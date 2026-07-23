Новини
Спорт »
Баскетбол »
Бившата звезда на НБА Тай Лоусън задържан заради кражба на водка в Колорадо

Бившата звезда на НБА Тай Лоусън задържан заради кражба на водка в Колорадо

23 Юли, 2026 16:03 614 3

  • тай лоусън-
  • арест-
  • нба-
  • денвър нъгетс-
  • кражба-
  • водка-
  • колорадо-
  • баскетбол-
  • скандал-
  • полиция

Арест и нови обвинения срещу някогашния гард на Денвър Нъгетс

Бившата звезда на НБА Тай Лоусън задържан заради кражба на водка в Колорадо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тай Лоусън – познат на феновете като един от най-талантливите гардове в историята на Денвър Нъгетс – попадна в ареста заради дребна, но скандална кражба. 38-годишният бивш баскетболист, избран под номер 18 в драфта на НБА през 2009 година, се озова в центъра на полицейско разследване в щата Колорадо, САЩ.

Според официалната информация, Лоусън, придружен от свой приятел, е посетил местен магазин за алкохол. Продавачката забелязала, че той взима бутилка водка и напуска обекта, без да плати. Незабавно е подаден сигнал до полицията, която проследява Лоусън до близкия ресторант, където той се е отправил с плячката си.

Служителите на реда, пристигнали на място, са установили, че Лоусън е под въздействието на алкохол. Свидетели разказват, че той едва се е държал на краката си и на няколко пъти е бил на ръба да падне. След кратък разговор с органите на реда, бившият спортист е бил отведен в ареста.

Това не е първият сблъсък на Тай Лоусън със закона. През 2015 година той бе задържан два пъти за шофиране в нетрезво състояние. Освен това, през 2020 година Китайската баскетболна асоциация го изключи от лигата заради скандални снимки от стриптийз клуб, публикувани в социалните му мрежи.

Лоусън изигра осем сезона в Националната баскетболна асоциация, като след това продължи кариерата си в Европа и Китай.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ КЕФ.

    1 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ Е ВЗЕЛ УИСКИТО.

    16:27 23.07.2026

  • 2 Няма оправия и това е

    0 0 Отговор
    Негърът си е негър.

    17:14 23.07.2026

  • 3 А кремче ли да краде

    0 0 Отговор
    от летището

    17:58 23.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове