Алаудинов разкри обхвата на руската „буферна зона“ в Украйна

Създаваната от Русия „буферна зона за сигурност“ на украинска територия трябва да навлезе дълбоко във вътрешността на Украйна, за да гарантира пълната безопасност на руските региони.
Това обяви генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ и командир на специалните части „Ахмат“. Изказването му идва на фона на засилени мерки за сигурност, докато в самата Русия се подготвят драстични регулации за електронно наблюдение и дигитален контрол над срещите на жителите.
Алаудинов: Буферната зона ще се разширява с ежедневно настъпление
В изявление, цитирано от информационна агенция ТАСС, генерал Апти Алаудинов подчерта, че формирането на санитарния кордон е „изключително тежка работа“, която изисква непрекъснати военни действия.
„Трябва да се направи много, за да може тази зона да отиде възможно най-далеч в дълбочина на територията на самата Украйна. Това е продължение на същата война на територията на нашия противник с ежедневно настъпление“, коментира командирът на „Ахмат“.
По думите му задачата не е лесна, но се изпълнява планомерно. Планът за разширяване на тези територии бе потвърден по-рано и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за Weltwoche. Песков изтъкна, че руските войски напредват в различни направления именно с цел изтласкване на украинските сили и разширяване на обхвата на сигурност заради продължаващите удари на Киев.
Дигитален затвор: Русия въвежда електронно проследяване на срещите
Паралелно с амбициите на фронта, Москва затяга вътрешния контрол до безпрецедентни нива чрез масирано дигитално следене. Руското правителство планира внедряването на нови системи за електронно наблюдение, които ще проследяват физическите и дигиталните срещи между гражданите.
Промените се явяват естествено продължение на мащабната кампания за дигитализация на сигурността. Според данни на Министерството на цифровото развитие, представени от министър Максут Шадаев, в страната вече работят над 1 милион камери за видеонаблюдение, като всяка трета е оборудвана с технология за разпознаване на лица. Новите софтуерни инструменти ще анализират потока от данни, за да засичат регулярни сбирки, неофициални срещи и струпвания на хора на обществени места, улеснявайки превенцията на протести и неразрешени прояви.
Етапи на руския дигитален и териториален натиск през 2026 г.
- Териториално разширение: Руският президент Владимир Путин разпореди още в края на миналата година поетапно разширяване на охранявания периметър в Украйна в рамките на кампанията за 2026 г.
- Чат контрол и мобилни приложения: Властите вече наложиха задължителното инсталиране на държавния месинджър „Макс“ на продаваните в страната устройства, а чужденците са задължени да ползват приложения с геолокация и биометрия.
- Пълен административен натиск: Забранени са всякакви демонстрации срещу блокирането на социални мрежи, докато интернет операторите са длъжни да съхраняват целия трафик на местни сървъри.
Докато международната общност и медии като The Economist и NBC News обсъждат потенциални планове за примирие и международно наблюдение на бъдещи буферни зони, военното ръководство в Москва дава ясен сигнал, че Русия ще разчита единствено на собствения си военен потенциал и тоталната дигитална изолация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само
06:08 13.08.2026
3 Уффф
06:14 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тц, тц, тц!
06:37 13.08.2026
7 Дзак
06:37 13.08.2026
8 Сандо
06:42 13.08.2026
9 име
Коментиран от #11
06:44 13.08.2026
10 И таков чудо не бях виждал...
Интересно как се сформира новата цена на тези стоки,
като транспортните разходи за пренасочване са "луда работа"???
В най-скоро време , Русия може да експортира своите стоки с
с помощ на хиперзвукови ракети и фаб-бомби по въздуха!!!
06:46 13.08.2026
11 миме
До коментар #9 от "име":ха тъй !до последната ушанка!
06:47 13.08.2026