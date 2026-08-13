Тревожна новина за украинците дойде директно от командването на Военновъздушните сили на страната.

Киев официално потвърди, че променя формата на сутрешните си сводки и спира да предоставя на медиите конкретни данни за броя на изстреляните и съответно прехванатите руски балистични ракети.

Решението идва след масиран удар миналата седмица, при който противовъздушната отбрана на Украйна не успя да свали нито една от 28 руски балистични ракети, което доведе до сериозни критики и песимизъм в страната. Говорителят на ВВС Юрий Игнат поясни, че детайлната статистика се превръща в източник на разузнавателна информация за врага и вреди на духа на населението.

Външни наблюдатели и агенция Bloomberg обаче посочват и друга, по-дълбока причина – критичният дефицит на ракети-прехващачи за американските системи Patriot. Поради засиления конфликт в Близкия изток, доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана от страна на западните съюзници са намалели близо три пъти в сравнение с миналата година, оставяйки украинското небе уязвимо.

Разкритията на Тъкър Карлсън: Защо НАТО използва Украйна?

На европейския театър на действията известният американски журналист Тъкър Карлсън отново разпали дебатите около войната в Украйна, която вече навлиза в своята пета година. В поредица от коментари и интервюта в своята медийна мрежа Карлсън подробно анализира защо НАТО продължава да използва Киев като инструмент.

Според Карлсън, Северноатлантическият алианс и „неоконсервативното лоби“ във Вашингтон умишлено използват Украйна като прокси, за да постигнат смяна на режима в Москва и да изтощят руските военни ресурси. Карлсън твърди, че западните елити са превърнали конфликта в „тотална война“ срещу Русия, пренебрегвайки реалните разрушения в самата Украйна. Неговите тези бързо бяха тиражирани от международните информационни канали, предизвиквайки гневни реакции в Киев, където официалните власти го обвиняват в прокарване на кремълски наративи.