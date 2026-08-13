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Киев спира да информира за свалени руски балистични ракети
  Тема: Украйна

Киев спира да информира за свалени руски балистични ракети

13 Август, 2026 06:05, обновена 13 Август, 2026 06:10 989 18

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  • нато

Разкритията на Тъкър Карлсън: Защо НАТО използва Украйна?

Киев спира да информира за свалени руски балистични ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тревожна новина за украинците дойде директно от командването на Военновъздушните сили на страната.

Киев официално потвърди, че променя формата на сутрешните си сводки и спира да предоставя на медиите конкретни данни за броя на изстреляните и съответно прехванатите руски балистични ракети.

Решението идва след масиран удар миналата седмица, при който противовъздушната отбрана на Украйна не успя да свали нито една от 28 руски балистични ракети, което доведе до сериозни критики и песимизъм в страната. Говорителят на ВВС Юрий Игнат поясни, че детайлната статистика се превръща в източник на разузнавателна информация за врага и вреди на духа на населението.

Външни наблюдатели и агенция Bloomberg обаче посочват и друга, по-дълбока причина – критичният дефицит на ракети-прехващачи за американските системи Patriot. Поради засиления конфликт в Близкия изток, доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана от страна на западните съюзници са намалели близо три пъти в сравнение с миналата година, оставяйки украинското небе уязвимо.

Разкритията на Тъкър Карлсън: Защо НАТО използва Украйна?

На европейския театър на действията известният американски журналист Тъкър Карлсън отново разпали дебатите около войната в Украйна, която вече навлиза в своята пета година. В поредица от коментари и интервюта в своята медийна мрежа Карлсън подробно анализира защо НАТО продължава да използва Киев като инструмент.

Според Карлсън, Северноатлантическият алианс и „неоконсервативното лоби“ във Вашингтон умишлено използват Украйна като прокси, за да постигнат смяна на режима в Москва и да изтощят руските военни ресурси. Карлсън твърди, че западните елити са превърнали конфликта в „тотална война“ срещу Русия, пренебрегвайки реалните разрушения в самата Украйна. Неговите тези бързо бяха тиражирани от международните информационни канали, предизвиквайки гневни реакции в Киев, където официалните власти го обвиняват в прокарване на кремълски наративи.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха спира информацията защото

    39 2 Отговор
    няма свалени- но наш тагаренко и гого лозанов ще се справят с голи ръце като супермени а до тях троловете на нпо отворено общество ще се подмокрят от кеф

    06:15 13.08.2026

  • 2 С ДВЕ ДУМИ

    22 1 Отговор
    Страхотно е рано сутрин да те разсънят с майтапи...

    Коментиран от #18

    06:19 13.08.2026

  • 3 Уффф

    34 0 Отговор
    То пък като имаше ракети Пейтриът, да не би да сваляха нещо, освен жилищни блокове

    06:21 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    24 0 Отговор
    Те и преди не можеха да свалят Руските ракети, просто вече не могат и да ги преброят.

    06:27 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Укро ПВО-то сваля 110

    20 0 Отговор
    от 100 пуснати ракети.

    06:28 13.08.2026

  • 8 Зеления път

    16 0 Отговор
    Оттук нататък само хубави новини за Зеленото трябва - до самият му край.. Както на някой на смъртно легло, дето близките го държат за ръката и му казват - "ти можеш, ти ще се оправиш", точно преди да умре.

    06:31 13.08.2026

  • 9 Оня

    13 0 Отговор
    Аааа няма проблем, Дайнов веднага отива и сътворява сводката за секунди! Все пак има добра фантазия човека! И всичко ще е цветя и рози за урките!

    06:33 13.08.2026

  • 10 Ха ха

    16 1 Отговор
    да сменят режима и да изтощят... има ли някой който да вярва на това. Украйна няма да може да се възстанови 20 години, в Русия каквото и да думнеш те ще си го възстановят за 2 години, при тях са всички ресурси от до, от до... А режима няма да се смени щото от една разрушена и корумпирана Русия Путин я направи да свети, за това там го тачат като богче

    06:34 13.08.2026

  • 11 Дзак

    6 2 Отговор
    Купих си бинокъл!

    06:36 13.08.2026

  • 12 Това го знаем

    17 0 Отговор
    САЩ, Великобритания и ЕС бяха намислили да разбиват Русия и да и завладяват ресурсите, но се оплескаха. После САЩ се извъртя, да търси друга изгода и да отслабва икономически Европа и тук успява.

    06:36 13.08.2026

  • 13 Да знайш

    16 0 Отговор
    Русия попиля западните оръжия - ракетите й достигат 95 % от целите си! Затова се налага инфозатъмнение.

    06:36 13.08.2026

  • 14 Ироничен

    8 0 Отговор
    "В поредица от коментари и интервюта в своята медийна мрежа Карлсън подробно анализира защо НАТО продължава да използва Киев като инструмент." И аз това разправям от години, но ми викат, че съм заблуден.

    06:42 13.08.2026

  • 15 7676

    6 0 Отговор
    Що бе? Ние и така си знаем че цялото НАТО се репчеше на руснаците ама балона гръмна и сега си видяха на раните гащи! Ама сакън да не ги видят и другите!

    06:42 13.08.2026

  • 16 Е то е ясно

    5 0 Отговор
    Като нищо не можеш да свалиш, няма какво да информираш.

    06:44 13.08.2026

  • 17 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    ВажнУтУй тъппукрите да вярват, че ще победят русия и със сила ще я принудят да преговаря, и новините не могат да противоречат на тази им вяра. Все пак много е трудно в наши дни да намериш толкоз плосскоглави да се биияят и почиват за интересите на блакрок и монсанто, или за мераците на шмерцовете за реванш или за мераците на англоненаситниците да си делнат русия и ресурсите й.

    06:48 13.08.2026

  • 18 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Челси пекай нашето t@@@ Mara да почне ,аз мисля да не и чета изобщо днес бисерите

    06:52 13.08.2026

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