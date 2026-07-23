Бившата звезда на НБА Тай Лоусън задържан заради кражба на водка в Колорадо

Тай Лоусън – познат на феновете като един от най-талантливите гардове в историята на Денвър Нъгетс – попадна в ареста заради дребна, но скандална кражба. 38-годишният бивш баскетболист, избран под номер 18 в драфта на НБА през 2009 година, се озова в центъра на полицейско разследване в щата Колорадо, САЩ.

Според официалната информация, Лоусън, придружен от свой приятел, е посетил местен магазин за алкохол. Продавачката забелязала, че той взима бутилка водка и напуска обекта, без да плати. Незабавно е подаден сигнал до полицията, която проследява Лоусън до близкия ресторант, където той се е отправил с плячката си.

Служителите на реда, пристигнали на място, са установили, че Лоусън е под въздействието на алкохол. Свидетели разказват, че той едва се е държал на краката си и на няколко пъти е бил на ръба да падне. След кратък разговор с органите на реда, бившият спортист е бил отведен в ареста.

Това не е първият сблъсък на Тай Лоусън със закона. През 2015 година той бе задържан два пъти за шофиране в нетрезво състояние. Освен това, през 2020 година Китайската баскетболна асоциация го изключи от лигата заради скандални снимки от стриптийз клуб, публикувани в социалните му мрежи.

Лоусън изигра осем сезона в Националната баскетболна асоциация, като след това продължи кариерата си в Европа и Китай.