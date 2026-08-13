Създаваната от Русия „буферна зона за сигурност“ на украинска територия трябва да навлезе дълбоко във вътрешността на Украйна, за да гарантира пълната безопасност на руските региони.

Това обяви генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ и командир на специалните части „Ахмат“. Изказването му идва на фона на засилени мерки за сигурност, докато в самата Русия се подготвят драстични регулации за електронно наблюдение и дигитален контрол над срещите на жителите.

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Алаудинов: Буферната зона ще се разширява с ежедневно настъпление

В изявление, цитирано от информационна агенция ТАСС, генерал Апти Алаудинов подчерта, че формирането на санитарния кордон е „изключително тежка работа“, която изисква непрекъснати военни действия.

„Трябва да се направи много, за да може тази зона да отиде възможно най-далеч в дълбочина на територията на самата Украйна. Това е продължение на същата война на територията на нашия противник с ежедневно настъпление“, коментира командирът на „Ахмат“.

По думите му задачата не е лесна, но се изпълнява планомерно. Планът за разширяване на тези територии бе потвърден по-рано и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за Weltwoche. Песков изтъкна, че руските войски напредват в различни направления именно с цел изтласкване на украинските сили и разширяване на обхвата на сигурност заради продължаващите удари на Киев.

Дигитален затвор: Русия въвежда електронно проследяване на срещите

Паралелно с амбициите на фронта, Москва затяга вътрешния контрол до безпрецедентни нива чрез масирано дигитално следене. Руското правителство планира внедряването на нови системи за електронно наблюдение, които ще проследяват физическите и дигиталните срещи между гражданите.

Промените се явяват естествено продължение на мащабната кампания за дигитализация на сигурността. Според данни на Министерството на цифровото развитие, представени от министър Максут Шадаев, в страната вече работят над 1 милион камери за видеонаблюдение, като всяка трета е оборудвана с технология за разпознаване на лица. Новите софтуерни инструменти ще анализират потока от данни, за да засичат регулярни сбирки, неофициални срещи и струпвания на хора на обществени места, улеснявайки превенцията на протести и неразрешени прояви.

Етапи на руския дигитален и териториален натиск през 2026 г.

Териториално разширение: Руският президент Владимир Путин разпореди още в края на миналата година поетапно разширяване на охранявания периметър в Украйна в рамките на кампанията за 2026 г.

Руският президент Владимир Путин разпореди още в края на миналата година поетапно разширяване на охранявания периметър в Украйна в рамките на кампанията за 2026 г. Чат контрол и мобилни приложения: Властите вече наложиха задължителното инсталиране на държавния месинджър „Макс“ на продаваните в страната устройства, а чужденците са задължени да ползват приложения с геолокация и биометрия.

Властите вече наложиха задължителното инсталиране на държавния месинджър „Макс“ на продаваните в страната устройства, а чужденците са задължени да ползват приложения с геолокация и биометрия. Пълен административен натиск: Забранени са всякакви демонстрации срещу блокирането на социални мрежи, докато интернет операторите са длъжни да съхраняват целия трафик на местни сървъри.

Докато международната общност и медии като The Economist и NBC News обсъждат потенциални планове за примирие и международно наблюдение на бъдещи буферни зони, военното ръководство в Москва дава ясен сигнал, че Русия ще разчита единствено на собствения си военен потенциал и тоталната дигитална изолация.