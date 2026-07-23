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Луис Фонси ще изпълни хита Despacito за пръв път на българската сцена за SPICE Music Festival 2026

Луис Фонси ще изпълни хита Despacito за пръв път на българската сцена за SPICE Music Festival 2026

23 Юли, 2026 15:58 579 3

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Изпълнители на десетки световни хитове идват в България през август

Луис Фонси ще изпълни хита Despacito за пръв път на българската сцена за SPICE Music Festival 2026 - 1
Снимки: SPICE Music Festival
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Остават само няколко седмици до едно от най-очакваните музикални събития на лятото – SPICE Music Festival 2026. На 7 и 8 август Морска гара – Бургас отново ще събере хиляди фенове на музиката от 90-те и началото на новия век за два дни, изпълнени с незабравими хитове, емоции и фестивално настроение.

И тази година сцената на SPICE Music Festival ще събере артисти, чиито песни и до днес звучат по радиостанции, клубове и фестивали по целия свят.

Специалният акцент в тазгодишното издание е световната суперзвезда Луис Фонси. Изпълнителят на глобалния феномен „Despacito“ пристига за първи път на сцената на SPICE Music Festival. Песента, която промени историята на латино поп музиката, е най-гледаното музикално видео в YouTube за всички времена и се превърна в световен културен феномен с над 9 милиарда гледания. Освен „Despacito“, публиката ще има възможност да чуе на живо и други от най-големите му хитове, превърнали Луис Фонси в един от най-обичаните латино изпълнители в света.

Луис Фонси ще изпълни хита Despacito за пръв път на българската сцена за SPICE Music Festival 2026

На 7 август публиката ще се срещне с Thomas Anders от Modern Talking, Jenny Berggren от Ace of Base, Right Said Fred, The Underdog Project, Oceana, Phats & Small и легендарния Leeroy Thornhill (ex-The Prodigy).

На 8 август фестивалът продължава с неустоима международна селекция от изпълнители, сред които световната суперзвезда Luis Fonsi, певицата, победителка в Евровизия 2004 Ruslana, Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Captain Jack, Rednex, Dante Thomas и Jody Bernal.

SPICE Music Festival и тази година ще предложи разнообразна музикална програма – от емблематичния поп и евроденс на 90-те, през клубната електронна сцена, до латино ритмите, които ще ви подарят две вечери с много танци и незабравими емоции.

Фестивалът се утвърди като едно от най-значимите летни музикални събития в България, привличайки публика от цялата страна и чужбина. Уникалната атмосфера на Бургас, срещата с изпълнители, белязали няколко поколения, и специалното фестивално изживяване и тази година ще превърнат SPICE Music Festival в традиционна и задължителна спирка в културния календар на лятото.


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