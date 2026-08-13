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Зеленски: 5% от ракетите за Patriot на САЩ ще спасят Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: 5% от ракетите за Patriot на САЩ ще спасят Украйна

13 Август, 2026 06:35, обновена 13 Август, 2026 06:40 1 780 51

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  • ракети

Киев алармира за остър дефицит на прехващачи на фона на засилени руски балистични атаки

Зеленски: 5% от ракетите за Patriot на САЩ ще спасят Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Само 5% от запасите на САЩ от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ (Patriot) са напълно достатъчни, за да може Украйна да защити градовете си и да оцелее през предстоящата зима.

Това изявление направи украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия CNN, цитирано от водещи украински и световни медии сутринта на 13 август.

Зеленски подчерта, че ситуацията с противовъздушната отбрана на страната става критична. Към момента Украйна разполага с едва 1% от количеството ракети, които се съхраняват в американските складове. Недостигът се усеща остро, тъй като през 2026 г. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) разполагат с 2,5 пъти по-малко прехващачи в сравнение с миналата година, докато интензивността на руските балистични атаки се е удвоила.

„Продайте ни 5%“: Планът на Киев за зимна защита

„Ако Съединените щати ни продадат само 5% от своите ракети, това ще бъде напълно достатъчно, за да преживеем зимата и да спасим живота на хиляди хора“, коментира Зеленски пред американските журналисти. Той изрази убеденост, че дори минимално споделяне на американските резерви може коренно да промени ситуацията на бойното поле и да гарантира енергийната сигурност на страната.

Киев вече е изчислил, че за пълно спокойствие през зимния период са необходими общо 300 ракети за Patriot (по 100 ракети на месец). Темата бе повдигната и по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп за спешен „зимен пакет“ от военна помощ. Към момента обаче Вашингтон изпитва затруднения с доставките поради ангажименти в други горещи точки по света, включително конфликта на Близкия изток с Иран.

Месечни доставки и търсене на лиценз за производство

Въпреки сериозния недостиг, Украйна наскоро постигна договореност със САЩ за регулярни доставки. По време на пресконференция в Белград, Зеленски потвърди, че Вашингтон ще изпраща ракети-прехващачи всеки месец, макар самият той да призна, че това количество няма да е достатъчно за пълно затваряне на небето.

Паралелно с това се водят преговори за получаване на американски лиценз за локално производство на ракети Patriot в Украйна в партньорство с корпорацията Raytheon. Президентът Тръмп е изразил принципна готовност за сътрудничество по тази линия, но реалното стартиране на заводите ще отнеме време и няма да реши неотложния проблем преди настъпващите студове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 г-н НИКОЙ

    72 2 Отговор
    Немаш карти, пич! Немаш кинти. Ти и хунтата ти сте пионки в играта на краварите и ционистите.

    06:42 13.08.2026

  • 2 Абе тея

    76 2 Отговор
    в Иран свършиха ракетите за 2 седмици, Русия не спира да вади вече 5-та година а срещу нея са над 50 държави

    06:42 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    69 1 Отговор
    За нас важното е, нашите евроатлантици и розови понита пак да хванат средния и да му седнат по наколко пъти отгоре

    Коментиран от #30

    06:43 13.08.2026

  • 5 Европеец

    61 1 Отговор
    Спасението Украйна е в ръцете на Владимир Путин..... Зеления просяк е с единия крак в трапа, въпреки че е по-млад от Путин.....

    06:44 13.08.2026

  • 6 име

    56 0 Отговор
    Един руснак обясни много добре буферната зона и руските граници. Русия ще продължава да воюва и завзема всяка една територия, която има желание да воюва с руснаците. Докато не срещнат народ, който няма желание да воюва с тях.

    Коментиран от #50

    06:45 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеления път

    47 0 Отговор
    Тази статия е "фейк". Със сигурност Зеленото не може да каже "ПРОДАЙТЕ ми ракети"- това е създадено от ИИ..

    06:46 13.08.2026

  • 9 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    56 0 Отговор
    Те краварите ако имат 6000 ракети нямаше да духнат от Иран. Иначе Зелю е прав, че може да на преживеят зимата.

    06:46 13.08.2026

  • 10 Само

    46 0 Отговор
    Зелю друса повече от италианско фиатче!

    06:46 13.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    31 0 Отговор
    То да видим, ,пак ще четем глупостти днес

    06:48 13.08.2026

  • 12 Мишел

    49 0 Отговор
    100% от ракетите на САЩ за Украйна отидоха в Близкия Изток
    Зеленски ще получи само руски ракети

    06:49 13.08.2026

  • 13 Асен

    45 0 Отговор
    Колко пъти получиха по 5 процента и пак са до никъде.Нищо да не им дават и да се приключва,няма цял живот да издържаме Украйна!

    06:50 13.08.2026

  • 14 Робот

    42 0 Отговор
    "Абе, този Зеленски май гледа много американски филми. 5% от ракетите на САЩ ще спасят Украйна, ама Тръмп вече му отказа, а собственият му депутат го нарече лъжец. Има 1% ракети, но 37% от украинците изобщо не му вярват. И защо ли? Защото обещава доставки, които ги няма, и производство, което може би след година. Ами докато говори пред CNN, хората му във фронта чакат. 5% от патриотите на Америка няма да спасят никого, брат – особено като 99% от тях не идват. Ама кой да му каже – той е зает да дава интервюта."

    06:50 13.08.2026

  • 15 име

    34 0 Отговор
    Краварите казаха че няма да му дадат лиценз за ракети, щото ще вземе да ги прави по-евтино и може да почнат да губят пари. С удоволствие биха му продали ракети щом данъкоплатците плащат, но в случая им тряцвали мако и на тях. Но, интересно как лъже си се оплита, в един момент твърди че руснаците ще го думкат с 200 ракети на ден, в другия твърди че 5% от краварските ПВО ще му стигнат. Ми, те Иран не думкаха краварите с 5% от 200 ракети, а и процента на прихващане на патриотите е толкова жалък, не е 1 към 1

    06:51 13.08.2026

  • 16 Парцалев

    21 0 Отговор
    Ти си луд......

    06:52 13.08.2026

  • 17 Пак

    28 0 Отговор
    реве !

    06:53 13.08.2026

  • 18 Георги

    53 2 Отговор
    Зеленски ще бъде даван за пример! Ще има отделна глава посветена на него в украинската история! Името му ще бъде изписано с ГЛАВНИ букви за да не бъде забравено управлението му! Управление в което 5% от населението отиде на едно "по-добро" място. Управление от което 15% избягаха зад граница. Управление, което загуби 20% от територията на Украйна. Управление, което хариза украинската индустрия и икономика на щатите. Управление, което загроби страната със стотици миларди. Управление, от което мъжете се крият в миши дупки. Абе сещате се - управление за пример, вярно отрицателен, но пример!

    06:53 13.08.2026

  • 19 ?????

    46 1 Отговор
    Ха ха.
    Не трябваше да влизате в капана на Запада.
    Няма излизане оттам.
    А всичко беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
    Но не би.
    Ще трябва горчивата чаша да се изпие докрая.
    Най-интересното ще е когато на запад решат че вече сте си изиграли ролята и повече не им трябвате.

    Коментиран от #29

    06:54 13.08.2026

  • 20 8888

    28 0 Отговор
    Така звучат просяците.
    ясно стана че Сащ е изразходвала по голяма част от мунициите си, а произвежда по 30 ракети на месец... за другата зима Зельо

    07:02 13.08.2026

  • 21 Минувач

    27 0 Отговор
    Какви глупости плямпа тоя, пак ли е дрогиран?
    Какви 5%, като това ще бъдат само 10-20 ракети, а за всяка руска балистика трябват поне по 2-3 ракети, а не само една. Зеленски, ако свали 10 руски балистики, то Русия произвежда по близо 100 на месец с планове да станат 200 НА МЕСЕЦ!
    Да не говорим, че за реактивните дронове със скорост до 600-700 км/час пак трябват такива ракети, защото с друго не могат да се свалят.

    07:03 13.08.2026

  • 22 НАПРАВИ ДОБРО И САМ СИ ГО СЛОЖИ!

    29 0 Отговор
    САМО ВЪЖЕТО ОКОЛО ВРАТА ТИ ,ЩЕ СПАСИ УКРАЙНА !! КАК ГО ПРЕДПОЧИТАШ , САМ ЛИ ДА СИ ГО СЛОЖИШ ИЛИ СЪНАРОДНИЦИТЕ ТИ ?? ДРУГО СПАСЕНИЕ ЗА УКРАЙНА -НЯМА!!!!

    07:04 13.08.2026

  • 23 Софиянец

    27 0 Отговор
    Този само в чуждия джоб гледа 😂 евро фашистите, признавам, намериха най-долното и нагло същество за президент на 404

    07:04 13.08.2026

  • 24 Наркозависим Клоун

    24 0 Отговор
    Продайте ни ракети?! И откъде пари бе? Корумпирания ЕС ви подари 490 милиарда евро от европейските данъкоплатци. Колко още., ?

    07:04 13.08.2026

  • 25 Мнение

    25 0 Отговор
    Според мен и 500% от капацитета на САЩ няма да спасят Украйна!

    07:05 13.08.2026

  • 26 стоян георгиев

    25 0 Отговор
    Просяците на фентанил имат повече достойнство от тоя!

    07:05 13.08.2026

  • 27 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    21 0 Отговор
    Нищо не може да спаси окраината. Британците я определиха за разходен материал.

    07:08 13.08.2026

  • 28 Факт

    14 0 Отговор
    Предай се зеля

    07:13 13.08.2026

  • 29 Георги

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    няма да е скоро. Твърде много политици се набутаха. Твърде много последствия за обикновените европейци. Никой политик няма да отстъпи - ще му коства властта. По същата причина и путин не може да отстъпи

    07:13 13.08.2026

  • 30 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Добра идея ,къде да дойда и нали все пак е безплатно ?

    07:16 13.08.2026

  • 31 Топчията

    13 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:17 13.08.2026

  • 32 Майор Мишев

    14 0 Отговор
    Не знам кво ще направи брадатото джудже Стори Пакост с белия нос с 5% ракети Пейтриът ,след като многокрактно американският експерт професор Тед Постол заявява че процентът на успеваемост им е 2-5%?

    07:20 13.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стига рИва бе

    13 0 Отговор
    Нали пИчелите ...

    07:26 13.08.2026

  • 35 А бе математик

    13 1 Отговор
    Колко е успеваемостта на патриот и колко ракети месечно произвежда Русия??с преувеличение са кажем успеваемостта е 20% бяха казани едни 6% но да кажем 20%. Русия за сега произвежда 50 ракети на месец тоест на Украйна и трябват поне 250 патриота на месец?!? А се съмнявам Америка да има 10 000 патриота

    07:27 13.08.2026

  • 36 Лост

    10 1 Отговор
    Сега Русия като почне да произвежда по 360 дрона на ден дали ще са достатъчни?

    07:30 13.08.2026

  • 37 НАЙ - НАГЛОТО Е ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ КОНТРОЛИРА

    9 1 Отговор
    КОЙ КАКВИ ОРЪЖИЯ ИМА И ИСКА АКО МОЖЕ И ВСИЧКИТЕ ! ТОЙ ДЕЙСТВА МНОГО ПРОСТО ..... ДАВА ПОДКУПИ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВАТА И ТЕ МУ ОТПУСКАТ ОРЪЖИЯТА ......... НИЕ ИМАМЕ ТАКЪВ - ТАГАРЕВ НАПРИМЕР ...... ТОЙ И В САЩ ЩЕ НАМЕРИ ТАГАРЕВЦИ !

    07:44 13.08.2026

  • 38 точка

    8 1 Отговор
    Искал Само 5%!!! Тръмп му показа среден пръст— Лидер на пазара за мигновенни съобщения. Ясен, съдъжателен и разбираем.

    07:50 13.08.2026

  • 39 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 1 Отговор
    НИЩО И НИКОЙ НЯМА ДАВИ СПАСИ ВАС

    07:52 13.08.2026

  • 40 Зеления ревльо пак

    2 1 Отговор
    реве.

    08:20 13.08.2026

  • 41 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Аз не искам 5%от някъкви милиарди.1-2% стигат.

    08:26 13.08.2026

  • 42 СЕГА ЩЕ ВИДИ И ....МЕ КИЯ

    3 0 Отговор
    ТОЯ ПРО Ш ЛЯК ВЕЧЕ ВИДЯ НА ТРЪМП СРЕДНИТЕ ПРЪСТИ И НА ДВЕТЕ РЪЦЕ И ПАК ПРОДЪЛЖАВА

    08:30 13.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Военен

    5 1 Отговор
    5% от 1000 останали ракети е 50, тоест ще им стигнат за 1 нощ ахахах

    08:41 13.08.2026

  • 45 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Готов за бой":

    Аз ще взема ловната пушка с оптиката и ще ти тегля куршума да могат руснаците по лесно да минат

    08:42 13.08.2026

  • 46 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Хади ма баткоооо, само 5 стотинки, моля те ма баткоооо! Виждал съм просяци с повече достойнство! Вчера точно по план си бил върнал 745кв км, тоест мястото между две села , а днес вие на умряло? Каква гнида!

    08:45 13.08.2026

  • 47 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    08:49 13.08.2026

  • 48 Зарко

    4 2 Отговор
    Зелю не ти трябват ракети вземай Тагаренко и Бойко Ноев и си в играта!

    09:06 13.08.2026

  • 49 ОБЕКТИВЕН

    1 2 Отговор
    Както си с мустачки, само кажи и че си художник, за да е пълна приликата. Пейтриът е с ниско КПД. Когато го имаше, влезе ли в Русия, или стана обратното??? Човек, нямаш армия, нямаш ВПК, нямаш сателити и интел, нямаш ПВО, нямаш инфраструктура ... Западът е на минимум и губи войната и затова и ти губиш. Бърза и безусловна капитулация му е майката, така кажи на Лондон и Вашингтон. Понятно?

    Коментиран от #51

    09:27 13.08.2026

  • 50 Антирашист 2705

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Нагло е да започнеш война и да търси народ който не я иска !

    10:11 13.08.2026

  • 51 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "ОБЕКТИВЕН":

    Приказвай си глупости. 40000 ватника са фира на месец даже без ракети.

    10:15 13.08.2026

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