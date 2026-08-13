Зеленски: 5% от ракетите за Patriot на САЩ ще спасят Украйна

Само 5% от запасите на САЩ от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ (Patriot) са напълно достатъчни, за да може Украйна да защити градовете си и да оцелее през предстоящата зима.

Това изявление направи украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия CNN, цитирано от водещи украински и световни медии сутринта на 13 август.

Зеленски подчерта, че ситуацията с противовъздушната отбрана на страната става критична. Към момента Украйна разполага с едва 1% от количеството ракети, които се съхраняват в американските складове. Недостигът се усеща остро, тъй като през 2026 г. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) разполагат с 2,5 пъти по-малко прехващачи в сравнение с миналата година, докато интензивността на руските балистични атаки се е удвоила.

„Продайте ни 5%“: Планът на Киев за зимна защита

„Ако Съединените щати ни продадат само 5% от своите ракети, това ще бъде напълно достатъчно, за да преживеем зимата и да спасим живота на хиляди хора“, коментира Зеленски пред американските журналисти. Той изрази убеденост, че дори минимално споделяне на американските резерви може коренно да промени ситуацията на бойното поле и да гарантира енергийната сигурност на страната.

Киев вече е изчислил, че за пълно спокойствие през зимния период са необходими общо 300 ракети за Patriot (по 100 ракети на месец). Темата бе повдигната и по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп за спешен „зимен пакет“ от военна помощ. Към момента обаче Вашингтон изпитва затруднения с доставките поради ангажименти в други горещи точки по света, включително конфликта на Близкия изток с Иран.

Месечни доставки и търсене на лиценз за производство

Въпреки сериозния недостиг, Украйна наскоро постигна договореност със САЩ за регулярни доставки. По време на пресконференция в Белград, Зеленски потвърди, че Вашингтон ще изпраща ракети-прехващачи всеки месец, макар самият той да призна, че това количество няма да е достатъчно за пълно затваряне на небето.

Паралелно с това се водят преговори за получаване на американски лиценз за локално производство на ракети Patriot в Украйна в партньорство с корпорацията Raytheon. Президентът Тръмп е изразил принципна готовност за сътрудничество по тази линия, но реалното стартиране на заводите ще отнеме време и няма да реши неотложния проблем преди настъпващите студове.