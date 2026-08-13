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Историческо: Путин за първи път стъпи на оспорваните Курили

Историческо: Путин за първи път стъпи на оспорваните Курили

13 Август, 2026 06:48, обновена 13 Август, 2026 06:54 2 228 21

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Руският президент Владимир Путин пристигна на първо в историята си лично посещение на Курилските острови, след като проследи мащабните военни учения на Тихоокеанския флот в Далечния изток

Историческо: Путин за първи път стъпи на оспорваните Курили - 1
Снимка: regnum.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският държавен глава Владимир Путин направи безпрецедентна и историческа стъпка, като посети лично остров Итуруп – най-големият от веригата на Южните Курилски острови.

Територията е обект на десетилетен дипломатически и териториален спор между Москва и Токио, което прави визитата изключително силен геополитически сигнал. Според официална информация на държавната информационна агенция ТАСС, това е първото в историята персонално посещение на настоящия руски лидер в тази оспорвана демаркационна зона.

До този момент руски държавни ръководители и премиери са посещавали архипелага общо пет пъти, като четири от визитите бяха дело на Дмитрий Медведев (в ролята му на президент и министър-председател), а през 2021 г. там бе и премиерът Михаил Мишустин. Настоящото посещение на Путин е директно продължение на мащабната му работна обиколка из Сибир и Далечния изток, стартирала в началото на седмицата.

Риба, хайвер и икономическо присъствие

Телевизионният канал „Россия 24“, цитиран от агенция Интерфакс, излъчи кадри от първата спирка на руския президент на острова – рибопреработвателния комплекс „Ясни“ в Итуруп. Облечен в тъмен костюм, Путин разгледа производствената база, запозна се с промените в морските биоресурси на региона вследствие на климатичните промени и дегустира местен червен хайвер.

Посещението има за цел да подчертае пълната икономическа интеграция на островите към Руската федерация. В разговорите си с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко, руският лидер акцентира върху плановете за развитие на туризма и модернизацията на логистичната инфраструктура.

Военен контекст и остри предупреждения към Запада

Посещението на Курилите се провежда на фона на огромно напрежение в Азиатско-тихоокеанския регион. Само ден по-рано, в Южно-Сахалинск, Путин се качи на борда на гвардейския ракетен крайцер „Варяг“, за да инспектира финалния етап от ученията на Тихоокеанския флот на Русия. В маневрите участват над 13 000 военнослужещи, 60 кораба и 30 самолета, което вече предизвика официален дипломатически протест от страна на Япония.

По време на инспекцията, отразена от Reuters, Путин излезе с редица ключови позиции:

  • Териториалният суверенитет: Руският президент подчерта, че руският контрол над островите е „реалност, възникнала след Втората световна война, която е твърдо заложена в международните документи“.
  • Отношенията с Токио: Той разкритикува Япония за наложените икономически санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Путин отбеляза, че Москва е имала конструктивен диалог с покойния премиер Шинзо Абе, но настоящата промяна в японската позиция не е била провокирана от руската страна.
  • Заплаха за огледален отговор: Руският лидер отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че Русия ще отговори с конфискация на търговски кораби "навсякъде по света, включително в Тихия океан", ако нейни плавателни съдове бъдат задържани от европейски регулатори.

Хронология на спора за Курилските острови

Архипелагът, който в Япония е известен като „Северните територии“, е окупиран от съветските войски в последните дни на Втората световна война. Поради този неразрешен териториален спор, Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след края на глобалния конфликт през 1945 г.

С това посещение Кремъл ясно демонстрира, че няма намерение да прави каквито и да е отстъпки по отношение на суверенитета си в Далечния изток, засилвайки икономическото и военно присъствие в стратегическия регион.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    35 2 Отговор
    Шинзо абе точно затова бе убит ,гони говедата от Япония и получава курилите и спора е решен

    Коментиран от #18

    07:03 13.08.2026

  • 2 Мишел

    26 8 Отговор
    Японците подсещат руснаците, че не само Курилите, а и Хокайдо е бил руски, преди да доплават японците

    Коментиран от #6

    07:04 13.08.2026

  • 3 Европеец

    42 3 Отговор
    Не виждам новина в това заглавие.... Русия е необятна държава, така че, не може Путин да посети всеки град или остров.... Новината може би е, че вечерта отново в червена линия относно така наречения сенчест флот, но понеже е либерал се съмнявам че ще посегне на чужд кораб, а това трябваше да го направи още когато за първи път пиратите атакуваха руски кораб...

    07:04 13.08.2026

  • 4 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    47 3 Отговор
    Оспорвани ,оспорвани,колко да са оспорвани ,руски са си .Да хванат да ги върнат на Япония ,че янките да спретнат там военна база ли 😂😂😂?

    07:08 13.08.2026

  • 5 КУРИЛСКИТЕ ОСТРОВИ СА РЕСКИ

    24 2 Отговор
    Както и Крим.

    07:11 13.08.2026

  • 6 Японски или Руски... "Курилите "...

    5 24 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    рано или късно ще бъдат Китайски!!!
    Някой с нещо, трябва да плаща за тази война , Путин
    като нищо ще "подари" една чужда територия !!!
    Както е тръгнала работата , може и Северна Корея да
    намаже една японска "филия с хайвер"!!!

    07:16 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    21 3 Отговор
    Ако не е тайна, кой оспорва курилските острови, освен импотентните япончета?

    07:27 13.08.2026

  • 9 Ами

    24 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    Като Крим нали,да го върнат на Турция:))Нищо,че ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Иначе няма друга държава да е подарила толкова земи и свободата на други,виж си националния празник:),освен подарените руски земи барабар с хората на Украйна и цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)

    Коментиран от #15

    07:29 13.08.2026

  • 10 пий си хапчетата

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    Всички острови в тихия океан са открадната от местното население от кравари и мaлoбpитанци. Прочети какво е island chain.

    07:30 13.08.2026

  • 11 Опорка

    19 1 Отговор
    Спор има единствено в кухите тикви на жълтoпaветната измeт.

    07:32 13.08.2026

  • 12 Торанага сан:

    18 2 Отговор
    Добре дошъл на Курилите, скъпи Владимир Владимирович! 🇯🇵🇷🇺😑

    07:34 13.08.2026

  • 13 И Япония е руска!

    14 2 Отговор
    Укрорастите в шок!

    07:39 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Що на Турция

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    То Крим си е Български. Като част от Стара Велика България още преди Татарите да се заселят там. Ами може пЪк едни скити да скочат че са били там преди нас. Че и едни Гърци...

    07:50 13.08.2026

  • 16 У0400 Ямбол е градът

    4 10 Отговор
    Щял да конфискува кораби. Вече превзе Украйна и тръгна с нови лудории. За радост на нашите тролове.

    07:53 13.08.2026

  • 17 Иван

    2 0 Отговор
    А кой дава право на мерзавеца Доналд Тръмп да посещава Флорида?

    08:26 13.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Веселяк

    2 1 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна

    09:13 13.08.2026

  • 20 Калитко

    2 1 Отговор
    Дребосъка се прави на мъж. Ама сигурно е някой двойник, че Путинката го шубе да си излезе от дупката

    09:33 13.08.2026

  • 21 Да търсиш спокойствие в Новоросийск...

    1 0 Отговор
    да изнесеш експорта на жито и петрол от Черно море през Тихия океан, само за да покажеш на инат на целия свят "че можеш" ,
    да държиш реч на един военен кораб, поради съображения за сигурност...това не е доброволно решение , а хаос и паника
    не е добра "поличба" за др. дик-татор Путин!!
    А "Курилите" не са шамандура за да се скрият, те са чужди!!!

    10:15 13.08.2026

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