Историческо: Путин за първи път стъпи на оспорваните Курили

Руският държавен глава Владимир Путин направи безпрецедентна и историческа стъпка, като посети лично остров Итуруп – най-големият от веригата на Южните Курилски острови.

Територията е обект на десетилетен дипломатически и териториален спор между Москва и Токио, което прави визитата изключително силен геополитически сигнал. Според официална информация на държавната информационна агенция ТАСС, това е първото в историята персонално посещение на настоящия руски лидер в тази оспорвана демаркационна зона.

До този момент руски държавни ръководители и премиери са посещавали архипелага общо пет пъти, като четири от визитите бяха дело на Дмитрий Медведев (в ролята му на президент и министър-председател), а през 2021 г. там бе и премиерът Михаил Мишустин. Настоящото посещение на Путин е директно продължение на мащабната му работна обиколка из Сибир и Далечния изток, стартирала в началото на седмицата.

Риба, хайвер и икономическо присъствие

Телевизионният канал „Россия 24“, цитиран от агенция Интерфакс, излъчи кадри от първата спирка на руския президент на острова – рибопреработвателния комплекс „Ясни“ в Итуруп. Облечен в тъмен костюм, Путин разгледа производствената база, запозна се с промените в морските биоресурси на региона вследствие на климатичните промени и дегустира местен червен хайвер.

Посещението има за цел да подчертае пълната икономическа интеграция на островите към Руската федерация. В разговорите си с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко, руският лидер акцентира върху плановете за развитие на туризма и модернизацията на логистичната инфраструктура.

Военен контекст и остри предупреждения към Запада

Посещението на Курилите се провежда на фона на огромно напрежение в Азиатско-тихоокеанския регион. Само ден по-рано, в Южно-Сахалинск, Путин се качи на борда на гвардейския ракетен крайцер „Варяг“, за да инспектира финалния етап от ученията на Тихоокеанския флот на Русия. В маневрите участват над 13 000 военнослужещи, 60 кораба и 30 самолета, което вече предизвика официален дипломатически протест от страна на Япония.

По време на инспекцията, отразена от Reuters, Путин излезе с редица ключови позиции:

Териториалният суверенитет: Руският президент подчерта, че руският контрол над островите е „реалност, възникнала след Втората световна война, която е твърдо заложена в международните документи“.

Руският президент подчерта, че руският контрол над островите е „реалност, възникнала след Втората световна война, която е твърдо заложена в международните документи“. Отношенията с Токио: Той разкритикува Япония за наложените икономически санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Путин отбеляза, че Москва е имала конструктивен диалог с покойния премиер Шинзо Абе, но настоящата промяна в японската позиция не е била провокирана от руската страна.

Той разкритикува Япония за наложените икономически санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Путин отбеляза, че Москва е имала конструктивен диалог с покойния премиер Шинзо Абе, но настоящата промяна в японската позиция не е била провокирана от руската страна. Заплаха за огледален отговор: Руският лидер отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че Русия ще отговори с конфискация на търговски кораби "навсякъде по света, включително в Тихия океан", ако нейни плавателни съдове бъдат задържани от европейски регулатори.

Хронология на спора за Курилските острови

Архипелагът, който в Япония е известен като „Северните територии“, е окупиран от съветските войски в последните дни на Втората световна война. Поради този неразрешен териториален спор, Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след края на глобалния конфликт през 1945 г.

С това посещение Кремъл ясно демонстрира, че няма намерение да прави каквито и да е отстъпки по отношение на суверенитета си в Далечния изток, засилвайки икономическото и военно присъствие в стратегическия регион.