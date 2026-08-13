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Алаудинов разкри обхвата на руската „буферна зона“ в Украйна
  Тема: Украйна

Алаудинов разкри обхвата на руската „буферна зона“ в Украйна

13 Август, 2026 05:53, обновена 13 Август, 2026 06:04 1 025 11

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  • буфернаа зона

Кремъл планира тотален контрол с електронно наблюдение на срещите между граждани

Алаудинов разкри обхвата на руската „буферна зона“ в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Създаваната от Русия „буферна зона за сигурност“ на украинска територия трябва да навлезе дълбоко във вътрешността на Украйна, за да гарантира пълната безопасност на руските региони.

Това обяви генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ и командир на специалните части „Ахмат“. Изказването му идва на фона на засилени мерки за сигурност, докато в самата Русия се подготвят драстични регулации за електронно наблюдение и дигитален контрол над срещите на жителите.

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Алаудинов: Буферната зона ще се разширява с ежедневно настъпление

В изявление, цитирано от информационна агенция ТАСС, генерал Апти Алаудинов подчерта, че формирането на санитарния кордон е „изключително тежка работа“, която изисква непрекъснати военни действия.

„Трябва да се направи много, за да може тази зона да отиде възможно най-далеч в дълбочина на територията на самата Украйна. Това е продължение на същата война на територията на нашия противник с ежедневно настъпление“, коментира командирът на „Ахмат“.

По думите му задачата не е лесна, но се изпълнява планомерно. Планът за разширяване на тези територии бе потвърден по-рано и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за Weltwoche. Песков изтъкна, че руските войски напредват в различни направления именно с цел изтласкване на украинските сили и разширяване на обхвата на сигурност заради продължаващите удари на Киев.

Дигитален затвор: Русия въвежда електронно проследяване на срещите

Паралелно с амбициите на фронта, Москва затяга вътрешния контрол до безпрецедентни нива чрез масирано дигитално следене. Руското правителство планира внедряването на нови системи за електронно наблюдение, които ще проследяват физическите и дигиталните срещи между гражданите.

Промените се явяват естествено продължение на мащабната кампания за дигитализация на сигурността. Според данни на Министерството на цифровото развитие, представени от министър Максут Шадаев, в страната вече работят над 1 милион камери за видеонаблюдение, като всяка трета е оборудвана с технология за разпознаване на лица. Новите софтуерни инструменти ще анализират потока от данни, за да засичат регулярни сбирки, неофициални срещи и струпвания на хора на обществени места, улеснявайки превенцията на протести и неразрешени прояви.

Етапи на руския дигитален и териториален натиск през 2026 г.

  • Териториално разширение: Руският президент Владимир Путин разпореди още в края на миналата година поетапно разширяване на охранявания периметър в Украйна в рамките на кампанията за 2026 г.
  • Чат контрол и мобилни приложения: Властите вече наложиха задължителното инсталиране на държавния месинджър „Макс“ на продаваните в страната устройства, а чужденците са задължени да ползват приложения с геолокация и биометрия.
  • Пълен административен натиск: Забранени са всякакви демонстрации срещу блокирането на социални мрежи, докато интернет операторите са длъжни да съхраняват целия трафик на местни сървъри.

Докато международната общност и медии като The Economist и NBC News обсъждат потенциални планове за примирие и международно наблюдение на бъдещи буферни зони, военното ръководство в Москва дава ясен сигнал, че Русия ще разчита единствено на собствения си военен потенциал и тоталната дигитална изолация.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само

    9 3 Отговор
    ред и дисциплина !

    06:08 13.08.2026

  • 3 Уффф

    7 4 Отговор
    Украйна по добре да капитулира още сега, а не когато загуби нови територии и хиляди войници.

    06:14 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тц, тц, тц!

    8 2 Отговор
    Ама още ли ще има украйна?!?😨

    06:37 13.08.2026

  • 7 Дзак

    3 3 Отговор
    Убиец!

    06:37 13.08.2026

  • 8 Сандо

    4 1 Отговор
    Русия да приключва с тая окраина за да миряса европата.Че управляващите тука стават все по-неадекватни и по-вредни.

    06:42 13.08.2026

  • 9 име

    4 2 Отговор
    Един руснак обясни много добре буферната зона. Русия ще продължава да воюва и завзема всяка една територия, която има желание да воюва с руснаците. Докато не срещнат хора, който нямат желание да воюва с тях.

    Коментиран от #11

    06:44 13.08.2026

  • 10 И таков чудо не бях виждал...

    3 1 Отговор
    да загбиш Черно море като локация и пренасочиш експорта на руско зърно и др стоки ,през Санкт Петербург и през Тихия океан е равносилно , да арестуват диктатора Путин !!!
    Интересно как се сформира новата цена на тези стоки,
    като транспортните разходи за пренасочване са "луда работа"???
    В най-скоро време , Русия може да експортира своите стоки с
    с помощ на хиперзвукови ракети и фаб-бомби по въздуха!!!

    06:46 13.08.2026

  • 11 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    ха тъй !до последната ушанка!

    06:47 13.08.2026

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