„Снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо”: Лавров отправи предупреждение към Рубио на преговорите в Манила

В рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, руският министър на външните работи Сергей Лавров предупреди държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че да се продължава снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от Франс прес и ТАСС, предаде БТА.
Срещата между двамата висши дипломати се състоя в контекст, в който посредническите усилия на САЩ в преговорите между Москва и Киев са в застой от началото на войната в Близкия изток в края на февруари.
Лавров осъди също така политиката на дестабилизиране на европейските страни, които според руското външнополитическо ведомство се стремят да нанесат "стратегическо поражение" на Русия и предостави информация на Рубио за реалната обстановка на бойните действия в Украйна.
Министърът повтори, че "руската страна е склонна да реши конфликта със средствата на политиката и дипломацията" и потвърди готовността на Русия да се придържа към договореностите, постигнати между Вашингтон и Москва в Анкоридж през септември миналата година.
Рубио и Лавров обсъдиха също проблеми от регионално и международно равнище, в това число и обстановката в Персийския залив, както и нормализацията на условията при работата на дипломатическите мисии на Русия и САЩ.
Държавният департамент на САЩ, от своя страна, не разкри подробности от разговорите, отбеляза Асошиейтед прес.
"Сергей Лавров и Марко Рубио обсъдиха отношенията между Русия и САЩ и подчертаха необходимостта от прекратяване на руско-украинския конфликт", заяви лаконично представител на Държавния департамент.
Преди срещата двамата дипломати не отговориха на въпросите, които журналистите задаваха, надвиквайки се. Репортерите питаха дали Русия помага на Иран с предоставянето на данни за американските обекти в Близкия изток и дали руската страна е склонна да прекрати войната в Украйна.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е имал "добър и искрен разговор" с руския министър на външните работи Сергей Лавров, а Вашингтон е готов да поеме конструктивна роля за прекратяването на войната в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Готови сме да изиграем конструктивна роля, за да прекратим тази безсмислена война", изтъкна Рубио пред репортери в кулоарите на срещата на върха на на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), която се състои във филипинската столица Манила.
Държавният секретар не разкри други подробности от разговорите с Лавров.
По отношение на Китай Рубио подчерта, че САЩ желаят да поддържат положителни отношения с Пекин, но те не трябва да бъдат за сметка на съюзниците на Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеля Мирише на развалено
Коментиран от #5, #7, #34
11:40 23.07.2026
2 Владимир Путин, президент
С това въпроса за Русия е изчерпан !!!
Изчерпан навсегда 👈😄
Коментиран от #47
11:42 23.07.2026
3 анонимен
Коментиран от #6
11:42 23.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 да попитам
До коментар #1 от "Зеля Мирише на развалено":А дядо ти в бункера как е?гледам над моцквията много дим има!
Коментиран от #9
11:44 23.07.2026
6 Щатско оръжие
До коментар #3 от "анонимен":Бомби Русия
Лавров са моли да спрат
Коментиран от #50, #77
11:44 23.07.2026
7 Кримчанин
До коментар #1 от "Зеля Мирише на развалено":Ние се вмерисахме в жегата.Няма бензин, ток, вода.......
Коментиран от #14
11:45 23.07.2026
8 Путин
Коментиран от #12
11:46 23.07.2026
9 Гледаш, но не виждаш
До коментар #5 от "да попитам":защото си кьорав
11:48 23.07.2026
10 Друсано русначе
Късно cepГЕЙ, късно.
800 000 ватмана отдавна се вмирисват в Руския Мир. Не сте в позиция да "предупреждавате", а в поза paзкрачен и oноден отвсякъде.
Запомни го 👈
11:48 23.07.2026
11 Путине, Путине...
И Лавров не мой помогна
Коментиран от #17
11:48 23.07.2026
12 2222
До коментар #8 от "Путин":Цар Плъх нали обеща демилитаризация на Украйна. А който се намесил да й помага, щял да получи НЕВИЖДАН ОТГОВОР. Е, наистина беше невиждан - не го видяхме. Сега Русийката изнемогва под украинските удари и проси милост. Няма да стане обаче.
Коментиран от #19, #40
11:48 23.07.2026
13 Така е
До коментар #4 от "реалистъ":Никой не може да нанесе стратегическо поражение на Русия, освен самата Русия.
Коментиран от #18, #21
11:49 23.07.2026
14 Ти, трол-ейче
До коментар #7 от "Кримчанин":определено смърдиш и през екрана. Ну, погоди. Тепърва ще се размиришете.
11:49 23.07.2026
15 Лавров е еталон
Коментиран от #27, #33
11:49 23.07.2026
16 Укро-трола
11:50 23.07.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Путине, Путине...":Не съм Путин !!!
Kaпутин съм, запомнете го най-сетне 👆😁😁
11:51 23.07.2026
18 Бизнес USA
До коментар #13 от "Така е":Шиткаме оръжия на Европа за трепане на руснаци.
Трупаме дебели пачки
Коментиран от #22, #30
11:51 23.07.2026
19 Ми да
До коментар #12 от "2222":Фен съм на дядя Вова. Само той може да превърне руската държава в посмешище.
11:51 23.07.2026
20 СерГей
11:51 23.07.2026
21 То и за СССР
До коментар #13 от "Така е":Така са говореше
11:51 23.07.2026
22 И без теб знаем
До коментар #18 от "Бизнес USA":че САЩ е злото на света. Не е нужно да ги киснеш тези боклуци.
11:52 23.07.2026
23 КОН изцвили
11:52 23.07.2026
24 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
90% успеваемост.
11:52 23.07.2026
25 Силата на Москва е в свирката .
Коментиран от #26
11:52 23.07.2026
26 Троленето не показва само твоята трагеди
До коментар #25 от "Силата на Москва е в свирката .":За твое съжалени показва фашизма залял запада, отчаяността му и безпомощността му. 😄
Коментиран от #42
11:54 23.07.2026
27 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #15 от "Лавров е еталон":- Нито еталон, нито министър, нито кон.
Що е то ?
йегреС ворваЛ 👈😆😆
Коментиран от #37
11:54 23.07.2026
28 Всичко от московия е лъжа и измама !
11:54 23.07.2026
29 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
04.06 - "Украйна не е готова за компромисите, договорени в Анкъридж."
28.06 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."
11:55 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт
Коментиран от #38
11:56 23.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Браво!
До коментар #15 от "Лавров е еталон":А сега кажи слава на Украйна,че унищожава фашизма залял Русия.Факт.
11:56 23.07.2026
34 Само че
До коментар #1 от "Зеля Мирише на развалено":Най-много оръжие за Украйна изпраща България. С него украинците трепят руснаци. Радев доволно потрива ръце. Келепир има в тая работа.
Коментиран от #41
11:57 23.07.2026
35 Рефер
11:57 23.07.2026
36 Пусин е най-жалкия цар на московия
Ако монголоидните ваpвари по московието не бяха избили всички индианци в Аляска, Путлер щеше да знае тази мъдра индианска поговорка .
11:57 23.07.2026
37 Лавров е еталон
До коментар #27 от "Майор Деянов, на всеки километър":за дипломат и външен министър! С тролене това не го променяш, показваш единствено трагедията си! 😄
Коментиран от #44
11:58 23.07.2026
38 Така е
До коментар #31 от "Факт":Путин превърна Русия в най-жалката държава.
Коментиран от #46
11:58 23.07.2026
39 Фори
Коментиран от #45
11:58 23.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Румен Радев, премиер
До коментар #34 от "Само че":Ееее...не така де.
Братски народи бяхме все пак, братушки.....
На Украйна оръжия, на Русия лютеница !!! 😄
12:00 23.07.2026
42 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #26 от "Троленето не показва само твоята трагеди":Много си rлynaвичък . 🤣
Ти не го знаеш, но всички около теб го разбират. 🤣
Коментиран от #48
12:00 23.07.2026
43 Русодебил
12:00 23.07.2026
44 Браво!
До коментар #37 от "Лавров е еталон":А сега кажи слава на Украйна, че унищожава фашизма залял Русия.Факт.
Коментиран от #52
12:01 23.07.2026
45 Путлер може и да си вярва
До коментар #39 от "Фори":Фори:
Лавров казва че иска войната да се реши с преговори , Путин казва че не иска.Иди им вярвай!
-;-
Фюрера загуби поредната битка и сега се търси изход
12:01 23.07.2026
46 Владимир Путин, президент
До коментар #38 от "Така е":"..Путин превърна Русия в най-жалката държава.."
Да ама е НАЙ !!!
Запомни го 👈😁😁
12:02 23.07.2026
47 Супер
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Путин да удари по масата и да нареди на Радев да спре да изнася оръжие за Украйна. Щото както върви работата, жив руснак няма да остане.
Коментиран от #55
12:02 23.07.2026
48 Е чиба де
До коментар #42 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Не ни трябва търолещ глу... показващ собствената си трагедия и падението и фашизма залял запада.
Коментиран от #54
12:02 23.07.2026
49 Baтнишки неволи 🤣
Пияниците от Маскве стават все по-нагли докато прогресивно затъват в лaйHaта. Да им се чудиш на дипломацията 😂
12:02 23.07.2026
50 Путлер може и да си вярва
До коментар #6 от "Щатско оръжие":Щатско оръжие:
До коментар 3 от "анонимен":
Бомби Русия
Лавров са моли да спрат
-;-
Путлеристите губят, ама се правят на курназлии- да получели поне пълния Донбас!
Ало, путлеристите, искате Донбас или Мир?!
Пропаднали путлеристи!
12:03 23.07.2026
51 Поп Гундя.ев
12:03 23.07.2026
52 Слава на фашизма в Украйна
До коментар #44 от "Браво!":може да каже само глу...Нали? 😄
12:03 23.07.2026
53 Ако не беше Америка 1941г.
Коментиран от #63, #64, #67
12:04 23.07.2026
54 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #48 от "Е чиба де":Горките ти близки и роднини.
Когато човек е npocт, той не го знае, знаят го само всички около него. 🤣
Не го разбра, давай следващата с "умнотия". 🤣🤣🤣
Коментиран от #57, #59, #62, #75
12:05 23.07.2026
55 Владимир Путин, президент
До коментар #47 от "Супер":Таваришчь Румен Решетников изнася милиони тонове оръжия и муниции за Украйна, така е.
Но пък изнася за Русия лютеничка !!!
Мммммм....😁😁😁
12:05 23.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ами сега ?! 🤔
12:09 23.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хайо
12:12 23.07.2026
61 Тъпа ушанка
12:16 23.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Точно
До коментар #53 от "Ако не беше Америка 1941г.":Втората световна САЩ избраха по-малкото зло. Иначе щеше да има Хитлериска Германия от Лисабон до Сибир.
Като страничен ефект се получи Студената война и сегашната война в Украйна.
Коментиран от #66
12:17 23.07.2026
64 Руснак
До коментар #53 от "Ако не беше Америка 1941г.":Тогава се объркаха нещата ,сега щяхме да сме една подредена държава ,Безаналогова
12:18 23.07.2026
65 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Рубио отбеляза, че постигането на споразумение за прекратяване на войната в Украйна ще изисква „нови идеи“, защото предложенията, които са били представени досега, са били „неприемливи за Украйна по онова време и не мисля, че биха били приемливи за Украйна сега; всъщност, те вероятно биха били още по-малко приемливи за Украйна. Рубио каза, че условията са се променили.“.
„Ако мирът наистина настъпи, той ще бъде чрез някои нови идеи и нови концепции и ние сме готови да предложим някои от тях в подходящ контекст и форма, ако се появи възможност и условията са благоприятни. Готови сме да играем тази роля позитивно.“
12:18 23.07.2026
66 Плюс
До коментар #63 от "Точно":Северна Африка
12:20 23.07.2026
67 Пропагандата
До коментар #53 от "Ако не беше Америка 1941г.":винаги уцелва глу....
12:21 23.07.2026
68 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #62 от "Така е":Само толкова ли ? Че то е същото като всеки твой пост.
Хайде, давай, покажи колко може да си npocт . 🤣🤣🤣
Коментиран от #70
12:21 23.07.2026
69 борисов бойко борисов
12:21 23.07.2026
70 Е чиба де
До коментар #68 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Не ни трябва тролещ глу... показващ деградацията си, падението и фашизма залял запада.
12:22 23.07.2026
71 Констатация
Коментиран от #74, #81
12:23 23.07.2026
72 Лавров
Коментиран от #79
12:24 23.07.2026
73 Ддд
Да правилно, предателя рускопоклонник Рундьо агента на Русия.
12:24 23.07.2026
74 Троленето не показва само твоята трагеди
До коментар #71 от "Констатация":Показва падението, деградацията и фашизма залял запада, в пълна отчаяност и безпомощност.
12:25 23.07.2026
75 Така е
До коментар #54 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Горките близки на глу.. станал отпадък да троли и показва деградацията си, падението и фашизма залял запада. какво ли им е.
Коментиран от #86
12:26 23.07.2026
76 Така ли?!
Коментиран от #80
12:29 23.07.2026
77 бай Иван
До коментар #6 от "Щатско оръжие":Не знам как е1 но защо САЩ искат срещата тогава? Ма глупа.и. колкото искаш.
12:31 23.07.2026
78 Рубио
12:31 23.07.2026
79 бай Иван
До коментар #72 от "Лавров":И на теб ще напиша същото.Срещата беше поискана спешно по искане на САЩ. Отворете си очите и ушите.
12:32 23.07.2026
80 Троленето не показва само твоята трагеди
До коментар #76 от "Така ли?!":Показва падението, деградацията и фашизма залял запада, в пълна отчаяност и безпомощност.
Коментиран от #85
12:33 23.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Духът
12:35 23.07.2026
83 Рашките
12:36 23.07.2026
84 Глас зад кадър
12:37 23.07.2026
85 Фашизъм е
До коментар #80 от "Троленето не показва само твоята трагеди":Народът ти да няма храна, бензин, работа, интернет, а ти да викаш - ще превземем Украйна, трайте си..
Наздраве, ф.а.ш.и..с.т.е
12:37 23.07.2026
86 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #75 от "Така е":Да не зацикли нещо ? 🤣🤣🤣
Толкова ли имаше в торбата с "хитринки" ? 🤣
Явно "високо" са оценили интелекта ти от посоль . 🤣🤣🤣
12:38 23.07.2026