„Снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо”: Лавров отправи предупреждение към Рубио на преговорите в Манила

В рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, руският министър на външните работи Сергей Лавров предупреди държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че да се продължава снабдяването на Украйна с оръжие е недопустимо, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от Франс прес и ТАСС, предаде БТА.

Срещата между двамата висши дипломати се състоя в контекст, в който посредническите усилия на САЩ в преговорите между Москва и Киев са в застой от началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

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Лавров осъди също така политиката на дестабилизиране на европейските страни, които според руското външнополитическо ведомство се стремят да нанесат "стратегическо поражение" на Русия и предостави информация на Рубио за реалната обстановка на бойните действия в Украйна.

Министърът повтори, че "руската страна е склонна да реши конфликта със средствата на политиката и дипломацията" и потвърди готовността на Русия да се придържа към договореностите, постигнати между Вашингтон и Москва в Анкоридж през септември миналата година.

Рубио и Лавров обсъдиха също проблеми от регионално и международно равнище, в това число и обстановката в Персийския залив, както и нормализацията на условията при работата на дипломатическите мисии на Русия и САЩ.

Държавният департамент на САЩ, от своя страна, не разкри подробности от разговорите, отбеляза Асошиейтед прес.

"Сергей Лавров и Марко Рубио обсъдиха отношенията между Русия и САЩ и подчертаха необходимостта от прекратяване на руско-украинския конфликт", заяви лаконично представител на Държавния департамент.

Преди срещата двамата дипломати не отговориха на въпросите, които журналистите задаваха, надвиквайки се. Репортерите питаха дали Русия помага на Иран с предоставянето на данни за американските обекти в Близкия изток и дали руската страна е склонна да прекрати войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е имал "добър и искрен разговор" с руския министър на външните работи Сергей Лавров, а Вашингтон е готов да поеме конструктивна роля за прекратяването на войната в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Готови сме да изиграем конструктивна роля, за да прекратим тази безсмислена война", изтъкна Рубио пред репортери в кулоарите на срещата на върха на на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), която се състои във филипинската столица Манила.

Държавният секретар не разкри други подробности от разговорите с Лавров.

По отношение на Китай Рубио подчерта, че САЩ желаят да поддържат положителни отношения с Пекин, но те не трябва да бъдат за сметка на съюзниците на Вашингтон.