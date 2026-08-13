Зеленски: 5% от ракетите за Patriot на САЩ ще спасят Украйна

Само 5% от запасите на САЩ от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ (Patriot) са напълно достатъчни, за да може Украйна да защити градовете си и да оцелее през предстоящата зима.
Това изявление направи украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия CNN, цитирано от водещи украински и световни медии сутринта на 13 август.
Зеленски подчерта, че ситуацията с противовъздушната отбрана на страната става критична. Към момента Украйна разполага с едва 1% от количеството ракети, които се съхраняват в американските складове. Недостигът се усеща остро, тъй като през 2026 г. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) разполагат с 2,5 пъти по-малко прехващачи в сравнение с миналата година, докато интензивността на руските балистични атаки се е удвоила.
„Продайте ни 5%“: Планът на Киев за зимна защита
„Ако Съединените щати ни продадат само 5% от своите ракети, това ще бъде напълно достатъчно, за да преживеем зимата и да спасим живота на хиляди хора“, коментира Зеленски пред американските журналисти. Той изрази убеденост, че дори минимално споделяне на американските резерви може коренно да промени ситуацията на бойното поле и да гарантира енергийната сигурност на страната.
Киев вече е изчислил, че за пълно спокойствие през зимния период са необходими общо 300 ракети за Patriot (по 100 ракети на месец). Темата бе повдигната и по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп за спешен „зимен пакет“ от военна помощ. Към момента обаче Вашингтон изпитва затруднения с доставките поради ангажименти в други горещи точки по света, включително конфликта на Близкия изток с Иран.
Месечни доставки и търсене на лиценз за производство
Въпреки сериозния недостиг, Украйна наскоро постигна договореност със САЩ за регулярни доставки. По време на пресконференция в Белград, Зеленски потвърди, че Вашингтон ще изпраща ракети-прехващачи всеки месец, макар самият той да призна, че това количество няма да е достатъчно за пълно затваряне на небето.
Паралелно с това се водят преговори за получаване на американски лиценз за локално производство на ракети Patriot в Украйна в партньорство с корпорацията Raytheon. Президентът Тръмп е изразил принципна готовност за сътрудничество по тази линия, но реалното стартиране на заводите ще отнеме време и няма да реши неотложния проблем преди настъпващите студове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 г-н НИКОЙ
06:42 13.08.2026
2 Абе тея
06:42 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
Коментиран от #30
06:43 13.08.2026
5 Европеец
06:44 13.08.2026
6 име
Коментиран от #50
06:45 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зеления път
06:46 13.08.2026
9 Мира ботокса мисирката от новаТВ
06:46 13.08.2026
10 Само
06:46 13.08.2026
11 Kaлпазанин
06:48 13.08.2026
12 Мишел
Зеленски ще получи само руски ракети
06:49 13.08.2026
13 Асен
06:50 13.08.2026
14 Робот
06:50 13.08.2026
15 име
06:51 13.08.2026
16 Парцалев
06:52 13.08.2026
17 Пак
06:53 13.08.2026
18 Георги
06:53 13.08.2026
19 ?????
Не трябваше да влизате в капана на Запада.
Няма излизане оттам.
А всичко беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
Но не би.
Ще трябва горчивата чаша да се изпие докрая.
Най-интересното ще е когато на запад решат че вече сте си изиграли ролята и повече не им трябвате.
Коментиран от #29
06:54 13.08.2026
20 8888
ясно стана че Сащ е изразходвала по голяма част от мунициите си, а произвежда по 30 ракети на месец... за другата зима Зельо
07:02 13.08.2026
21 Минувач
Какви 5%, като това ще бъдат само 10-20 ракети, а за всяка руска балистика трябват поне по 2-3 ракети, а не само една. Зеленски, ако свали 10 руски балистики, то Русия произвежда по близо 100 на месец с планове да станат 200 НА МЕСЕЦ!
Да не говорим, че за реактивните дронове със скорост до 600-700 км/час пак трябват такива ракети, защото с друго не могат да се свалят.
07:03 13.08.2026
22 НАПРАВИ ДОБРО И САМ СИ ГО СЛОЖИ!
07:04 13.08.2026
23 Софиянец
07:04 13.08.2026
24 Наркозависим Клоун
07:04 13.08.2026
25 Мнение
07:05 13.08.2026
26 стоян георгиев
07:05 13.08.2026
27 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:08 13.08.2026
28 Факт
07:13 13.08.2026
29 Георги
До коментар #19 от "?????":няма да е скоро. Твърде много политици се набутаха. Твърде много последствия за обикновените европейци. Никой политик няма да отстъпи - ще му коства властта. По същата причина и путин не може да отстъпи
07:13 13.08.2026
30 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #4 от "оня с коня":Добра идея ,къде да дойда и нали все пак е безплатно ?
07:16 13.08.2026
31 Топчията
07:17 13.08.2026
32 Майор Мишев
07:20 13.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 стига рИва бе
07:26 13.08.2026
35 А бе математик
07:27 13.08.2026
36 Лост
07:30 13.08.2026
37 НАЙ - НАГЛОТО Е ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ КОНТРОЛИРА
07:44 13.08.2026
38 точка
07:50 13.08.2026
39 КОЛЬО ПАРЪМА
07:52 13.08.2026
40 Зеления ревльо пак
08:20 13.08.2026
41 Отреазвяващ
08:26 13.08.2026
42 СЕГА ЩЕ ВИДИ И ....МЕ КИЯ
08:30 13.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Военен
08:41 13.08.2026
45 Българин
До коментар #43 от "Готов за бой":Аз ще взема ловната пушка с оптиката и ще ти тегля куршума да могат руснаците по лесно да минат
08:42 13.08.2026
46 Лопата Орешник
08:45 13.08.2026
47 Сатана Z
08:49 13.08.2026
48 Зарко
09:06 13.08.2026
49 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #51
09:27 13.08.2026
50 Антирашист 2705
До коментар #6 от "име":Нагло е да започнеш война и да търси народ който не я иска !
10:11 13.08.2026
51 Ха ха ха
До коментар #49 от "ОБЕКТИВЕН":Приказвай си глупости. 40000 ватника са фира на месец даже без ракети.
10:15 13.08.2026