите страни, а се чудите къде да отворите завод за дронове и боеприпаси.
Гледам Гебрев се е освежил от новичока! Разцъфтява.
16:32 23.07.2026
18 Прогресивни съветски шарлатани !
- Ще намали инфлацията
- Ще вдигне доходите
- Ще намали цените
- Ще спре подкрепата за Украйна
- Ще направи референдум за еврото
- Ще върне лева
- Ще се бори с олигархията
- Ще разгради модела на ГЕРБ и ДПС
- Ще направи реформи
- Ще намали публичните разходи
- Ще намали дефицита
- Ще изгони американските самолети
Вместо това:
- Вдигна цената на винетките
- Замрази минималната заплата
- Вдигна осигуровките
- Намали пенсиите
- Не даде пари на майките
- Помага на Украйна
- Не проведе референдум за еврото
- Не върна лева
- Защити олигарсите
- Не прави реформи
- Назначи хората на ГЕРБ и ДПС по министерствата
- Изтегли огромен нов външен дълг
- Увеличи дефицита
- Пусна американските самолети в България
И още стотици други неща, за които ще трябва да напиша книга, за да ги опиша. Всичко това само за няколко месеца на власт.
Мисля, че най-логичното нещо, което може да направите сега, за да подобрите още повече живота си е да гласувате ЗА поредната калинка, която ще ви издигне за президент!
Вярвам във вас! Покажете на всички, че не напразно сте цвета на нацията!
Коментиран от #29
16:34 23.07.2026
19 Мчи
16:35 23.07.2026
20 .....
До коментар #14 от "Сатана Z":Да си го произвеждат в Берлин и брюксел
16:36 23.07.2026
21 тинтири-минтири
16:36 23.07.2026
22 Прометей
Или направо в Безмер.Да не хабят иранците втора свръхзвукова.Пък и вчера на всеки два часа излизаше по един експерт да обяснява,че ,,всичко е точно"
Коментиран от #24
16:42 23.07.2026
23 тези
16:43 23.07.2026
24 Ха,ха
До коментар #22 от "Прометей":В Брюксел ще се произвежда,не разбра ли
16:43 23.07.2026
25 баи ставри
16:44 23.07.2026
26 корона
Коментиран от #37
16:45 23.07.2026
27 Сукю Пулю
16:48 23.07.2026
28 Хаха
16:49 23.07.2026
29 Калоян
До коментар #18 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Проагресивните не са съветски шарлатани,а задокеански.Работят за Рижавия перчем.
Коментиран от #34
16:50 23.07.2026
30 Честен евроатлантик
16:51 23.07.2026
31 Хмм
16:51 23.07.2026
32 Боги
16:54 23.07.2026
33 Удри
16:54 23.07.2026
34 Има ли още шарани?
До коментар #29 от "Калоян":Така ще да е ... 🤣🤣🤣
Точно тези съветски другарЕ. 🤣
Работят за рижавия, за да ги остави да грабят за късия сибирски Zлодей.
16:56 23.07.2026
35 няма вода
До коментар #1 от "пръц":имало гора и после няма гора и отровна вода, кръгът се затваря..
16:58 23.07.2026
36 604
16:59 23.07.2026
37 Диагонал
До коментар #26 от "корона":Нещастен си.
17:02 23.07.2026
38 лизанндър опулев
17:06 23.07.2026
39 жмуцай
До коментар #8 от "Екологията":нтифриз
17:08 23.07.2026
40 да те
До коментар #9 от "Стига":тръшне!
17:08 23.07.2026
41 Хи хи
17:10 23.07.2026
42 Тити
Коментиран от #44
17:25 23.07.2026
43 1488
До коментар #11 от "604":глината ще ти месят
17:29 23.07.2026
44 за титите
До коментар #42 от "Тити":на маати винаги има увеличение.на Д и на Ф
17:38 23.07.2026
45 СулЬо,
17:52 23.07.2026
46 Оставка
17:58 23.07.2026
47 Мчи то
18:03 23.07.2026