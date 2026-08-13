Историческо: Путин за първи път стъпи на оспорваните Курили

Руският държавен глава Владимир Путин направи безпрецедентна и историческа стъпка, като посети лично остров Итуруп – най-големият от веригата на Южните Курилски острови.
Територията е обект на десетилетен дипломатически и териториален спор между Москва и Токио, което прави визитата изключително силен геополитически сигнал. Според официална информация на държавната информационна агенция ТАСС, това е първото в историята персонално посещение на настоящия руски лидер в тази оспорвана демаркационна зона.
До този момент руски държавни ръководители и премиери са посещавали архипелага общо пет пъти, като четири от визитите бяха дело на Дмитрий Медведев (в ролята му на президент и министър-председател), а през 2021 г. там бе и премиерът Михаил Мишустин. Настоящото посещение на Путин е директно продължение на мащабната му работна обиколка из Сибир и Далечния изток, стартирала в началото на седмицата.
Риба, хайвер и икономическо присъствие
Телевизионният канал „Россия 24“, цитиран от агенция Интерфакс, излъчи кадри от първата спирка на руския президент на острова – рибопреработвателния комплекс „Ясни“ в Итуруп. Облечен в тъмен костюм, Путин разгледа производствената база, запозна се с промените в морските биоресурси на региона вследствие на климатичните промени и дегустира местен червен хайвер.
Посещението има за цел да подчертае пълната икономическа интеграция на островите към Руската федерация. В разговорите си с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко, руският лидер акцентира върху плановете за развитие на туризма и модернизацията на логистичната инфраструктура.
Военен контекст и остри предупреждения към Запада
Посещението на Курилите се провежда на фона на огромно напрежение в Азиатско-тихоокеанския регион. Само ден по-рано, в Южно-Сахалинск, Путин се качи на борда на гвардейския ракетен крайцер „Варяг“, за да инспектира финалния етап от ученията на Тихоокеанския флот на Русия. В маневрите участват над 13 000 военнослужещи, 60 кораба и 30 самолета, което вече предизвика официален дипломатически протест от страна на Япония.
По време на инспекцията, отразена от Reuters, Путин излезе с редица ключови позиции:
- Териториалният суверенитет: Руският президент подчерта, че руският контрол над островите е „реалност, възникнала след Втората световна война, която е твърдо заложена в международните документи“.
- Отношенията с Токио: Той разкритикува Япония за наложените икономически санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Путин отбеляза, че Москва е имала конструктивен диалог с покойния премиер Шинзо Абе, но настоящата промяна в японската позиция не е била провокирана от руската страна.
- Заплаха за огледален отговор: Руският лидер отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че Русия ще отговори с конфискация на търговски кораби "навсякъде по света, включително в Тихия океан", ако нейни плавателни съдове бъдат задържани от европейски регулатори.
Хронология на спора за Курилските острови
Архипелагът, който в Япония е известен като „Северните територии“, е окупиран от съветските войски в последните дни на Втората световна война. Поради този неразрешен териториален спор, Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след края на глобалния конфликт през 1945 г.
С това посещение Кремъл ясно демонстрира, че няма намерение да прави каквито и да е отстъпки по отношение на суверенитета си в Далечния изток, засилвайки икономическото и военно присъствие в стратегическия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #18
07:03 13.08.2026
2 Мишел
Коментиран от #6
07:04 13.08.2026
3 Европеец
07:04 13.08.2026
4 Майсторът 🐷 на Илюзиите
07:08 13.08.2026
5 КУРИЛСКИТЕ ОСТРОВИ СА РЕСКИ
07:11 13.08.2026
6 Японски или Руски... "Курилите "...
До коментар #2 от "Мишел":рано или късно ще бъдат Китайски!!!
Някой с нещо, трябва да плаща за тази война , Путин
като нищо ще "подари" една чужда територия !!!
Както е тръгнала работата , може и Северна Корея да
намаже една японска "филия с хайвер"!!!
07:16 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
07:27 13.08.2026
9 Ами
До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":Като Крим нали,да го върнат на Турция:))Нищо,че ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Иначе няма друга държава да е подарила толкова земи и свободата на други,виж си националния празник:),освен подарените руски земи барабар с хората на Украйна и цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)
Коментиран от #15
07:29 13.08.2026
10 пий си хапчетата
До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":Всички острови в тихия океан са открадната от местното население от кравари и мaлoбpитанци. Прочети какво е island chain.
07:30 13.08.2026
11 Опорка
07:32 13.08.2026
12 Торанага сан:
07:34 13.08.2026
13 И Япония е руска!
07:39 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Що на Турция
До коментар #9 от "Ами":То Крим си е Български. Като част от Стара Велика България още преди Татарите да се заселят там. Ами може пЪк едни скити да скочат че са били там преди нас. Че и едни Гърци...
07:50 13.08.2026
16 У0400 Ямбол е градът
07:53 13.08.2026
17 Иван
08:26 13.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Веселяк
09:13 13.08.2026
20 Калитко
09:33 13.08.2026
21 Да търсиш спокойствие в Новоросийск...
да държиш реч на един военен кораб, поради съображения за сигурност...това не е доброволно решение , а хаос и паника
не е добра "поличба" за др. дик-татор Путин!!
А "Курилите" не са шамандура за да се скрият, те са чужди!!!
10:15 13.08.2026