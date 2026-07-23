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„Снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо”: Лавров отправи предупреждение към Рубио на преговорите в Манила
  Тема: Украйна

„Снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо”: Лавров отправи предупреждение към Рубио на преговорите в Манила

23 Юли, 2026 11:38 1 665 86

  • сергей лавров-
  • марко рубио-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • манила

Лавров осъди също така политиката на дестабилизиране на европейските страни, които според Москва се стремят да нанесат "стратегическо поражение" на Русия

„Снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо”: Лавров отправи предупреждение към Рубио на преговорите в Манила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, руският министър на външните работи Сергей Лавров предупреди държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че да се продължава снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от Франс прес и ТАСС, предаде БТА.

Срещата между двамата висши дипломати се състоя в контекст, в който посредническите усилия на САЩ в преговорите между Москва и Киев са в застой от началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

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Лавров осъди също така политиката на дестабилизиране на европейските страни, които според руското външнополитическо ведомство се стремят да нанесат "стратегическо поражение" на Русия и предостави информация на Рубио за реалната обстановка на бойните действия в Украйна.

Министърът повтори, че "руската страна е склонна да реши конфликта със средствата на политиката и дипломацията" и потвърди готовността на Русия да се придържа към договореностите, постигнати между Вашингтон и Москва в Анкоридж през септември миналата година.

Рубио и Лавров обсъдиха също проблеми от регионално и международно равнище, в това число и обстановката в Персийския залив, както и нормализацията на условията при работата на дипломатическите мисии на Русия и САЩ.

Държавният департамент на САЩ, от своя страна, не разкри подробности от разговорите, отбеляза Асошиейтед прес.

"Сергей Лавров и Марко Рубио обсъдиха отношенията между Русия и САЩ и подчертаха необходимостта от прекратяване на руско-украинския конфликт", заяви лаконично представител на Държавния департамент.

Преди срещата двамата дипломати не отговориха на въпросите, които журналистите задаваха, надвиквайки се. Репортерите питаха дали Русия помага на Иран с предоставянето на данни за американските обекти в Близкия изток и дали руската страна е склонна да прекрати войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е имал "добър и искрен разговор" с руския министър на външните работи Сергей Лавров, а Вашингтон е готов да поеме конструктивна роля за прекратяването на войната в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Готови сме да изиграем конструктивна роля, за да прекратим тази безсмислена война", изтъкна Рубио пред репортери в кулоарите на срещата на върха на на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), която се състои във филипинската столица Манила.

Държавният секретар не разкри други подробности от разговорите с Лавров.

По отношение на Китай Рубио подчерта, че САЩ желаят да поддържат положителни отношения с Пекин, но те не трябва да бъдат за сметка на съюзниците на Вашингтон.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеля Мирише на развалено

    32 26 Отговор
    Зелето започна да се вмирисва в Киив.

    Коментиран от #5, #7, #34

    11:40 23.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    19 10 Отговор
    cepГЕЙ...
    С това въпроса за Русия е изчерпан !!!
    Изчерпан навсегда 👈😄

    Коментиран от #47

    11:42 23.07.2026

  • 3 анонимен

    29 15 Отговор
    Другарят Рубио мълчи като бит пе..р.ст

    Коментиран от #6

    11:42 23.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да попитам

    27 12 Отговор

    До коментар #1 от "Зеля Мирише на развалено":

    А дядо ти в бункера как е?гледам над моцквията много дим има!

    Коментиран от #9

    11:44 23.07.2026

  • 6 Щатско оръжие

    32 16 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    Бомби Русия
    Лавров са моли да спрат

    Коментиран от #50, #77

    11:44 23.07.2026

  • 7 Кримчанин

    29 9 Отговор

    До коментар #1 от "Зеля Мирише на развалено":

    Ние се вмерисахме в жегата.Няма бензин, ток, вода.......

    Коментиран от #14

    11:45 23.07.2026

  • 8 Путин

    19 9 Отговор
    Да прати прошение до Тръмп да спрат да бомбят Русия.

    Коментиран от #12

    11:46 23.07.2026

  • 9 Гледаш, но не виждаш

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "да попитам":

    защото си кьорав

    11:48 23.07.2026

  • 10 Друсано русначе

    25 13 Отговор
     "..Сергей Лавров предупреди.."

    Късно cepГЕЙ, късно.
    800 000 ватмана отдавна се вмирисват в Руския Мир. Не сте в позиция да "предупреждавате", а в поза paзкрачен и oноден отвсякъде.
    Запомни го 👈

    11:48 23.07.2026

  • 11 Путине, Путине...

    21 11 Отговор
    Разпраха та от бомбене
    И Лавров не мой помогна

    Коментиран от #17

    11:48 23.07.2026

  • 12 2222

    27 11 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Цар Плъх нали обеща демилитаризация на Украйна. А който се намесил да й помага, щял да получи НЕВИЖДАН ОТГОВОР. Е, наистина беше невиждан - не го видяхме. Сега Русийката изнемогва под украинските удари и проси милост. Няма да стане обаче.

    Коментиран от #19, #40

    11:48 23.07.2026

  • 13 Така е

    14 9 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Никой не може да нанесе стратегическо поражение на Русия, освен самата Русия.

    Коментиран от #18, #21

    11:49 23.07.2026

  • 14 Ти, трол-ейче

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "Кримчанин":

    определено смърдиш и през екрана. Ну, погоди. Тепърва ще се размиришете.

    11:49 23.07.2026

  • 15 Лавров е еталон

    15 18 Отговор
    за дипломат и външен министър!

    Коментиран от #27, #33

    11:49 23.07.2026

  • 16 Укро-трола

    8 5 Отговор
    ще изпуши днеска. Хайде да го накараме да получи инсулт.

    11:50 23.07.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    20 8 Отговор

    До коментар #11 от "Путине, Путине...":

    Не съм Путин !!!
    Kaпутин съм, запомнете го най-сетне 👆😁😁

    11:51 23.07.2026

  • 18 Бизнес USA

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    Шиткаме оръжия на Европа за трепане на руснаци.
    Трупаме дебели пачки

    Коментиран от #22, #30

    11:51 23.07.2026

  • 19 Ми да

    21 7 Отговор

    До коментар #12 от "2222":

    Фен съм на дядя Вова. Само той може да превърне руската държава в посмешище.

    11:51 23.07.2026

  • 20 СерГей

    11 7 Отговор
    Каза че ще пръдне на Х.. на дядо Дончо

    11:51 23.07.2026

  • 21 То и за СССР

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    Така са говореше

    11:51 23.07.2026

  • 22 И без теб знаем

    10 7 Отговор

    До коментар #18 от "Бизнес USA":

    че САЩ е злото на света. Не е нужно да ги киснеш тези боклуци.

    11:52 23.07.2026

  • 23 КОН изцвили

    12 5 Отговор
    русия е Агресор!

    11:52 23.07.2026

  • 24 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    7 5 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия.Ползваме зъбен къртач, перфоратор,електрошок, фадрома и други иновативни решения.
    90% успеваемост.

    11:52 23.07.2026

  • 25 Силата на Москва е в свирката .

    15 8 Отговор
    Само 35 мин бе срещата. Рубио е изслушал уморения кон на Пусин, показал му е знак с 3 пръста и го е пратил на Ой, обратно в миризливото блато.

    Коментиран от #26

    11:52 23.07.2026

  • 26 Троленето не показва само твоята трагеди

    9 12 Отговор

    До коментар #25 от "Силата на Москва е в свирката .":

    За твое съжалени показва фашизма залял запада, отчаяността му и безпомощността му. 😄

    Коментиран от #42

    11:54 23.07.2026

  • 27 Майор Деянов, на всеки километър

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Лавров е еталон":

    - Нито еталон, нито министър, нито кон.
    Що е то ?

    йегреС ворваЛ 👈😆😆

    Коментиран от #37

    11:54 23.07.2026

  • 28 Всичко от московия е лъжа и измама !

    17 7 Отговор
    Няма никакъв смисъл да се преговаря с това ръководство на РФ. Това са доказани лъжци, крадци и убийци, които никога не си спазват договорите и споразуменията. Особено от Лавров може да се очаква само лъжи и измами.

    11:54 23.07.2026

  • 29 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    15 1 Отговор
    Лавров си говори "договорености", но според Путин:
    04.06 - "Украйна не е готова за компромисите, договорени в Анкъридж."
    28.06 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."

    11:55 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    17 7 Отговор
    Русия пак на колене пред САЩ,просят милост

    Коментиран от #38

    11:56 23.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Браво!

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лавров е еталон":

    А сега кажи слава на Украйна,че унищожава фашизма залял Русия.Факт.

    11:56 23.07.2026

  • 34 Само че

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зеля Мирише на развалено":

    Най-много оръжие за Украйна изпраща България. С него украинците трепят руснаци. Радев доволно потрива ръце. Келепир има в тая работа.

    Коментиран от #41

    11:57 23.07.2026

  • 35 Рефер

    12 3 Отговор
    Тъжния кон пак реве....

    11:57 23.07.2026

  • 36 Пусин е най-жалкия цар на московия

    12 5 Отговор
    „Когато забележиш, че яздиш умрял кон, най-добрата стратегия е да слезеш от него“
    Ако монголоидните ваpвари по московието не бяха избили всички индианци в Аляска, Путлер щеше да знае тази мъдра индианска поговорка .

    11:57 23.07.2026

  • 37 Лавров е еталон

    6 9 Отговор

    До коментар #27 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    за дипломат и външен министър! С тролене това не го променяш, показваш единствено трагедията си! 😄

    Коментиран от #44

    11:58 23.07.2026

  • 38 Така е

    13 7 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Путин превърна Русия в най-жалката държава.

    Коментиран от #46

    11:58 23.07.2026

  • 39 Фори

    11 1 Отговор
    Лавров казва че иска войната да се реши с преговори , Путин казва че не иска.Иди им вярвай!

    Коментиран от #45

    11:58 23.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Румен Радев, премиер

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само че":

    Ееее...не така де.
    Братски народи бяхме все пак, братушки.....
    На Украйна оръжия, на Русия лютеница !!! 😄

    12:00 23.07.2026

  • 42 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Троленето не показва само твоята трагеди":

    Много си rлynaвичък . 🤣
    Ти не го знаеш, но всички около теб го разбират. 🤣

    Коментиран от #48

    12:00 23.07.2026

  • 43 Русодебил

    10 3 Отговор
    Нема по голем дебил от маскаля.

    12:00 23.07.2026

  • 44 Браво!

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Лавров е еталон":

    А сега кажи слава на Украйна, че унищожава фашизма залял Русия.Факт.

    Коментиран от #52

    12:01 23.07.2026

  • 45 Путлер може и да си вярва

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "Фори":

    Фори:
    Лавров казва че иска войната да се реши с преговори , Путин казва че не иска.Иди им вярвай!
    -;-
    Фюрера загуби поредната битка и сега се търси изход

    12:01 23.07.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    "..Путин превърна Русия в най-жалката държава.."

    Да ама е НАЙ !!!
    Запомни го 👈😁😁

    12:02 23.07.2026

  • 47 Супер

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Путин да удари по масата и да нареди на Радев да спре да изнася оръжие за Украйна. Щото както върви работата, жив руснак няма да остане.

    Коментиран от #55

    12:02 23.07.2026

  • 48 Е чиба де

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Не ни трябва търолещ глу... показващ собствената си трагедия и падението и фашизма залял запада.

    Коментиран от #54

    12:02 23.07.2026

  • 49 Baтнишки неволи 🤣

    8 3 Отговор
    Съвсем умря "духът от Анкъридж": след 35 минутната среща с руския лошадь Рубио заяви, че за постигане на мир са необходими нови идеи. Според него, предложенията, които са били представени досега, не са били приемливи за Украйна преди, а сега тези предложения „вероятно биха били още по-неприемливи“. 😬
    Пияниците от Маскве стават все по-нагли докато прогресивно затъват в лaйHaта. Да им се чудиш на дипломацията 😂

    12:02 23.07.2026

  • 50 Путлер може и да си вярва

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Щатско оръжие":

    Щатско оръжие:
    До коментар 3 от "анонимен":

    Бомби Русия
    Лавров са моли да спрат
    -;-
    Путлеристите губят, ама се правят на курназлии- да получели поне пълния Донбас!
    Ало, путлеристите, искате Донбас или Мир?!
    Пропаднали путлеристи!

    12:03 23.07.2026

  • 51 Поп Гундя.ев

    8 3 Отговор
    Дъртия Кон съвсем изтървал козите -- значи за тях може да приемат оръжия от Иран и Северна Корея , а за Украйна е забранено .Болшевишка Кранта .

    12:03 23.07.2026

  • 52 Слава на фашизма в Украйна

    2 7 Отговор

    До коментар #44 от "Браво!":

    може да каже само глу...Нали? 😄

    12:03 23.07.2026

  • 53 Ако не беше Америка 1941г.

    15 6 Отговор
    сега руснаците щяха да говорят на немски!

    Коментиран от #63, #64, #67

    12:04 23.07.2026

  • 54 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Е чиба де":

    Горките ти близки и роднини.
    Когато човек е npocт, той не го знае, знаят го само всички около него. 🤣
    Не го разбра, давай следващата с "умнотия". 🤣🤣🤣

    Коментиран от #57, #59, #62, #75

    12:05 23.07.2026

  • 55 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Супер":

    Таваришчь Румен Решетников изнася милиони тонове оръжия и муниции за Украйна, така е.
    Но пък изнася за Русия лютеничка !!!
    Мммммм....😁😁😁

    12:05 23.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ами сега ?! 🤔

    5 7 Отговор
    Русия за първи път насочва предупреждение към кукловодите на украинския режим ! Ако имат мозък , спонсорите на Зеленски следва да преосмислят поведението си !

    12:09 23.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хайо

    0 2 Отговор
    Русия подготвя даване на оръжия на Иран ,досега беше само РЕБ.В Сирия е разположено ядрено оръжие .

    12:12 23.07.2026

  • 61 Тъпа ушанка

    1 2 Отговор
    Квииикк, квииикк. Ох боли, ох сърби, ах драго ми е.

    12:16 23.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Точно

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ако не беше Америка 1941г.":

    Втората световна САЩ избраха по-малкото зло. Иначе щеше да има Хитлериска Германия от Лисабон до Сибир.
    Като страничен ефект се получи Студената война и сегашната война в Украйна.

    Коментиран от #66

    12:17 23.07.2026

  • 64 Руснак

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ако не беше Америка 1941г.":

    Тогава се объркаха нещата ,сега щяхме да сме една подредена държава ,Безаналогова

    12:18 23.07.2026

  • 65 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 1 Отговор
    "Рубио каза, че е провел „добър, откровен разговор“ за конфликта в Украйна, който е „много кървава война“ и руснаците сега „биват ударени дълбоко в собствената си територия, нещо, което не видяхме в края на годината“.
    Рубио отбеляза, че постигането на споразумение за прекратяване на войната в Украйна ще изисква „нови идеи“, защото предложенията, които са били представени досега, са били „неприемливи за Украйна по онова време и не мисля, че биха били приемливи за Украйна сега; всъщност, те вероятно биха били още по-малко приемливи за Украйна. Рубио каза, че условията са се променили.“.
    „Ако мирът наистина настъпи, той ще бъде чрез някои нови идеи и нови концепции и ние сме готови да предложим някои от тях в подходящ контекст и форма, ако се появи възможност и условията са благоприятни. Готови сме да играем тази роля позитивно.“

    12:18 23.07.2026

  • 66 Плюс

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Точно":

    Северна Африка

    12:20 23.07.2026

  • 67 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ако не беше Америка 1941г.":

    винаги уцелва глу....

    12:21 23.07.2026

  • 68 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Така е":

    Само толкова ли ? Че то е същото като всеки твой пост.
    Хайде, давай, покажи колко може да си npocт . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #70

    12:21 23.07.2026

  • 69 борисов бойко борисов

    0 1 Отговор
    този паткан рубио кво се прави краварите помагат на укрите а те на не помагат на Иран....хахаха

    12:21 23.07.2026

  • 70 Е чиба де

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Не ни трябва тролещ глу... показващ деградацията си, падението и фашизма залял запада.

    12:22 23.07.2026

  • 71 Констатация

    4 1 Отговор
    """"" Снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо”: Лавров """""" ------- Смех в Залата!!! -))) А, да ни каже кога Щерката и внучетата му, всички живеещи в Щатите с американско гражданство, шъ съ приберат у Путинска Русия и ще се откажат от американското си гражданство??? Всъщност, Лавров не е единственния от обкръжението на Ботокса с роднини с Двойно, че и Тройно гражданство, с недвижимост и капитали в "прогнилия Запад". -))))))

    Коментиран от #74, #81

    12:23 23.07.2026

  • 72 Лавров

    4 2 Отговор
    Голям бой ядем, заплашвам Ви да спрете!

    Коментиран от #79

    12:24 23.07.2026

  • 73 Ддд

    2 1 Отговор
    Като прочетете заглавието на статията, за кой български политик се сещате?
    Да правилно, предателя рускопоклонник Рундьо агента на Русия.

    12:24 23.07.2026

  • 74 Троленето не показва само твоята трагеди

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Констатация":

    Показва падението, деградацията и фашизма залял запада, в пълна отчаяност и безпомощност.

    12:25 23.07.2026

  • 75 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Горките близки на глу.. станал отпадък да троли и показва деградацията си, падението и фашизма залял запада. какво ли им е.

    Коментиран от #86

    12:26 23.07.2026

  • 76 Така ли?!

    1 2 Отговор
    Така ли бе, дъртако Лавров, дето мозъкът ти отдавна е увреден и по пет пъти на ден ти сменят памперсите, така ли?! Че ти задмина и дъртаците на библийска възраст от времето на простака Хрушчов и на Брежнев, които 90- годишни години се натискаха в ПБ на КПСС! Значи, дъртако Лавров, ти забраняваш да се помага с оръжие на украйна ,за да може кремълският злодей необезпокоявано да убива невинни цивилни жители и да взривява родилни домове, училища, университети, болници и жилищни сгради? Някой на твоя акъл те е излъгъл бе, дъртако Лавров! Само че, Украйна не се предава и ви разката Путинската фомииля, нали?! Че то не ви останаха и рафинерии вече, всичко изгоря! Ще изгориш и ти!

    Коментиран от #80

    12:29 23.07.2026

  • 77 бай Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Щатско оръжие":

    Не знам как е1 но защо САЩ искат срещата тогава? Ма глупа.и. колкото искаш.

    12:31 23.07.2026

  • 78 Рубио

    2 0 Отговор
    Ок катърчо... преместих си го в другия крачол.

    12:31 23.07.2026

  • 79 бай Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Лавров":

    И на теб ще напиша същото.Срещата беше поискана спешно по искане на САЩ. Отворете си очите и ушите.

    12:32 23.07.2026

  • 80 Троленето не показва само твоята трагеди

    0 4 Отговор

    До коментар #76 от "Така ли?!":

    Показва падението, деградацията и фашизма залял запада, в пълна отчаяност и безпомощност.

    Коментиран от #85

    12:33 23.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Духът

    0 0 Отговор
    Лавров 🐴 намери ли посоката, вятъра и Духа на Анкъридж?🐎🐎🐎

    12:35 23.07.2026

  • 83 Рашките

    1 0 Отговор
    Вече,вият на умрело..

    12:36 23.07.2026

  • 84 Глас зад кадър

    0 0 Отговор
    Пращайте и вие на иранците, дори и от най- големите. От тях имате около 6000.

    12:37 23.07.2026

  • 85 Фашизъм е

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Троленето не показва само твоята трагеди":

    Народът ти да няма храна, бензин, работа, интернет, а ти да викаш - ще превземем Украйна, трайте си..
    Наздраве, ф.а.ш.и..с.т.е

    12:37 23.07.2026

  • 86 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    Да не зацикли нещо ? 🤣🤣🤣
    Толкова ли имаше в торбата с "хитринки" ? 🤣
    Явно "високо" са оценили интелекта ти от посоль . 🤣🤣🤣

    12:38 23.07.2026